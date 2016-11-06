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إلزام طالبات جامعة الطائف بارتداء بنطال “الجينز” بدلا عن التنورة

6 نوفمبر, 2016 , 21:35 م
إلزام طالبات جامعة الطائف بارتداء بنطال “الجينز” بدلا عن التنورة
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صحيفة المرصد: قالت مصادر مطلعة إن جامعة الطائف وفروعها بالمحافظات، للبنات، بدأت في تغيير الزي الرسمي، من هندام التنّورة، إلى البنطال الأكثر ستراً.

وأشارت المصدر بحسب ما أورد موقع “المواطن” إلى أن البنطال الجينز الواسع، أكثر ستراً للطالبات من التنورة، التي قد تكشف عورة الفتاة، وخاصة أثناء ركوبها للسيارة، ﻻفتاً في ذات الوقت، إلى أن هناك عدد من الطالبات في جامعة الحوية للبنات، بدأن في لبس البنطال الواسع، الأكثر ستراً للطالبات.

واعتبر أولياء اﻷمور، أن تطبيق هذا النظام، يعتبر خطوة جيدة، خصوصاً أن التنورة ليست ساترة بما يكفي، واختيار البنطال الجينز، هدف مميز، مطالبين أيضاً من الأقسام المختصة، منع أي بنطال يكون خادش للحياء، ومتجاوز للآداب العامة.



تعليقات ( 62 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 62
    6 نوفمبر, 2016 , 22:39 م

    ابومحمد

    المتعارف عليه الزي المدرسي للمدارس فقط وليس للجامعات .. في الجامعات للبنت لها حرية اختيار الملابس المحتشمه والمحترمه بدون تدخل الجامعه
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  2. 61
    6 نوفمبر, 2016 , 22:38 م

    ام خالد

    الله يسترنا في الدنيا والاخره
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  3. 60
    6 نوفمبر, 2016 , 22:35 م

    سيرايفوا

    واعتبر أولياء اﻷمور، أن تطبيق هذا النظام، يعتبر خطوة جيدة😮😮وش دراك ان اولياء الامور اعتبروها خطوة جيده والا تهلسون على الناس
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  4. 59
    6 نوفمبر, 2016 , 22:35 م

    العتيبي

    معليش يعني الجامعة احرص من الاسر على بناتهم ارحمو عقولنا وعرفو انكم محاسبين امام الله يوم القيامه
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  5. 58
    6 نوفمبر, 2016 , 22:33 م

    الله يستر علينا

    نصف جمال الأنوثه .. الستر ,, والحياء ,,, والخجل ,, وقبحه هو التبرج ,, والعناد ,,, والصوت المرتفع ,,, ويقال بالامثال كل مازادت العفه طال شهر العسل
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  6. 57
    6 نوفمبر, 2016 , 22:33 م

    من زين ركبتها اصلا
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  7. 56
    6 نوفمبر, 2016 , 22:32 م

    شرحبيل

    حتی بالحوادث التنوره والارواب تكشف العورات البناطيل الخير خادشة للحياء اشوفها الأفضل الستر طيب أسأل الله أن يحفظ جميع نساء المسلمين والمؤمنين أجمعين
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  8. 55
    6 نوفمبر, 2016 , 22:31 م

    الله يستر علينا

    يجب على الجامعة عدم التدخل بتاتاً في شؤون الأسر ,, والتركيز على ضبط النظام داخل الكليات وجودة التعليم ومخرجاته
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  9. 54
    6 نوفمبر, 2016 , 22:29 م

    للنساء فقط

    هذا موضوع نسائي بحت ويخص الحريم وش دخل الرجال بلبس الحريم ؟! ترا كلهم حريم في حريم بجامعة بنات يعني مافي اختلاط . حتى بموضوع لبس الحريم الرجال مزاحمين الحريم فيه !! موضوع حريمي وش دخل الرجال ؟!
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  10. 53
    6 نوفمبر, 2016 , 22:29 م

    العتيبي

    ودنا نصدق بس قويه ان الجنز استر من التنوره
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  11. 52
    6 نوفمبر, 2016 , 22:29 م

    الله يستر علينا

    هذا الخبر هو لمعرفة رد الناس وجس النبض يجب الشجب والإستنكار لهذا الخبر الهجين والمستغرب والغير مقبول ,, تدخل سافر مرفوض جمله وتفصيلا
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  12. 51
    6 نوفمبر, 2016 , 22:28 م

