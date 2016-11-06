بالفيديو.. شاهدوا كيف كسرت ايمي سمير غانم التقاليد في حفل زفافها من حسن الرداد

صحيفة المرصد:كسرت “عروس الموسم” الفنّانة إيمي سمير غانم التقاليد في حفل زفافها من الفنّان حسن الردّاد الذي تمّ في فندق “موفينبيك” في الجونة بمصر.

وخالفت ايمي العادات المتابعة بأن تحمل العروس باقة من الورود لترميها بعد الزفّة إلى صديقاتها العازبات من خلف ظهرها.واستبدلت العروس باقة الورود بمظلة بيضاء اللون حملت الورود على متنها، علماً أن ساحة الرقص كانت مغطاة بسقف صناعي مصنوع من المظلات أيضاً.

أين يقضيان شهر العسل

ويسافر العرسان في جولة تشمل مدن أوروبية عدّة لقضاء شهر العسل، بخاصة أن لإيمي رغبة قوية لزيارة إسبانيا تحديداً.وقضى حسن وإيمي ليلتين في نفس الفندق الذي أقيم به حفل زفافهما، قبل أن ينطلقا في رحلة شهر العسل.