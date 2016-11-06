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وزارة الشؤون البلدية و القروية تكشف تفاصيل اللائحة الجديدة لرسوم الخدمات البلدية

6 نوفمبر, 2016 , 18:57 م
وزارة الشؤون البلدية و القروية تكشف تفاصيل اللائحة الجديدة لرسوم الخدمات البلدية
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صحيفة المرصد:اعتمد وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبد اللطيف بن عبد الملك آل الشيخ، لائحة رسوم الخدمات البلدية التي تقدمها الأمانات والبلديات وتهدف للارتقاء بجودة الخدمات البلدية المقدمة للمواطنين في جميع مناطق المملكة.

ووفقا لموقع سبق أوضحت وزارة الشؤون البلدية والقروية أن الرسوم البلدية الجديدة، تم اقرارها على ضوء دراسات ، حيث راعت التدرج المكاني بحسب المدن والمحافظات والمراكز آخذه بعين الاعتبار الاستراتيجية العمرانية والنشاط الاقتصادي , حيث تم تصنيف أمانات وبلديات المملكة إلى خمسة تصنيفات على النحو التالي: التصنيف الأول – الأمانات الكبرى وتضم أمانة منطقة الرياض (مدينة الرياض) أمانة العاصمة المقدسة(مدينة مكة المكرمة) أمانة منطقة المدينة المنورة(مدينة المدينة المنورة) أمانة المنطقة الشرقية (مدينة الدمام، الخبر، الظهران) أمانة محافظة جدة (مدينة جدة).

وشمل التصنيف الثاني الأمانات الأخرى وهي أمانة منطقة القصيم(مدينة بريدة أمانة منطقة عسير (مدينة أبها) وأمانة منطقة جازان (مدينة جازان) وأمانة منطقة حائل (مدينة حائل وأمانة منطقة تبوك(مدينة تبوك) وأمانة منطقة نجران (مدينة نجران وأمانة منطقة الجوف (مدينة سكاكا وأمانة منطقة الباحة(مدينة الباحة) وأمانة منطقة الحدود الشمالية (مدينة عرعر) وأمانة محافظة الطائف(مدينة الطائف) وأمانة محافظة الأحساء(مدينة الهفوف). أما التصنيف الثالث فيضم بلديات (أ) و (ب) والتصنيف الرابع يشمل بلديات (ج) و (د) والتصنيف الخامس يضم بلديات (هـ).

ووفق هذا التصنيف سوف يتم تطبيق رسوم الخدمات البلدية طبقاً للائحة الجديدة مع الأخذ في الاعتبار الحد الأدنى لهذه الرسوم، ولاسيما فيما يتعلق برسوم اصدار تراخيص المباني والتمديد وكذلك تراخيص أعمال الهدم والترميم حيث بلغت رسوم إصدار تراخيص إنشاء المباني السكنية (مدة الترخيص ثلاث سنوات) في التصنيف الأول والتي تضم الامانات الخمس الرئيسية وهي مدينة الرياض والعاصمة المقدسة والمدينة المنورة ومنطقة الشرقية وجدة (3) ريالات لكل متر مربع حتى تصل الى التصنيف الخامس والذي يصل فيه الرسم إلى(0.60) هللة لكل متر مربع.

أما فيما يتعلق بالأنشطة التجارية فإنه يتم إصدار رخص الأنشطة التجارية لمدة سنة واحدة، حيث جاء رسم محطات الوقود (داخل النطاق العمراني) بواقع (5000) ريال للرخصة في التصنيف الأول وتتدرج إلى أن تصل إلى التصنيف الخامس حيث يبلغ الرسم (1000) ريال للرخصة.

بينما المنتجعات والفنادق فقد جاءت الرسوم البلدية لترخيص الفنادق والشقق الفندقية والمنتجعات وما في حكمها -الفئة الأولى، المتضمنة مرافق الإيواء السياحي – الخدمة الكاملة – المصنفة فئتها بخمس نجوم أو أعلى، بواقع (250) ريالاً في التصنيف الأول لكل وحدة سكنية وتتدرج الى ان تصل الى التصنيف الخامس حيث يبلغ الرسم (50) ريالاً لكل وحدة سكنية.