    هل نحن عرب؟

    ليس أفضل للرجل من سراويل الجينز ولكن ليس بالخليج، كنت ألبس سراويل قطنية في السعودية حيث لم أرتدِ الثوب الرجالي الخليجي أبدا لأنني لبناني وكان عملي يتطلب إرتداء بدلة رسمي. الجينز سيضايق معظم الطالبات.
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  13. 50
    6 نوفمبر, 2016 , 22:25 م

    الله يستر علينا

    لبس تنورة ساترة وغير شفافه ولون غير فاقع وبلوزه ساترة وتنتبه البنت لدراستها وتتفرغ لها بدلاً من سفاسف الأمور وتوافهها ,, يجب التركيز على مخرجات التعليم وترك المهاترات والتدخل في شؤون الأسررررر
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  14. 49
    6 نوفمبر, 2016 , 22:24 م
    عدد التعليقات:2

    بسمه

    اللبس يبقى حرية شخصيه دام محتشم سواء في عمل او دراسه وحسب قوانين المكان سواء جامعه اوغيرها ..محد يلبس احد على كيفه؟؟؟عندكم وضعية استنكار لكل شي 😳
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  15. 48
    6 نوفمبر, 2016 , 22:23 م

    فكرة شيطانية وخطوة من خطوات إبليس إلى التعري(ويل للعرب من شر قد اقترب ) أين العلماء أين العلماء أين العلماء
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  16. 47
    6 نوفمبر, 2016 , 22:23 م

    فكرة شيطانية وخطوة من خطوات إبليس إلى التعري(ويل للعرب من شر قد اقترب ) أين العلماء أين العلماء أين العلماء
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  17. 46
    6 نوفمبر, 2016 , 22:23 م

    💥💦ريما Rima💥💦

    صحيح فيه جنز للشتاء وجنز خفيف للصيف والأسواق مليانه
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  18. 45
    6 نوفمبر, 2016 , 22:23 م

    الله يستر علينا

    وربي عيب ومخجل أين الغيرة أين بنت الرجال وأخت الرجال من اللبس المعيب والمشين
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  19. 44
    6 نوفمبر, 2016 , 22:20 م

    مسك

    البسو. واكشخو بس في نطاق الحشمه بعيد عن التبرج واللبس العاري والمفصل لاجسام البنات
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  20. 43
    6 نوفمبر, 2016 , 22:20 م

    الله يستر علينا

    يقولون الجينز حار صيفاً *****
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  21. 42
    6 نوفمبر, 2016 , 22:20 م

    محمد

    اذا لبست تنورة قالوا ربما تنكشف العورة اثناء الجلوس أو ركوب السيارة . واذا لبست بنطال قالوا يبين تفاصيل الجسم . طيب وش رايكم في لبس بنطال الجنز وفوقه تنورة هذا حل فد يرضي الطرفين ههههههههههه
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  22. 41
    6 نوفمبر, 2016 , 22:18 م

    مسك

    ولله الحمد حتى بيوم شبكتي لبست الكم الطويل وبيوم زواجي لبست فستاني كم طويل والحمد لله وافتخر بعباتي على الرأس ولا حد يقدر يجبرني بشي مابيه
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  23. 40
    6 نوفمبر, 2016 , 22:17 م

    💥💦ريما Rima💥💦

    حنا نقصد بالشارع به بنات بلايزهن قصيرة ويطلع ظهرها وسرها اذا تحركت والعباءة حيل شفافة
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  24. 39
    6 نوفمبر, 2016 , 22:16 م

    الجنز غلط وليس البديل المناسب لبنات الجامعة ...فكروا في شيء افضل .
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  25. 38
    6 نوفمبر, 2016 , 22:16 م

    💥💦ريما Rima💥💦

    □لكن أهم شيء العباءة تكون مو شفافة وطويلة ومو مخصرة وبلوزة البنطال طويلة■المفروض اللبس موحد لأن بعضهن ماتقدر كل أسبوع أو اسبوعين تشتري جديد
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  26. 37
    6 نوفمبر, 2016 , 22:15 م
    عدد التعليقات:14756

    هيفاء @

    يا لطيف ليه حيل طويله عند بنات تلبسها مو رجال
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  27. 36
    6 نوفمبر, 2016 , 22:14 م

