صحيفة المرصد-وكالات:قالت صحيفة “فردا” الإلكترونية الإيرانية، اليوم الأحد، إن وزيرالبترول المصري طارق الملا يعتزم زيارة العاصمة طهران قريباً برفقة مسؤولين في الحكومة المصرية، مؤكدة أن “طهران تلقت رسالة من القاهرة عبر بغداد خلال الأيام الماضية”.
وأوضحت الصحيفة نقلاً عن مصادر في وزارة النفط الإيرانية، أن “هناك تمهيدات تجري لزيارة مرتقبة لوزير البترول المصري طارق الملا إلى طهران”، معتبرة أن زيارة الوزير الملا إلى العاصمة العراقية بغداد الأسبوع الماضي، جاءت بهدف فتح قنوات حوار مع إيران عبر العراق”.
وأشارت المصادر الإيرانية، إلى أن “الحكومة المصرية تبحث عن مصادر بديلة للنفط السعودي، وزعمت المصادر الإيرانية أنها “تلقت رسالة من الحكومة المصرية عبر بغداد، تؤكد أن القاهرة مستعدة لتطوير علاقاتها بمختلف المجالات مع إيران”.
وتسعى طهران للاستفادة من الخلاف الذي طرأ بين القاهرة والرياض قبل فترة قريبة، من أجل تعزيز نفوذها في مصر ومحاولة إحداث شق في الصف العربي.
ورجحت تقارير إيرانية، في منتصف أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أن “تقوم طهران بإجراء مباحثات جادة مع مصر بشأن تزويدها بالنفط الخام مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني”. فيما قالت صحيفة “أبرار” الاقتصادية الإيرانية، يوم الجمعة، إن وزارة النفط الإيرانية مستعدة لتزويد مصر بالنفط، بعدما قررت شركة أرامكو السعودية وقف الإمدادات النفطية عن مصر.
ونقلت الصحيفة عن مصدر في شركة النفط الإيرانية الحكومية، قوله إن “إيران قادرة على أن تكون بديلاً عن السعودية لبيع النفط إلى مصر”، مضيفاً أن “ثلاث بلدان مصدرة للنفط هي روسيا وفنزويلا وإيران، ستكون إحداها بديلاً عن السعودية لتزويد مصر بالنفط”.
وقطعت مصر عام 1980 علاقاتها مع إيران، بعدما أقدمت الأخيرة على إطلاق تسمية شارع في طهران باسم خالد الإسلامبولي العقل المدبر لاغتيال الرئيس محمد أنور السادات.
وتقتصر العلاقات الدبلوماسية، التي توترت بشدة خلال السنوات الأخيرة بسبب ما اعتبرته مصر في عهد الرئيس السابق حسني مبارك، دورا إيرانيا سلبيا في القضايا العربية، بينهما على مكتب لرعاية المصالح لدى كل منهما.
بعد وساطة من بغداد .. وزير النفط المصري سيزور طهران قريبًا
صحيفة المرصد-وكالات:قالت صحيفة “فردا” الإلكترونية الإيرانية، اليوم الأحد، إن وزيرالبترول المصري طارق الملا يعتزم زيارة العاصمة طهران قريباً برفقة مسؤولين في الحكومة المصرية، مؤكدة أن “طهران تلقت رسالة من القاهرة عبر بغداد خلال الأيام الماضية”.
تعليقات ( 96 )
💥💦ريما Rima💥💦كم بقى وتنتهي رئاسة مسافة السكة؟
زائرتراهم ماعندهم رز ماعندهم غير الزعفران ..
💥💦ريما Rima💥💦مسافة السكة يقصد إيران 😂من زمان وهو يلمح 😍
هل نحن عرب؟مزقت ثيابي منذ 40 سنة وأنا أنادي يا عرب يا عرب توحدوا بصدق ومحبة وتخطيط سليم على الأقل بالسياسة الدفاعية والخارجية وأن ما تفعلونه سيجعلنا أضعف وآخر الشعوب، بس أنا مسكين وبلا صوت فما سمعني أحد.
هل نحن عرب؟وبعد الثورة من سيطعم ويطور ويحفظ أمن 90 مليون إنسان يا أخت ريما؟! على المصريين الإعتماد على أنفسهم لأن الأوطان لا تحفظ بالشحادة والإستعطاء. ودول الخليج لا تستطيع تحمل نفقات ال 90 مليون.
