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بالفيديو.. شاهدوا كيف كسرت ايمي سمير غانم التقاليد في حفل زفافها من حسن الرداد

6 نوفمبر, 2016 , 14:54 م
بالفيديو.. شاهدوا كيف كسرت ايمي سمير غانم التقاليد في حفل زفافها من حسن الرداد
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صحيفة المرصد:كسرت “عروس الموسم” الفنّانة إيمي سمير غانم التقاليد في حفل زفافها من الفنّان حسن الردّاد الذي تمّ في فندق “موفينبيك” في الجونة بمصر.

وخالفت ايمي العادات المتابعة بأن تحمل العروس باقة من الورود لترميها بعد الزفّة إلى صديقاتها العازبات من خلف ظهرها.واستبدلت العروس باقة الورود بمظلة بيضاء اللون حملت الورود على متنها، علماً أن ساحة الرقص كانت مغطاة بسقف صناعي مصنوع من المظلات أيضاً.

أين يقضيان شهر العسل
ويسافر العرسان في جولة تشمل مدن أوروبية عدّة لقضاء شهر العسل، بخاصة أن لإيمي رغبة قوية لزيارة إسبانيا تحديداً.وقضى حسن وإيمي ليلتين في نفس الفندق الذي أقيم به حفل زفافهما، قبل أن ينطلقا في رحلة شهر العسل.



تعليقات ( 35 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 35
    6 نوفمبر, 2016 , 16:44 م

    hima

    الله يسعدهم ويوفقهم.
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  2. 34
    6 نوفمبر, 2016 , 16:43 م

    شيعي برونزي

    فيه صداع وزكمه وسخونه ونعاس مادري ليه
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  3. 33
    6 نوفمبر, 2016 , 16:42 م

    زائر

    الزواج الحقيقي في توفيق رب العالمين في هذا الزواج ياما ناس تزوجوا وسافروا وبعدها بكم أسبوع وقع الطلاق
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  4. 32
    6 نوفمبر, 2016 , 16:40 م

    صرخة صمت

    صار لهم سنين وهما ينكرو مفيش خطوبة وبالاخير نسمع خبر زواجهم فجأه كان من الاول قلتو ليش تنكرو خايفين من العين مثلآ
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  5. 31
    6 نوفمبر, 2016 , 16:37 م

    🌹

    قمره 👍
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  6. 30
    6 نوفمبر, 2016 , 16:35 م

    قمره

    خلق وفرق 👉 ذكر ( غير ) سعودي
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  7. 29
    6 نوفمبر, 2016 , 16:32 م

    طلال

    زواجهم فاشل كلها كم سنة ويطلقها زواجات الفنانين لا تستمر
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  8. 28
    6 نوفمبر, 2016 , 16:30 م

    زائره

    يا حظها تفاهم وتزوجته عن قناعه ماشاء الله الله يهنيهم
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  9. 27
    6 نوفمبر, 2016 , 16:27 م
    عدد التعليقات:1

    ابن الوطن

    الف مبروك زغروده يا عم الحق ربنا يسعدك
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  10. 26
    6 نوفمبر, 2016 , 16:24 م
    عدد التعليقات:1

    ابن الوطن

    تستاهل يا تعليق 25
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  11. 25
    6 نوفمبر, 2016 , 16:13 م

    مـ،ـاݛــے

    راحت لدكتور العيون المصري قالت دكتور عندي حمار في عيني قال والحمار دخل عينك ازاي
    لا يعجبني(0) اعجبني(5)
  12. 24
    6 نوفمبر, 2016 , 15:55 م

    جنوبية..🌻🌻

    تعليق 10 مو كلهم والله في رجال بلسم على النفس طيب وحنون ووقته لزوجته وبيته وعياله والله كثير أعرفهم فيهم خير حتى أهلها مايقصر معاهم تفداه روحي ابن عمي
    لا يعجبني(2) اعجبني(2)
  13. 23
    6 نوفمبر, 2016 , 15:54 م
    عدد التعليقات:5812

    بسمه

    استعدوا لهجمة مرتدة 😂😂😂
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  14. 22
    6 نوفمبر, 2016 , 15:51 م

    عبدالإله

    زواج مختلط الله يهديهم تبرج واختلاط ليس من الدين
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  15. 21
    6 نوفمبر, 2016 , 15:50 م