فيما جاءت الرسوم البلدية لترخيص الفنادق والشقق الفندقية والمنتجعات وما في حكمها – الفئة الخامسة والمتضمنة مرافق الإيواء السياحي – الخدمة الكاملة – المصنفة فئاتها بنجمة أو دلتان أو دلة، ومرافق الإيواء السياحي – الخدمة الذاتية – المصنفة فئتها بالدرجة الثالثة أو الرابعة، مرافق الإيواء السياحي – غير المصنفة، بواقع (50) ريالاً في التصنيف الأول لكل وحدة سكنية وتتدرج الى ان تصل الى التصنيف الخامس حيث يبلغ الرسم (10) ريالات لكل وحدة سكنية.

وقد وضع التصنيف عدة شرائح لتراخيص المحلات التجارية، حيث جاءت شريحة رقم 1 – مساحة صفر إلى 5 آلاف م2 في التصنيف الأول رسم (6) ريال لكل متر مربع وتتدرج إلى أن تصل إلى التصنيف الخامس حيث يبلغ الرسم (1.20) ريال لكل متر مربع.

فيما جاءت شريحة رقم 5 – (مساحة أكبر من 30,000 م2) بواقع (30) هللة في التصنيف الأول وتتدرج إلى أن تصل إلى التصنيف الخامس حيث يبلغ الرسم (6) هللات لكل متر مربع، ويشمل ذلك محلات تغيير الزيوت والشحوم وغسيل السيارات، والورش المهنية وفي نشاط الاستراحات وقصور الأفراح فقد جاءت شريحة رقم 1 – مساحة صفر إلى 5 آلاف م2 في التصنيف الأول برسم (3) ريالات لكل متر مربع وتتدرج الى ان تصل الى التصنيف الخامس حيث يبلغ الرسم (60) هللة لكل متر مربع فيما جاءت شريحة رقم 5 – (مساحة أكبر من 30,000 م2) بواقع (15) هللة في التصنيف الأول وتتدرج إلى أن تصل إلى التصنيف الخامس حيث يبلغ الرسم (3) هللات لكل متر مربع. ويشمل هذا التصنيف كذلك مدن الملاهي والترفيه، والأنشطة الطبية، والتعليمية.

وضمن هذه التصنيفات تأتي المطابخ والمطاعم وما في حكمها حيث جاءت شريحة رقم 1 – مساحة صفر إلى 5 الاف م2 في التصنيف الأول برسم (8) ريالات لكل متر مربع وتتدرج إلى أن تصل إلى التصنيف الخامس حيث يبلغ الرسم (1.60) ريال لكل متر مربع فيما جاءت شريحة رقم 2 – (مساحة أكبر من 5,000 م2) بواقع (4) ريالات في التصنيف الأول وتتدرج إلى أن تصل إلى التصنيف الخامس حيث يبلغ الرسم (80) هللة لكل متر مربع.

إلى ذلك تم تأجيل تطبيق بعض الرسوم على بعض الخدمات الأخرى لحين إجراء دراسة شاملة لها مثل رسوم تراخيص محطات الوقود الواقعة خارج النطاق العمراني ورسوم جمع النفايات التجارية والسكنية وتراخيص حفر الشوارع واعتماد مخططات التطوير العقاري وإشغال الفنادق والشقق المفروشة والمنتجعات ، هذا إلى جانب الخدمات المجانية التي تقدمها الوزارة والتي يزيد عددها عن 90 خدمة تقريباً وتشمل الحدائق والمتنزهات والساحات البلدية والمدافن وأعمال التشجير والتجميل وخدمات صحة البيئة ومكافحة الآفات وغيرها.

