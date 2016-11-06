صحيفة المرصد:بعد قرار الحكومة تعويم الجنية , طالب الداعية المصري سعد الدين الهلالي الشعب المصري بتحمل قرارات الحكومة ورفع أسعار الوقود مهما كان الثمن حتى لو وصل الأمر بهم إلى أكل أوراق الشجر .
وقال الهلالي إن مصر تمر بأزمة اقتصادية سببها مؤامرة عالمية، وعلى الشعب المصري أن يتحمل.. بحسب تعبيره و أضاف الهلالي أن مع زيادة سعر الدولار في مدة قليلة جداً، حيث قام بعض الأفراد بشرائه عندما انخفض ثمنه وبيعه عندما ارتفع”.
وأشار إلى أن “الفوركس” هو معاملة جديدة ظهرت في أول القرن العشرين، وفكرتها تقوم على تجارة العملة .
وأوضح، أن مجمع البحوث الإسلامية أجاز تلك المعاملة، بينما دار الإفتاء حرَّمت التعامل بها لزيادة المخاطر؛ ولأن ضررها أكثر من نفعها، وعلى الإنسان أن يستفتي نفسه ويتَّبع ما يراه صحيحاً، مضيفاً أنه حرام لوجود شيء من المخاطرة، وحلال لوجود التراضي.
بالفيديو:سعد الدين الهلالي يطالب المصريين بأكل ورق الشجر وتحمل النظام لإفشال المؤامرة العالمية !
صحيفة المرصد:بعد قرار الحكومة تعويم الجنية , طالب الداعية المصري سعد الدين الهلالي الشعب المصري بتحمل قرارات الحكومة ورفع أسعار الوقود مهما كان الثمن حتى لو وصل الأمر بهم إلى أكل أوراق الشجر .
تعليقات ( 21 )
حسنيأريد إجابة واحدة مختصرة ، أين ذهب مايقارب ٥٠ مليار من دول الخليج ؟
جرصمدوبك يا مصر تفوقين للمؤامرة ؟؟ وين المليارات اللي جاتكم من السعودية كان المفروض تحققون بها امنكم الغذائي والمائي ..
زائرحضاره منذ 5000 الف سنه وتقدم في العلم من الطب والمخترعين والمهندسين واليد العامله وذاك النهر العظيم والاراضي الزراعيه الشاسعه والسياحه وغيرها الكثير هذا حق من تعود على الشحاته ونسي موارد بلاده الكثيره
خالدعساك تاكل نفسك ياافاك
أجامل أيامي*** أبناء أرض الكنانه وتطلب منهم أكل ورق الشجر لاعزة ولاكرامة في ظل الحكم العسكري
خلليعلم الناس ***
أبو صالحسبحان الله كل من أخطأ وفشل في تدبير أموره وتحسين وضعه قال مؤامرة. يعني المؤامرة شماعه تعلق عليها أخطاء وكبوات وفشل الساسه.
أحمدالنبي صلي الله عليه وسلم يقول: (ما نزل بلاء إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة)...الأخوة في أرض الكنانة عليهم أن يُـقيموا تجربتهم بداءً من عام 2011 - 2016...ويسألوا أنفسهم ..لماذا وصل بنا الحال هكذا؟
أحمدحتى في صدر الإسلام كان هناك من الصحابة رضوان الله عليهم من ينفع في العسكرية ( مثل خالد ابن الوليد رضي الله عنه)، ومنهم من كان ذو دهاء سياسي ليس عسكري (مثل عمرو ابن العاص رضي الله عنه) وقس على ذلك.
عدد التعليقات:2971
ابن الوطنمخالف للنشر
نجمخطر مصر السيسي والعسكر اعوانة حسبنا الله والكذابين
ابو مشارىازى بقا .. ياحج متولى
الصولجانهذا ***نظام السيسي وليس حصار عالمي بطلوا كذب ودجل على الناس
الغامديعشان تعرفون انكم ظلمتم مرسي وما بتشوفون خير مع السيسي
انوسصدقت وأقول ولاابن آدم لقيمات يقمن صلبة مصر حماها اللة
ابو سليمانالمصاريا الي منشرين في جميع دول العالم دكاتره ومهندسين وعلاميين وغيرهم من رجال الاعمال والاثرياء لو يدعمون اقتصاد بلدهم الام لانتهة الازمه الاقتصاديه
كيفكلام في كلام
[email protected]لابس بدله من اغلى الماركات وتقول للشعب كولوا ورق شجر ، وموامره وخراط، ليه ماتقول ان السيسي ***
عدد التعليقات:1906
عاشق الجورريالأعلام المصري يرمي فشل حكومته على عاتق المؤامراات الخارجية ،، السيسي لبس رجل سياسة مكانه قائد للجيش المصري ،،