كشف ملابسات مقتل المبتعث”حسين النهدي”بأمريكا-صور

صحيفة المرصد: رغم أن التحقيقات ما زالت سارية حول القاتل الحقيقي للمبتعث حسين النهدي، لكن كثيرون وجهت أصبع الاتهام للمرشح الأمريكي دونالد ترامب، المتهم بالعنصرية المتكررة في خطاباته ضد المسلمين وسط تصاعد مستمر في التهديدات والاعتداءات والمضايقات ضد المسلمين والعرب في مختلف أنحاء الولايات المتحدة.
رواد مواقع التواصل الاجتماعي رجحوا السيناريو المذكور أعلاه، حيث اعتبر أن النهدي ضحية “إرهابي الأميركي” ولدت عنصريته من الخطاب المعادي الذي شنه “ترامب” تجاه المسلمين.
في حين أعلن البعض الآخر أن الضحية ضربت بوحشية حتى الموت. وقال أستاذ في كلية الحقوق في ديترويت، خالد بيضون: “لا تقولوا لي إن خطاب ترامب العنصري مجرد كلمات”.
وتزامن مقتل المبتعث مع “عيد الهالوين” والذي تنتشر فيه ممارسات غامضة وغريبة ويسمى بعيد “الرعب” في بريطانيا والولايات المتحدة.
النهدي.. كان شاباً محبوباً في جامعته الأمريكية -ويسكونسن – ستاوت- رغم عام ونصف العام قضاها فيها فقط. وازدادت حوادث التحرش ضد المسلمين خلال هذه الفترة، فعلى بعد 70 ميلاً من جامعة مينيسوتا، كتب مخربون كلمة “ISIS” أي “داعش” على شعار رابطة الطلاب المسلمين. والشهر الماضي، في لونسديل، مينيسوتا، وضع صاحب متجر لافتة كتب عليها “فليخرج المسلمون”. وفي ولاية آيوا، رسم شخص بالرذاذ اسم “ترامب” بأحرف حمراء على حائط أحد المساجد.
تعليقات ( 38 )
عدد التعليقات:5827
بسمهدسلايك دسلايك طيب ليييش؟؟؟انت اللي بدأت النقاش وكلمتني ..صح اولا ؟؟وطلبت رأيي ..وقلت لك رأيي!!وتقول انا ازعل من الرأي الاخر؟!؟!سلاماااات،،الحق علي رديت عليك ...✋🏻انتهى
عدد التعليقات:5827
بسمهحاول تركز وتكتب بدون نجوم ريلاااااكس حتى افهمك ههههههه مثلي كذا الله يحفظني ليييش معصب!؟!لانك مولاقي ردود ولا لاني اسكتك بالنقاش ؟؟؟
A.awadأي عـنـصـريه ....وهــذا هـوه مـهـيـص معهم في البار الكاس على يمينه والبنت من خـلـفـه...!!!! وبعدين العرب يحبون المواقع هذه !! (( بـيـئــة جــريـمه ))
مـ،ـاݛــےلا تتدخلين ****بعد وتدخلاتك بعد غريبه كلامي مايعتبر تدخل شخصي لا كلمته ولا اعرفه نتكلم ع مظهر سلبي ومن منطلق ديني هو********
عدد التعليقات:5827
بسمهانا نفسيه ههههههههه الله يسامحك وضحلة فكركمان الله يسامحك ..لكن تعليقاتي غريبه مالك حق بالعكسس احسها ضربتك على راسك 👌🏻
مـ،ـاݛــےوفوق العلمانيه نفسيه والفاض واضح مستواها ف كل مره تأكدين ضحاله التفكير متشابهات تمثلينهم هذا قصدي ماخذك نموذج تعليقاتك تحت غريبة ومشتتة
روبن هود القحطانيالصورة 2 ترى رجال وليس بنت ......للمعلومية
عدد التعليقات:5827
بسمهلا تستمر تكتب دام انت منزعج ليش ضاغط على اعصاب وعقل سموك !!!العلمانيه اللي تتكلم عنها من راسك ماتعرف ايش معناها ولاراح تقنعني او غيري فيها 👌🏻ارتااااح
عدد التعليقات:5827
بسمهليش انكر مالي ومالهم ..!!!وحتى لو لفتت نظري ماراح اقول شي !!كذا اناانسانه افهم ان حريتي تنتهي عند حرية الغير !!حتى او ضحكت ومزحت في أمور لكن ما اتدخل بأحد ..حاول تتعلم مني 🤓
مـ،ـاݛــےلا تهمك لانها لمواطن وحتى لو كانت لسعوديه ماكنتي تكلمتي وما انكرتيها الا بعد ماذكرتها كيف ماتزعلين لا واضح عليك الزعل
عدد التعليقات:5827
بسمهطيب نورتا يا مثقف يا واعي ويا متعلم يا دار الحكمه يا مٌعلم الاجيال وبعدها قفل الباب بعدك اذا مو من مستواك تستمر معانا وعلمانيين وكذا بعدين نغير أخلاقك ..بلااا
🇸🇦لا إله إلا الله وحده لاشريك له🇸🇦ياشباب المسلمين المؤمنين حقاً خذوا حذركم ان كنتم خارج وطنكم وأبتعدوا عن التجمعات
مـ،ـاݛــےلا تهمك لانها لمواطن وحتى لو كانت لسعوديه ماكنتي تكلمتي وما انكرتيها الا بعد ماذكرتها كيف ماتزعلين لا واضح عليك الزعل
هام جداًوذي اللي متعلقه على كتفه وش تقرب له ؟؟؟؟ وإيش له ولعيدين الهالوين والتلاوين ...
