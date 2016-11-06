بالفيديو: العريفي يروي قصة مؤثرة عن “خادمة” احتال عليها كفيلها بفواتير كهرباء!

صحيفة المرصد: تداول “مغردون” مقطع فيديو للداعية محمد العريفي، وهو يروي قصة مؤثرة حذر خلالها من عواقب الظل وأكل أموال الناس بالباطل.
والقصة بحسب رواية العريفي هي: “كانت خادمة معها كمية كبيرة من فواتير الكهرباء لدى مغادرتها إلى بلادها عبر المطار، وحينما سألها عسكري عن كم هذه الأوراق قالت إنها شيكات أعطاها لها كفيلها كأجر مقابل سنوات خدمتها بمنزله كي تصرفها من بنوك بلادها بدلاً من أن يصرف لها نقداً، فأبلغها الموظف أن كفيلها غشّها وأن هذه فواتير كهرباء وليست شيكات”.
وحذر الداعية من أمثال هذه الأفعال واستشهد بعدد من الأحاديث النبوية والمواقف من سيرة الرسول– صلى الله عليه وسلم- التي تحذر من الظلم وأكل أموال الناس بالباطل، داعياً كل من ظلم إلى التحلل من أي ظلم أوقعه بالناس، خاصة الضعفاء الذين لا يستطيعون الدفاع أو الانتصار لأنفسهم، ولاقى المقطع قبولا ورواجًا واسعًا واعتبروه أشبه بخطبة جمعة سريعة.
تعليقات ( 43 )
أبو عبد اللهمخالف للنشر
الهيئهمخالف للنشر
الهيئهمخالف للنشر
مزارع من أرض الطيبينقصة قديمة حصلت لخدامة في الكويت اوهمها كفيلها أن الفواتير شيكات من رواتبها المتأخرة في المطار لدرجة استغراب والذهول اللي صاب الموظفين من كثر الفواتير
عدد التعليقات:5860
الرحااالمخالف للنشر
عدد التعليقات:5860
الرحااالمتى سوف نرتاح ؟؟؟؟؟
تفاهات عريفيه..مخالف للنشر
بدرمخالف للنشر
☷شاهدت في مقطع على قناة وصال معمم يقول للجمهور تحته ودي اقول لكم خرافات بس أخاف ..وحدة الرصد والمتابعة. .تصيدني. ؟ هههههههااااي
رهين الحياةطيب ياشيخ واللي عنده تجاره وعقارات وحدث ولاحرج ولاعمرنا سمعنا انه تصدق اوساهم مع الدوله في مشاريع عمل الخير اوالجمعيات الخيريه ماغيربربره على الفاضي شرايك فيه هو وغيره ماغيرفلاشات وشوفوني
واحد عابرمخالف للنشر
الحكمة يمانيةمخالف للنشر
ناصحمخالف للنشر
الحكمة يمانيةمخالف للنشر
واحد عابرمخالف للنشر
دوڤيارب سامحني اذكر خدامتنا الهندية عطتني ٣ آلاف قالت حولها لماما زرفتها واعطيتها ورقة اشتراك art
الراصـــــدمخالف للنشر
عابد سالممخالف للنشر
ابن الوطن**** وبعدين موظف المطار فاضي يفتش أوراق واصلا ما تبين في الجهاز !!!!
انا مادريهذولا شيوخ دعوه ولا شيوخ فلاشات وسوالف ، المفروض الوحد كل يوم يخر ج لنا بموعظة او نصيحة ،،***
AMS.fالله يصلحك ياعريفي كبك من قصص الخيال .
اسمرعبرالصورة كانت حرام الحين بالسناب كل دقيقة ههههه
يالطيفوش جاب السالفه لم يجد شي يقوله غير استدرار العواطف سالفه شرق غرب
اذكار المساءوالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم
معاهد ومبايع ال سعودداعيه الفلاشات والمديا
وماكان الله معذبهم وهم يستغفرونلاتهجروا القران وتدبروا اياته فالقران كله خير
نورحقيقة مؤلمة 😎😎😎
وسط المجتمعاكسب اجر وعاملها بشي حسن امرأة ومغتربة للحاجة خاصة ان المرأة ضعيفة خاصة بدون قيم او ولي
ابو حسامليش ما توكلت لها ايها الشيخ الجليل ولا تحبون اظهار عيوب الشعب للعالم ترى هلحين قنات العالم تسوي من الحبه قبه ***
وسط المجتمعلاتعمموا على الناس حالات فردية ولا نقبل غش الخادمات ولاغيرها
زائرهالرجال مالهم امان ناقصين عقل ودين
معاهد ومبايع ال سعوديا حبك للظهور الإعلامي !!****
حقيقة مؤلمةالبعض للاسف يأكل مال زوجته الموظفة او اخته الموظفة او ابنته الموظفة ويعضلها عن الزواج كي يسرق راتبها منها بدون وجه حق وهذا للاسف من سوء استغلال للولايه والفهم الخاطئ للقوامه
ابو تميمت 1 الشيخ عقله اكبر منك والقصه معروفه ومنشتره وبحث عنها في النت ولازم عليك ان تحترم اهل العلم لكي لا تحدث الفرفا بين المسلمين
ثاقبودي اصدق العريفي بس عجزة، لكن له ناسه.
عدد التعليقات:2939
ابن الوطنلا لا لا لا تعليق
عدد التعليقات:5827
بسمهحرام عليه شقى وتعب سنين ويضحك عليها كمان!!!يعني لو غافلها وضحك عليها فين يروح من رب كريم بياخذ حقها يوم العرض !!!!
ابوجنيالله يصلحك , خلي ياشيخنا عقلك اكبر من هذا وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع ) ...