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فيديو .. مذيع إيراني يغتصب زميلته في إذاعة “ صوت أمريكا الفارسية ”

6 نوفمبر, 2016 , 20:55 م
فيديو .. مذيع إيراني يغتصب زميلته في إذاعة “ صوت أمريكا الفارسية ”
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صحيفة المرصد:كشفت المذيعة الإيرانية إلهام ستاكي التي تعمل في إذاعة صوت أمريكا الفارسية (VOA)، عن تعرضها للاغتصاب على يد زميل لها يحمل الجنسية الإيرانية يُدعى مهدي فلاحتي.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية الأحد، عن ستاكي قولها إنها تعرضت الأسبوع الماضي للاغتصاب على يد زميلها الإيراني المذيع مهدي فلاحتي، مشيرة إلى أنها تركت الإذاعة التي عملت معها فترة خمس سنوات بسبب عدم اتخاذ الجهات المعنية إجراءات ضد المذيع مهدي فلاحتي وفقاً لموقع إرم نيوز.

وأفادت المذيعة الإيرانية التي تعيش في الولايات المتحدة أن إدارة إذاعة صوت أمريكا أخرجتها من العمل بعدما قدمت شكوى ضد الصحفي المذيع مهدي فلاحتي، مبينة أن الأخير ما يزال يعمل في المحطة الإذاعية، موضحة أن القائمين على الإذاعة أقدموا على فصل وإنهاء خدمة بعض العاملين بسبب تأييدهم لها.



تعليقات ( 27 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 27
    6 نوفمبر, 2016 , 22:02 م

    الهمداني

    ☷ت 19 تعلمنا العربيه التي اختارها الله لكلامه و اختار محمد العربي نبيا وسيدا على البشر. ولم يختار ايراني مجوسي شيعي لعين(وش استفدنا؟ غير محبة العالم لنا بالريوس خخخخخخخخ)
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  2. 26
    6 نوفمبر, 2016 , 22:00 م

    زينب...

    هذا "مفقود" هوية! في يوم الطفيه ! يطبق ماأملاه عليه الملالي. . فلم الاستغراب ؟
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  3. 25
    6 نوفمبر, 2016 , 21:58 م

    هل نحن عرب؟

    يا شماتة الحرس الثوري بكِ وبمهدي فلاحك،أنتما ضد النظام وتعملان بمحطة معادية لإيران وفضحتم أنفسكم. وأنا أتوقع أنكِ أنتِ التي إغتصبتي المسكين مهدي فتم فصلك يا مضيعة أصلك!
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  4. 24
    6 نوفمبر, 2016 , 21:56 م

    ☷ت 19

    تعلمنا العربيه التي اختارها الله لكلامه و اختار محمد العربي نبيا وسيدا على البشر. ولم يختار ايراني مجوسي شيعي لعين.
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  5. 23
    6 نوفمبر, 2016 , 21:45 م

    عاقل

    شفت يامجنون لا تساوي عقلك بعاقل مثلي انت توحي؟
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  6. 22
    6 نوفمبر, 2016 , 21:43 م

    ضمير الناس

    وش سالفة العالم هاليومين كله اغتصابات بالانتخابات والاذاعات والحروب ***
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  7. 21
    6 نوفمبر, 2016 , 21:40 م

    عاقل

    18- مجنون// السجن 52 عاماً لـ 3 مواطنين ومقيم عربي اغتصبوا امرأة أمام زوجها وابنتها بجدة((قلت لك لا تشمت))
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  8. 20
    6 نوفمبر, 2016 , 21:38 م

    عاقل

    18-مجنون خنبوقه يدافع عن جماعته المجوس يقول لا تشمتون في شي ترى ماتمر 10 دقايق غير وترجع الشماته على الشامت السطح ههههه((إلزام طالبات جامعة الطائف بارتداء بنطال “الجينز” بدلا عن التنورة)) حدث الصفحة
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  9. 19
    6 نوفمبر, 2016 , 21:29 م

