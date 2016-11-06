بالفيديو.. شاهدوا كيف كسرت ايمي سمير غانم التقاليد في حفل زفافها من حسن الرداد

صحيفة المرصد:كسرت “عروس الموسم” الفنّانة إيمي سمير غانم التقاليد في حفل زفافها من الفنّان حسن الردّاد الذي تمّ في فندق “موفينبيك” في الجونة بمصر.
وخالفت ايمي العادات المتابعة بأن تحمل العروس باقة من الورود لترميها بعد الزفّة إلى صديقاتها العازبات من خلف ظهرها.واستبدلت العروس باقة الورود بمظلة بيضاء اللون حملت الورود على متنها، علماً أن ساحة الرقص كانت مغطاة بسقف صناعي مصنوع من المظلات أيضاً.
أين يقضيان شهر العسل
ويسافر العرسان في جولة تشمل مدن أوروبية عدّة لقضاء شهر العسل، بخاصة أن لإيمي رغبة قوية لزيارة إسبانيا تحديداً.وقضى حسن وإيمي ليلتين في نفس الفندق الذي أقيم به حفل زفافهما، قبل أن ينطلقا في رحلة شهر العسل.
تعليقات ( 35 )
himaالله يسعدهم ويوفقهم.
شيعي برونزيفيه صداع وزكمه وسخونه ونعاس مادري ليه
زائرالزواج الحقيقي في توفيق رب العالمين في هذا الزواج ياما ناس تزوجوا وسافروا وبعدها بكم أسبوع وقع الطلاق
صرخة صمتصار لهم سنين وهما ينكرو مفيش خطوبة وبالاخير نسمع خبر زواجهم فجأه كان من الاول قلتو ليش تنكرو خايفين من العين مثلآ
🌹قمره 👍
قمرهخلق وفرق 👉 ذكر ( غير ) سعودي
طلالزواجهم فاشل كلها كم سنة ويطلقها زواجات الفنانين لا تستمر
زائرهيا حظها تفاهم وتزوجته عن قناعه ماشاء الله الله يهنيهم
عدد التعليقات:1
ابن الوطنالف مبروك زغروده يا عم الحق ربنا يسعدك
عدد التعليقات:1
ابن الوطنتستاهل يا تعليق 25
مـ،ـاݛــےراحت لدكتور العيون المصري قالت دكتور عندي حمار في عيني قال والحمار دخل عينك ازاي
جنوبية..🌻🌻تعليق 10 مو كلهم والله في رجال بلسم على النفس طيب وحنون ووقته لزوجته وبيته وعياله والله كثير أعرفهم فيهم خير حتى أهلها مايقصر معاهم تفداه روحي ابن عمي
عدد التعليقات:5812
بسمهاستعدوا لهجمة مرتدة 😂😂😂
عبدالإلهزواج مختلط الله يهديهم تبرج واختلاط ليس من الدين
عاشق الحلوينعقبالنا يا بسبوسه
الصارممخالف
عدد التعليقات:5812
بسمهتزوجوا بالحلال ربي يسعدهم ليييييششش الاساءة لهم ..سبحانك ياربي !!!!
بهنسيباين عليها الخجل في ليلة العمر
الى ١٤اخي او اختي الكريم اشوف تعليقاتك في بعض المواضيع استفزازيه او استنقاص للغير فارجو منك الله يبارك فيك ان تترفع عن هذا وتكون ردودك طيبه
عدد التعليقات:5812
بسمهكيووووت وتلقائية جداً .:)
لايجوزلايجوز استحقار الغير او اللمز او الهمزاو الاستنقاص او الاستخفاف بالغيرمن شوهد على خير فليدعوا له بالثبات ومن شوهد على دون ذالك فليدعوا له بالهدايه اللهم وفقهم للخير واصرفهم عن السوء واجمع بينهم بالخير
مـ،ـاݛــے***************
ههههالف مبروك موفقين
مباركاللهم بارك لهما واجمع بينهما بالخير وابدل حياتهما الى الصلاح وفقهما لما تحب وترضى وكذا لكل المتزوجين وان يسهل ويرزق كل اعزب وعزباء الستر
هيفاءدا التمثيل بيجيب رز مايهمش نوع التمثيل
خلق وفرقويسافر العرسان في جولة تشمل مدن أوروبية عدّة لقضاء شهر العسل... عندنا لو تقوله زوجته ودني لاهلي او للسوق تبرطم وتلفظ عليها
مـ،ـاݛــےمخالف للنشر
أرزة 🌲 لبنانعقبال العزابية جميعا بالزوج والزوجة الصالحة والمعلق( ودي أعرس ) دايما بيطلب إنو يتزوج بنت الحلال الله يرزقو يارب الزوجة الصالحة ونسمع إنو تزوج ونفرحلو
أرزة 🌲 لبنان( اللهم بارك لهما وبارك عليهما واجمع بينهما في خير )
علوش وحش الوحوشوليه ما عزمتوني وش قاصر فيه أنا
عمشمشما شاء الله ليلتين بالفندق وبعدين بيروحون اسمانيا اكرر اسمانيا.. طيب وبعدين ؟؟ متى بيرجعون ووش نوعية الأكل اللي يفضلوا .***
ريمزوجها وسيم احلى منها
علوش وحش الوحوشنعم نعم نعم معلومه جميلة
محب مرصداخاف تفاجئ جمهورها انها****