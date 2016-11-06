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بعد وساطة من بغداد .. وزير النفط المصري سيزور طهران قريبًا

6 نوفمبر, 2016 , 17:48 م
بعد وساطة من بغداد .. وزير النفط المصري سيزور طهران قريبًا
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صحيفة المرصد-وكالات:قالت صحيفة “فردا” الإلكترونية الإيرانية، اليوم الأحد، إن وزيرالبترول المصري طارق الملا يعتزم زيارة العاصمة طهران قريباً برفقة مسؤولين في الحكومة المصرية، مؤكدة أن “طهران تلقت رسالة من القاهرة عبر بغداد خلال الأيام الماضية”.
وأوضحت الصحيفة نقلاً عن مصادر في وزارة النفط الإيرانية، أن “هناك تمهيدات تجري لزيارة مرتقبة لوزير البترول المصري طارق الملا إلى طهران”، معتبرة أن زيارة الوزير الملا إلى العاصمة العراقية بغداد الأسبوع الماضي، جاءت بهدف فتح قنوات حوار مع إيران عبر العراق”.
وأشارت المصادر الإيرانية، إلى أن “الحكومة المصرية تبحث عن مصادر بديلة للنفط السعودي، وزعمت المصادر الإيرانية أنها “تلقت رسالة من الحكومة المصرية عبر بغداد، تؤكد أن القاهرة مستعدة لتطوير علاقاتها بمختلف المجالات مع إيران”.
وتسعى طهران للاستفادة من الخلاف الذي طرأ بين القاهرة والرياض قبل فترة قريبة، من أجل تعزيز نفوذها في مصر ومحاولة إحداث شق في الصف العربي.
ورجحت تقارير إيرانية، في منتصف أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أن “تقوم طهران بإجراء مباحثات جادة مع مصر بشأن تزويدها بالنفط الخام مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني”. فيما قالت صحيفة “أبرار” الاقتصادية الإيرانية، يوم الجمعة، إن وزارة النفط الإيرانية مستعدة لتزويد مصر بالنفط، بعدما قررت شركة أرامكو السعودية وقف الإمدادات النفطية عن مصر.
ونقلت الصحيفة عن مصدر في شركة النفط الإيرانية الحكومية، قوله إن “إيران قادرة على أن تكون بديلاً عن السعودية لبيع النفط إلى مصر”، مضيفاً أن “ثلاث بلدان مصدرة للنفط هي روسيا وفنزويلا وإيران، ستكون إحداها بديلاً عن السعودية لتزويد مصر بالنفط”.
وقطعت مصر عام 1980 علاقاتها مع إيران، بعدما أقدمت الأخيرة على إطلاق تسمية شارع في طهران باسم خالد الإسلامبولي العقل المدبر لاغتيال الرئيس محمد أنور السادات.
وتقتصر العلاقات الدبلوماسية، التي توترت بشدة خلال السنوات الأخيرة بسبب ما اعتبرته مصر في عهد الرئيس السابق حسني مبارك، دورا إيرانيا سلبيا في القضايا العربية، بينهما على مكتب لرعاية المصالح لدى كل منهما.



تعليقات ( 96 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 96
    6 نوفمبر, 2016 , 20:45 م

    💥💦ريما Rima💥💦

    كم بقى وتنتهي رئاسة مسافة السكة؟
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  2. 95
    6 نوفمبر, 2016 , 20:42 م

    زائر

    تراهم ماعندهم رز ماعندهم غير الزعفران ..
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  3. 94
    6 نوفمبر, 2016 , 20:42 م

    💥💦ريما Rima💥💦

    مسافة السكة يقصد إيران 😂من زمان وهو يلمح 😍
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  4. 93
    6 نوفمبر, 2016 , 20:38 م

    هل نحن عرب؟

    مزقت ثيابي منذ 40 سنة وأنا أنادي يا عرب يا عرب توحدوا بصدق ومحبة وتخطيط سليم على الأقل بالسياسة الدفاعية والخارجية وأن ما تفعلونه سيجعلنا أضعف وآخر الشعوب، بس أنا مسكين وبلا صوت فما سمعني أحد.
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  5. 92
    6 نوفمبر, 2016 , 20:32 م