    هل نحن عرب؟

    الجينز بجو حار وقاسٍ جدا مع رطوبة عالية مثل جدة والدمام سوف يضايق البنات ويتسبب لهن بحساسية وإلتهابات جلدية. مجربة، زمان جربتها بحالي وذاك اليوم ما نمت يا خالي.
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  28. 35
    6 نوفمبر, 2016 , 22:13 م

    الله يستر علينا

    عذر اقبح من ذنب يقولون على شان اذا ركبت السيارة ماتطلع سيقانها ههههههههههههههه بصراحه شيئ مضحك ومقززززز ,, إرحموا عقولنا
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  29. 34
    6 نوفمبر, 2016 , 22:12 م

    💥💦ريما Rima💥💦

    إذا كانت البلايز حيل طويلة ✅واذا كانت قصيرة❌
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  30. 33
    6 نوفمبر, 2016 , 22:12 م
    عدد التعليقات:2

    بسمه

    عملي وفعلاً اكثر ستر وقت ركوب السيارة ..بس غريبه مو مطبقه عندهم من زمان !!!
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  31. 32
    6 نوفمبر, 2016 , 22:10 م

    الله يستر علينا

    بعد كم سنه يقولون الجينز حار صيفاً يجب استبداله بالبرمودا لإنها ارخص ثمن وافضل للجسم من التحسس !!!!!!!!!!!
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  32. 31
    6 نوفمبر, 2016 , 22:10 م

    💥💦ريما Rima💥💦

    بعض البنات والحريم يلبسن بالأسواق والأعياد والمنتزهات بنطال
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  33. 30
    6 نوفمبر, 2016 , 22:10 م

    حقيقة لا استغرب هذا فعندما من رسول الهدى سلطان (لتتبعن سنن من كان قبلكم ......حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه))
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  34. 29
    6 نوفمبر, 2016 , 22:09 م

    الله يستر علينا

    الجامعه ما لها دخل بشيئ خارج الجامعة وكلياتها ومالها دخل تحدد اللبس وفق اهوائها ونظريتها ,, يجب اللبس الساتر وتطبيق النظام
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  35. 28
    6 نوفمبر, 2016 , 22:08 م

    💎💛عـــهـــود💙💎

    اليمنيات كذا يلبسون بنطلون تحت التنورة او الفستان وكذلك لاننسى جداتنا كانوا كذا .. يازين حياة أوّل
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  36. 27
    6 نوفمبر, 2016 , 22:07 م

    حبيبي( البي ) شوية شوية ينور عينية وتجي المهلبيه
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  37. 26
    6 نوفمبر, 2016 , 22:07 م
    عدد التعليقات:14756

    هيفاء @

    الحين الجينز فيه نوعين. يعني في نوع للصيف ناعم وخفيف هههه ونوع للشتاء بس واسع. اول مره اسمع فيه 😢😢😢😢
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  38. 25
    6 نوفمبر, 2016 , 22:07 م

    المهاجر13

    نعود الى ايام سراوبل خط البلده ...ايام الطهاره والفلب النظيف الله المستعان
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  39. 24
    6 نوفمبر, 2016 , 22:05 م
    عدد التعليقات:14756

    هيفاء @

    قال هدر أموال ههههه على فكر سعر البناطيل ارخص من التنانير
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  40. 23
    6 نوفمبر, 2016 , 22:05 م

    الثقب الابيض

    انا اقول تلبس البوركيني افضل من التنوره والجينز كثير
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  41. 22
    6 نوفمبر, 2016 , 22:03 م

    الله يستر علينا

    وربي عيب وربي عيب ... بعد كم سنه يقولون الجينز حااار بالصيف ولازم برمودا قصير
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  42. 21
    6 نوفمبر, 2016 , 22:03 م

    ابومشعلاني،،،،

    الحين الجنز استر من التنورة. مالكم كيف تحكمون
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  43. 20
    6 نوفمبر, 2016 , 22:02 م

    زائر^-^

    الأستر تلبس سروال تحت التنورة.. ...والأجمل سروال خط البلده حق كبيرات السن^-^.. ..^-^ ............ .... ... ... ^-^
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  44. 19
    6 نوفمبر, 2016 , 22:02 م

    مفروض فيه لباس معين للبنات في الجامعات ولون معين بلاشي تنورة وبلاشي جنز ...لأن الجنز خاصة فيه خروج على عاداتنا وأزياءنا وليس البديل المناسب .
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  45. 18
    6 نوفمبر, 2016 , 22:00 م

