“نزاهة” توضح الحقيقة حول ما أثير عن تبرئة ابن الوزير!

صحيفة المرصد: أوضحت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد “نزاهة”، حقيقة ما تردّد عن تبرئة ابن وزير الخدمة المدنية خالد العرج في قضية التوظيف الشهيرة، التي أثارت الرأي العام.
ونفت الهيئة، ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي قائلة: “ما نُشر من تبرئة (نزاهة) لابن أحد الوزراء ليس صحيحاً، وإجراءات التحقق لاتزال مستمرة حتى اللحظة”.
تعليقات ( 28 )
اذكار المساءوالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم
حدثاذا كانت فقط مجرد جس نبض الشارع ورد وردود فعله فقط
محمد العمريواضح كذبكم الامر بسيط وظفوة والا لا ماتحتاج كلام كثير واذا وظفه ماهو الجزاء
عبدالرحمن سراج منشياية حقيقة .. موظف مستجد يعين براتب 21600 ريال حسب ما نشر في الصحف . معروف اي موظف حكومي يعين براتب 4000 --- 5000 ريال . محور الجدل في القضية حول الراتب الكبير وليس تعيين ابن الوزير .
يالطيفواحد+واحد=اثنين القضيه واضحه والملفات والتعيين جديد يترك كمل وظيفته ويكون امر واقع او يتخذ اجراء عاجل وتسحب منه الوظيفه وشزله اطالت وتمييع القضيه كل شي واضح لاكن الاحراج الي وقعتم به ولاله مخرج
سابقاعتقد ان هذا التخبط يفقد الثقة في نزاهة طالما ان التحيق لم ينتهي فمن اجبر المتحدث باسمكم يصرح بما يشبة البراءة ومن العلوم يحظر الخوض اعلاميا فيزالقضايا التي لاتزال نظر التحيق
سموالوزير شكله ناسي انه في عصر ملك العزم والحزم والعدل
عدد التعليقات:1
ابن الوطنخلاص الرجال موظف الان اتركوه بحاله واطردو السوريين و الزيود عن البلاد
محمدعذر اقبح من ذنب
قعقوعماهي قضية قتل حتى تجلس تحقق الفتره ذي كلها ... خلاص عطونا العلم الوكاد
الرأي العامخخخخخخخخخخخخخ يعني الهيئة تدين ابن الوزير دخولكم في الاصل معروف لتبرئة ابن معالي الوزير
وشك وشكههههه شر البليه مايضحك
مواطنليه زعلانين من ابن الوزير
فايز وقدان المالكيباقي التحقيق . . الحصول على معلومة انه موظف أو لا وبأي شهادة صعب شكلة مثل التحقيق في سيول جده ...؟!!
سعودي غريبانتو استريحوا وخلوا ولد الوزير يشتغل ايش يعني عاطلين 10سنوات كملوها 11و12و20سنه عادي ..*****
Saadما فية انتاجية من الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ورواتبهم تكلف الدولة اعلى من راتب ولد الوزير
علوش وحش الوحوشيا مكافحت الفساد ابغا اشتكي مغسلة سيارات ما غسلت سيارتي زين
لا تحزنهههه..ويبغالها كثر كلام وتحقيق ....موظف ولا لا.. ولماذا ..والعقوبه حسب الانظمه...واحد زايد واحد يساوي اثنين ...يمكن المخرج بده هيك
فهد١١١نعم ستستمر إلى مشاءلله ، والنتيجة ربما واحدة ، لان تطال في أسوء الحالات غير شماعة خارج الدائرة المحصنة والمقدَّسة !!!
سيم سيمهيئة
أبد سيم سيم بت نو ديفرنتمخالف
ههه بس متنزهمخالف للنشر
مطلب الشعب***التحقيق لايحتاج لكل هذا الوقت.
القصدمخالف للنشر
محب الهيئةإذا طال التحقيق فسد وتاكل وتأكسد يعني فيه وساطات.