    هل نحن عرب؟

    وبعد الثورة من سيطعم ويطور ويحفظ أمن 90 مليون إنسان يا أخت ريما؟! على المصريين الإعتماد على أنفسهم لأن الأوطان لا تحفظ بالشحادة والإستعطاء. ودول الخليج لا تستطيع تحمل نفقات ال 90 مليون.
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  6. 91
    6 نوفمبر, 2016 , 20:29 م

    سهل

    لاكن ايران بتعطي مصر البترول زي السعودية مستحيل السعودية عندك يا مصر اوماعندك مشئ وتعطي حتي بلاش لاكن ايران الحساب فوري وبالجالون
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  7. 90
    6 نوفمبر, 2016 , 20:24 م

    💥💦ريما Rima💥💦

    بكرى ياشعب مصر تصيرون مثل أهل العراق السنة هجروهم من مدنهم ورموهم هم وأطفالهم بالصحراء بالبرد صارت بيوتهم قبور مفتوحة لا الأكل ولاادوية لو تجي مليشيات قتلتهم
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  8. 89
    6 نوفمبر, 2016 , 20:16 م

    هل نحن عرب؟

    (توووووونسية53 مصر العربية القاهرة قاهرة المعز لدين الله الفاطمي بانى القاهرة بسواعد تونسية) ..عفوا كيف تفاخرين بجدك المعز الفاطمي وهو كان شيعي المذهب مثل كل مصر الفاطمية؟!ولو عاد اليوم حيزعل منك
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  9. 88
    6 نوفمبر, 2016 , 20:15 م

    💥💦ريما Rima💥💦

    الثورة على الطغاة أحباب إيران
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  10. 87
    6 نوفمبر, 2016 , 20:13 م

    ريما Rima

    السيسي فعل كذا لكي يدور عذر ليرجع وليقوي علاقته بايران تخطيط
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  11. 86
    6 نوفمبر, 2016 , 20:11 م

    الشمري

    انا مبسوط بتوجه مصر الى ايران ... خلوها تنجز ونخلص من الكذب والابتزاز ..***
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  12. 85
    6 نوفمبر, 2016 , 20:09 م

    مبارك

    مخالف للنشر
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  13. 84
    6 نوفمبر, 2016 , 20:04 م

    الزمن

    لمصرالحق بايجادبديل بعدايقاف ارامكو الامدادات النفطيه شي لايحتاج لنقاش واما عن التلميح الدائم لمعاقبة الشعوب هذايوجج استعداء الاخرين .. الخلاف السياسي مع السيسي لايسمح بمعاقبة الشعب المصري
    لا يعجبني(2) اعجبني(2)
  14. 83
    6 نوفمبر, 2016 , 20:00 م

    💥💦ريما Rima💥💦

    سبحان الله السعودية تبي لهم الخير وتبي تحط جسر وذهبوا لإيران و العبادي وبشار السفاحين 🐀
    لا يعجبني(1) اعجبني(3)
  15. 82
    6 نوفمبر, 2016 , 19:58 م

    وحيد

    الفكر الاعوج امس يعزون ويبكون على بيريز واليوم عند المجوس ومرسي مسجون بتهمة التخابر مع قطر اخر زمن سبحان الله
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  16. 81
    6 نوفمبر, 2016 , 19:55 م

    مواطن سعودي

    هؤلاء هم القوم . كانوا يتهمون مرسي بأنه سيقيم علاقات مع المجوس وووو . والآن عندما ظهر الحق وذهبوا برجلهم إلى طهران أخذ القوم يلتمسون لهم الأعذار وأنه من حقهم اقامة علاقات مع طهران . هم العدو فاحذرهم
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  17. 80
    6 نوفمبر, 2016 , 19:49 م

