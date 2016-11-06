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أبو سن يكشف حقيقة دعوته لمسرح المدينة.. ويوضح كيف تغيرت حياته بعد خروجه من السجن!

6 نوفمبر, 2016 , 13:55 م
أبو سن يكشف حقيقة دعوته لمسرح المدينة.. ويوضح كيف تغيرت حياته بعد خروجه من السجن!
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صحيفة المرصد: أوضح الشاب “أبو سن”، حقيقة الدعوة التي وجّهتها إحدى الجهات في المدينة المنوّرة، الجمعة المقبل؛ لحضور الافتتاح على المسرح المفتوح، قائلا: “إن ما تم الترويج له في هذه الدعوة غير صحيح، ولم يتم الترتيب معي؛ خاصة أنني وضعت أرقام تواصل لمَن يرغب في ذلك، ولم أعلم عن الدعوة إلا من تويتر”.

ووفقًا لموقع “سبق” رد “أبو سن” عمّن هاجموه بالوسم “هاشتاق” #قمة_المسخرة_أبوسن_في_المدينة، قال: “سامحهم الله ولن أسيء لهم وأنا بعد دخولي السجن بعد إيقافي الأخير من شرطة الرياض، قرّرت أن أتغيّر ولا أظهر بشكلٍ مُسيءٍ، وهؤلاء مازالوا يلاحقونني بالشتم والسباب”.

وكانت صورة “أبو سن” قد انتشرت على مواقع التواصل تفيد بأنه سيحضر حفلا بالمدينة المنورة، وهو ما أثار جدل وسخرية “المغردين”.



تعليقات ( 40 )

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  1. 40
    6 نوفمبر, 2016 , 16:47 م

    صرخة صمت

    الحمدلله كويس عرف خطأه واعترف به الله يهديه ويتمم عليه لو يستغل طاقاته بشيء مفيد احسن له الله يوفقه ويفتح صفحة جديده بحياته
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  2. 39
    6 نوفمبر, 2016 , 16:42 م
    عدد التعليقات:5812

    بسمه

    الولد هجد ولعن شيطانه والناس ماسابوه بحاله ..الا يشتمونه ويسبونه ههههههههه شعب مافيه امل فيهم 😜
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  3. 38
    6 نوفمبر, 2016 , 16:30 م

    يالطيف

    سبحان من يحي العظام وهي رميم... بالامس القريب لم يكن احد يعرف ابو سنه ولا شكله والان اصبح اشهر من هلاري كلنتون ولو يخوض انتخابات البلديه لايفوز وهو داق ريوس ولان ليوجدشخص لايعرفك فستغلها للتجارو
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  4. 37
    6 نوفمبر, 2016 , 16:27 م

    زائرابوفواز

    حفظك الله يا ابوسن رغم ماعندك من أخطاء سابقه يحاسبك من خلقك عليها وان شاءغفرك لك لكن ترفعت عن من يسب في شخصك وتكد ان سبك عندى من العقد والحسدوالنفسيه الشين مالله به عليم الي الامام ولاتنظر لي الخلف
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  5. 36
    6 نوفمبر, 2016 , 16:22 م

    عموري

    جهل متأصل بالمهرجانات دعوة السذج لكسب بعض السعبية المؤقتة
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  6. 35
    6 نوفمبر, 2016 , 16:21 م

    الشهري

    لو كان من الربع الي تعرفونهم ، كان رأينا رقاع الدعوة توزع من على منابر المساجد والقنوات الأخرى ويطبل الها المطبلون ، أمة لا يراد لها أن تخرج عن حضيرة اللحى وتبعيتها مهما كانت توجهاتها ومقاصدها !
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  7. 34
    6 نوفمبر, 2016 , 16:01 م

    وهابي سابق

    يا أمة ضحكت من جهلها الامم ,
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  8. 33
    6 نوفمبر, 2016 , 15:45 م

    واقعي

    ابو سن شوهه الدين وشوهه البلد بفيديوهاته المسيئة مع الاجنبيات وشوهه المجتمع ببذاءة لسانه وألفاظه البذيئة من خلال اليو ناو لابد من ردعه وأشباهه حتى لا يزرعون أفكارهم السخيفة في عقول الشباب والمراهقين
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  9. 32
    6 نوفمبر, 2016 , 15:44 م

