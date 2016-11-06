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الفنان أبو بكر سالم يدخل العناية المركزة.. ونجله يوضح طبيعة حالته الصحية!

6 نوفمبر, 2016 , 19:27 م
الفنان أبو بكر سالم يدخل العناية المركزة.. ونجله يوضح طبيعة حالته الصحية!
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صحيفة المرصد: دخول الفنان أبو بكر سالم -الذي يعاني من مشاكل صحية في القلب والكلوي- العناية المركزة في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، بعدما تراجعت حالته الصحية مجدداً بشكل مفاجئ.

وقال نجله وفقا لـ”العربية.نت” إن “والده يعاني من مشاكل صحية في الكلى تسببت في ضعف المناعة لديه”. وبعد عودته من ألمانيا في 29 أكتوبر الماضي، تدهورت صحته مرة أخرى نتيجة لاستقبال عدد كبير من محبيه، وبعدها فضل الأطباء بقاءه في التنويم لإجراء مزيد من الفحوص ومتابعة حالته أولاً بأول.



تعليقات ( 16 )

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  1. 16
    6 نوفمبر, 2016 , 20:45 م

    ابوخالد الدمام

    الله يشفيه
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  2. 15
    6 نوفمبر, 2016 , 20:38 م
    عدد التعليقات:251

    الصميل

    ماالذي قدم هذا الرجل لهذا لوطن من عمل هل رأيتموه على الحد الجنوبي // المواويل والأهات والرقص لن تحمي الوطن لن يحميه إلا أنفسا تذهب ودماءا تراق في سبيل الدفاع عنه
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  3. 14
    6 نوفمبر, 2016 , 20:37 م

    الاحفوره

    قديم قديم ربي يعافيه عمود من اعمدة النهضه الفنيه . ويابلادي واصلي
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  4. 13
    6 نوفمبر, 2016 , 20:24 م

    محمد الشهري

    آه يا ابو اصيل الله الذي يعلم ياهذا الفنان اني من حبي فية لما كنت اروح اي مكان يسألوني عن اسمي اقول لهم ع طول ابو بكر سالم كانو منهم من يستغرب ومنهم من يصدق ومن حبي لبو بكرسالم تعلمت عزف العود🎸
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  5. 12
    6 نوفمبر, 2016 , 20:20 م

    قعقوع

    الله يشافيه ويشافي مرضى المسلمين
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  6. 11
    6 نوفمبر, 2016 , 20:17 م
    عدد التعليقات:510

    ابونواف...

    الله يشافيك ويشافي جميع المرضى
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  7. 10
    6 نوفمبر, 2016 , 20:14 م

    قلم جاف

    شافاك الله يابو أصيل فكم اطربتنا بصوتك العذب في الأيام الخوالي
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  8. 9
    6 نوفمبر, 2016 , 19:57 م

    مبغض الدواعش ومحبيهم؟؟؟

    هذا الشخص فنان كبير*** لكن يبقا اسطوره.....
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  9. 8
    6 نوفمبر, 2016 , 19:53 م

    يالطيف

    توضح ولامتوضح اخذ الذ ايام عمرة وشبابه صال وجال من لبنان الى الاردن الى مصر لم يترك بلد ولان العمر وسنين العمر لاتستحي تخبرك انك وصلت من العمري عتيا لاكن باقي لك في الحياة ايام اوسنوات لم تنتهي
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  10. 7
    6 نوفمبر, 2016 , 19:47 م
    عدد التعليقات:1906

    عاشق الجورري

    الله يشفيك يا أبى أصيل ابو بكر سالم بلفقيه ..
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  11. 6
    6 نوفمبر, 2016 , 19:41 م

    واقع

    الله يرحمنا برحمته ... إبن آدم مهما وصلت به المواصيل فهو في النهاية ضعيف ....
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  12. 5
    6 نوفمبر, 2016 , 19:38 م

    وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون

    واذا مرضت فهو يشفين
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  13. 4
    6 نوفمبر, 2016 , 19:36 م

    مها

    وهل مستشفى التخصصي يقدر يدخله اي واحد او بالواسطة
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  14. 3
    6 نوفمبر, 2016 , 19:35 م
    عدد التعليقات:5830

    بسمه

    الله يكتب له الصحه والعافيه وكل مريض يارب ..😢
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  15. 2
    6 نوفمبر, 2016 , 19:34 م

    زوارة

    يابعد حي يابو بكر الله يشفيك وعادك الاصغير واصلي يابلادي واحنا وراكي
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  16. 1
    6 نوفمبر, 2016 , 19:31 م

    محمد الغامدي

    الله يشفيك يابو بكر..تمنيت ب.. يابلادي واصلي من أجمل ماطرح في الاغاني الوطنيه الف لاباس ويقوم بللسلامه
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