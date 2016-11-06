ام اماراتية تقتحم ميدان لعبة جوجيتسو لإنقاذ ابنها الذي انهزم في المباراة

صحيفة المرصد:تداول مستخدموا مواقع التواصل الاجتماعي صورة طريفة لام اماراتية دخلت إلى ارض ميدان لعبة الجيوجيتسو وذلك بعد ان شاهدت ولدها ينهزم ويٌصرع أرضاً فلم تتمالك الام نفسها فانقضت الى ارض الملعب مما استدعى الحكم لإيقاف المباراة الذي اقنعها بان صحة ولدها جيدة واللعبة آمنة.