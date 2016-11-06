فيديو .. مذيع إيراني يغتصب زميلته في إذاعة “ صوت أمريكا الفارسية ”

صحيفة المرصد:كشفت المذيعة الإيرانية إلهام ستاكي التي تعمل في إذاعة صوت أمريكا الفارسية (VOA)، عن تعرضها للاغتصاب على يد زميل لها يحمل الجنسية الإيرانية يُدعى مهدي فلاحتي.
ونقلت وسائل إعلام إيرانية الأحد، عن ستاكي قولها إنها تعرضت الأسبوع الماضي للاغتصاب على يد زميلها الإيراني المذيع مهدي فلاحتي، مشيرة إلى أنها تركت الإذاعة التي عملت معها فترة خمس سنوات بسبب عدم اتخاذ الجهات المعنية إجراءات ضد المذيع مهدي فلاحتي وفقاً لموقع إرم نيوز.
وأفادت المذيعة الإيرانية التي تعيش في الولايات المتحدة أن إدارة إذاعة صوت أمريكا أخرجتها من العمل بعدما قدمت شكوى ضد الصحفي المذيع مهدي فلاحتي، مبينة أن الأخير ما يزال يعمل في المحطة الإذاعية، موضحة أن القائمين على الإذاعة أقدموا على فصل وإنهاء خدمة بعض العاملين بسبب تأييدهم لها.
تعليقات ( 27 )
الهمداني☷ت 19 تعلمنا العربيه التي اختارها الله لكلامه و اختار محمد العربي نبيا وسيدا على البشر. ولم يختار ايراني مجوسي شيعي لعين(وش استفدنا؟ غير محبة العالم لنا بالريوس خخخخخخخخ)
زينب...هذا "مفقود" هوية! في يوم الطفيه ! يطبق ماأملاه عليه الملالي. . فلم الاستغراب ؟
هل نحن عرب؟يا شماتة الحرس الثوري بكِ وبمهدي فلاحك،أنتما ضد النظام وتعملان بمحطة معادية لإيران وفضحتم أنفسكم. وأنا أتوقع أنكِ أنتِ التي إغتصبتي المسكين مهدي فتم فصلك يا مضيعة أصلك!
☷ت 19تعلمنا العربيه التي اختارها الله لكلامه و اختار محمد العربي نبيا وسيدا على البشر. ولم يختار ايراني مجوسي شيعي لعين.
عاقلشفت يامجنون لا تساوي عقلك بعاقل مثلي انت توحي؟
ضمير الناسوش سالفة العالم هاليومين كله اغتصابات بالانتخابات والاذاعات والحروب ***
عاقل18- مجنون// السجن 52 عاماً لـ 3 مواطنين ومقيم عربي اغتصبوا امرأة أمام زوجها وابنتها بجدة((قلت لك لا تشمت))
عاقل18-مجنون خنبوقه يدافع عن جماعته المجوس يقول لا تشمتون في شي ترى ماتمر 10 دقايق غير وترجع الشماته على الشامت السطح ههههه((إلزام طالبات جامعة الطائف بارتداء بنطال “الجينز” بدلا عن التنورة)) حدث الصفحة
الهمدانيراحت مصر راحت موريتانيا ونيجيريا وغانا افريقيا راحت ياقدعان وحنا بنتكلم((لانه الارض بتتكلم عربي خخخخخخخخخخخ)) ياليت ثقافتنا بنغالية كان ابرك ماعلمتنا العربية غير الكرة والتكفير والحسد والتناحة
مجنونخنبوقه يدافع عن جماعته المجوس يقول لا تشمتون في شي ترى ماتمر 10 دقايق غير وترجع الشماته على الشامت السطح ههههه
وين اعلامنا المحليشوف هذي القناة إذاعة صوت أمريكا الفارسية ( هذي من ضمن إعلام ايران بجميع لغات العالم ،،
اكشنفخار يكسر بعضه
شمس و قمرعلى الجهلاء أن لا يقذفوا المذاهب الاخرى بسم الاسلام والاسلام منهم براء واخلاق البشر لا دخل لها لا في جنسيه ولا في قبيله ولا في دوله ولا ولا وعلى اصحاب العقول الصغيره أن تتفكر من جد واااي عقول خربطه
كيفارهاب ايراني فيما بينهم
عاقلمع انهم ليسوا محسوبين على ايران قناة تبث من امريكا وضد سياسة ايران الا انه لا تشمتون في شي ترى ماتمر 10 دقايق غير وترجع الشماته على الشامت السطح من زجاج اللهم بلغت اللهم فشهد
الحمدلله الذي لااله الاهو الذي فضلنا على كثير من خلقه وعافانا مما أبتلاهمالحمدلله على نعمة الاسلام
عدد التعليقات:2971
ابن الوطنأرم ذات العماد
عدد التعليقات:2971
ابن الوطناين ابن *** عبدالفلك الحوثي ينقذها
عدد التعليقات:2971
ابن الوطنو ين المشكله عادي *** لا جديد
عدد التعليقات:14756
هيفاء @الله يقرفكم
شنب الأسدغبيه . لو قالت يا مهدي كان طلع لها من فوق الدولاب و انقذها سبيادر مان ! قصدي المهدي !
خللوش الغريب في الامر نصف الشعب الايراني بدون اباء
شنب الأسدهو غبي . لأنه لو قالها زوجيني نفسك عشر دقايق متعه وقالت قبلت ماصارت قضية اغتصاب . صار زواج حلال و اذا اغتسل مع كل قطرة ماء تنزل منه سبعين الف ملك يستغفر له !
الشنفرهبالعافيه
الشايبعوايدهم لاجديد