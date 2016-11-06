بالفيديو : مضاربة بين نساء و رجال بأحد شوارع الرياض

صحيفة المرصد: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ، قيل أنه لمضاربة بين نساء في أحد شوارع الرياض ، حسبما أورد موثق الفيديو .

كما بين الفيديو تجمهر عدد من الرجال والنساء وسط السيارات المتوقفه ، فيما أوضح الفيديو صرخات عدد من النساء.