سهللاكن ايران بتعطي مصر البترول زي السعودية مستحيل السعودية عندك يا مصر اوماعندك مشئ وتعطي حتي بلاش لاكن ايران الحساب فوري وبالجالون
💥💦ريما Rima💥💦بكرى ياشعب مصر تصيرون مثل أهل العراق السنة هجروهم من مدنهم ورموهم هم وأطفالهم بالصحراء بالبرد صارت بيوتهم قبور مفتوحة لا الأكل ولاادوية لو تجي مليشيات قتلتهم
هل نحن عرب؟(توووووونسية53 مصر العربية القاهرة قاهرة المعز لدين الله الفاطمي بانى القاهرة بسواعد تونسية) ..عفوا كيف تفاخرين بجدك المعز الفاطمي وهو كان شيعي المذهب مثل كل مصر الفاطمية؟!ولو عاد اليوم حيزعل منك
💥💦ريما Rima💥💦الثورة على الطغاة أحباب إيران
ريما Rimaالسيسي فعل كذا لكي يدور عذر ليرجع وليقوي علاقته بايران تخطيط
الشمريانا مبسوط بتوجه مصر الى ايران ... خلوها تنجز ونخلص من الكذب والابتزاز ..***
مباركمخالف للنشر
الزمنلمصرالحق بايجادبديل بعدايقاف ارامكو الامدادات النفطيه شي لايحتاج لنقاش واما عن التلميح الدائم لمعاقبة الشعوب هذايوجج استعداء الاخرين .. الخلاف السياسي مع السيسي لايسمح بمعاقبة الشعب المصري
💥💦ريما Rima💥💦سبحان الله السعودية تبي لهم الخير وتبي تحط جسر وذهبوا لإيران و العبادي وبشار السفاحين 🐀
وحيدالفكر الاعوج امس يعزون ويبكون على بيريز واليوم عند المجوس ومرسي مسجون بتهمة التخابر مع قطر اخر زمن سبحان الله
مواطن سعوديهؤلاء هم القوم . كانوا يتهمون مرسي بأنه سيقيم علاقات مع المجوس وووو . والآن عندما ظهر الحق وذهبوا برجلهم إلى طهران أخذ القوم يلتمسون لهم الأعذار وأنه من حقهم اقامة علاقات مع طهران . هم العدو فاحذرهم
شلولخسبحان الله ربك مايطق بعصا ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين
كيفاذهبوا الى طهران اذهبوا الى المريخ ( مصر تحتاج لثلاثمائة سنه قادمه لتخرج من أزمتها )
💥💦ريما Rima💥💦CCصوت مع روسيا هذا اللي يبيه لكي يقوي العلاقات مع إيران وبشار والعبادي 😡
اسمرعبرههههه استغفرالله
وماكان الله معذبهم وهم يستغفرونلاتهجروا القران وتدبروا اياته فالقران كله خير
الحمزةاهب ياكثر عيال المصريات والمولدين في التعليقات
زائرابوفوازقايدعربي مناضل رمز عروبه وبي ماركه صنع في مصر فضيلة وحسن تعامل عبدالفتاح سيسي قادم بي كل خير لي العرب والعروبه ارقدو وطمنو أو على ماقال فضيلة الشيخ شعبان عبدالرحيم بحب السعوديه وشعبها ميه ميه ايه ايه
قاهر الجرذي الي في السردابايران ماتعطي الى بمقابل بعكس الخليج بس ماهو المقايل ؟
زياد العمريكل دوله لها الحق في علاقاتها الخارجيه حسب مصالحها لاضير ان يكون لك علاقات مع دول تعادي مصر مثل تركيا انتهى عصر الرز والطحينه
ثلاجتي فاظية==يا اخوان ***صدقوني مارح يترك الحكم بمصر الا الين تدخل ايران في مصر كما لبنان والعراق وسوريا واليمن تعرفون ليش انتقام من دول الخليج وشوف كلامي الايام جاية وتمدد الاخطبوط الفارسي النجس بدعم من الخس
السدغانيالسيسي داق خشوم الاخونجيه الخونه*****
السدغانيمخالف للنشر
السدغانيمخالف للنشر
ابببببااااايسياسه. والله يقوي مصر على الروافض وينشفونهم وياكلون رززززهم.
؟؟كانوا يحاربون ويتهمون مرسي بالعماله وصاروا أشد وعلى عينك > مصر للهاويه ؟
مواطن سعوديفي عهد ال ( CC ) سيتباهى المجوس بالعاصمة العربية الخامسة ..
