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بالفيديو: العريفي يروي قصة مؤثرة عن “خادمة” احتال عليها كفيلها بفواتير كهرباء!

6 نوفمبر, 2016 , 15:46 م
بالفيديو: العريفي يروي قصة مؤثرة عن “خادمة” احتال عليها كفيلها بفواتير كهرباء!
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صحيفة المرصد: تداول “مغردون” مقطع فيديو للداعية محمد العريفي، وهو يروي قصة مؤثرة حذر خلالها من عواقب الظل وأكل أموال الناس بالباطل.

والقصة بحسب رواية العريفي هي: “كانت خادمة معها كمية كبيرة من فواتير الكهرباء لدى مغادرتها إلى بلادها عبر المطار، وحينما سألها عسكري عن كم هذه الأوراق قالت إنها شيكات أعطاها لها كفيلها كأجر مقابل سنوات خدمتها بمنزله كي تصرفها من بنوك بلادها بدلاً من أن يصرف لها نقداً، فأبلغها الموظف أن كفيلها غشّها وأن هذه فواتير كهرباء وليست شيكات”.

وحذر الداعية من أمثال هذه الأفعال واستشهد بعدد من الأحاديث النبوية والمواقف من سيرة الرسول– صلى الله عليه وسلم- التي تحذر من الظلم وأكل أموال الناس بالباطل، داعياً كل من ظلم إلى التحلل من أي ظلم أوقعه بالناس، خاصة الضعفاء الذين لا يستطيعون الدفاع أو الانتصار لأنفسهم، ولاقى المقطع قبولا ورواجًا واسعًا واعتبروه أشبه بخطبة جمعة سريعة.



تعليقات ( 43 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 43
    6 نوفمبر, 2016 , 18:45 م

    أبو عبد الله

    مخالف للنشر
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  2. 42
    6 نوفمبر, 2016 , 18:41 م

    الهيئه

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  3. 41
    6 نوفمبر, 2016 , 18:40 م

    الهيئه

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  4. 40
    6 نوفمبر, 2016 , 18:36 م

    مزارع من أرض الطيبين

    قصة قديمة حصلت لخدامة في الكويت اوهمها كفيلها أن الفواتير شيكات من رواتبها المتأخرة في المطار لدرجة استغراب والذهول اللي صاب الموظفين من كثر الفواتير
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  5. 39
    6 نوفمبر, 2016 , 18:36 م
    عدد التعليقات:5860

    الرحااال

    مخالف للنشر
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  6. 38
    6 نوفمبر, 2016 , 18:32 م
    عدد التعليقات:5860

    الرحااال

    متى سوف نرتاح ؟؟؟؟؟
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  7. 37
    6 نوفمبر, 2016 , 18:22 م

    تفاهات عريفيه..

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  8. 36
    6 نوفمبر, 2016 , 18:08 م

    بدر

    مخالف للنشر
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  9. 35
    6 نوفمبر, 2016 , 18:08 م

    شاهدت في مقطع على قناة وصال معمم يقول للجمهور تحته ودي اقول لكم خرافات بس أخاف ..وحدة الرصد والمتابعة. .تصيدني. ؟ هههههههااااي
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  10. 34
    6 نوفمبر, 2016 , 18:07 م

    رهين الحياة

    طيب ياشيخ واللي عنده تجاره وعقارات وحدث ولاحرج ولاعمرنا سمعنا انه تصدق اوساهم مع الدوله في مشاريع عمل الخير اوالجمعيات الخيريه ماغيربربره على الفاضي شرايك فيه هو وغيره ماغيرفلاشات وشوفوني
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  11. 33
    6 نوفمبر, 2016 , 17:50 م

    واحد عابر

    مخالف للنشر
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  12. 32
    6 نوفمبر, 2016 , 17:47 م

    الحكمة يمانية

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  13. 31
    6 نوفمبر, 2016 , 17:46 م

    ناصح

    مخالف للنشر
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  14. 30
    6 نوفمبر, 2016 , 17:45 م

    الحكمة يمانية

    مخالف للنشر
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  15. 29
    6 نوفمبر, 2016 , 17:43 م

    واحد عابر

    مخالف للنشر
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  16. 28
    6 نوفمبر, 2016 , 17:38 م

    مخالف للنشر
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  17. 27
    6 نوفمبر, 2016 , 17:29 م

    دوڤ

    يارب سامحني اذكر خدامتنا الهندية عطتني ٣ آلاف قالت حولها لماما زرفتها واعطيتها ورقة اشتراك art
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  18. 26
    6 نوفمبر, 2016 , 17:16 م

    الراصـــــد

    مخالف للنشر
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  19. 25
    6 نوفمبر, 2016 , 17:05 م

    عابد سالم

    مخالف للنشر
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  20. 24
    6 نوفمبر, 2016 , 16:58 م

    ابن الوطن

    **** وبعدين موظف المطار فاضي يفتش أوراق واصلا ما تبين في الجهاز !!!!
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  21. 23
    6 نوفمبر, 2016 , 16:56 م

