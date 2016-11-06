بالفيديو .. لحظة سقوط مقذوف حوثي على سيارة مواطن بالداير في جازان

صحيفة المرصد: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر لحظة انفجار سيارة مواطن بعد سقوط مقذوف حوثي عليها بمحافظة الداير بمنطقة جازان .
حيث بين الفيديو لحظة انفجار السيارة وبداخلها أحد المواطنين ، بعد أن سقط عليه المقذوف ، حيث أصيب جراءه مواطن وتم نقله للمستشفى لتلقي العلاج.
تعليقات ( 16 )
عدد التعليقات:4
برق الحرمhttps://www.youtube.com/watch?v=ijOFnRxcYrY
عدد التعليقات:4
برق الحرم(((((( ثـــــــــــــــأر_الطوال .......لابد ان يطال منازل زنابيل نار الملالي وعلوجهم البغال))))
عدد التعليقات:4
برق الحرم((((( عــــــــــــــــــــاجل ......غارات _نوعية _دقيقة .....اعقبها ..انفجار ضخم وعنيف .....هـــــز _الحديدة ... بشكل عنيف غير مسبوق... ونصيب صنعاء من الشموس لن يطول)))))
رؤيةولا إسعافات ولاسيارات شرطه ولامرور ولا ولا ولا ... عموماً هذا مو مقذوف !! هذه طلقة مدفع رشاش عيار 50 ملم
ضمير الناسلاحول ولاقوة الابالله العلي العظيم***
ابو معاذمخالف للنشر
وماكان الله معذبهم وهم يستغفرونلاتهجروا القران وتدبروا اياته فالقران كله خير
وماكان الله معذبهم وهم يستغفرونلاتهجروا القران وتدبروا اياته فالقران كله خير
معلم متقاعدرد 4 غالبا أنك حوثي أو خميني القلب والقالب
عدد التعليقات:4
برق الحرمhttps://www.youtube.com/watch?v=neMssGHLhD4
عدد التعليقات:4
برق الحرم((((((( لا ...لا.. لايجيدون الرمي ...الا على العزل والامنين .. زنابيل الملالي وعلوجهم البغال اضرب وأهرب ...... من عنان السماء وليس من اعالي الجبال ..... تنتقي مقاتلاتنا حيث ماتريد))))))
عدد التعليقات:2971
ابن الوطنالمشكله كلها ام ابريري ما تعرف ذا من ذا
عدد التعليقات:2971
ابن الوطنلعنكم الله يا أحفاد ابرهه
واحد عابراذا ما نسرع في هزيمة الحوثي والا جدت اشياء لانحمد عقباها تكالبت علينا الدول بسبب هؤلاء الخونه الحذر لابد من انهاء هذه الحرب بهزيمتهم باسرع وقت