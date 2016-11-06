بالفيديو:سعد الدين الهلالي يطالب المصريين بأكل ورق الشجر وتحمل النظام لإفشال المؤامرة العالمية !

صحيفة المرصد:بعد قرار الحكومة تعويم الجنية , طالب الداعية المصري سعد الدين الهلالي الشعب المصري بتحمل قرارات الحكومة ورفع أسعار الوقود مهما كان الثمن حتى لو وصل الأمر بهم إلى أكل أوراق الشجر .

وقال الهلالي إن مصر تمر بأزمة اقتصادية سببها مؤامرة عالمية، وعلى الشعب المصري أن يتحمل.. بحسب تعبيره و أضاف الهلالي أن مع زيادة سعر الدولار في مدة قليلة جداً، حيث قام بعض الأفراد بشرائه عندما انخفض ثمنه وبيعه عندما ارتفع”.

وأشار إلى أن “الفوركس” هو معاملة جديدة ظهرت في أول القرن العشرين، وفكرتها تقوم على تجارة العملة .

وأوضح، أن مجمع البحوث الإسلامية أجاز تلك المعاملة، بينما دار الإفتاء حرَّمت التعامل بها لزيادة المخاطر؛ ولأن ضررها أكثر من نفعها، وعلى الإنسان أن يستفتي نفسه ويتَّبع ما يراه صحيحاً، مضيفاً أنه حرام لوجود شيء من المخاطرة، وحلال لوجود التراضي.