كشف ملابسات مقتل المبتعث”حسين النهدي”بأمريكا-صور

صحيفة المرصد: رغم أن التحقيقات ما زالت سارية حول القاتل الحقيقي للمبتعث حسين النهدي، لكن كثيرون وجهت أصبع الاتهام للمرشح الأمريكي دونالد ترامب، المتهم بالعنصرية المتكررة في خطاباته ضد المسلمين وسط تصاعد مستمر في التهديدات والاعتداءات والمضايقات ضد المسلمين والعرب في مختلف أنحاء الولايات المتحدة.

رواد مواقع التواصل الاجتماعي رجحوا السيناريو المذكور أعلاه، حيث اعتبر أن النهدي ضحية “إرهابي الأميركي” ولدت عنصريته من الخطاب المعادي الذي شنه “ترامب” تجاه المسلمين.

في حين أعلن البعض الآخر أن الضحية ضربت بوحشية حتى الموت. وقال أستاذ في كلية الحقوق في ديترويت، خالد بيضون: “لا تقولوا لي إن خطاب ترامب العنصري مجرد كلمات”.

وتزامن مقتل المبتعث مع “عيد الهالوين” والذي تنتشر فيه ممارسات غامضة وغريبة ويسمى بعيد “الرعب” في بريطانيا والولايات المتحدة.

النهدي.. كان شاباً محبوباً في جامعته الأمريكية -ويسكونسن – ستاوت- رغم عام ونصف العام قضاها فيها فقط. وازدادت حوادث التحرش ضد المسلمين خلال هذه الفترة، فعلى بعد 70 ميلاً من جامعة مينيسوتا، كتب مخربون كلمة “ISIS” أي “داعش” على شعار رابطة الطلاب المسلمين. والشهر الماضي، في لونسديل، مينيسوتا، وضع صاحب متجر لافتة كتب عليها “فليخرج المسلمون”. وفي ولاية آيوا، رسم شخص بالرذاذ اسم “ترامب” بأحرف حمراء على حائط أحد المساجد.