النظام السوري السفاح يقصف روضة في مدينة حرستا واستشهاد 5 أطفال

صحيفة المرصد – أورينت:استهدفت قوات النظام صباح اليوم الأحد عدة مناطق في غوطة دمشق الشرقية بقذائف المدفعية، حيث قصف روضة أطفال في مدينة حرستا ما أسفر عن وقوع شهداء وجرحى أطفال، كما استشهد رجل وامرأة نتيجة القصف على دوما في الريف الشرقي.
وقالت مصادر أن النظام قصف بالمدفعية الثقيلة روضة أطفال “الزهور” بمدينة حرستا ما أسفر عن استشهاد 5 أطفال وجرح 10 آخرين كحصيلة اولية فيما يرجح نشطاء ارتفاع العدد بسبب وجود إصابات خطيرة.
تعليقات ( 16 )
هل نحن عرب؟يا أمان الله،أينما تكن الحادثة قد وقعت،وكائنا من كان هو المجرم فلينتقم منه الله عاجل غير آجل. آمين.
كيفارهاب نصيري ايراني صفوي ضد البشرية
لا حول ولا قوة الا بالله( وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ * بِأيّ ذَنْبٍ قُتلَتْ )
عدد التعليقات:2971
ابن الوطناين الامم المتحده عن ايران هي من يرتكب المجازر بسوريا و العراق و اليمن اينكم عن السفاح الخميني
عدد التعليقات:14756
هيفاء @حسبنا الله ونعم. الوكيل الله ينتقم منه بأسرع وقت😢
مجهوللاحول ولا قوه الا بالله الله يرد كيده في نحره مايخاف الله. الله ياخذه اخذ عزيز مقتدر الله يشغله في نفسه الله يسلط عليه افه واللخ يحرقه حرق مثل ماحرق عيال المسلمين
سهلالله يقصف رقبتك يابشار
مجهولحسبي الله ونعم الوكيل عليه جعله مايتهنى يوم يعيشه. حرام مايخاف الله الله يشغله في نفسه يرد كيده في نحره.
الغامديالله يلعنه لعينة اليهود والنصارى متى يموت هذا الملعون ؟؟؟؟؟؟
زوارةوي ن خنبوقه ساميه شيعي بروي محب مرصد اردني نشمي بس فالحين في التطبيل والتمجيد لل السيسي