    الهمداني

    ابو سن ترى في امريكا بشر ازعجهم سجنك اقزع لهم وبتعين خير تراك محبوب هناك اكثر من هنا ولك محبين هناك اقزع ياوليد اقزع تسعد تبقى تشقى
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  10. 31
    6 نوفمبر, 2016 , 15:41 م

    الشمالي

    ابو سن راح يركب طقم اسنان سويسري ويدرس في معهد للفنون في اوربا ويصبح من عمالقة الفن
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  11. 30
    6 نوفمبر, 2016 , 15:30 م

    العويد

    لو كان بدل ابوسن احد مشاهير الغرب مثل برد برايت و.و.و.غيره من المشاهير لرحبوا فيه بحفاوة بالغة
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  12. 29
    6 نوفمبر, 2016 , 15:27 م

    لا اعرف ابو سن ولكن

    ابو سن رجل ويكفي ان فيه بذرة خير وافضل من غيره وخاصة اللي يدّعون المثاليه و ومسوين فيها عاقلين ونزيهين .. الانسان بطبيعته يخطي ويذنب ومافي احد خالي من الذنوب فارتقوا بنقدكم الجارح والساخر يا عرب ..
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  13. 28
    6 نوفمبر, 2016 , 15:19 م

    هو نادم على ما بدر منه وتاب ومن تاب تاب الله عليه والله يغفر الذنوب جميعاً لو ظهر أبوسن في عمل الخير والبر فهذا هو الصحيح وغيبته وسبه لا تضره بل تكون سيئات في صحائف من سبه واغتابه .
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  14. 27
    6 نوفمبر, 2016 , 15:17 م

    عجيب

    ل15 و18 لو انه بنت ماكان هذا تعليقك
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  15. 26
    6 نوفمبر, 2016 , 15:12 م

    علوش وحش الوحوش

    كيف لو صار أبو ضرس
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  16. 25
    6 نوفمبر, 2016 , 15:11 م

    عبدالرحمن الشهراني

    على اي اساس يتم دعوة هذا المراهق على افعاله والفاظه البذيئة كفا مسخره
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  17. 24
    6 نوفمبر, 2016 , 15:07 م

    تبا

    هل بلغنا هذه الدرجة من الانحطاط ؟
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  18. 23
    6 نوفمبر, 2016 , 15:03 م

    ؟؟ عالم غريب عجيب ؟؟

    اللي يقولون عنده موهبه ! أي موهبه اي خراط فاضي؟انتم صاحين وين هي الموهبه؟
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  19. 22
    6 نوفمبر, 2016 , 15:00 م

    كرم الله المشائخ والدعاة عن الضعفاء الناقصين الحاقدين أهل الهمز واللمز

    الله يكرم ويشرف الدعاة لله عن من يهمزوا ويلمزوا بهم بالتعليق؟فعلاً ناس مريضه
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  20. 21
    6 نوفمبر, 2016 , 14:56 م

    زائره

    جعلهم مايطيحون لنا على ذله اللي يسبون مايشوفون عيوبهم وكل الن آدم يخطئ حتى الشتامين الشامتين ويمكن رب ياثره عليكم ماتدرون الله الهادي سبحانه
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  21. 20
    6 نوفمبر, 2016 , 14:49 م

    الزهراني

    ابو سن موهبه فريد من نوعه نتمنى يتجه الى التمثيل وفقه الله لكل خير ونتمنى الوقوف بجانبه وعدم شتمه فهو اخ للجميع
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  22. 19
    6 نوفمبر, 2016 , 14:46 م

    &كتكوتي&

    لاتعينوا الشيطان على أخيكم كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث عن *****
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  23. 18
    6 نوفمبر, 2016 , 14:39 م

    قصيمي

    كونوا مجتمع ايجابي يساعد المخطئ على تجاوز خطأه ..... فقط نريد منكم تعليق محفز جيد لهذا الشخص المحترم
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  24. 17
    6 نوفمبر, 2016 , 14:38 م

