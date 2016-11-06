ام اماراتية تقتحم ميدان لعبة جوجيتسو لإنقاذ ابنها الذي انهزم في المباراة

صحيفة المرصد:تداول مستخدموا مواقع التواصل الاجتماعي صورة طريفة لام اماراتية دخلت إلى ارض ميدان لعبة الجيوجيتسو وذلك بعد ان شاهدت ولدها ينهزم ويٌصرع أرضاً فلم تتمالك الام نفسها فانقضت الى ارض الملعب مما استدعى الحكم لإيقاف المباراة الذي اقنعها بان صحة ولدها جيدة واللعبة آمنة.
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تعليقات ( 16 )
زائرهصوره معبره يارب تحفظه لها يارب الام لاترضى بالانهزام لابنها وتتمنى له الوصول للمقدمه في شتى المجالات هذا هو قلب الام لاتغيره الظروف
عدد التعليقات:5860
الرحااالالله يرحم امهاتنا الاحياء منهم و الاموات..الرجل يظل طفلا حتى تموت امه..فحينها ينقلب كهلا..
himaسبحان الله قلب الأم الحنون,موقف يدمع العين,الله يحفظ الامهات من كل شر.
وش ذا الحتسيالله يرحمك يا اعز الناس
اذكار الصباح والمساءلاحول ولاقوة الابالله
زائرهيا زين بساطتهم في كل شي مو مثلنا كل شي توجس وريبه
الهمدانيالام هي الام من له ام الله يخليها ومن ليس له ام الله يرحمها لكن كان بودي لو الام عطت هالحكم الاصلع صفعة على راسه كان احسن
عدد التعليقات:2939
ابن الوطنقلب الأم جنه لاتغيره العواصف
ارز 👊 نجدودي تقوله ترى ياوليدي هذي لعبة وانت رجال بدونها وهذا زي اخوك .. ولا ودي تسمعه شيييييلات وتحمسه على العداوه
عدد التعليقات:5827
بسمهكل القلوب تتغير مع الوقت ..الا قلب الأم جنة دائمة 💔رحم الله امهاتنا وامهات المسلمين ،
عدد التعليقات:5827
بسمهوأعشقُ عمري لأنّي إذا متُّ أخجلُ من دمعِ أمّي خذيني، إذا عدتُ يوماً وشاحاً لهُدبكْ وغطّي عظامي بعشبِ تعمّد من طُهرِ كعبكْ وشدّي وثاقي.. بخصلةِ شَعر.. بخيطٍ يلوّحُ في ذيلِ ثوبكْ عساني أصيرُ إلهاً إلهاً أصير.. إذا ما لمستُ قرارةَ قلب
وماكان الله معذبهم وهم يستغفرونلاحول ولاقوة الابالله
عدد التعليقات:45
سلطان حجازيقلب الأم و ما ادراك ما قلب الأم . ربي اغفر لي والديه ,,,,,,,,,,ربي ارحمهما كما ربياني صغير
اسمرعبرالولد يأشر بيده يقول وش تبين جاية هنا ههههه
احمد عسيرياكبر من مساحة الارض لايوجد غير قلب الام ، اللهم احفظ امهاتنا