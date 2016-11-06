بالفيديو .. لحظة سقوط مقذوف حوثي على سيارة مواطن بالداير في جازان

صحيفة المرصد: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر لحظة انفجار سيارة مواطن بعد سقوط مقذوف حوثي عليها بمحافظة الداير بمنطقة جازان .

حيث بين الفيديو لحظة انفجار السيارة وبداخلها أحد المواطنين ، بعد أن سقط عليه المقذوف ، حيث أصيب جراءه مواطن وتم نقله للمستشفى لتلقي العلاج.