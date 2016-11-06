بالفيديو : مضاربة بين نساء و رجال بأحد شوارع الرياض

صحيفة المرصد: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ، قيل أنه لمضاربة بين نساء في أحد شوارع الرياض ، حسبما أورد موثق الفيديو .
كما بين الفيديو تجمهر عدد من الرجال والنساء وسط السيارات المتوقفه ، فيما أوضح الفيديو صرخات عدد من النساء.
صحيفة المرصد: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ، قيل أنه لمضاربة بين نساء في أحد شوارع الرياض ، حسبما أورد موثق الفيديو .
كما بين الفيديو تجمهر عدد من الرجال والنساء وسط السيارات المتوقفه ، فيما أوضح الفيديو صرخات عدد من النساء.
صحيفة المرصد مصرحة من وزارة الثقافة والإعلام
تعليقات ( 31 )
محمدالمشكلة في حي شعبي مكتظ بالاجانب وكلهم اجانب الله يعين هالارض على هالاجانب المشردين ل عاد فيه احترام ولا تقدير للبلد واهلها الي ضافة هؤلاء المشردين من بلدانهم
ماشاء اللهكلهم اجانب
ضمير الناسلابدمن الترفيه والموسيقى والفرح ولا الناس راح تاكل بعظها***التشددخرب الحياه***
عدد التعليقات:2971
ابن الوطنمخالف
حمدهمج همج همج الحيا ولامزاوش هذافاضين للهوشات وشغال الشارع باالمنبه وصراخ سلامات
العويدالله يصلح حال اهل السنة والجماعة
عدد التعليقات:5868
الرحااالنعم..ايران السبب
عدد التعليقات:2971
ابن الوطنزنووووبه كيف الحال
عدد التعليقات:2971
ابن الوطنراكز لك الرمح تعال سلم عليه
💥💦ريما Rima💥💦لعنة الله على إيران المجوسية وكل من يؤيدها ويحبها
عاصمة الثقافهايران السبب
️عااشق حرف الغراام**** عدم تأجير العماله في أحيائهم و كذلك مقتصر على فئتهم لذا تجد أحيائهم وطيفه و خالية من المشاكل و يسودها الهدوء ،،
💥💦ريما Rima💥💦انت يا اجنبي السعودي أبو فانيلة تاج راسك
️عااشق حرف الغراامالأحياء القديمة التي في وسط الرياض ****
💥💦ريما Rima💥💦وين الشرطة ليت قبضتوا على اللي بدت بالضرب وسجنتوها أشهر 👋👋
عدد التعليقات:2971
ابن الوطنالا اللي لابس سروال و فنيله و ش وضعه
الشايبشرعيه
اللهم انا نعوذ بك من الفتن ..حسبنا الله ونعم الوكيل على من يريد لنساء المسلمين بالخروج من بيوتهم ليكونوا اضحكوكة ويخالفوا امر ربهم. حسبنا على كل مغرض ومغرضه وعلى رأسهم قلم الخنبقة.
الشايبلا اعتقد ان الرجل يعتدي على امرآه وهو رجلا .. مع انها مخالفه شريعه كذلك اخلاقيه فليس من الكرامه والشهامه مثل هذا الفعل
عدد التعليقات:2971
ابن الوطنمضاربه على رواقه ما هم مستعجلين
💥💦ريما Rima💥💦بعض الحريم مايستحن ودك تعطيهن كف يضربن بأماكن عامة مايستحن على وجيههن
عهودمخالف للنشر
مواطناتوقع انهم من اليمن السعيد
عدد التعليقات:2971
ابن الوطنزوله متهاوشين
يالطيفاين الدوريات السريه اقول لاسريه ولارسميه والله لو انهم في البر وليس وسط المدينه محد جاعدهم من رجال الامن
زائرهمافيهم واحد رشيد يتصل على الشرطه
عدد التعليقات:14756
هيفاء @يا محمد يامحمد. هههه بعدين ايش صار
الحمدلله الذي لااله الاهو الذي فضلنا على كثير من خلقه وعافانا مما أبتلاهمالحمدلله
عدد التعليقات:14756
هيفاء @يا ساتر.