الفنان أبو بكر سالم يدخل العناية المركزة.. ونجله يوضح طبيعة حالته الصحية!

صحيفة المرصد: دخول الفنان أبو بكر سالم -الذي يعاني من مشاكل صحية في القلب والكلوي- العناية المركزة في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، بعدما تراجعت حالته الصحية مجدداً بشكل مفاجئ.
وقال نجله وفقا لـ”العربية.نت” إن “والده يعاني من مشاكل صحية في الكلى تسببت في ضعف المناعة لديه”. وبعد عودته من ألمانيا في 29 أكتوبر الماضي، تدهورت صحته مرة أخرى نتيجة لاستقبال عدد كبير من محبيه، وبعدها فضل الأطباء بقاءه في التنويم لإجراء مزيد من الفحوص ومتابعة حالته أولاً بأول.
تعليقات ( 16 )
ابوخالد الدمامالله يشفيه
عدد التعليقات:251
الصميلماالذي قدم هذا الرجل لهذا لوطن من عمل هل رأيتموه على الحد الجنوبي // المواويل والأهات والرقص لن تحمي الوطن لن يحميه إلا أنفسا تذهب ودماءا تراق في سبيل الدفاع عنه
الاحفورهقديم قديم ربي يعافيه عمود من اعمدة النهضه الفنيه . ويابلادي واصلي
محمد الشهريآه يا ابو اصيل الله الذي يعلم ياهذا الفنان اني من حبي فية لما كنت اروح اي مكان يسألوني عن اسمي اقول لهم ع طول ابو بكر سالم كانو منهم من يستغرب ومنهم من يصدق ومن حبي لبو بكرسالم تعلمت عزف العود🎸
قعقوعالله يشافيه ويشافي مرضى المسلمين
عدد التعليقات:510
ابونواف...الله يشافيك ويشافي جميع المرضى
قلم جافشافاك الله يابو أصيل فكم اطربتنا بصوتك العذب في الأيام الخوالي
مبغض الدواعش ومحبيهم؟؟؟هذا الشخص فنان كبير*** لكن يبقا اسطوره.....
يالطيفتوضح ولامتوضح اخذ الذ ايام عمرة وشبابه صال وجال من لبنان الى الاردن الى مصر لم يترك بلد ولان العمر وسنين العمر لاتستحي تخبرك انك وصلت من العمري عتيا لاكن باقي لك في الحياة ايام اوسنوات لم تنتهي
عدد التعليقات:1906
عاشق الجورريالله يشفيك يا أبى أصيل ابو بكر سالم بلفقيه ..
واقعالله يرحمنا برحمته ... إبن آدم مهما وصلت به المواصيل فهو في النهاية ضعيف ....
وماكان الله معذبهم وهم يستغفرونواذا مرضت فهو يشفين
مهاوهل مستشفى التخصصي يقدر يدخله اي واحد او بالواسطة
عدد التعليقات:5830
بسمهالله يكتب له الصحه والعافيه وكل مريض يارب ..😢
زوارةيابعد حي يابو بكر الله يشفيك وعادك الاصغير واصلي يابلادي واحنا وراكي
محمد الغامديالله يشفيك يابو بكر..تمنيت ب.. يابلادي واصلي من أجمل ماطرح في الاغاني الوطنيه الف لاباس ويقوم بللسلامه