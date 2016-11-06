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بالفيديو : مضاربة بين نساء و رجال بأحد شوارع الرياض

6 نوفمبر, 2016 , 20:43 م
بالفيديو : مضاربة بين نساء و رجال بأحد شوارع الرياض
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صحيفة المرصد: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ، قيل أنه لمضاربة بين نساء في أحد شوارع الرياض ، حسبما أورد موثق الفيديو .

كما بين الفيديو تجمهر عدد من الرجال والنساء وسط السيارات المتوقفه ، فيما أوضح الفيديو صرخات عدد من النساء.



تعليقات ( 31 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 31
    6 نوفمبر, 2016 , 22:41 م

    محمد

    المشكلة في حي شعبي مكتظ بالاجانب وكلهم اجانب الله يعين هالارض على هالاجانب المشردين ل عاد فيه احترام ولا تقدير للبلد واهلها الي ضافة هؤلاء المشردين من بلدانهم
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  2. 30
    6 نوفمبر, 2016 , 22:15 م

    24- انت من ربعهم وخذ الكلام وبس
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  3. 29
    6 نوفمبر, 2016 , 21:58 م

    ماشاء الله

    كلهم اجانب
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  4. 28
    6 نوفمبر, 2016 , 21:45 م

    ضمير الناس

    لابدمن الترفيه والموسيقى والفرح ولا الناس راح تاكل بعظها***التشددخرب الحياه***
    لا يعجبني(3) اعجبني(2)
  5. 27
    6 نوفمبر, 2016 , 21:43 م
    عدد التعليقات:2971

    ابن الوطن

    مخالف
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  6. 26
    6 نوفمبر, 2016 , 21:42 م

    حمد

    همج همج همج الحيا ولامزاوش هذافاضين للهوشات وشغال الشارع باالمنبه وصراخ سلامات
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  7. 25
    6 نوفمبر, 2016 , 21:36 م

    العويد

    الله يصلح حال اهل السنة والجماعة
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  8. 24
    6 نوفمبر, 2016 , 21:30 م
    عدد التعليقات:5868

    الرحااال

    نعم..ايران السبب
    لا يعجبني(5) اعجبني(0)
  9. 23
    6 نوفمبر, 2016 , 21:27 م
    عدد التعليقات:2971

    ابن الوطن

    زنووووبه كيف الحال
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  10. 22
    6 نوفمبر, 2016 , 21:26 م
    عدد التعليقات:2971

    ابن الوطن

    راكز لك الرمح تعال سلم عليه
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  11. 21
    6 نوفمبر, 2016 , 21:25 م

    💥💦ريما Rima💥💦

    لعنة الله على إيران المجوسية وكل من يؤيدها ويحبها
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  12. 20
    6 نوفمبر, 2016 , 21:10 م

    عاصمة الثقافه

    ايران السبب
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  13. 19
    6 نوفمبر, 2016 , 21:10 م

    ️عااشق حرف الغراام

    **** عدم تأجير العماله في أحيائهم و كذلك مقتصر على فئتهم لذا تجد أحيائهم وطيفه و خالية من المشاكل و يسودها الهدوء ،،
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  14. 18
    6 نوفمبر, 2016 , 21:06 م

    💥💦ريما Rima💥💦

    انت يا اجنبي السعودي أبو فانيلة تاج راسك
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  15. 17
    6 نوفمبر, 2016 , 21:06 م

    ️عااشق حرف الغراام

    الأحياء القديمة التي في وسط الرياض ****
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  16. 16
    6 نوفمبر, 2016 , 21:02 م

    💥💦ريما Rima💥💦

    وين الشرطة ليت قبضتوا على اللي بدت بالضرب وسجنتوها أشهر 👋👋
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  17. 15
    6 نوفمبر, 2016 , 21:00 م
    عدد التعليقات:2971

    ابن الوطن

    الا اللي لابس سروال و فنيله و ش وضعه
    لا يعجبني(4) اعجبني(1)
  18. 14
    6 نوفمبر, 2016 , 20:58 م

    الشايب

    شرعيه
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  19. 13
    6 نوفمبر, 2016 , 20:57 م

    شارع الريل بلاوي وانواع المتخلفين والمتخلفات
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  20. 12
    6 نوفمبر, 2016 , 20:56 م

    اللهم انا نعوذ بك من الفتن ..

    حسبنا الله ونعم الوكيل على من يريد لنساء المسلمين بالخروج من بيوتهم ليكونوا اضحكوكة ويخالفوا امر ربهم. حسبنا على كل مغرض ومغرضه وعلى رأسهم قلم الخنبقة.
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  21. 11
    6 نوفمبر, 2016 , 20:55 م

    الشايب

    لا اعتقد ان الرجل يعتدي على امرآه وهو رجلا .. مع انها مخالفه شريعه كذلك اخلاقيه فليس من الكرامه والشهامه مثل هذا الفعل
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  22. 10
    6 نوفمبر, 2016 , 20:55 م
    عدد التعليقات:2971

    ابن الوطن

    مضاربه على رواقه ما هم مستعجلين
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  23. 9
    6 نوفمبر, 2016 , 20:54 م

    💥💦ريما Rima💥💦

    بعض الحريم مايستحن ودك تعطيهن كف يضربن بأماكن عامة مايستحن على وجيههن
    لا يعجبني(2) اعجبني(2)
  24. 8
    6 نوفمبر, 2016 , 20:54 م

    عهود

    مخالف للنشر
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  25. 7
    6 نوفمبر, 2016 , 20:54 م

    مواطن

    اتوقع انهم من اليمن السعيد
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  26. 6
    6 نوفمبر, 2016 , 20:52 م
    عدد التعليقات:2971

    ابن الوطن

    زوله متهاوشين
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  27. 5
    6 نوفمبر, 2016 , 20:52 م

    يالطيف

    اين الدوريات السريه اقول لاسريه ولارسميه والله لو انهم في البر وليس وسط المدينه محد جاعدهم من رجال الامن
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  28. 4
    6 نوفمبر, 2016 , 20:51 م

    زائره

    مافيهم واحد رشيد يتصل على الشرطه
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  29. 3
    6 نوفمبر, 2016 , 20:48 م
    عدد التعليقات:14756

    هيفاء @

    يا محمد يامحمد. هههه بعدين ايش صار
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  30. 2
    6 نوفمبر, 2016 , 20:48 م

    الحمدلله الذي لااله الاهو الذي فضلنا على كثير من خلقه وعافانا مما أبتلاهم

    الحمدلله
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  31. 1
    6 نوفمبر, 2016 , 20:46 م
    عدد التعليقات:14756

    هيفاء @

    يا ساتر.
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