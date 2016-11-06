النظام السوري السفاح يقصف روضة في مدينة حرستا واستشهاد 5 أطفال

صحيفة المرصد – أورينت:استهدفت قوات النظام صباح اليوم الأحد عدة مناطق في غوطة دمشق الشرقية بقذائف المدفعية، حيث قصف روضة أطفال في مدينة حرستا ما أسفر عن وقوع شهداء وجرحى أطفال، كما استشهد رجل وامرأة نتيجة القصف على دوما في الريف الشرقي.

وقالت مصادر أن النظام قصف بالمدفعية الثقيلة روضة أطفال “الزهور” بمدينة حرستا ما أسفر عن استشهاد 5 أطفال وجرح 10 آخرين كحصيلة اولية فيما يرجح نشطاء ارتفاع العدد بسبب وجود إصابات خطيرة.