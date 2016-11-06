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بالصور : القوات السعودية والخليجية تطهر قرية من مسلحين إرهابيين في تمرين الخليج العربي 1 بالبحرين

6 نوفمبر, 2016 , 18:45 م
بالصور : القوات السعودية والخليجية تطهر قرية من مسلحين إرهابيين في تمرين الخليج العربي 1 بالبحرين
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صحيفة المرصد-خاص: نفذت قوات الأمن الخاصة بكامل وحداتها القتالية واللوجستية المتواجدة على أرض مملكة البحرين الشقيقة فرضية مشتركة مع القوات السعودية والقوات الخليجية المشاركة بالتمرين .
و تتمثل في فرضية تطهير قرية تحصن بها إرهابيين مسلحين حيث دارت على أرض عمليات التمرين فعاليات لعمليات استطلاع خاصة ، تنفيذ مهام مباشرة، تنفيد مهام للقناصة، واقتحام عمودي بواسطة الحبل السريع من الطائرات العمودية ، وهبوط عملياتي هجومي مشترك، وتدخل لقوات العمليات الخاصة وقوة الأمن المدرعة، وتطهير وإبطال وإزالة متفجرات .
شارك في التمرين قوة العمليات الخاصة وقوة الأمن المدرعة وقوة ابطال وازالة المتفجرات وقوة الشرطه العسكرية وقوات الدعم اللوجستي
وتكللت العملية بنجاح مميز وزمن قياسي عكس مدى ما وصلت إليه القوات الخليجية المشاركة من تناغم وانسجام كامل على كافة الاصعدة من التنظيم والتنسيق والاتصال وتبادل الخبرات والمعلومات فضلا عن روح الفريق الواحد التي تميز بها التمرين والفرضيات بين القوات الخليجية المشاركة كافة.

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تعليقات ( 6 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 6
    6 نوفمبر, 2016 , 19:55 م

    ابو ماهر

    عدوك لن يحسبلك الف حساب وأنت ضعيف.ضعيف الإيمان. زمن يحتاج للقوة الربانيه الصحيحة بالرجوع لماقال الله وقال رسوله وعندذالك تكون قوه فتاكه ترهب بها الأعداء لأنه لن يفرح لك الأصدقاء فهم مثل الأداء تمامآ
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  2. 5
    6 نوفمبر, 2016 , 19:48 م

    مدري

    عمان معهم
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  3. 4
    6 نوفمبر, 2016 , 19:08 م
    عدد التعليقات:1

    ابن الوطن

    الدعس على اعداء الوطن فرض عين
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  4. 3
    6 نوفمبر, 2016 , 19:07 م

    ابراهيم

    نعم هذا ألقوه التي ترهب العدو الإيراني المجوسي وتجعل ان شاء الله من الخليج بلد أمن وخاب كل حاسد ولله يحفظ لنا والدنا وقائد مسيرتنا الملك سلمان ويمتعه بصحه ولعافيه
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  5. 2
    6 نوفمبر, 2016 , 19:01 م
    عدد التعليقات:1

    ابن الوطن

    أرحبوا مرحبآ مليار دام عزك يا و طن" //// هذه الأخبار اللي تدك عملاء ايران دك
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  6. 1
    6 نوفمبر, 2016 , 18:55 م

    مخالف للنشر
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