بالفيديو: العريفي يروي قصة مؤثرة عن “خادمة” احتال عليها كفيلها بفواتير كهرباء!

صحيفة المرصد: تداول “مغردون” مقطع فيديو للداعية محمد العريفي، وهو يروي قصة مؤثرة حذر خلالها من عواقب الظل وأكل أموال الناس بالباطل.

والقصة بحسب رواية العريفي هي: “كانت خادمة معها كمية كبيرة من فواتير الكهرباء لدى مغادرتها إلى بلادها عبر المطار، وحينما سألها عسكري عن كم هذه الأوراق قالت إنها شيكات أعطاها لها كفيلها كأجر مقابل سنوات خدمتها بمنزله كي تصرفها من بنوك بلادها بدلاً من أن يصرف لها نقداً، فأبلغها الموظف أن كفيلها غشّها وأن هذه فواتير كهرباء وليست شيكات”.

وحذر الداعية من أمثال هذه الأفعال واستشهد بعدد من الأحاديث النبوية والمواقف من سيرة الرسول– صلى الله عليه وسلم- التي تحذر من الظلم وأكل أموال الناس بالباطل، داعياً كل من ظلم إلى التحلل من أي ظلم أوقعه بالناس، خاصة الضعفاء الذين لا يستطيعون الدفاع أو الانتصار لأنفسهم، ولاقى المقطع قبولا ورواجًا واسعًا واعتبروه أشبه بخطبة جمعة سريعة.