    قصيمي

    ياللي تقول يبي يصير داعيه انا ابسألك سؤال واحد / هل الذي قام به ابوسن اعظم من الشرك ؟ طبعا الشرك اعظم ومع ذلك التوبه والصلاح يجب ماقبله انظر الى الصحابه كانوا مشركين وتابوا لله واصبحوا اسود حماة للدين
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  25. 16
    6 نوفمبر, 2016 , 14:38 م

    المسير

    ايام ويصير داعيه وينادونه ياشيخ ابوسن مثله مثل الشيخ ابو زقم الله يستر علينا وعليه
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  26. 15
    6 نوفمبر, 2016 , 14:36 م

    قصيمي

    يا اخوان الرجال تغير للافضل فلماذا لاتساعدونه وتشجعونه ؟
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  27. 14
    6 نوفمبر, 2016 , 14:35 م

    خالد

    ***عمل منه الاعلام مشهور هذا كل ما بالامر
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  28. 13
    6 نوفمبر, 2016 , 14:34 م

    رد رقم ٧

    سببها هو نفس السبب اللي جذبك تتملقف وتقرى المقال
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  29. 12
    6 نوفمبر, 2016 , 14:33 م

    نجر

    اخوي ابو سن انصحك تفلها وتنبسط، انت ما سويت شي غلط. استفد من الشهرة ماديا قبل ما تنتهي
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  30. 11
    6 نوفمبر, 2016 , 14:32 م

    اللهم لاتؤاخذنا بالسفهاء

    ودي أكسر سنه أو يطيح وينكسر بعدين له مقاطع ثانيه فيها وقاحه بالكلام مثل اللي بغرفتها توريه حبل وعصب عليها وقال كلام سخيف على كل حال كلهم تافهين هو ومن تكلمن معه
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  31. 10
    6 نوفمبر, 2016 , 14:25 م
    عدد التعليقات:187

    Xx5halidxX

    ابغى اعرف وين اخفة الدم اللي فيه شفت مقاطعه مع الاجنبيه !!! يو ار بيتفول نو سبيك انجليزي بالله فيه ناس تضحك على هالاشياء ؟؟؟؟ الله يخلف على عقولكم بس
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  32. 9
    6 نوفمبر, 2016 , 14:23 م

    ؟؟

    واذا صار داعيه وش المشكله ياشبيب؟على الأقل مايكون علماني لبرالي منافق فاسد
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  33. 8
    6 نوفمبر, 2016 , 14:19 م

    غازي بن شبيب

    اصبرو شوي بصير داعيه من دعاة الصحوه ويصير الشيخ ابو سن مثله مثل الباقي
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  34. 7
    6 نوفمبر, 2016 , 14:17 م

    متأمل

    نفسي اعرف ما هو السر وراء تتبع مثل هذه السخافات الإخبارية !!؟
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  35. 6
    6 نوفمبر, 2016 , 14:15 م

    لا تحزن

    يحول الى الاصلاحيه وانتهى الامر
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  36. 5
    6 نوفمبر, 2016 , 14:13 م

    هيفاء

    الله يصلحه ويهديه ويجعل الاستقامه بطريقه.
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  37. 4
    6 نوفمبر, 2016 , 14:06 م

    "أنا اعوذبالله من كلمه أنا"

    مأحد مننا(معصوم)عن الزله و الخطاء ولكن طبع بعض(البشر)يذكر الماضي (الاسود)او(الغلط)او(السخيف)لانه طبعه و اخلاقه(سخيفه)تعكس جوهره (:ابوسن الله يرزقگ و يسترگ(:
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  38. 3
    6 نوفمبر, 2016 , 13:59 م

    قلم من ذهب

    الله يصلحك يابو سن يجعل لهذة الشهرة باب خير عليك
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  39. 2
    6 نوفمبر, 2016 , 13:59 م

    راشد

    صار مسخرة يستاهل ماجاه هو اللي اساء لدينه واساء لنفسه واساء لاهله واساء لعاداته واساء لمجتمعه الاسلامي يستاهل ماجاه ودرس له ولغيره ممن يسيؤون لبلدهم
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  40. 1
    6 نوفمبر, 2016 , 13:58 م

    عبدالله

    والله ماكذب الفوزان من جعل لهؤلاء ***اسم وشهرة هو الاعلام والتجار
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