السدغانيمخالف للنشر
عاقل59//جبال سدير الناس وين وانت وين الجماعة يتكلمون عن مصالح اليوم وانت جاي مشوت بسرعة للرجعية احداث ماقبل التاريخ امهات وجدات اللي مات مات بالسلامة والحي ليس كالميت قبل دفاعك عن الاموات دافع عن الاحياء
ابن بالبلدوش راي قلم الخنبقه في هالموضوع من اللي بيتقارب مع ايران محمدمرسي الرجل الصالح والا سيسي*****
الراصد٣١حرربلدك من اذناب ايران وتكلم يا******
جبال سديرايران مثل البومة لاتدخل بلد الى حل بها الخراب فاحذرو يااهل مصر وانظرو واعتبرو ماذا حل في العراق وسورياء واليمن والبحرين ولبنان ولتكن لكم كلمة الفصل التي تعيد الامور الى نصابها
جبال سديرالله يهني سعيد بسعيدة اماالشعب المصري فلة كل تقدير واحترام واملنا فية كبير فلن يرضي بمن يشتم صحابة رسول الله صلى الله علية وسلم اوبمن يطعن في امهات المؤمنين باان يكون لة مؤطى قدم في ارض الكنانة مصر
بدرهذا هو الصحيح وقولوا اللي تقولون ؟ لعبة المصالح لاتعرف صديق دائم ولا عدو دائم افهموا يااجلاف العرب
واحد عابرلابد من ترسيخ العلاقة مع الدول العضمى مهما كلف الامر
عدد التعليقات:2371
توووووونسيةان تكون مثل العراق مغتصبة من الفرس والله مضاقت إلا ما فرجت وكل هذا امتحان من رب العالمين اصمدو يا عرب في وجه الهجمة الشرسة من الفرس والغرب ككل
عدد التعليقات:2371
توووووونسيةمصر العربية القاهرة قاهرة المعز لدين الله الفاطمي بانى القاهرة بسواعد تونسية وحررآها من ملكهم الظالم ب 10 الاف جندي تونسي وشرفاء مصر لا يمكن أن تخضع للروافص سترجع يا سيسي مصر لحضن العربي لن نسمح أن تك
عدد التعليقات:1
ابن الوطنلا يهمنا من يلبسون النقاب لتسول خدم حمالين عفش
يالطيفمصر ستعرفين بترول الخليج ياتيك بكل سهوله وبترول العراق سياتيك بشروط لاتتوقعينها اشد من المر
ضربة معلم ع الخليج طلب حقوقه المتأخرة دفعت واحدةاذا مصر ترغب بالضغط على الخليج على دول الخليج جميعا المطالبة بالاموال المتأخرة ولم تسددها مصر فالدفع سيبقى بالدورلا وسينهار الجنيه ويرتفع الدورلا الى أقصى مراحله في مصر، هاذي ضربة معلم
عدد التعليقات:2371
توووووونسيةالآن فقط عرفت ما معنى كلمة السيسي بس مسافة السكة الي ذكي يفهمها..!!.. والله كلنا كنا فاهمينها غلط أتاريها العكس بالظبط
رشديوقعت في الفخ يابتاع الرز ....... يمهل ولايهمل
زائرابوفوازكنا نصول ونجول صحيح لأيام دواره
عدد التعليقات:1
ابن الوطنهمجاني اعرف شعارك وبعدين تكلم
عدد التعليقات:2371
توووووونسيةلاااااا يا مصر بهذا انتم تبعدو على العرب أكثر وأكثر إلا يوجد في مصر شرفاء يوقفو مهزلة سيسيهم وقوانينه المستهترة عوض انه يحاول يصلح ما افسده يعمل العكس
علي العمرييجب. انها. حرب. الحوثي. بسرعه. الامور. مش. طيبه. ىربي. وطرد. المصرين. الي. هنا. خليهم. يروح. يعملو. في طهران. وبغداد
A.awadمخالف للنشر
علي العمريمصر في حريقه. علينا. الان. عمل. علاقات. قويه. من تركيا. واسرئيل. وربي. هم. افضل. من. ***. المصري. من تشتريه. برز يبيعك. با فول.
زائرابوفوازمخالف للنشر
wad***لها يد بالموضوع لان السيسي لن يخطو خطوه الا بعد التشاور مع ***..ع العموم ان شاء الله السيسي موعده حان.جهز نفسك يابو ثلاجه****
واحد عابراو لابد من ترسيخ العلاقة مع القوى العضمى امريكا وبريطانيا مهما كلف الامر
وتلك الايام....لم يوضع السيسي الا من أجل ****مصر ....
زياداول مرة في تاريخ **يتوسطون عند أسياد..طيح الله حظكم😁😁😁 يالعراقية..