    عاشق الحلوين

    عقبالنا يا بسبوسه
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  16. 20
    6 نوفمبر, 2016 , 15:48 م

    الصارم

    مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  17. 19
    6 نوفمبر, 2016 , 15:42 م
    عدد التعليقات:5812

    بسمه

    تزوجوا بالحلال ربي يسعدهم ليييييششش الاساءة لهم ..سبحانك ياربي !!!!
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  18. 18
    6 نوفمبر, 2016 , 15:39 م

    بهنسي

    باين عليها الخجل في ليلة العمر
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  19. 17
    6 نوفمبر, 2016 , 15:38 م

    الى ١٤

    اخي او اختي الكريم اشوف تعليقاتك في بعض المواضيع استفزازيه او استنقاص للغير فارجو منك الله يبارك فيك ان تترفع عن هذا وتكون ردودك طيبه
    لا يعجبني(6) اعجبني(4)
  20. 16
    6 نوفمبر, 2016 , 15:38 م
    عدد التعليقات:5812

    بسمه

    كيووووت وتلقائية جداً .:)
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  21. 15
    6 نوفمبر, 2016 , 15:35 م

    لايجوز

    لايجوز استحقار الغير او اللمز او الهمزاو الاستنقاص او الاستخفاف بالغيرمن شوهد على خير فليدعوا له بالثبات ومن شوهد على دون ذالك فليدعوا له بالهدايه اللهم وفقهم للخير واصرفهم عن السوء واجمع بينهم بالخير
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  22. 14
    6 نوفمبر, 2016 , 15:33 م

    مـ،ـاݛــے

    ***************
    لا يعجبني(3) اعجبني(4)
  23. 13
    6 نوفمبر, 2016 , 15:32 م

    هههه

    الف مبروك موفقين
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  24. 12
    6 نوفمبر, 2016 , 15:30 م

    مبارك

    اللهم بارك لهما واجمع بينهما بالخير وابدل حياتهما الى الصلاح وفقهما لما تحب وترضى وكذا لكل المتزوجين وان يسهل ويرزق كل اعزب وعزباء الستر
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  25. 11
    6 نوفمبر, 2016 , 15:27 م

    هيفاء

    دا التمثيل بيجيب رز مايهمش نوع التمثيل
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  26. 10
    6 نوفمبر, 2016 , 15:21 م

    خلق وفرق

    ويسافر العرسان في جولة تشمل مدن أوروبية عدّة لقضاء شهر العسل... عندنا لو تقوله زوجته ودني لاهلي او للسوق تبرطم وتلفظ عليها
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  27. 9
    6 نوفمبر, 2016 , 15:16 م

    مبرووووووك بالرفاه والبنين
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  28. 8
    6 نوفمبر, 2016 , 15:15 م

    مـ،ـاݛــے

    مخالف للنشر
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  29. 7
    6 نوفمبر, 2016 , 15:15 م

    أرزة 🌲 لبنان

    عقبال العزابية جميعا بالزوج والزوجة الصالحة والمعلق( ودي أعرس ) دايما بيطلب إنو يتزوج بنت الحلال الله يرزقو يارب الزوجة الصالحة ونسمع إنو تزوج ونفرحلو
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  30. 6
    6 نوفمبر, 2016 , 15:12 م

    أرزة 🌲 لبنان

    ( اللهم بارك لهما وبارك عليهما واجمع بينهما في خير )
    لا يعجبني(2) اعجبني(4)
  31. 5
    6 نوفمبر, 2016 , 15:11 م

    علوش وحش الوحوش

    وليه ما عزمتوني وش قاصر فيه أنا
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  32. 4
    6 نوفمبر, 2016 , 15:08 م

    عمشمش

    ما شاء الله ليلتين بالفندق وبعدين بيروحون اسمانيا اكرر اسمانيا.. طيب وبعدين ؟؟ متى بيرجعون ووش نوعية الأكل اللي يفضلوا .***
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  33. 3
    6 نوفمبر, 2016 , 15:06 م

    ريم

    زوجها وسيم احلى منها
    لا يعجبني(3) اعجبني(0)
  34. 2
    6 نوفمبر, 2016 , 14:59 م

    علوش وحش الوحوش

    نعم نعم نعم معلومه جميلة
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  35. 1
    6 نوفمبر, 2016 , 14:59 م

    محب مرصد

    اخاف تفاجئ جمهورها انها****
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)

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