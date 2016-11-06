فيديو .. مذيع إيراني يغتصب زميلته في إذاعة “ صوت أمريكا الفارسية ”

صحيفة المرصد:كشفت المذيعة الإيرانية إلهام ستاكي التي تعمل في إذاعة صوت أمريكا الفارسية (VOA)، عن تعرضها للاغتصاب على يد زميل لها يحمل الجنسية الإيرانية يُدعى مهدي فلاحتي.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية الأحد، عن ستاكي قولها إنها تعرضت الأسبوع الماضي للاغتصاب على يد زميلها الإيراني المذيع مهدي فلاحتي، مشيرة إلى أنها تركت الإذاعة التي عملت معها فترة خمس سنوات بسبب عدم اتخاذ الجهات المعنية إجراءات ضد المذيع مهدي فلاحتي وفقاً لموقع إرم نيوز.

وأفادت المذيعة الإيرانية التي تعيش في الولايات المتحدة أن إدارة إذاعة صوت أمريكا أخرجتها من العمل بعدما قدمت شكوى ضد الصحفي المذيع مهدي فلاحتي، مبينة أن الأخير ما يزال يعمل في المحطة الإذاعية، موضحة أن القائمين على الإذاعة أقدموا على فصل وإنهاء خدمة بعض العاملين بسبب تأييدهم لها.