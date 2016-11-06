“نزاهة” توضح الحقيقة حول ما أثير عن تبرئة ابن الوزير!

صحيفة المرصد: أوضحت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد “نزاهة”، حقيقة ما تردّد عن تبرئة ابن وزير الخدمة المدنية خالد العرج في قضية التوظيف الشهيرة، التي أثارت الرأي العام.

ونفت الهيئة، ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي قائلة: “ما نُشر من تبرئة (نزاهة) لابن أحد الوزراء ليس صحيحاً، وإجراءات التحقق لاتزال مستمرة حتى اللحظة”.