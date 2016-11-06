إلزام طالبات جامعة الطائف بارتداء بنطال “الجينز” بدلا عن التنورة

صحيفة المرصد: قالت مصادر مطلعة إن جامعة الطائف وفروعها بالمحافظات، للبنات، بدأت في تغيير الزي الرسمي، من هندام التنّورة، إلى البنطال الأكثر ستراً.

وأشارت المصدر بحسب ما أورد موقع “المواطن” إلى أن البنطال الجينز الواسع، أكثر ستراً للطالبات من التنورة، التي قد تكشف عورة الفتاة، وخاصة أثناء ركوبها للسيارة، ﻻفتاً في ذات الوقت، إلى أن هناك عدد من الطالبات في جامعة الحوية للبنات، بدأن في لبس البنطال الواسع، الأكثر ستراً للطالبات.

واعتبر أولياء اﻷمور، أن تطبيق هذا النظام، يعتبر خطوة جيدة، خصوصاً أن التنورة ليست ساترة بما يكفي، واختيار البنطال الجينز، هدف مميز، مطالبين أيضاً من الأقسام المختصة، منع أي بنطال يكون خادش للحياء، ومتجاوز للآداب العامة.