    شلولخ

    سبحان الله ربك مايطق بعصا ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين
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  18. 79
    6 نوفمبر, 2016 , 19:49 م

    كيف

    اذهبوا الى طهران اذهبوا الى المريخ ( مصر تحتاج لثلاثمائة سنه قادمه لتخرج من أزمتها )
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  19. 78
    6 نوفمبر, 2016 , 19:47 م

    💥💦ريما Rima💥💦

    CCصوت مع روسيا هذا اللي يبيه لكي يقوي العلاقات مع إيران وبشار والعبادي 😡
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  20. 77
    6 نوفمبر, 2016 , 19:45 م

    اسمرعبر

    ههههه استغفرالله
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  21. 76
    6 نوفمبر, 2016 , 19:34 م

    وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون

    لاتهجروا القران وتدبروا اياته فالقران كله خير
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  22. 75
    6 نوفمبر, 2016 , 19:30 م

    الحمزة

    اهب ياكثر عيال المصريات والمولدين في التعليقات
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  23. 74
    6 نوفمبر, 2016 , 19:28 م

    زائرابوفواز

    قايدعربي مناضل رمز عروبه وبي ماركه صنع في مصر فضيلة وحسن تعامل عبدالفتاح سيسي قادم بي كل خير لي العرب والعروبه ارقدو وطمنو أو على ماقال فضيلة الشيخ شعبان عبدالرحيم بحب السعوديه وشعبها ميه ميه ايه ايه
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  24. 73
    6 نوفمبر, 2016 , 19:27 م

    قاهر الجرذي الي في السرداب

    ايران ماتعطي الى بمقابل بعكس الخليج بس ماهو المقايل ؟
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  25. 72
    6 نوفمبر, 2016 , 19:26 م

    زياد العمري

    كل دوله لها الحق في علاقاتها الخارجيه حسب مصالحها لاضير ان يكون لك علاقات مع دول تعادي مصر مثل تركيا انتهى عصر الرز والطحينه
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  26. 71
    6 نوفمبر, 2016 , 19:25 م

    ثلاجتي فاظية==

    يا اخوان ***صدقوني مارح يترك الحكم بمصر الا الين تدخل ايران في مصر كما لبنان والعراق وسوريا واليمن تعرفون ليش انتقام من دول الخليج وشوف كلامي الايام جاية وتمدد الاخطبوط الفارسي النجس بدعم من الخس
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  27. 70
    6 نوفمبر, 2016 , 19:22 م

    السدغاني

    السيسي داق خشوم الاخونجيه الخونه*****
    لا يعجبني(7) اعجبني(0)
  28. 69
    6 نوفمبر, 2016 , 19:17 م

    السدغاني

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  29. 68
    6 نوفمبر, 2016 , 19:16 م

    السدغاني

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  30. 67
    6 نوفمبر, 2016 , 19:13 م

    اببببباااااي

    سياسه. والله يقوي مصر على الروافض وينشفونهم وياكلون رززززهم.
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  31. 66
    6 نوفمبر, 2016 , 19:11 م

    ؟؟

    كانوا يحاربون ويتهمون مرسي بالعماله وصاروا أشد وعلى عينك > مصر للهاويه ؟
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  32. 65
    6 نوفمبر, 2016 , 19:08 م

    مواطن سعودي

    في عهد ال ( CC ) سيتباهى المجوس بالعاصمة العربية الخامسة ..
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  33. 64
    6 نوفمبر, 2016 , 19:05 م

    السدغاني

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  34. 63
    6 نوفمبر, 2016 , 19:04 م

    عاقل

    59//جبال سدير الناس وين وانت وين الجماعة يتكلمون عن مصالح اليوم وانت جاي مشوت بسرعة للرجعية احداث ماقبل التاريخ امهات وجدات اللي مات مات بالسلامة والحي ليس كالميت قبل دفاعك عن الاموات دافع عن الاحياء
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  35. 62
    6 نوفمبر, 2016 , 19:02 م