وأكدت الوزارة أن لائحة رسوم الخدمات البلدية سيتم بدء العمل بها اعتبارا من 10/3/1438هـ بالإضافة إلى استحداث عدة آليات لتسهيل اجراءات تحصيلها وإيجاد قنوات لقياس درجة رضى المواطنين عن الخدمات البلدية، ورصد أي قصور بها، وذلك في إطار الحرص على الاستفادة من كافة الآراء والمقترحات للارتقاء بجودة الخدمات البلدية.

وفي مجال خدمات القيام بالمعاينة أو الكشفية فقد حددت اللائحة رسم(20) ريالا للزيارة بكافة التصنيفات من التصنيف الأول وحتى التصنيف الخامس وبشأن إصدار الشهادات الصحية فقد حددت اللائحة رسم(60) ريالا للشهادة بكافة التصنيفات.

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تعليقات ( 29 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 29
    6 نوفمبر, 2016 , 20:47 م

    زائرابوفواز

    الحج شعبان عبدالرحيم ☆ له اغنيه يقلد فنان غنا زيديني عشق زيديني☆وانا مافيش حاقه في يديني☆دنا بحبك اوعي تخونيني☆عوزاني امشي عريان☆ ولاشي حافي وكوعان☆دنا بحبك بس انتي حبيني ☆يقولون شعبان بعده خس50كيلو
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  2. 28
    6 نوفمبر, 2016 , 20:39 م

    عسكري متقاعد فقير غلبان وراتبه التقاعدي الفان

    باقي الله يسلمكم اخذ رسوم على عقد النكاح وعمر البنت من 20 إلى 30 رسوم خدمة عن كل سنة 1000 ريال ثم يندرج ليلة الدخلة 5000 ريال ثم يندرج أول خمة 100ريال سعودي ثم يندرج إلى 50 ريال حتى تركيب العداد .عوذا
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  3. 27
    6 نوفمبر, 2016 , 20:36 م

    صهيل الخيل

    انتظرو رسوم الطرق قريبا تصدر
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  4. 26
    6 نوفمبر, 2016 , 20:32 م

    ياساتر

    أيش بقي بعد صارت حياتنا كلها رسوم ..بالشرع حرام الضرائب .حسبنا الله ونعم الوكيل ,حتى برميل النفاية تدرسون أخذ رسوم عليه .طيب المواطن يدفع عليه رسوم مع تجديد رخص السير والاستمارات والنقل ..إلخ
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  5. 25
    6 نوفمبر, 2016 , 20:22 م

    محق

    إذا في رسوم على المحلات التجارية المواطن المستهلك هو من سيدفع الضريبة اما اذا الزمتم المحلات بعدم رفع الأسعار معقول
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  6. 24
    6 نوفمبر, 2016 , 20:14 م

    الشايب

    ههههه
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  7. 23
    6 نوفمبر, 2016 , 20:08 م
    عدد التعليقات:1

    ابن الوطن

    المطاعم بصق و عماله مصابه ب امراض معديه و انت تنتظر حماية المستهلك
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  8. 22
    6 نوفمبر, 2016 , 20:07 م

    ابو شلش

    رسوم منطقيه ومعقوله ولا تؤثر على التاجر ولا على المستهلك
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  9. 21
    6 نوفمبر, 2016 , 20:04 م
    عدد التعليقات:1

    ابن الوطن

    الدفع الدقيقه و بالثانيه حسب اختيارك خدمة الدفع ميسره
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  10. 20
    6 نوفمبر, 2016 , 20:04 م

    مجبر رجل القعسي

    اي رضى تبون تجدونه من المواطن من زمان وانتم تاخذون رسوم هل وجد المواطن شوارع نظيفه ومرصوفه ومشجره وخاليه من الحفريات والمطبات ايها الامانه اذا لم توقف مناقصات احفر وادفن لم يتمتع المواطن بشوارع نظيفه
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  11. 19
    6 نوفمبر, 2016 , 20:04 م
    عدد التعليقات:1906