لا إله إلا الله وحده لاشريك له ...يوجد روافض ويهود وأعداء متربصين للعرب والخليجيين من المسلمين المؤمنين السنة
مـ،ـاݛــےانتي مو بس علمانيه انتي ف قلب العلمانيه مانعرفك يعني 😳 الاستمرار بالكتابه مزعج بس مانبي نخلي الساحه ***وانتي منهم ولو ان فكره التوقف تراودني نحاول نقول ال بالخاطر وبعدها يصير خير
عدد التعليقات:5827
بسمهمو زعلانه واحترام اي رأي حتى لو مخالف لي.....لكن هنا تقول ماعلي من المجتمعات !!طيب اللقطه اللي هنا حصلت في اي مجتمع؟؟واذا ماتهمك ليش تسالني؟؟؟
الله لايبلانا ويسترناالله يرحمه ... ولاتعليق الصوره تغني عن الكلام
لا إله إلا الله وحده لاشريك لهأتمنى من المبتعثين والمبتعثات التعريف بالإسلام وإهداء الأخرين قرآن مترجم أومطوية
لا إله إلا الله وحده لاشريك لهرحمه الله_وأنصح شباب المسلمين الابتعاد عن احتفال المشرركين وعدم تقليد أعيادهم
مـ،ـاݛــےالترحم مو شرط تكتب اما عفويه كلهم عفويين 😌 وش علي م المجتمعات اتكلم ع مجتمعي انا يحيرني ويستفزني تناقضكم ال ترتب عليه اشياء ماتخفاك طيب ل تزعلين اذا كل 1 له رأي تجي مناسبه واقولك ل قلت عليك علمانيه
💎💛عـــهـــود💙💎ربما يتمتع بخفة دم وروح مرحة .
عـــهـــوداعتقد ******. رحمه الله تعالى .
سالمتعليق رقم 4 نعم صادق انا ماشفت مبتعث رجع وخدم بلده والله غير مضيعيين فلوس البلد عليهم ولا فيهم فايده استنزاف أموال على الفاضي
عدد التعليقات:5827
بسمهتقول علمانية وكل شي عندي عادي!؟!كيف عرفت؟؟وكيف حكمت علي ؟!موشرط انسان متفتح وفاهم في الحياة وعايشها بعقل انه علماني تراك شطحت مرررره والظاهر حافظها ومو فاهم معناها بس لسد فراغ بتعليقك !
عدد التعليقات:5827
بسمهيعني انسان انقتل واخباره بكل مكان ؟وتحقيقات وبحث وتعازي واهل مكلومين ،،وانت تراقب وضعية يد البنت على كتفه في لقطه عفوية ،،الله يهديك يمدحون النوم لحالتك !!😕
عدد التعليقات:5827
بسمه◀️وكمان انت ماتبغى تفهم ان المجتمعات مختلفه واخلاق الناس وتفكيرهم ف اللي عندك جريمه ومحرم عند غيرك عاااادي والعكس !!!يعني لاتنظر للناس بمحدودية نظرتك وتفكيرك ..وحكمك ع الخلق مولازم صح ولا بتغير الكون .
عدد التعليقات:5827
بسمهاولاً قول الله يرحمه !!وثانياً مو علمانيه عمى بعين العدو !!وثالثاً انت ربي مشغلك بخلقه وبالمبتعثات والطبيبات والممرضات كل من ينتهي بصيغة المؤنث!!وبنظري لو بنت حصل معاها وضعية اليد هذي انا ضدها وبقووه👌🏻◀️
ابراهيمالله يغفر له ويرحمه ويجعل قبره روض من رياض الجنه ويلهم ذويه بصبر وسلوان وانا لله وانا اليه راجعون
ياسرتراكم ازعجتنونا فيها
مـ،ـاݛــےكل يوم جريمه والنتيجه موضف لو لقى او كمل صح رجعوهم بس ووفرو بالميزانيه بعد جاستا وتغير السياسه الامريكيه ولو قدرتو ترجعون الترليون يكون افضل قبل لا يتبخر وانسو امريكا
مـ،ـاݛــےياسلام ع حركه اليد اخوه والقلوب نضيفه وطاهرة ويحصل العكس مع سفيرات الوطن المحجبات محليا فقط
مـ،ـاݛــےوش رايك بحركه اليد ايه اسألك انتي يصير العكس مع المبتعثات تتقبلونه عادي تقدرين تنتقدينه يالعلمانيه لا تزعلين م الوصف انتي كذلك ياباش مهندسة ك شي عندك عادي
عدد التعليقات:5827
بسمهالله يرحمه ويغفر له
شيعي برونزياعان الله اهله اللهم احفظ البطل الشهم النشمي القبيلي سعاده الريس السيسي
رشدانقتل بسبب الكراهيه لان الكثير من الأمريكا يكرهون الاسلام و المسلمين فسلط الله عليكم في انفسكم أعداء الله و رسوله نطالب بتنفيذ القتل بمن قتل حسين النهدي ولا شي غير قتل المجرم ولا نقبل باي تعويض مادي
طلالامنعوا الابتعاث وشفيها جامعاتنا اتركوا عنكم الابتعاث والترزز بالخارج