    ابن بالبلد

    وش راي قلم الخنبقه في هالموضوع من اللي بيتقارب مع ايران محمدمرسي الرجل الصالح والا سيسي*****
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  36. 61
    6 نوفمبر, 2016 , 18:58 م

    الراصد

    ٣١حرربلدك من اذناب ايران وتكلم يا******
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  37. 60
    6 نوفمبر, 2016 , 18:56 م

    جبال سدير

    ايران مثل البومة لاتدخل بلد الى حل بها الخراب فاحذرو يااهل مصر وانظرو واعتبرو ماذا حل في العراق وسورياء واليمن والبحرين ولبنان ولتكن لكم كلمة الفصل التي تعيد الامور الى نصابها
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  38. 59
    6 نوفمبر, 2016 , 18:51 م

    جبال سدير

    الله يهني سعيد بسعيدة اماالشعب المصري فلة كل تقدير واحترام واملنا فية كبير فلن يرضي بمن يشتم صحابة رسول الله صلى الله علية وسلم اوبمن يطعن في امهات المؤمنين باان يكون لة مؤطى قدم في ارض الكنانة مصر
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  39. 58
    6 نوفمبر, 2016 , 18:49 م

    بدر

    هذا هو الصحيح وقولوا اللي تقولون ؟ لعبة المصالح لاتعرف صديق دائم ولا عدو دائم افهموا يااجلاف العرب
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  40. 57
    6 نوفمبر, 2016 , 18:47 م

    انا متابع للاعلام المصري الشعب المصري العربي مولع ضد نظام السيسي ***************
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  41. 56
    6 نوفمبر, 2016 , 18:47 م

    واحد عابر

    لابد من ترسيخ العلاقة مع الدول العضمى مهما كلف الامر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  42. 55
    6 نوفمبر, 2016 , 18:44 م

    هم يريدون الضغط علينا ونحن سوف نضغط عليهم ونطرد جميع الجاليه المصرية بالاتفاق مع جميع دول الخليج باذن الله
    لا يعجبني(0) اعجبني(8)
  43. 54
    6 نوفمبر, 2016 , 18:44 م
    عدد التعليقات:2371

    توووووونسية

    ان تكون مثل العراق مغتصبة من الفرس والله مضاقت إلا ما فرجت وكل هذا امتحان من رب العالمين اصمدو يا عرب في وجه الهجمة الشرسة من الفرس والغرب ككل
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  44. 53
    6 نوفمبر, 2016 , 18:41 م
    عدد التعليقات:2371

    توووووونسية

    مصر العربية القاهرة قاهرة المعز لدين الله الفاطمي بانى القاهرة بسواعد تونسية وحررآها من ملكهم الظالم ب 10 الاف جندي تونسي وشرفاء مصر لا يمكن أن تخضع للروافص سترجع يا سيسي مصر لحضن العربي لن نسمح أن تك
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  45. 52
    6 نوفمبر, 2016 , 18:39 م
    عدد التعليقات:1

    ابن الوطن

    لا يهمنا من يلبسون النقاب لتسول خدم حمالين عفش
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  46. 51
    6 نوفمبر, 2016 , 18:38 م

    يالطيف

    مصر ستعرفين بترول الخليج ياتيك بكل سهوله وبترول العراق سياتيك بشروط لاتتوقعينها اشد من المر
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  47. 50
    6 نوفمبر, 2016 , 18:38 م

    ضربة معلم ع الخليج طلب حقوقه المتأخرة دفعت واحدة

    اذا مصر ترغب بالضغط على الخليج على دول الخليج جميعا المطالبة بالاموال المتأخرة ولم تسددها مصر فالدفع سيبقى بالدورلا وسينهار الجنيه ويرتفع الدورلا الى أقصى مراحله في مصر، هاذي ضربة معلم
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  48. 49
    6 نوفمبر, 2016 , 18:37 م
    عدد التعليقات:2371

