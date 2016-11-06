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بالفيديو .. لحظة سقوط مقذوف حوثي على سيارة مواطن بالداير في جازان

6 نوفمبر, 2016 , 20:36 م
بالفيديو .. لحظة سقوط مقذوف حوثي على سيارة مواطن بالداير في جازان
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صحيفة المرصد: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر لحظة انفجار سيارة مواطن بعد سقوط مقذوف حوثي عليها بمحافظة الداير بمنطقة جازان .

حيث بين الفيديو لحظة انفجار السيارة وبداخلها أحد المواطنين ، بعد أن سقط عليه المقذوف ، حيث أصيب جراءه مواطن وتم نقله للمستشفى لتلقي العلاج.



تعليقات ( 16 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 16
    6 نوفمبر, 2016 , 22:14 م
    عدد التعليقات:4

    برق الحرم

    https://www.youtube.com/watch?v=ijOFnRxcYrY
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  2. 15
    6 نوفمبر, 2016 , 22:12 م
    عدد التعليقات:4

    برق الحرم

    (((((( ثـــــــــــــــأر_الطوال .......لابد ان يطال منازل زنابيل نار الملالي وعلوجهم البغال))))
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  3. 14
    6 نوفمبر, 2016 , 22:01 م
    عدد التعليقات:4

    برق الحرم

    ((((( عــــــــــــــــــــاجل ......غارات _نوعية _دقيقة .....اعقبها ..انفجار ضخم وعنيف .....هـــــز _الحديدة ... بشكل عنيف غير مسبوق... ونصيب صنعاء من الشموس لن يطول)))))
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  4. 13
    6 نوفمبر, 2016 , 21:53 م

    رؤية

    ولا إسعافات ولاسيارات شرطه ولامرور ولا ولا ولا ... عموماً هذا مو مقذوف !! هذه طلقة مدفع رشاش عيار 50 ملم
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  5. 12
    6 نوفمبر, 2016 , 21:50 م

    ضمير الناس

    لاحول ولاقوة الابالله العلي العظيم***
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  6. 11
    6 نوفمبر, 2016 , 21:24 م

    ابو معاذ

    مخالف للنشر
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  7. 10
    6 نوفمبر, 2016 , 21:22 م

    وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون

    لاتهجروا القران وتدبروا اياته فالقران كله خير
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  8. 9
    6 نوفمبر, 2016 , 21:21 م

    وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون

    لاتهجروا القران وتدبروا اياته فالقران كله خير
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  9. 8
    6 نوفمبر, 2016 , 21:12 م

    معلم متقاعد

    رد 4 غالبا أنك حوثي أو خميني القلب والقالب
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  10. 7
    6 نوفمبر, 2016 , 21:12 م
    عدد التعليقات:4

    برق الحرم

    https://www.youtube.com/watch?v=neMssGHLhD4
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  11. 6
    6 نوفمبر, 2016 , 21:10 م
    عدد التعليقات:4

    برق الحرم

    ((((((( لا ...لا.. لايجيدون الرمي ...الا على العزل والامنين .. زنابيل الملالي وعلوجهم البغال اضرب وأهرب ...... من عنان السماء وليس من اعالي الجبال ..... تنتقي مقاتلاتنا حيث ماتريد))))))
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  12. 5
    6 نوفمبر, 2016 , 21:08 م

    حسبنا الله عليهم اذناب المجوس
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  13. 4
    6 نوفمبر, 2016 , 20:46 م
    عدد التعليقات:2971

    ابن الوطن

    المشكله كلها ام ابريري ما تعرف ذا من ذا
    لا يعجبني(7) اعجبني(0)
  14. 3
    6 نوفمبر, 2016 , 20:42 م
    عدد التعليقات:2971

    ابن الوطن

    لعنكم الله يا أحفاد ابرهه
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  15. 2
    6 نوفمبر, 2016 , 20:41 م

    واحد عابر

    اذا ما نسرع في هزيمة الحوثي والا جدت اشياء لانحمد عقباها تكالبت علينا الدول بسبب هؤلاء الخونه الحذر لابد من انهاء هذه الحرب بهزيمتهم باسرع وقت
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  16. 1
    6 نوفمبر, 2016 , 20:40 م

    لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
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