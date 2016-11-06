أبو سن يكشف حقيقة دعوته لمسرح المدينة.. ويوضح كيف تغيرت حياته بعد خروجه من السجن!

صحيفة المرصد: أوضح الشاب “أبو سن”، حقيقة الدعوة التي وجّهتها إحدى الجهات في المدينة المنوّرة، الجمعة المقبل؛ لحضور الافتتاح على المسرح المفتوح، قائلا: “إن ما تم الترويج له في هذه الدعوة غير صحيح، ولم يتم الترتيب معي؛ خاصة أنني وضعت أرقام تواصل لمَن يرغب في ذلك، ولم أعلم عن الدعوة إلا من تويتر”.

ووفقًا لموقع “سبق” رد “أبو سن” عمّن هاجموه بالوسم “هاشتاق” #قمة_المسخرة_أبوسن_في_المدينة، قال: “سامحهم الله ولن أسيء لهم وأنا بعد دخولي السجن بعد إيقافي الأخير من شرطة الرياض، قرّرت أن أتغيّر ولا أظهر بشكلٍ مُسيءٍ، وهؤلاء مازالوا يلاحقونني بالشتم والسباب”.

وكانت صورة “أبو سن” قد انتشرت على مواقع التواصل تفيد بأنه سيحضر حفلا بالمدينة المنورة، وهو ما أثار جدل وسخرية “المغردين”.