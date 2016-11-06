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بالفيديو:سعد الدين الهلالي يطالب المصريين بأكل ورق الشجر وتحمل النظام لإفشال المؤامرة العالمية !

6 نوفمبر, 2016 , 19:46 م
بالفيديو:سعد الدين الهلالي يطالب المصريين بأكل ورق الشجر وتحمل النظام لإفشال المؤامرة العالمية !
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صحيفة المرصد:بعد قرار الحكومة تعويم الجنية , طالب الداعية المصري سعد الدين الهلالي الشعب المصري بتحمل قرارات الحكومة ورفع أسعار الوقود مهما كان الثمن حتى لو وصل الأمر بهم إلى أكل أوراق الشجر .
وقال الهلالي إن مصر تمر بأزمة اقتصادية سببها مؤامرة عالمية، وعلى الشعب المصري أن يتحمل.. بحسب تعبيره و أضاف الهلالي أن مع زيادة سعر الدولار في مدة قليلة جداً، حيث قام بعض الأفراد بشرائه عندما انخفض ثمنه وبيعه عندما ارتفع”.
وأشار إلى أن “الفوركس” هو معاملة جديدة ظهرت في أول القرن العشرين، وفكرتها تقوم على تجارة العملة .
وأوضح، أن مجمع البحوث الإسلامية أجاز تلك المعاملة، بينما دار الإفتاء حرَّمت التعامل بها لزيادة المخاطر؛ ولأن ضررها أكثر من نفعها، وعلى الإنسان أن يستفتي نفسه ويتَّبع ما يراه صحيحاً، مضيفاً أنه حرام لوجود شيء من المخاطرة، وحلال لوجود التراضي.



تعليقات ( 21 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 21
    6 نوفمبر, 2016 , 22:39 م

    حسني

    أريد إجابة واحدة مختصرة ، أين ذهب مايقارب ٥٠ مليار من دول الخليج ؟
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  2. 20
    6 نوفمبر, 2016 , 21:58 م

    جرصم

    دوبك يا مصر تفوقين للمؤامرة ؟؟ وين المليارات اللي جاتكم من السعودية كان المفروض تحققون بها امنكم الغذائي والمائي ..
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  3. 19
    6 نوفمبر, 2016 , 21:40 م

    زائر

    حضاره منذ 5000 الف سنه وتقدم في العلم من الطب والمخترعين والمهندسين واليد العامله وذاك النهر العظيم والاراضي الزراعيه الشاسعه والسياحه وغيرها الكثير هذا حق من تعود على الشحاته ونسي موارد بلاده الكثيره
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  4. 18
    6 نوفمبر, 2016 , 21:40 م

    ما تحتاجون أكل أوراق الشجر عندكم*****
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  5. 17
    6 نوفمبر, 2016 , 21:12 م

    خالد

    عساك تاكل نفسك ياافاك
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  6. 16
    6 نوفمبر, 2016 , 20:58 م

    أجامل أيامي

    *** أبناء أرض الكنانه وتطلب منهم أكل ورق الشجر لاعزة ولاكرامة في ظل الحكم العسكري
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  7. 15
    6 نوفمبر, 2016 , 20:57 م

    خلل

    يعلم الناس ***
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  8. 14
    6 نوفمبر, 2016 , 20:53 م

    أبو صالح

    سبحان الله كل من أخطأ وفشل في تدبير أموره وتحسين وضعه قال مؤامرة. يعني المؤامرة شماعه تعلق عليها أخطاء وكبوات وفشل الساسه.
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  9. 13
    6 نوفمبر, 2016 , 20:50 م

    أحمد

    النبي صلي الله عليه وسلم يقول: (ما نزل بلاء إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة)...الأخوة في أرض الكنانة عليهم أن يُـقيموا تجربتهم بداءً من عام 2011 - 2016...ويسألوا أنفسهم ..لماذا وصل بنا الحال هكذا؟
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  10. 12
    6 نوفمبر, 2016 , 20:41 م

    أحمد

    حتى في صدر الإسلام كان هناك من الصحابة رضوان الله عليهم من ينفع في العسكرية ( مثل خالد ابن الوليد رضي الله عنه)، ومنهم من كان ذو دهاء سياسي ليس عسكري (مثل عمرو ابن العاص رضي الله عنه) وقس على ذلك.
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  11. 11
    6 نوفمبر, 2016 , 20:25 م

    هذا نصر الإخوان تعاون العالم مع حكومة الانقلاب ولكن العسكر قادوا مصر للانهيار الاقتصادي وبسبب سياستهم الفاشلة عزلوا مصر عن الإسلام والمسلمين ويتهمون العالم هذا هو الكذب والتضليل للإعلام الانقلابي .
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  12. 10
    6 نوفمبر, 2016 , 20:16 م
    عدد التعليقات:2971

    ابن الوطن

    مخالف للنشر
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  13. 9
    6 نوفمبر, 2016 , 20:16 م

    نجم

    خطر مصر السيسي والعسكر اعوانة حسبنا الله والكذابين
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  14. 8
    6 نوفمبر, 2016 , 20:15 م

    ابو مشارى

    ازى بقا .. ياحج متولى
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  15. 7
    6 نوفمبر, 2016 , 20:10 م

    الصولجان

    هذا ***نظام السيسي وليس حصار عالمي بطلوا كذب ودجل على الناس
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  16. 6
    6 نوفمبر, 2016 , 20:10 م

    الغامدي

    عشان تعرفون انكم ظلمتم مرسي وما بتشوفون خير مع السيسي
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  17. 5
    6 نوفمبر, 2016 , 20:06 م

    انوس

    صدقت وأقول ولاابن آدم لقيمات يقمن صلبة مصر حماها اللة
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  18. 4
    6 نوفمبر, 2016 , 19:58 م

    ابو سليمان

    المصاريا الي منشرين في جميع دول العالم دكاتره ومهندسين وعلاميين وغيرهم من رجال الاعمال والاثرياء لو يدعمون اقتصاد بلدهم الام لانتهة الازمه الاقتصاديه
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  19. 3
    6 نوفمبر, 2016 , 19:57 م

    كيف

    كلام في كلام
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  20. 2
    6 نوفمبر, 2016 , 19:53 م

    [email protected]

    لابس بدله من اغلى الماركات وتقول للشعب كولوا ورق شجر ، وموامره وخراط، ليه ماتقول ان السيسي ***
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  21. 1
    6 نوفمبر, 2016 , 19:51 م
    عدد التعليقات:1906

    عاشق الجورري

    الأعلام المصري يرمي فشل حكومته على عاتق المؤامراات الخارجية ،، السيسي لبس رجل سياسة مكانه قائد للجيش المصري ،،
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