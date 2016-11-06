الفنان أبو بكر سالم يدخل العناية المركزة.. ونجله يوضح طبيعة حالته الصحية!

صحيفة المرصد: دخول الفنان أبو بكر سالم -الذي يعاني من مشاكل صحية في القلب والكلوي- العناية المركزة في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، بعدما تراجعت حالته الصحية مجدداً بشكل مفاجئ.

وقال نجله وفقا لـ”العربية.نت” إن “والده يعاني من مشاكل صحية في الكلى تسببت في ضعف المناعة لديه”. وبعد عودته من ألمانيا في 29 أكتوبر الماضي، تدهورت صحته مرة أخرى نتيجة لاستقبال عدد كبير من محبيه، وبعدها فضل الأطباء بقاءه في التنويم لإجراء مزيد من الفحوص ومتابعة حالته أولاً بأول.