    توووووونسية

    الآن فقط عرفت ما معنى كلمة السيسي بس مسافة السكة الي ذكي يفهمها..!!.. والله كلنا كنا فاهمينها غلط أتاريها العكس بالظبط
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  49. 48
    6 نوفمبر, 2016 , 18:35 م

    رشدي

    وقعت في الفخ يابتاع الرز ....... يمهل ولايهمل
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  50. 47
    6 نوفمبر, 2016 , 18:34 م

    زائرابوفواز

    كنا نصول ونجول صحيح لأيام دواره
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  51. 46
    6 نوفمبر, 2016 , 18:33 م
    عدد التعليقات:1

    ابن الوطن

    همجاني اعرف شعارك وبعدين تكلم
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  52. 45
    6 نوفمبر, 2016 , 18:31 م
    عدد التعليقات:2371

    توووووونسية

    لاااااا يا مصر بهذا انتم تبعدو على العرب أكثر وأكثر إلا يوجد في مصر شرفاء يوقفو مهزلة سيسيهم وقوانينه المستهترة عوض انه يحاول يصلح ما افسده يعمل العكس
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  53. 44
    6 نوفمبر, 2016 , 18:30 م

    علي العمري

    يجب. انها. حرب. الحوثي. بسرعه. الامور. مش. طيبه. ىربي. وطرد. المصرين. الي. هنا. خليهم. يروح. يعملو. في طهران. وبغداد
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  54. 43
    6 نوفمبر, 2016 , 18:29 م

    A.awad

    مخالف للنشر
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  55. 42
    6 نوفمبر, 2016 , 18:27 م

    علي العمري

    مصر في حريقه. علينا. الان. عمل. علاقات. قويه. من تركيا. واسرئيل. وربي. هم. افضل. من. ***. المصري. من تشتريه. برز يبيعك. با فول.
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  56. 41
    6 نوفمبر, 2016 , 18:25 م

    زائرابوفواز

    مخالف للنشر
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  57. 40
    6 نوفمبر, 2016 , 18:24 م

    wad

    ***لها يد بالموضوع لان السيسي لن يخطو خطوه الا بعد التشاور مع ***..ع العموم ان شاء الله السيسي موعده حان.جهز نفسك يابو ثلاجه****
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  58. 39
    6 نوفمبر, 2016 , 18:23 م

    واحد عابر

    او لابد من ترسيخ العلاقة مع القوى العضمى امريكا وبريطانيا مهما كلف الامر
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  59. 38
    6 نوفمبر, 2016 , 18:20 م

    وتلك الايام....

    لم يوضع السيسي الا من أجل ****مصر ....
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  60. 37
    6 نوفمبر, 2016 , 18:20 م

    زياد

    اول مرة في تاريخ **يتوسطون عند أسياد..طيح الله حظكم😁😁😁 يالعراقية..
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  61. 36
    6 نوفمبر, 2016 , 18:20 م

    زائرابوفواز

    نحن دايم نفكر أن الوقت الحالي مثل الماضي
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  62. 35
    6 نوفمبر, 2016 , 18:19 م

    عصير توت

    يعني على بالكم ***شام ويمن ومصر يموتون فينا وتعاملهم معنا من مبدأ العروبه والإسلام ؟؟ يتبعون مصالحهم ملايين العمال من دولهم متبطحين على أرضنا ومليارات الرز بتكبكب عليهم ولما بح الرز عطونا بمبه
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  63. 34
    6 نوفمبر, 2016 , 18:18 م

    واحد عابر

    قد يكون هذا ابتزاز ولكن اذا اردناان نكسر عينه وعيون الاعداء وعيون الحوثة فنعيد العلاقة مع ايران او انهاء حرب اليمن بهزيمتهم بسرعة
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  64. 33
    6 نوفمبر, 2016 , 18:16 م

    محمدالجعيد

    مهما عملت لمصر مافي فايدة فيهم . الحل قطع العلاقات وتسفير عمالتهم . وفتح مجالات تعاون اكثر مع تركيا اسرائيل
    لا يعجبني(2) اعجبني(6)
  65. 32
    6 نوفمبر, 2016 , 18:16 م