    الله يستر علينا

    بصراحه شيئ عجيب ومستفزززز هذا بدل ماتوحدون زي الطالبات وزي المعلمات بدل الفشخره الي صايرة كل بنت تلبس احلى من الثانية وفيها صرف وهدر مالي تجبرون الطالبات بلبس الجينز !!!!!!!!!!
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  46. 17
    6 نوفمبر, 2016 , 21:58 م

    مسك

    المفروض يقولو التنوره اجباري ههه استغفر الله عكست الدنيا
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  47. 16
    6 نوفمبر, 2016 , 21:56 م

    مسك

    ولله الحمد درست وتخرجت والله يالبنطلون الساتر تحت التنوره. علشان اذا طلعت الباص ينرفع التنوره ولا يبان الساق اللهم لك الحمد والله مو اجباري القرار
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  48. 15
    6 نوفمبر, 2016 , 21:56 م

    الله يستر علينا

    انتم جهه تعليميه فقط وتربويه مالكم شغل بالبنت خارج الكلية وعورتها تطلع بالسيارة ومدري ايش !!!!!!!!!!!!!!!! وقاحه بصراحه وشيئ عجيب إنها التغريبه
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  49. 14
    6 نوفمبر, 2016 , 21:55 م

    بنطال جينز إسلامي

    عقبال بقية الجامعات !
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  50. 13
    6 نوفمبر, 2016 , 21:55 م

    الله يستر علينا

    هـــز لــــــــــــت هــــز لــــــــت السبب أجل عورتها بالسياره تبان هاه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  51. 12
    6 نوفمبر, 2016 , 21:55 م

    ياخي قولو الجاماعت تسمح بلبس الجنز مع زود على التنوره يعني اختياري اما جنز اجباري قمت التعسف في القرارات من بعض المسؤلين والمسؤلات
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  52. 11
    6 نوفمبر, 2016 , 21:50 م

    أم رؤى

    هلا والله عاد شوفو الصباااايا كيف رح تكون البناطيل
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  53. 10
    6 نوفمبر, 2016 , 21:49 م

    ابو نوره

    ياليت يطبق في كل الجامعات
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  54. 9
    6 نوفمبر, 2016 , 21:47 م

    المشكله التعسف ببعض القرارت ليش الزام بوه بنات من الوزن الثقيل مافيه جنز على مقاسهن وبوه منهم مثلي قصت ان بنتي تلبس جنز واجباري بدري عليهم بتنورتها وسروال تحته منتم بوصيين على بنات الناس حتى تفرضونه
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  55. 8
    6 نوفمبر, 2016 , 21:47 م

    زائر

    الله يرحم مزنه لاتعرف الجنز ولاغيره ...
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  56. 7
    6 نوفمبر, 2016 , 21:46 م

    بدر هاري

    هذا القرار فيه استحمار لرب الاسرة الطالبة التنورة استر لها اذا الزمت بنوع معين والبنطلون اكثره يصف الجسدوبعضه به فتحات! تضحكون على من! تبون السعودية تصير مثل المغرب
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  57. 6
    6 نوفمبر, 2016 , 21:45 م

    شمس و قمر

    قرار صائب وياريت تطبق في جميع المرافق التعليميه والعملية في مملكتي لانو الجينز ولبس السبور لبس حيييل عملي
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  58. 5
    6 نوفمبر, 2016 , 21:44 م

    مكتف النمله

    يا خوفي بعد الجينز تلبس بنطال طيحنى وتقول بابا سامحني هذه الموضه وريحني
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  59. 4
    6 نوفمبر, 2016 , 21:44 م

    كويس البنطال مريح وعملي ويسهل الحركة وسريع في الركض لو لحقها حرامي
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  60. 3
    6 نوفمبر, 2016 , 21:40 م

    محمد

    يارب الجنه الدنيا ماعاد تنطاق
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  61. 2
    6 نوفمبر, 2016 , 21:39 م
    عدد التعليقات:14756

    هيفاء @

    احلى شي بس مافي جينز واسع هههه تكفون لاتخربون الجينز وينزل موديل الجنز الواسع معروف خامه الجينز بيكون مو واسع 😥😥
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  62. 1
    6 نوفمبر, 2016 , 21:38 م

    شنب

    عاااشووو عااشو. ااالزاام مره وحده
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