    انا مادري

    هذولا شيوخ دعوه ولا شيوخ فلاشات وسوالف ، المفروض الوحد كل يوم يخر ج لنا بموعظة او نصيحة ،،***
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  22. 22
    6 نوفمبر, 2016 , 16:51 م

    AMS.f

    الله يصلحك ياعريفي كبك من قصص الخيال .
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  23. 21
    6 نوفمبر, 2016 , 16:37 م

    اسمرعبر

    الصورة كانت حرام الحين بالسناب كل دقيقة ههههه
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  24. 20
    6 نوفمبر, 2016 , 16:37 م

    الله يحفظك ياشيخ محمد من شر المنافقين أنت تتكلم من واقع نعيشه ما يحدث من قتل وفتن وخصام فهي بسبب الظلم الذي حذر الله منه وتوعد لمن يرتكبه بالانتقام في الدنيا والآخرة .
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  25. 19
    6 نوفمبر, 2016 , 16:34 م

    صدقت ياشيخ والله العظيم إن أقرب الناس يأكلون حقوق أقاربهم ويظلمونهم أمام أعين الناس بل تجد من يعين الظالم على ظلمه وتجد المنافقين همهم رضا الظالم والتودد له طالما لهم مصلحة عنده .
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  26. 18
    6 نوفمبر, 2016 , 16:34 م

    امرأة بدون ولي مسكينه والله خير حافظا
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  27. 17
    6 نوفمبر, 2016 , 16:32 م

    يالطيف

    وش جاب السالفه لم يجد شي يقوله غير استدرار العواطف سالفه شرق غرب
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  28. 16
    6 نوفمبر, 2016 , 16:32 م

    اذكار المساء

    والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم
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  29. 15
    6 نوفمبر, 2016 , 16:30 م

    معاهد ومبايع ال سعود

    داعيه الفلاشات والمديا
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  30. 14
    6 نوفمبر, 2016 , 16:29 م

    وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون

    لاتهجروا القران وتدبروا اياته فالقران كله خير
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  31. 13
    6 نوفمبر, 2016 , 16:29 م

    نور

    حقيقة مؤلمة 😎😎😎
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  32. 12
    6 نوفمبر, 2016 , 16:28 م

    وسط المجتمع

    اكسب اجر وعاملها بشي حسن امرأة ومغتربة للحاجة خاصة ان المرأة ضعيفة خاصة بدون قيم او ولي
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  33. 11
    6 نوفمبر, 2016 , 16:24 م

    ابو حسام

    ليش ما توكلت لها ايها الشيخ الجليل ولا تحبون اظهار عيوب الشعب للعالم ترى هلحين قنات العالم تسوي من الحبه قبه ***
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  34. 10
    6 نوفمبر, 2016 , 16:24 م

    وسط المجتمع

    لاتعمموا على الناس حالات فردية ولا نقبل غش الخادمات ولاغيرها
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  35. 9
    6 نوفمبر, 2016 , 16:19 م

    زائره

    الرجال مالهم امان ناقصين عقل ودين
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  36. 8
    6 نوفمبر, 2016 , 16:17 م

    معاهد ومبايع ال سعود

    يا حبك للظهور الإعلامي !!****
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  37. 7
    6 نوفمبر, 2016 , 16:16 م

    حقيقة مؤلمة

    البعض للاسف يأكل مال زوجته الموظفة او اخته الموظفة او ابنته الموظفة ويعضلها عن الزواج كي يسرق راتبها منها بدون وجه حق وهذا للاسف من سوء استغلال للولايه والفهم الخاطئ للقوامه
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  38. 6
    6 نوفمبر, 2016 , 16:15 م

    ابو تميم

    ت 1 الشيخ عقله اكبر منك والقصه معروفه ومنشتره وبحث عنها في النت ولازم عليك ان تحترم اهل العلم لكي لا تحدث الفرفا بين المسلمين
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  39. 5
    6 نوفمبر, 2016 , 16:13 م

    ثاقب

    ودي اصدق العريفي بس عجزة، لكن له ناسه.
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  40. 4
    6 نوفمبر, 2016 , 16:12 م
    عدد التعليقات:2939

    ابن الوطن

    لا لا لا لا تعليق
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  41. 3
    6 نوفمبر, 2016 , 16:11 م
    عدد التعليقات:5827

    بسمه

    حرام عليه شقى وتعب سنين ويضحك عليها كمان!!!يعني لو غافلها وضحك عليها فين يروح من رب كريم بياخذ حقها يوم العرض !!!!
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  42. 2
    6 نوفمبر, 2016 , 16:10 م

    إلى ابو جنى ت1 ليتك تذهب للشرطه والإدعاء العام ومكتب العمل تسمع وترى القضايا الحقيقية التي وقع فيها ظلم على خادمات ...الظلمة كثير والله يكفانا فيهم .
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  43. 1
    6 نوفمبر, 2016 , 15:59 م

    ابوجني

    الله يصلحك , خلي ياشيخنا عقلك اكبر من هذا وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع ) ...
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