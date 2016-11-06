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داعش ينحر مجموعة من عناصره بـ “سكاكين عمياء” بتهمة “التخاذل”

6 نوفمبر, 2016 , 17:30 م
داعش ينحر مجموعة من عناصره بـ “سكاكين عمياء” بتهمة “التخاذل”
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صحيفة المرصد: نكل تنظيم داعش بمجموعة من عناصره اليوم الأحد عبر ذبحهم بسكاكين عمياء غير حادة بتهمة “التخاذل” وسط الموصل.

ووفقاً لموقع السومرية نيوز قال مصدر إن “عصابات داعش قامت، اليوم الأحد، بإعدام سبعة من عناصرها الفارين من المعارك في منطقة كوكجلي في الساحل الأيسر لمدينة الموصل”، موضحاً أن “ما يسمى المحكمة الشرعية التابعة للتنظيم أصدرت حكماً بإعدامهم بتهمة التخاذل”.

وأضاف المصدر أن “هؤلاء العناصر جرى إعدامهم وذلك عن طريق وضعهم وهم مكبلو الأيدي والأرجل في أحد مقرات التنظيم وسط مدينة الموصل، وحز رقابهم بسكاكين غير حادة، مستشهدين بتفاسير تحض على حز رقاب الكفار، معتبرين من انسحب بأنهم كفار بقولهم (من يولي دبرَه يوم الزحف فهو كافر)”.



تعليقات ( 12 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 12
    6 نوفمبر, 2016 , 18:37 م

    عبدالله المسلم

    حز الرقاب معناه قطع الرقبة وليس معناه الذبح بسكين غير حادة . ولكن هؤلاء الدواعش جمعوا بين الجهل الفاضح والضلال البين .
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  2. 11
    6 نوفمبر, 2016 , 18:37 م

    مسك

    فخار يكسر بعضه
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  3. 10
    6 نوفمبر, 2016 , 18:26 م
    عدد التعليقات:5860

    الرحااال

    اشكالهم واضحه جدا..ايش تتوقعون ..هل هم من ايران او تورا بورا ؟
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  4. 9
    6 نوفمبر, 2016 , 18:25 م

    من الغربية

    استغفر الله العظيم للمسلمين والمسلمات والمومنين والمومنات الأحياء منهم والأموات اهل السنه والجماعة
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  5. 8
    6 نوفمبر, 2016 , 18:23 م

    محمدالجعيد

    ملعون ابو من جمعكم يادشير خدعتو الناس وشوهتو الاسلام
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  6. 7
    6 نوفمبر, 2016 , 18:03 م

    جاينكم يا كلاب وراح نجركم من شعوركم
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  7. 6
    6 نوفمبر, 2016 , 18:00 م

    استحلوا دم المسلم لعنه الله عليهم
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  8. 5
    6 نوفمبر, 2016 , 18:00 م

    يا ابناء الحرام يا كلاب
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  9. 4
    6 نوفمبر, 2016 , 17:48 م

    فــــهـــــد

    الله يجعل شرهم بينهم واكف المسلمين شرهم يارب العالمين
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  10. 3
    6 نوفمبر, 2016 , 17:47 م
    عدد التعليقات:2939

    ابن الوطن

    يلا هي ورؤنا افعالكم بالجحش الشعبي نبغى نشاهد حرقهم
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  11. 2
    6 نوفمبر, 2016 , 17:39 م
    عدد التعليقات:2939

    ابن الوطن

    ههههههههاااااااااي بنغى نحر خلاياء الجحش الشعبي الملعون على المباشر
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  12. 1
    6 نوفمبر, 2016 , 17:35 م

    قمة الكذب بل قتلوهم لانهم رؤ الحقيقه بعيونهم داعش يبيع الاراضي للحشد ويسلم السنه لهم وهذول شافو من المضحوك عليهم وحاولو الفرار فقتلوهم
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