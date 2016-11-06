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ام اماراتية تقتحم ميدان لعبة جوجيتسو لإنقاذ ابنها الذي انهزم في المباراة

6 نوفمبر, 2016 , 17:21 م
ام اماراتية تقتحم ميدان لعبة جوجيتسو لإنقاذ ابنها الذي انهزم في المباراة
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صحيفة المرصد:تداول مستخدموا مواقع التواصل الاجتماعي صورة طريفة لام اماراتية دخلت إلى ارض ميدان لعبة الجيوجيتسو وذلك بعد ان شاهدت ولدها ينهزم ويٌصرع أرضاً فلم تتمالك الام نفسها فانقضت الى ارض الملعب مما استدعى الحكم لإيقاف المباراة الذي اقنعها بان صحة ولدها جيدة واللعبة آمنة.



تعليقات ( 16 )

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  1. 16
    6 نوفمبر, 2016 , 18:29 م

    زائره

    صوره معبره يارب تحفظه لها يارب الام لاترضى بالانهزام لابنها وتتمنى له الوصول للمقدمه في شتى المجالات هذا هو قلب الام لاتغيره الظروف
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  2. 15
    6 نوفمبر, 2016 , 18:28 م
    عدد التعليقات:5860

    الرحااال

    الله يرحم امهاتنا الاحياء منهم و الاموات..الرجل يظل طفلا حتى تموت امه..فحينها ينقلب كهلا..
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  3. 14
    6 نوفمبر, 2016 , 18:26 م

    hima

    سبحان الله قلب الأم الحنون,موقف يدمع العين,الله يحفظ الامهات من كل شر.
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  4. 13
    6 نوفمبر, 2016 , 18:23 م

    وش ذا الحتسي

    الله يرحمك يا اعز الناس
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  5. 12
    6 نوفمبر, 2016 , 18:16 م

    اذكار الصباح والمساء

    لاحول ولاقوة الابالله
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  6. 11
    6 نوفمبر, 2016 , 18:06 م

    زائره

    يا زين بساطتهم في كل شي مو مثلنا كل شي توجس وريبه
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  7. 10
    6 نوفمبر, 2016 , 17:59 م

    الهمداني

    الام هي الام من له ام الله يخليها ومن ليس له ام الله يرحمها لكن كان بودي لو الام عطت هالحكم الاصلع صفعة على راسه كان احسن
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  8. 9
    6 نوفمبر, 2016 , 17:52 م
    عدد التعليقات:2939

    ابن الوطن

    قلب الأم جنه لاتغيره العواصف
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  9. 8
    6 نوفمبر, 2016 , 17:49 م

    ارز 👊 نجد

    ودي تقوله ترى ياوليدي هذي لعبة وانت رجال بدونها وهذا زي اخوك .. ولا ودي تسمعه شيييييلات وتحمسه على العداوه
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  10. 7
    6 نوفمبر, 2016 , 17:49 م
    عدد التعليقات:5827

    بسمه

    كل القلوب تتغير مع الوقت ..الا قلب الأم جنة دائمة 💔رحم الله امهاتنا وامهات المسلمين ،
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  11. 6
    6 نوفمبر, 2016 , 17:46 م
    عدد التعليقات:5827

    بسمه

    وأعشقُ عمري لأنّي إذا متُّ أخجلُ من دمعِ أمّي خذيني، إذا عدتُ يوماً وشاحاً لهُدبكْ وغطّي عظامي بعشبِ تعمّد من طُهرِ كعبكْ وشدّي وثاقي.. بخصلةِ شَعر.. بخيطٍ يلوّحُ في ذيلِ ثوبكْ عساني أصيرُ إلهاً إلهاً أصير.. إذا ما لمستُ قرارةَ قلب
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  12. 5
    6 نوفمبر, 2016 , 17:46 م

    وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون

    لاحول ولاقوة الابالله
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  13. 4
    6 نوفمبر, 2016 , 17:38 م
    عدد التعليقات:45

    سلطان حجازي

    قلب الأم و ما ادراك ما قلب الأم . ربي اغفر لي والديه ,,,,,,,,,,ربي ارحمهما كما ربياني صغير
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  14. 3
    6 نوفمبر, 2016 , 17:38 م

    ام لاتستغربون او تعلمون ان الرسول صلى الله عليه وسلم حدث اصحابه ان الله ارحم على عبده من الام
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  15. 2
    6 نوفمبر, 2016 , 17:27 م

    اسمرعبر

    الولد يأشر بيده يقول وش تبين جاية هنا ههههه
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  16. 1
    6 نوفمبر, 2016 , 17:25 م

    احمد عسيري

    اكبر من مساحة الارض لايوجد غير قلب الام ، اللهم احفظ امهاتنا
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