    هذا كله ضغط على السعوديه ايران منهارة اقتصادين كيف تساعد تساعد على الخراب
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  66. 31
    6 نوفمبر, 2016 , 18:15 م

    الهمداني

    السيسي في امتحان ان نجح قفز ونط ومسك الطارة وقاد العربة العربية , وان رسب رجعت مصر كلها للمقاعد الخلفية وغيرها يقود العربة وهي تستمتع بالرحلة التي لا يعرف وجهتها الى اين
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  67. 30
    6 نوفمبر, 2016 , 18:14 م

    حدث

    كما وصفهم عمر بن العاص ( ورجالهم مع من غلب ) واذا فعلا قد قررو اختيار ايران بديلا عن الخليج فعليهم نقل عمالتهم من الخليج الى ايران
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  68. 29
    6 نوفمبر, 2016 , 18:14 م

    لابد من التكاتف من جميع دول الخليج وطر الجاليه المصريه حتى تكون عبئ ع دماغ السيسي
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  69. 28
    6 نوفمبر, 2016 , 18:13 م

    واحد عابر

    لابد من القضاء على الحوثي في اسرع وقت لكي لا تتطور امور نحن في غنى عنها هم سبب ما نحن فيه دكوهم كلاب ايران
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  70. 27
    6 نوفمبر, 2016 , 18:13 م

    انا اشهد انه راح للهاويه الشعب المصري العظيم لاتعجبه هذه الحكومه العسكرية الانقلابية وانتظروا الايام القادمه
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  71. 26
    6 نوفمبر, 2016 , 18:12 م

    خالد الزهراني

    الله بذكر ايام حسني مبارك بالخير
    لا يعجبني(1) اعجبني(3)
  72. 25
    6 نوفمبر, 2016 , 18:12 م

    بإختصار

    *** عمره ماينعدل ...
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  73. 24
    6 نوفمبر, 2016 , 18:11 م

    الهمداني

    1-ارز 👊 نجد كل ارض تتدخل فيها ايران تعم فيها الخراب والفوضة نعوذبالله((***))
    لا يعجبني(1) اعجبني(3)
  74. 23
    6 نوفمبر, 2016 , 18:10 م

    واحد عابر

    كلاب ايران في اليمن عم سبب مشاكلنا
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  75. 22
    6 نوفمبر, 2016 , 18:10 م

    أبو أسامة

    خلوهم يرحون لهم ونشوف الثلاجه تمتلى ماء وإلا دم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  76. 21
    6 نوفمبر, 2016 , 18:10 م

    واحد عابر

    الزيدي الحوثي هو سبب ما نحن فيه لابد من دكه وهزيمته في اسرع وقت ******
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  77. 20
    6 نوفمبر, 2016 , 18:09 م

    اللهم عجل بفك قيد الرئيس المنتخب من الشعب المصري الدكتور محمد مرسي
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  78. 19
    6 نوفمبر, 2016 , 18:09 م

    سؤال مهم

    كيف هي علاقات الكويت بإيران والإمارات بإيران وقطر بإيران البحرين نعرف وضعها اما عمان فهي موضوع آخر لكن الدول الثلاث نرى بأن علاقاتها شبه طبيعيه اذا لم نستكثر على مصر ما تفعله. المجوس يلعبون لعبة كبرى.
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  79. 18
    6 نوفمبر, 2016 , 18:09 م

    السبسي

    الكل يبحث عن مصالحة علاقات الدول لا صديق دائم ولا عدو دائم. التبعية في الدول الضعيفة فقط اما الدول صاحبة القرار والسيادة فرراتها بيدها فقط ولمصلحة شعبها .
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  80. 17
    6 نوفمبر, 2016 , 18:09 م

    نبض الساحل الشرقي

    مليون ونص مصري بالسعوديه ، يتوجب يخفون علينا ويرحون ايران
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  81. 16
    6 نوفمبر, 2016 , 18:07 م

