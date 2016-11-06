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بعد واقعة البصق على “الخبز”.. “خباز” يدخن “سجائر” ومطالبات بمحاكمته

6 نوفمبر, 2016 , 17:38 م
بعد واقعة البصق على “الخبز”.. “خباز” يدخن “سجائر” ومطالبات بمحاكمته
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صحيفة المرصد: تداول “مغردون” مقطع فيديو لـ “خباز” يدخن سيجارة أثناء عملية تجهيز “الخبز”، وهو ما أثار حفيظة وغضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين طالبوا بالوصول إليه ومحاسبته.

جاءت الواقعة بعد ساعات من الفيديو الذي انتشر على موقع التواصل وأظهر خبازا يبصق على “الخبز”، والتي كانت سببا في إحالته للتحقيق.



تعليقات ( 35 )

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  1. 35
    6 نوفمبر, 2016 , 20:41 م

    ابو يزن

    واضح العامل من الجنسيه المصريه والمصريين معروفيين بقلة النظافه حتى وان كان مليونير فهم الشعب الوحيد اللي يدخن بغرف النوم
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  2. 34
    6 نوفمبر, 2016 , 20:31 م

    وووع. وووع التعليقات تزيد الواحد ووجع ببطنه والله من يوم بصق ذاك اليوم العامل ونا ماعاد طريت تميس الله يديم النعمه
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  3. 33
    6 نوفمبر, 2016 , 20:13 م

    مواطن

    ياليت يكون مراقبه على محلات الفول نصف الشعب يأكل منه وخصوصا بعض الأفغان وغيرهم انتم فاهمين الخطر والأمراض الي تحتوي عليها
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  4. 32
    6 نوفمبر, 2016 , 20:00 م

    بيومي

    ليه يا اساز مدحت دنتا فضحتنا
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  5. 31
    6 نوفمبر, 2016 , 19:45 م

    ابو خالد

    اااااه يابطني احيان الخبز فيه حموضه مادري وشهو مصدرها هل هو عرق جبهه والا عرق جسم واااااوه حسبي الله عليهم امرضونا
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  6. 30
    6 نوفمبر, 2016 , 19:31 م

    الحمزة

    وماخفي كان اعظم
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  7. 29
    6 نوفمبر, 2016 , 19:30 م

    ذي مثل قصة

    سرق الفيل كيس سكر وسرقت النملة حبة سكر فتم القبض عليها اما الفيل فاستطاع ان ينخش🤔
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  8. 28
    6 نوفمبر, 2016 , 19:28 م

    هو صحيح

    ان المواطن الفرد المحافظ على الوطن بس صارت كليشة تعتمد عليها الكثير من الاجهزة لصار شي غلط علمونا. على كذا مالكم لزمة وتوفر على الدولة مصاريف دام المواطن هو المراقب الاول والاخير
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  9. 27
    6 نوفمبر, 2016 , 19:26 م

    ما اتعبنا غير

    الحملات في الكل بغياب تطبيق الانظمة المنتهية صلاحيتها وكله علشان الاعلام. يجب ان يكون التفتيش مستمر من بلدية وتجارة وحماية المستهلك وجوازات ومرور. ماذبحنا غير حملة وتصوير وتنتهي وترجح حليمة لعادتها...
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  10. 26
    6 نوفمبر, 2016 , 19:18 م

    متصيد

    الان انتم شاهدتم من بصق او دخن هل تستطيعون رائيه من بالداخل وما يفعلون يجهزون الاكل في امكن قذرة و مفسخين بدون ملابس و التجهيز من البعض في دورات المياة و الاماكن فئران و صراصير ووووو الكثير الكثير
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  11. 25
    6 نوفمبر, 2016 , 19:14 م

    خالد

    وهذه شغله يوم خباز يبصق في الخبز ويوم خباز يدخن في مكان العمل اين دور الجهات الرقابيه والى متى نعتمد على من ليس له ولاء ولاذمه لهذا البلد ..!!عجبي
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  12. 24
    6 نوفمبر, 2016 , 19:10 م

    خلك بعيد حبك يزيد 😊

    المخابز أكثرها قرف في قىف يبيعوا لنا المرض .
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  13. 23
    6 نوفمبر, 2016 , 19:08 م

    زائرابوفواز

    أبد انظف شي المطاعم عندنا صحيح فيه شوي إهمال بس بسيط مثل وهو يجهز الطلب يحك راسه ويكون فيه شوي زيت لنا له أسبوع ماتروش ويحك خشمه وينظفه من داخل بي أصبعه بس ماهو كل المطاعم بس ترا ماتمرض لأبعد مده
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  14. 22
    6 نوفمبر, 2016 , 19:08 م

    violety

    اتمني من وزير البلدية وزير العمل ,, ان يكون هناك موظفين مراقبة يعملون مساءا للحد من المخالفات ,, لكي يكون رادع للمخالفين وتنظيم لسوق العمل
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  15. 21
    6 نوفمبر, 2016 , 18:56 م
    عدد التعليقات:1

    ابن الوطن

    كل واحد يعمل تنور في بيته و يجيب كيس طحين و يفت و يعجن بلاش بصق و تدخين
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  16. 20
    6 نوفمبر, 2016 , 18:45 م
    عدد التعليقات:1

    ابن الوطن

    مخالف للنشر
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  17. 19
    6 نوفمبر, 2016 , 18:43 م
    عدد التعليقات:1

    ابن الوطن

    ههههه جات على سئجاره الدخان ما يضر رغم ان مالي فيه
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  18. 18
    6 نوفمبر, 2016 , 18:32 م

    .

