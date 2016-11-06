بعد واقعة البصق على “الخبز”.. “خباز” يدخن “سجائر” ومطالبات بمحاكمته

صحيفة المرصد: تداول “مغردون” مقطع فيديو لـ “خباز” يدخن سيجارة أثناء عملية تجهيز “الخبز”، وهو ما أثار حفيظة وغضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين طالبوا بالوصول إليه ومحاسبته.
جاءت الواقعة بعد ساعات من الفيديو الذي انتشر على موقع التواصل وأظهر خبازا يبصق على “الخبز”، والتي كانت سببا في إحالته للتحقيق.
تعليقات ( 35 )
ابو يزنواضح العامل من الجنسيه المصريه والمصريين معروفيين بقلة النظافه حتى وان كان مليونير فهم الشعب الوحيد اللي يدخن بغرف النوم
مواطنياليت يكون مراقبه على محلات الفول نصف الشعب يأكل منه وخصوصا بعض الأفغان وغيرهم انتم فاهمين الخطر والأمراض الي تحتوي عليها
بيوميليه يا اساز مدحت دنتا فضحتنا
ابو خالداااااه يابطني احيان الخبز فيه حموضه مادري وشهو مصدرها هل هو عرق جبهه والا عرق جسم واااااوه حسبي الله عليهم امرضونا
الحمزةوماخفي كان اعظم
ذي مثل قصةسرق الفيل كيس سكر وسرقت النملة حبة سكر فتم القبض عليها اما الفيل فاستطاع ان ينخش🤔
هو صحيحان المواطن الفرد المحافظ على الوطن بس صارت كليشة تعتمد عليها الكثير من الاجهزة لصار شي غلط علمونا. على كذا مالكم لزمة وتوفر على الدولة مصاريف دام المواطن هو المراقب الاول والاخير
ما اتعبنا غيرالحملات في الكل بغياب تطبيق الانظمة المنتهية صلاحيتها وكله علشان الاعلام. يجب ان يكون التفتيش مستمر من بلدية وتجارة وحماية المستهلك وجوازات ومرور. ماذبحنا غير حملة وتصوير وتنتهي وترجح حليمة لعادتها...
متصيدالان انتم شاهدتم من بصق او دخن هل تستطيعون رائيه من بالداخل وما يفعلون يجهزون الاكل في امكن قذرة و مفسخين بدون ملابس و التجهيز من البعض في دورات المياة و الاماكن فئران و صراصير ووووو الكثير الكثير
خالدوهذه شغله يوم خباز يبصق في الخبز ويوم خباز يدخن في مكان العمل اين دور الجهات الرقابيه والى متى نعتمد على من ليس له ولاء ولاذمه لهذا البلد ..!!عجبي
خلك بعيد حبك يزيد 😊المخابز أكثرها قرف في قىف يبيعوا لنا المرض .
زائرابوفوازأبد انظف شي المطاعم عندنا صحيح فيه شوي إهمال بس بسيط مثل وهو يجهز الطلب يحك راسه ويكون فيه شوي زيت لنا له أسبوع ماتروش ويحك خشمه وينظفه من داخل بي أصبعه بس ماهو كل المطاعم بس ترا ماتمرض لأبعد مده
violetyاتمني من وزير البلدية وزير العمل ,, ان يكون هناك موظفين مراقبة يعملون مساءا للحد من المخالفات ,, لكي يكون رادع للمخالفين وتنظيم لسوق العمل
عدد التعليقات:1
ابن الوطنكل واحد يعمل تنور في بيته و يجيب كيس طحين و يفت و يعجن بلاش بصق و تدخين
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ابن الوطنمخالف للنشر
عدد التعليقات:1
ابن الوطنههههه جات على سئجاره الدخان ما يضر رغم ان مالي فيه
.معظم المخابز هكذا ما يفعل بها من بصق وشرب السجائر
ابو محمدلماذا لا تكون هناك حملة ومتابعة للحث على تعلم اسرار هذه المهنة المهمة جدا للوطن. ولماذا لا يكون هناك دعم وتوجه ليكون للمواطن دور في تعلمها والاستثمار فيها لكي لا نفاجأ يوما بانقطاع الخبز بسبب اضرابهم
عدد التعليقات:5861
الرحااالايش توقعون المطاعم تسوي ..اكيد كذا واسوأ من كذا..عبي بطنك في بيتك واطلع..ايش لك والمطاعم..و العزابي يقدر يطبخ لنفسه..الله يخارجنا منهم
himaتصيد اخطائهم ومحاسبتهم,سيتسبب في زيادة حقدهم الاجانب والكيد في اي فرصة لتسميم المواطنين خصوصا,لن يرتاح الوطن من مشاكلهم الا بترحيلهم.
تبون الصدق والا ولد عمهلانه عارف مهناش قوانين وانظمة مشرعة لمثل هالافعال ماغير تعهد و غرامة وهناك غيره الكثير بغياب الرقابة ومجرد مايصور المواطن يتفاعلون مثل الي ابوه شرى له سيكل ايام الاختبارات. 🤔
عدد التعليقات:1571
بلادي زويناالله يقرغ المطاعم و المخابز عفانه وع وع يا عيشتهم تلوع الكبد ،، وااااا كبيدي من اللوعااات منفطرة 😁
محمد الشهريالله يعين كل أسرة وكل زوجة وكل مجتمع على المدخن يارب تهدي من ضَل الشيء اللي أفكر فية كيف يقضي أوقاته مع زوجتة كيف ؟ وكيف ؟ يارب لك الحمد الانسان مطالب بنظافة فمه وبدنة وملبسه وإلا كيف للحياة عندة
رعد الجنوبالبلديات همها مطاردة الغلابا اللي يترزقون الله بالشوارع ولا مواطن غلبان فتح الله علية قام يرمم منزله المتهالك
أبو فلانالله لايعطيكم عافيه حسبي الله ونعم الوكيل عليكم واحد يدخن واحد يبصق اليوم وصلني صور لعامل يذبح الدجاج الحي في دورة المياه ويوزعه للمطاعم تكفون نظفوا البلد منهم الأجانب أكثرهم عبئ على الوطن
قديمويا اخي الفاضل انت وياه الحكومة قايمة بعملها اذا شافت ان الشخص مخطأ تحاسبه فلا تتعاملوا على انكم اصحاب مراكز للحكم على البشر تواضعوا تكلموا بالمنطق حتى يعم السلام الارض ونهنأ بعيش طيب
مسكاهون من البصق
الحمزةمخالف للنشر
عدد التعليقات:5639
المنتصر باللهالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مساءكم خيرات وبركات وعسل جميع الإخوان والأخوات في المرصد الدخان أهون من البصق وبعضهم ينقط عرقه على العجين والشعب يأكل أي شيء لو تطبخ له...............بياكله
me_mo42وايش فيها يعني استغفر الله بس ناس تحب تقطع ارزاق غيرها
وماكان الله معذبهم وهم يستغفرونلاتهجروا القران فالقران كله خير وتدبروا اياته
اسمرعبرأفران شعبية اكيد فيها كوارث اكبر من كذا بكثير
وماكان الله معذبهم وهم يستغفرونلاحول ولاقوة الابالله