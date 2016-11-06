بعد واقعة البصق على “الخبز”.. “خباز” يدخن “سجائر” ومطالبات بمحاكمته

صحيفة المرصد: تداول “مغردون” مقطع فيديو لـ “خباز” يدخن سيجارة أثناء عملية تجهيز “الخبز”، وهو ما أثار حفيظة وغضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين طالبوا بالوصول إليه ومحاسبته.

جاءت الواقعة بعد ساعات من الفيديو الذي انتشر على موقع التواصل وأظهر خبازا يبصق على “الخبز”، والتي كانت سببا في إحالته للتحقيق.