    عاشق الجورري

    ولا زمن الهياط و العطزة و شوفت النفس ،، كله بسببكم يا مهايطيه ،، أويد ذلك ،، و المفترض ترحيل العمالة و أستبدالها بالسعودي ،، ما عدا الأعمال التي يستعيبها شيوخ القبائل ههههههه
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  12. 18
    6 نوفمبر, 2016 , 20:02 م
    عدد التعليقات:1

    ابن الوطن

    الخدمات زفت الشوارع كذالك زفت كل شيء يخدم المواطن متهالك
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  13. 17
    6 نوفمبر, 2016 , 19:52 م

    ثلاجتي فاظية==

    ياساتر سترك وش االسالفة
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  14. 16
    6 نوفمبر, 2016 , 19:49 م

    واقع

    شيء جميل !!! ولكن في النهاية من سيدفع قيمة هذه الزيادات هم المواطنين ... ولذلك يجب على البلديات أن تُرفق هذه القرارات بقرارات رادعه تمنع أصحاب هذه المحلات من زيادة أسعار سلعهم وبالتالي يتضرر المواطن
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  15. 15
    6 نوفمبر, 2016 , 19:48 م

    صهيل الخيل

    الرسوم بالسنة ولا بالشهر ولا باليوم ولا بالساعة ولا الدقيقة ولا الثانية مافهمنا شي
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  16. 14
    6 نوفمبر, 2016 , 19:42 م

    ابن البلد

    حسبنا الله ونعم الوكيل ياناس ارحمونا
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  17. 13
    6 نوفمبر, 2016 , 19:41 م

    الهوي شمالي

    حسبي الله ونعم الوكيل
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  18. 12
    6 نوفمبر, 2016 , 19:34 م

    زياد العمري

    الرسوم موجوده في كل بلاد العالم لاكن من يدفع الرسوم يجب ان يطلع اين تصرف الرسوم وكيف ولمن هنا نحتاج الى محاسبه ومشاركه للجميع في قرارات لدوله
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  19. 11
    6 نوفمبر, 2016 , 19:30 م

    الرأي العام

    لاحول ولاقوة الا بالله العلى العظيم
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  20. 10
    6 نوفمبر, 2016 , 19:28 م

    سعد القحطاني

    حسبي الله ونعم الوكيل
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  21. 9
    6 نوفمبر, 2016 , 19:26 م

    دجينا بتكثر السرقات والجريمه وتخف الذمه وتزيد الاسعار وتكثر المشاكل اللي له راتب يرجعه عليكم ويزيده واللي ماله وهم الاغلب استعد للاسوء
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  22. 8
    6 نوفمبر, 2016 , 19:26 م

    مهند

    زيدو الرسوم للوطن لان اغلب المحلات للاجانب باسامي مواطنين اجلدو خلوهم يدفعون وخذو ضرايب عليهم بعد
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  23. 7
    6 نوفمبر, 2016 , 19:24 م
    عدد التعليقات:1

    ابن الوطن

    محطة وقود داخل حي سكني المفروض يكون 10000000 ريال حلال فيهم
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  24. 6
    6 نوفمبر, 2016 , 19:21 م
    عدد التعليقات:1

    ابن الوطن

    ههههههه اه يا بطني تعليق 1 شنب الاسد خخخخخخ
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  25. 5
    6 نوفمبر, 2016 , 19:20 م

    الى تعليق ١

    الي فهمته انهم زودوا الرسوم
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  26. 4
    6 نوفمبر, 2016 , 19:20 م
    عدد التعليقات:1

    ابن الوطن

    الحمدالله سبقنا الأمر
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  27. 3
    6 نوفمبر, 2016 , 19:18 م

    حسبنا الله وكفى بالله وكيلا
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  28. 2
    6 نوفمبر, 2016 , 19:15 م

    الله يصلح الجميع

    لاحول ولاقوة الابالله
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  29. 1
    6 نوفمبر, 2016 , 19:08 م

    شنب الأسد

    الي فهم شي يقولي
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