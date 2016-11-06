داعش ينحر مجموعة من عناصره بـ “سكاكين عمياء” بتهمة “التخاذل”

صحيفة المرصد: نكل تنظيم داعش بمجموعة من عناصره اليوم الأحد عبر ذبحهم بسكاكين عمياء غير حادة بتهمة “التخاذل” وسط الموصل.
ووفقاً لموقع السومرية نيوز قال مصدر إن “عصابات داعش قامت، اليوم الأحد، بإعدام سبعة من عناصرها الفارين من المعارك في منطقة كوكجلي في الساحل الأيسر لمدينة الموصل”، موضحاً أن “ما يسمى المحكمة الشرعية التابعة للتنظيم أصدرت حكماً بإعدامهم بتهمة التخاذل”.
وأضاف المصدر أن “هؤلاء العناصر جرى إعدامهم وذلك عن طريق وضعهم وهم مكبلو الأيدي والأرجل في أحد مقرات التنظيم وسط مدينة الموصل، وحز رقابهم بسكاكين غير حادة، مستشهدين بتفاسير تحض على حز رقاب الكفار، معتبرين من انسحب بأنهم كفار بقولهم (من يولي دبرَه يوم الزحف فهو كافر)”.
تعليقات ( 12 )
عبدالله المسلمحز الرقاب معناه قطع الرقبة وليس معناه الذبح بسكين غير حادة . ولكن هؤلاء الدواعش جمعوا بين الجهل الفاضح والضلال البين .
مسكفخار يكسر بعضه
عدد التعليقات:5860
الرحااالاشكالهم واضحه جدا..ايش تتوقعون ..هل هم من ايران او تورا بورا ؟
من الغربيةاستغفر الله العظيم للمسلمين والمسلمات والمومنين والمومنات الأحياء منهم والأموات اهل السنه والجماعة
محمدالجعيدملعون ابو من جمعكم يادشير خدعتو الناس وشوهتو الاسلام
فــــهـــــدالله يجعل شرهم بينهم واكف المسلمين شرهم يارب العالمين
عدد التعليقات:2939
ابن الوطنيلا هي ورؤنا افعالكم بالجحش الشعبي نبغى نشاهد حرقهم
عدد التعليقات:2939
ابن الوطنههههههههاااااااااي بنغى نحر خلاياء الجحش الشعبي الملعون على المباشر