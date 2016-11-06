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“نزاهة” توضح الحقيقة حول ما أثير عن تبرئة ابن الوزير!

6 نوفمبر, 2016 , 14:40 م
“نزاهة” توضح الحقيقة حول ما أثير عن تبرئة ابن الوزير!
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صحيفة المرصد: أوضحت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد “نزاهة”، حقيقة ما تردّد عن تبرئة ابن وزير الخدمة المدنية خالد العرج في قضية التوظيف الشهيرة، التي أثارت الرأي العام.

ونفت الهيئة، ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي قائلة: “ما نُشر من تبرئة (نزاهة) لابن أحد الوزراء ليس صحيحاً، وإجراءات التحقق لاتزال مستمرة حتى اللحظة”.



تعليقات ( 28 )

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  1. 28
    6 نوفمبر, 2016 , 16:45 م

    اذكار المساء

    والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم
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  2. 27
    6 نوفمبر, 2016 , 16:44 م

    على فكره مالي دخل
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  3. 26
    6 نوفمبر, 2016 , 16:41 م

    اذا اجراءات التحقيق لاتزال واخذت وقت في موضوع اداري فكيف في المواضيع الاخر
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  4. 25
    6 نوفمبر, 2016 , 16:41 م

    حدث

    اذا كانت فقط مجرد جس نبض الشارع ورد وردود فعله فقط
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  5. 24
    6 نوفمبر, 2016 , 16:29 م

    محمد العمري

    واضح كذبكم الامر بسيط وظفوة والا لا ماتحتاج كلام كثير واذا وظفه ماهو الجزاء
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  6. 23
    6 نوفمبر, 2016 , 16:27 م

    عبدالرحمن سراج منشي

    اية حقيقة .. موظف مستجد يعين براتب 21600 ريال حسب ما نشر في الصحف . معروف اي موظف حكومي يعين براتب 4000 --- 5000 ريال . محور الجدل في القضية حول الراتب الكبير وليس تعيين ابن الوزير .
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  7. 22
    6 نوفمبر, 2016 , 16:24 م

    يالطيف

    واحد+واحد=اثنين القضيه واضحه والملفات والتعيين جديد يترك كمل وظيفته ويكون امر واقع او يتخذ اجراء عاجل وتسحب منه الوظيفه وشزله اطالت وتمييع القضيه كل شي واضح لاكن الاحراج الي وقعتم به ولاله مخرج
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  8. 21
    6 نوفمبر, 2016 , 16:14 م

    سابق

    اعتقد ان هذا التخبط يفقد الثقة في نزاهة طالما ان التحيق لم ينتهي فمن اجبر المتحدث باسمكم يصرح بما يشبة البراءة ومن العلوم يحظر الخوض اعلاميا فيزالقضايا التي لاتزال نظر التحيق
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  9. 20
    6 نوفمبر, 2016 , 16:11 م

    سمو

    الوزير شكله ناسي انه في عصر ملك العزم والحزم والعدل
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  10. 19
    6 نوفمبر, 2016 , 16:08 م
    عدد التعليقات:1

    ابن الوطن

    خلاص الرجال موظف الان اتركوه بحاله واطردو السوريين و الزيود عن البلاد
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  11. 18
    6 نوفمبر, 2016 , 16:03 م

    محمد

    عذر اقبح من ذنب
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  12. 17
    6 نوفمبر, 2016 , 16:02 م

    قعقوع

    ماهي قضية قتل حتى تجلس تحقق الفتره ذي كلها ... خلاص عطونا العلم الوكاد
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  13. 16
    6 نوفمبر, 2016 , 15:57 م

    الرأي العام

    خخخخخخخخخخخخخ يعني الهيئة تدين ابن الوزير دخولكم في الاصل معروف لتبرئة ابن معالي الوزير
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  14. 15
    6 نوفمبر, 2016 , 15:52 م

    وشك وشك

    ههههه شر البليه مايضحك
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  15. 14
    6 نوفمبر, 2016 , 15:34 م

    مواطن

    ليه زعلانين من ابن الوزير
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  16. 13
    6 نوفمبر, 2016 , 15:27 م

    فايز وقدان المالكي

    باقي التحقيق . . الحصول على معلومة انه موظف أو لا وبأي شهادة صعب شكلة مثل التحقيق في سيول جده ...؟!!
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  17. 12
    6 نوفمبر, 2016 , 15:19 م

    سعودي غريب

    انتو استريحوا وخلوا ولد الوزير يشتغل ايش يعني عاطلين 10سنوات كملوها 11و12و20سنه عادي ..*****
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  18. 11
    6 نوفمبر, 2016 , 15:05 م

    Saad

    ما فية انتاجية من الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ورواتبهم تكلف الدولة اعلى من راتب ولد الوزير
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  19. 10
    6 نوفمبر, 2016 , 15:01 م

    علوش وحش الوحوش

    يا مكافحت الفساد ابغا اشتكي مغسلة سيارات ما غسلت سيارتي زين
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  20. 9
    6 نوفمبر, 2016 , 15:01 م

    لا تحزن

    هههه..ويبغالها كثر كلام وتحقيق ....موظف ولا لا.. ولماذا ..والعقوبه حسب الانظمه...واحد زايد واحد يساوي اثنين ...يمكن المخرج بده هيك
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  21. 8
    6 نوفمبر, 2016 , 14:59 م

    الله اكبر كل هذا الوقت تحقق . الموضوع مايحتاج كل هذا الوقت يانزاهة الرأي العام منتظر جواب شافي وكافي
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  22. 7
    6 نوفمبر, 2016 , 14:57 م

    فهد١١١

    نعم ستستمر إلى مشاءلله ، والنتيجة ربما واحدة ، لان تطال في أسوء الحالات غير شماعة خارج الدائرة المحصنة والمقدَّسة !!!
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  23. 6
    6 نوفمبر, 2016 , 14:53 م

    سيم سيم

    هيئة
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  24. 5
    6 نوفمبر, 2016 , 14:51 م

    أبد سيم سيم بت نو ديفرنت

    مخالف
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  25. 4
    6 نوفمبر, 2016 , 14:48 م

    ههه بس متنزه

    مخالف للنشر
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  26. 3
    6 نوفمبر, 2016 , 14:46 م

    مطلب الشعب

    ***التحقيق لايحتاج لكل هذا الوقت.
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  27. 2
    6 نوفمبر, 2016 , 14:44 م

    القصد

    مخالف للنشر
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  28. 1
    6 نوفمبر, 2016 , 14:41 م

    محب الهيئة

    إذا طال التحقيق فسد وتاكل وتأكسد يعني فيه وساطات.
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