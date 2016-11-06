بالفيديو:يزيد الراجحي يرد على سؤال كم ورث.. ويروي تفاصيل لحظة وفاة والده

صحيفة المرصد: سرد سائق الراليات، يزيد الراجحي، قصة وفاة والده، وذلك ردًا على أحد المتابعين الذي وجه له سؤالاً «كيف توفي والده الملياردير محمد عبدالعزيز الراجحي وكم ورث منه؟»
قال يزيد: كنت نايم الساعة 3 الفجر، وفجأة جائني تليفون، وقيل لي أن أمك تبغاك، وعلى طول جاء في بالي أن والدي عنده شئ، فنظرت في جوالي، ووجدت رسالة من والدتي بالفعل، ثم ذهبت فوجدت الإسعاف والدكاترة، ووالدي في السيارة، ووجدت أمي وخالتي واقفين وقالوا إن والدك تعبان عنده ضيق تنفس».
وتابع: «دخلنا الطوارئ وبعدين جاء ناس لابسين بدلة سوداء وجابوا أجهزة كهرباء، وكان والدي يتنفس لكن بشكل تقيل، و5 دقائق وأنعشوا والدي مرة تانية، ثم هاتفت أخي بدر وقلت له أبوك تعبان».
وأضاف: «الدكتور قال أنعشناه مرتين، وخرجت بره لأني لا أريد أن أرى المنظر، وشويه وقالوا لنا أبوك اتوفى والله يرحمه».
وفيما يخص أملاك والده، أكد أن والده الملياردير، وزع أملاكه على أبنائه منذ عام 1998، مضيفًا: «قبل وفاته من 15 سنة وهو مقسم أملاكه على أبنائه وزوجاته، وكانو مسوي شركة، فهذا هو الحلال وهو مافعله والدي، ما أقوله صعب كتير أن يفعله أنسان، لأن ابن ادم يكبر وتكبر معاه خصلتين حب الدنيا وطول الأمل».
واختتم يزيد بقوله: «بدر اخوي مؤسس شركة لدعم الأوقاف وتدير أوقاف الناس وتخدم الناس بشكل مجاني، وكل ذلك ابتغاء وجه الله».
تعليقات ( 19 )
عبيدشيعي مصدي أن شالله اللي جلسة على الكرسي يسحب الكرسي لواحد ثاني الشيعية بالفعل اغبياء يردون الصيد بالماء العكر وهم لايعلمون انهم اوسخ الأعداء بالنسبة للمسلمين يعتقدون ان مصر سوف ترتمي بحضنهم غباء فاحش
هيفاءالله يكون في عونكم والله احس انكم تحتاجون الى مساعدات الراجحي يبيله مساعده .
ابو ريانإنشاء مجموعة من الأوقاف الخيرية الخاصة بمشاريع تزويج الشباب في مجموعة من مدن المملكة ومحافظاتها و****
بدرمخالف للنشر
💎💛عـــهـــود💙💎بصراحة انا احس أن الأغنياء ليسوا أسعد من البسطاء لأن كل شيء لديهم ولم يعد شيء جديد مثلاً أنا اذا صار بيدي خمسمية ريال احس اني عندي أموال 😂😂بينما هم حتى ٥٠٠ ألف لاتساوي شيء لديهم !
فريدة شوقيالشعب الوحيد اللي بكل خبر يخص ثري يطلع تكفى سدد قرضي تكفى عطني تكفى تبرع لي طلبتك أجار بيتي /// والله عيب عليكم ترى فيه ناس من دول عربية تقرأ اخبار مواقعنا يعني بالله لو قرأ تعليقاتكم بيعطيكم شي
اسمرعبرنسخة من أبوسن وهو غني .. بثاره مالها آخر
الهمدانييزيد الله يقوية تعب وتعب نفسه ولا احد عرفه وابوسن جاته الشهرة وهو مايبيها شفتوا الفرق لا حد يقول انا قليل وغيري كثير اعزم توصل لو انت من سكان القبور بالعزيمة تصعد على سكان القصور
دعباديمخالف للنشر
شيعي برونزيياليت يازيد انك تسلفني عشرون الف اريد سياره كابرس تكفى
تعليق رقم 1مخالف للنشر
ابورفيفمخالف للنشر
سالمهذا لقالوا لك مولود وفي فمه ملعقه من ذهب
شيعي برونزياللهم احفظ البطل الشهم النشمي القبيلي حبيبي سعاده الريس السيسي
لا نحسدكعلى ثروتك ولكن الكثير من بعض تصرفاتك غير ملائمة🤔