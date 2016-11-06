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النظام السوري السفاح يقصف روضة في مدينة حرستا واستشهاد 5 أطفال

6 نوفمبر, 2016 , 19:47 م
النظام السوري السفاح يقصف روضة في مدينة حرستا واستشهاد 5 أطفال
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صحيفة المرصد – أورينت:استهدفت قوات النظام صباح اليوم الأحد عدة مناطق في غوطة دمشق الشرقية بقذائف المدفعية، حيث قصف روضة أطفال في مدينة حرستا ما أسفر عن وقوع شهداء وجرحى أطفال، كما استشهد رجل وامرأة نتيجة القصف على دوما في الريف الشرقي.

وقالت مصادر أن النظام قصف بالمدفعية الثقيلة روضة أطفال “الزهور” بمدينة حرستا ما أسفر عن استشهاد 5 أطفال وجرح 10 آخرين كحصيلة اولية فيما يرجح نشطاء ارتفاع العدد بسبب وجود إصابات خطيرة.

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تعليقات ( 16 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 16
    6 نوفمبر, 2016 , 22:07 م

    هي حرب على أهل السنة يقودها المجوس والروس والنصيريين أهلكهم الله أين حقوق الإنسان والحريات التي يتحدث عنها الغرب الكافر لكن طالما أن القتلى مسلمين فلا يهمهم قتل أطفال ونساء وشيوخ المسلمين .
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  2. 15
    6 نوفمبر, 2016 , 21:42 م

    هل نحن عرب؟

    يا أمان الله،أينما تكن الحادثة قد وقعت،وكائنا من كان هو المجرم فلينتقم منه الله عاجل غير آجل. آمين.
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  3. 14
    6 نوفمبر, 2016 , 21:25 م

    كيف

    ارهاب نصيري ايراني صفوي ضد البشرية
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  4. 13
    6 نوفمبر, 2016 , 21:11 م

    الله ينتقم من هذولي المجوس الله يعجل بهلاك بشار واعوانه والحوثين وعلي صالح وجنوده اذناب المجوس
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  5. 12
    6 نوفمبر, 2016 , 20:59 م

    حسبي الله ونعم الوكيل
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  6. 11
    6 نوفمبر, 2016 , 20:47 م

    لا حول ولا قوة الا بالله

    ( وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ * بِأيّ ذَنْبٍ قُتلَتْ )
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  7. 10
    6 نوفمبر, 2016 , 20:25 م
    عدد التعليقات:2971

    ابن الوطن

    اين الامم المتحده عن ايران هي من يرتكب المجازر بسوريا و العراق و اليمن اينكم عن السفاح الخميني
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  8. 9
    6 نوفمبر, 2016 , 20:21 م
    عدد التعليقات:14756

    هيفاء @

    حسبنا الله ونعم. الوكيل الله ينتقم منه بأسرع وقت😢
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  9. 8
    6 نوفمبر, 2016 , 20:16 م

    قادر الله عليك. يابشار الخنزير الله ينتقم منك
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  10. 7
    6 نوفمبر, 2016 , 20:16 م

    مجهول

    لاحول ولا قوه الا بالله الله يرد كيده في نحره مايخاف الله. الله ياخذه اخذ عزيز مقتدر الله يشغله في نفسه الله يسلط عليه افه واللخ يحرقه حرق مثل ماحرق عيال المسلمين
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  11. 6
    6 نوفمبر, 2016 , 20:16 م

    سهل

    الله يقصف رقبتك يابشار
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  12. 5
    6 نوفمبر, 2016 , 20:15 م

    حسبي الله ونعم الوكيل عليك يابشار الله ياخذك اخذ عزيز مقتدر اللهم عليك به فانه لايعجزك
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  13. 4
    6 نوفمبر, 2016 , 20:14 م

    بررري حااالي
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  14. 3
    6 نوفمبر, 2016 , 20:13 م

    مجهول

    حسبي الله ونعم الوكيل عليه جعله مايتهنى يوم يعيشه. حرام مايخاف الله الله يشغله في نفسه يرد كيده في نحره.
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  15. 2
    6 نوفمبر, 2016 , 20:06 م

    الغامدي

    الله يلعنه لعينة اليهود والنصارى متى يموت هذا الملعون ؟؟؟؟؟؟
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  16. 1
    6 نوفمبر, 2016 , 19:50 م

    زوارة

    وي ن خنبوقه ساميه شيعي بروي محب مرصد اردني نشمي بس فالحين في التطبيل والتمجيد لل السيسي
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