    يالطيف

    ايران هل تستوعبين الاف العمال والمدرسين والصيادله والفنيين والمهندسين وحقين بيع الزهور والذبن يمتهنون الطبخ السعودي ويبيعونه على الارصفه ونحن ساكتون عنهم ام لاتستطيعين
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  82. 15
    6 نوفمبر, 2016 , 18:06 م

    مؤيد

    خل الروافض ينفعوكم .. السعودية ما تقبل المساومة والابتزاز بفضل من الله ثم بحكمة الملك سلمان الله يحفظه
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  83. 14
    6 نوفمبر, 2016 , 18:06 م

    تعليق 4 سامية

    يكفي تكذيب الحقيقة فئران المجوسية نجحت في عدة إختراقات يجب علينا عدم الركون والإعتقاد بأنها اكاذيب بل هي حقائق على الساحة ومن يعتقد بعدم صدقيتها فهو جاهل بالأحداث والسياسة. العراق ثم سوريا ثم لبنان ..
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  84. 13
    6 نوفمبر, 2016 , 18:05 م

    Sofian

    من حق مصر توسيع علاقاتها وهذا الشي لايسيء للسعوديه شي عادي السعوديه علاقتها جيدة مع الاردن ويران علاقتها مع الاردن ايضا جيده
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  85. 12
    6 نوفمبر, 2016 , 18:04 م
    عدد التعليقات:1

    ابن الوطن

    ب الهاويه انتم و ابو صره
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  86. 11
    6 نوفمبر, 2016 , 18:04 م

    سعود

    المصريين نفس الفرس اصلهم فراعنه وليس عرب ؟ والمصري يبيع كل شي لاجل مصلحته
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  87. 10
    6 نوفمبر, 2016 , 18:04 م

    انوس

    ارحمونة من الكدب علي مصر
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  88. 9
    6 نوفمبر, 2016 , 18:03 م

    عبدالله

    كل ماتروه هو نتيجة ظلم مرسي ... مصر والسيسي ينتضران مصير مؤسف
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  89. 8
    6 نوفمبر, 2016 , 18:00 م

    الى متى نجامل مصر؟

    مصر طعنت الخليج في الظهر في حين كانت دول الخليج هي من أنقذت مصر من الغرق سبحان الله بالأمس أنقذنا على صالح من الموت المحقق وها هو يضرب اراضينا وها هي مصر تقوم بنفس الفعل برد الجميل بطعنة في الظهر،
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  90. 7
    6 نوفمبر, 2016 , 18:00 م

    بكيفهم

    ترى الصفويين اكذب خلق الله لاتصدقوهم كذبوا على الله وعلى نبيه صلى الله عليه وسلم وعلى صحابته وعلى احب زوجاته. ولو كان الخبر صحيحا مانشروه ولكن مجرد شوشرة وزيادة احتقان الشعب ونشر الفوضى بينهم
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  91. 6
    6 نوفمبر, 2016 , 18:00 م

    الحمزة

    طيب مالجديد احنا عارفين من زمان حركات مصاريه
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  92. 5
    6 نوفمبر, 2016 , 18:00 م

    نبض الساحل الشرقي

    ابشري بالخراب يامصر ،،
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  93. 4
    6 نوفمبر, 2016 , 17:58 م
    عدد التعليقات:717

    سامية

    وهل فيه عاقل اليوم يصدق الصحافة الإيرانية؟؟؟
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  94. 3
    6 نوفمبر, 2016 , 17:58 م

    الإتصالات منذ فترة طويلة منذ تولي السيسي

    لكن مع الأسف دول الخليج كانت تصدق أكاذيب المسؤولين المصريين. *****
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  95. 2
    6 نوفمبر, 2016 , 17:53 م

    اذكار الصباح والمساء

    والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم
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  96. 1
    6 نوفمبر, 2016 , 17:52 م

    ارز 👊 نجد

    كل ارض تتدخل فيها ايران تعم فيها الخراب والفوضة نعوذبالله
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