    الهمداني

    راحت مصر راحت موريتانيا ونيجيريا وغانا افريقيا راحت ياقدعان وحنا بنتكلم((لانه الارض بتتكلم عربي خخخخخخخخخخخ)) ياليت ثقافتنا بنغالية كان ابرك ماعلمتنا العربية غير الكرة والتكفير والحسد والتناحة
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  10. 18
    6 نوفمبر, 2016 , 21:28 م

    مجنون

    خنبوقه يدافع عن جماعته المجوس يقول لا تشمتون في شي ترى ماتمر 10 دقايق غير وترجع الشماته على الشامت السطح ههههه
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  11. 17
    6 نوفمبر, 2016 , 21:27 م

    وين اعلامنا المحلي

    شوف هذي القناة إذاعة صوت أمريكا الفارسية ( هذي من ضمن إعلام ايران بجميع لغات العالم ،،
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  12. 16
    6 نوفمبر, 2016 , 21:26 م

    راحت مصر راحت موريتانيا ونيجيريا وغانا افريقيا راحت ياقدعان وحنا بنتكلم
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  13. 15
    6 نوفمبر, 2016 , 21:23 م

    اكشن

    فخار يكسر بعضه
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  14. 14
    6 نوفمبر, 2016 , 21:23 م

    شمس و قمر

    على الجهلاء أن لا يقذفوا المذاهب الاخرى بسم الاسلام والاسلام منهم براء واخلاق البشر لا دخل لها لا في جنسيه ولا في قبيله ولا في دوله ولا ولا وعلى اصحاب العقول الصغيره أن تتفكر من جد واااي عقول خربطه
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  15. 13
    6 نوفمبر, 2016 , 21:22 م

    كيف

    ارهاب ايراني فيما بينهم
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  16. 12
    6 نوفمبر, 2016 , 21:19 م

    عاقل

    مع انهم ليسوا محسوبين على ايران قناة تبث من امريكا وضد سياسة ايران الا انه لا تشمتون في شي ترى ماتمر 10 دقايق غير وترجع الشماته على الشامت السطح من زجاج اللهم بلغت اللهم فشهد
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  17. 11
    6 نوفمبر, 2016 , 21:14 م

    الحمدلله الذي لااله الاهو الذي فضلنا على كثير من خلقه وعافانا مما أبتلاهم

    الحمدلله على نعمة الاسلام
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  18. 10
    6 نوفمبر, 2016 , 21:12 م
    عدد التعليقات:2971

    ابن الوطن

    أرم ذات العماد
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  19. 9
    6 نوفمبر, 2016 , 21:09 م
    عدد التعليقات:2971

    ابن الوطن

    اين ابن *** عبدالفلك الحوثي ينقذها
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  20. 8
    6 نوفمبر, 2016 , 21:06 م
    عدد التعليقات:2971

    ابن الوطن

    و ين المشكله عادي *** لا جديد
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  21. 7
    6 نوفمبر, 2016 , 21:06 م
    عدد التعليقات:14756

    هيفاء @

    الله يقرفكم
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  22. 6
    6 نوفمبر, 2016 , 21:05 م

    شنب الأسد

    غبيه . لو قالت يا مهدي كان طلع لها من فوق الدولاب و انقذها سبيادر مان ! قصدي المهدي !
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  23. 5
    6 نوفمبر, 2016 , 21:05 م

    خلل

    وش الغريب في الامر نصف الشعب الايراني بدون اباء
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  24. 4
    6 نوفمبر, 2016 , 21:04 م

    شنب الأسد

    هو غبي . لأنه لو قالها زوجيني نفسك عشر دقايق متعه وقالت قبلت ماصارت قضية اغتصاب . صار زواج حلال و اذا اغتسل مع كل قطرة ماء تنزل منه سبعين الف ملك يستغفر له !
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  25. 3
    6 نوفمبر, 2016 , 20:59 م

    الشنفره

    بالعافيه
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  26. 2
    6 نوفمبر, 2016 , 20:59 م

    الشايب

    عوايدهم لاجديد
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  27. 1
    6 نوفمبر, 2016 , 20:58 م

    الله يحاسب خلقه كيف يشاء
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