    معظم المخابز هكذا ما يفعل بها من بصق وشرب السجائر
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  19. 17
    6 نوفمبر, 2016 , 18:26 م

    ابو محمد

    لماذا لا تكون هناك حملة ومتابعة للحث على تعلم اسرار هذه المهنة المهمة جدا للوطن. ولماذا لا يكون هناك دعم وتوجه ليكون للمواطن دور في تعلمها والاستثمار فيها لكي لا نفاجأ يوما بانقطاع الخبز بسبب اضرابهم
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  20. 16
    6 نوفمبر, 2016 , 18:24 م
    عدد التعليقات:5861

    الرحااال

    ايش توقعون المطاعم تسوي ..اكيد كذا واسوأ من كذا..عبي بطنك في بيتك واطلع..ايش لك والمطاعم..و العزابي يقدر يطبخ لنفسه..الله يخارجنا منهم
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  21. 15
    6 نوفمبر, 2016 , 18:23 م

    hima

    تصيد اخطائهم ومحاسبتهم,سيتسبب في زيادة حقدهم الاجانب والكيد في اي فرصة لتسميم المواطنين خصوصا,لن يرتاح الوطن من مشاكلهم الا بترحيلهم.
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  22. 14
    6 نوفمبر, 2016 , 18:22 م

    تبون الصدق والا ولد عمه

    لانه عارف مهناش قوانين وانظمة مشرعة لمثل هالافعال ماغير تعهد و غرامة وهناك غيره الكثير بغياب الرقابة ومجرد مايصور المواطن يتفاعلون مثل الي ابوه شرى له سيكل ايام الاختبارات. 🤔
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  23. 13
    6 نوفمبر, 2016 , 18:22 م
    عدد التعليقات:1571

    بلادي زوينا

    الله يقرغ المطاعم و المخابز عفانه وع وع يا عيشتهم تلوع الكبد ،، وااااا كبيدي من اللوعااات منفطرة 😁
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  24. 12
    6 نوفمبر, 2016 , 18:20 م

    محمد الشهري

    الله يعين كل أسرة وكل زوجة وكل مجتمع على المدخن يارب تهدي من ضَل الشيء اللي أفكر فية كيف يقضي أوقاته مع زوجتة كيف ؟ وكيف ؟ يارب لك الحمد الانسان مطالب بنظافة فمه وبدنة وملبسه وإلا كيف للحياة عندة
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  25. 11
    6 نوفمبر, 2016 , 18:17 م

    رعد الجنوب

    البلديات همها مطاردة الغلابا اللي يترزقون الله بالشوارع ولا مواطن غلبان فتح الله علية قام يرمم منزله المتهالك
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  26. 10
    6 نوفمبر, 2016 , 18:17 م

    أبو فلان

    الله لايعطيكم عافيه حسبي الله ونعم الوكيل عليكم واحد يدخن واحد يبصق اليوم وصلني صور لعامل يذبح الدجاج الحي في دورة المياه ويوزعه للمطاعم تكفون نظفوا البلد منهم الأجانب أكثرهم عبئ على الوطن
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  27. 9
    6 نوفمبر, 2016 , 18:09 م

    قديمو

    يا اخي الفاضل انت وياه الحكومة قايمة بعملها اذا شافت ان الشخص مخطأ تحاسبه فلا تتعاملوا على انكم اصحاب مراكز للحكم على البشر تواضعوا تكلموا بالمنطق حتى يعم السلام الارض ونهنأ بعيش طيب
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  28. 8
    6 نوفمبر, 2016 , 18:03 م

    مسك

    اهون من البصق
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  29. 7
    6 نوفمبر, 2016 , 17:54 م

    الحمزة

    مخالف للنشر
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  30. 6
    6 نوفمبر, 2016 , 17:53 م
    عدد التعليقات:5639

    المنتصر بالله

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مساءكم خيرات وبركات وعسل جميع الإخوان والأخوات في المرصد الدخان أهون من البصق وبعضهم ينقط عرقه على العجين والشعب يأكل أي شيء لو تطبخ له...............بياكله
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  31. 5
    6 نوفمبر, 2016 , 17:49 م

    me_mo42

    وايش فيها يعني استغفر الله بس ناس تحب تقطع ارزاق غيرها
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  32. 4
    6 نوفمبر, 2016 , 17:43 م

    وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون

    لاتهجروا القران فالقران كله خير وتدبروا اياته
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  33. 3
    6 نوفمبر, 2016 , 17:43 م

    هذي مافيها شي بس عندنا ناس مرضى يبون بس يقطعون ارزاق المسلمين هذا مز مزتين وبعدها مسك العجينه
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  34. 2
    6 نوفمبر, 2016 , 17:42 م

    اسمرعبر

    أفران شعبية اكيد فيها كوارث اكبر من كذا بكثير
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  35. 1
    6 نوفمبر, 2016 , 17:41 م

    وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون

    لاحول ولاقوة الابالله
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