زائرابوفوازنحن دايم نفكر أن الوقت الحالي مثل الماضي
عصير توتيعني على بالكم ***شام ويمن ومصر يموتون فينا وتعاملهم معنا من مبدأ العروبه والإسلام ؟؟ يتبعون مصالحهم ملايين العمال من دولهم متبطحين على أرضنا ومليارات الرز بتكبكب عليهم ولما بح الرز عطونا بمبه
واحد عابرقد يكون هذا ابتزاز ولكن اذا اردناان نكسر عينه وعيون الاعداء وعيون الحوثة فنعيد العلاقة مع ايران او انهاء حرب اليمن بهزيمتهم بسرعة
محمدالجعيدمهما عملت لمصر مافي فايدة فيهم . الحل قطع العلاقات وتسفير عمالتهم . وفتح مجالات تعاون اكثر مع تركيا اسرائيل
الهمدانيالسيسي في امتحان ان نجح قفز ونط ومسك الطارة وقاد العربة العربية , وان رسب رجعت مصر كلها للمقاعد الخلفية وغيرها يقود العربة وهي تستمتع بالرحلة التي لا يعرف وجهتها الى اين
حدثكما وصفهم عمر بن العاص ( ورجالهم مع من غلب ) واذا فعلا قد قررو اختيار ايران بديلا عن الخليج فعليهم نقل عمالتهم من الخليج الى ايران
واحد عابرلابد من القضاء على الحوثي في اسرع وقت لكي لا تتطور امور نحن في غنى عنها هم سبب ما نحن فيه دكوهم كلاب ايران
خالد الزهرانيالله بذكر ايام حسني مبارك بالخير
بإختصار*** عمره ماينعدل ...
الهمداني1-ارز 👊 نجد كل ارض تتدخل فيها ايران تعم فيها الخراب والفوضة نعوذبالله((***))
واحد عابركلاب ايران في اليمن عم سبب مشاكلنا
أبو أسامةخلوهم يرحون لهم ونشوف الثلاجه تمتلى ماء وإلا دم
واحد عابرالزيدي الحوثي هو سبب ما نحن فيه لابد من دكه وهزيمته في اسرع وقت ******
سؤال مهمكيف هي علاقات الكويت بإيران والإمارات بإيران وقطر بإيران البحرين نعرف وضعها اما عمان فهي موضوع آخر لكن الدول الثلاث نرى بأن علاقاتها شبه طبيعيه اذا لم نستكثر على مصر ما تفعله. المجوس يلعبون لعبة كبرى.
السبسيالكل يبحث عن مصالحة علاقات الدول لا صديق دائم ولا عدو دائم. التبعية في الدول الضعيفة فقط اما الدول صاحبة القرار والسيادة فرراتها بيدها فقط ولمصلحة شعبها .
نبض الساحل الشرقيمليون ونص مصري بالسعوديه ، يتوجب يخفون علينا ويرحون ايران
يالطيفايران هل تستوعبين الاف العمال والمدرسين والصيادله والفنيين والمهندسين وحقين بيع الزهور والذبن يمتهنون الطبخ السعودي ويبيعونه على الارصفه ونحن ساكتون عنهم ام لاتستطيعين
مؤيدخل الروافض ينفعوكم .. السعودية ما تقبل المساومة والابتزاز بفضل من الله ثم بحكمة الملك سلمان الله يحفظه
تعليق 4 ساميةيكفي تكذيب الحقيقة فئران المجوسية نجحت في عدة إختراقات يجب علينا عدم الركون والإعتقاد بأنها اكاذيب بل هي حقائق على الساحة ومن يعتقد بعدم صدقيتها فهو جاهل بالأحداث والسياسة. العراق ثم سوريا ثم لبنان ..
Sofianمن حق مصر توسيع علاقاتها وهذا الشي لايسيء للسعوديه شي عادي السعوديه علاقتها جيدة مع الاردن ويران علاقتها مع الاردن ايضا جيده
عدد التعليقات:1
ابن الوطنب الهاويه انتم و ابو صره
سعودالمصريين نفس الفرس اصلهم فراعنه وليس عرب ؟ والمصري يبيع كل شي لاجل مصلحته
انوسارحمونة من الكدب علي مصر
عبداللهكل ماتروه هو نتيجة ظلم مرسي ... مصر والسيسي ينتضران مصير مؤسف
الى متى نجامل مصر؟مصر طعنت الخليج في الظهر في حين كانت دول الخليج هي من أنقذت مصر من الغرق سبحان الله بالأمس أنقذنا على صالح من الموت المحقق وها هو يضرب اراضينا وها هي مصر تقوم بنفس الفعل برد الجميل بطعنة في الظهر،
بكيفهمترى الصفويين اكذب خلق الله لاتصدقوهم كذبوا على الله وعلى نبيه صلى الله عليه وسلم وعلى صحابته وعلى احب زوجاته. ولو كان الخبر صحيحا مانشروه ولكن مجرد شوشرة وزيادة احتقان الشعب ونشر الفوضى بينهم
الحمزةطيب مالجديد احنا عارفين من زمان حركات مصاريه
نبض الساحل الشرقيابشري بالخراب يامصر ،،
عدد التعليقات:717
ساميةوهل فيه عاقل اليوم يصدق الصحافة الإيرانية؟؟؟
الإتصالات منذ فترة طويلة منذ تولي السيسيلكن مع الأسف دول الخليج كانت تصدق أكاذيب المسؤولين المصريين. *****
اذكار الصباح والمساءوالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم
ارز 👊 نجدكل ارض تتدخل فيها ايران تعم فيها الخراب والفوضة نعوذبالله