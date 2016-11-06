إلزام طالبات جامعة الطائف بارتداء بنطال “الجينز” بدلا عن التنورة

صحيفة المرصد: قالت مصادر مطلعة إن جامعة الطائف وفروعها بالمحافظات، للبنات، بدأت في تغيير الزي الرسمي، من هندام التنّورة، إلى البنطال الأكثر ستراً.
وأشارت المصدر بحسب ما أورد موقع “المواطن” إلى أن البنطال الجينز الواسع، أكثر ستراً للطالبات من التنورة، التي قد تكشف عورة الفتاة، وخاصة أثناء ركوبها للسيارة، ﻻفتاً في ذات الوقت، إلى أن هناك عدد من الطالبات في جامعة الحوية للبنات، بدأن في لبس البنطال الواسع، الأكثر ستراً للطالبات.
واعتبر أولياء اﻷمور، أن تطبيق هذا النظام، يعتبر خطوة جيدة، خصوصاً أن التنورة ليست ساترة بما يكفي، واختيار البنطال الجينز، هدف مميز، مطالبين أيضاً من الأقسام المختصة، منع أي بنطال يكون خادش للحياء، ومتجاوز للآداب العامة.
تعليقات ( 62 )
ابومحمدالمتعارف عليه الزي المدرسي للمدارس فقط وليس للجامعات .. في الجامعات للبنت لها حرية اختيار الملابس المحتشمه والمحترمه بدون تدخل الجامعه
ام خالدالله يسترنا في الدنيا والاخره
سيرايفواواعتبر أولياء اﻷمور، أن تطبيق هذا النظام، يعتبر خطوة جيدة😮😮وش دراك ان اولياء الامور اعتبروها خطوة جيده والا تهلسون على الناس
العتيبيمعليش يعني الجامعة احرص من الاسر على بناتهم ارحمو عقولنا وعرفو انكم محاسبين امام الله يوم القيامه
الله يستر علينانصف جمال الأنوثه .. الستر ,, والحياء ,,, والخجل ,, وقبحه هو التبرج ,, والعناد ,,, والصوت المرتفع ,,, ويقال بالامثال كل مازادت العفه طال شهر العسل
شرحبيلحتی بالحوادث التنوره والارواب تكشف العورات البناطيل الخير خادشة للحياء اشوفها الأفضل الستر طيب أسأل الله أن يحفظ جميع نساء المسلمين والمؤمنين أجمعين
الله يستر علينايجب على الجامعة عدم التدخل بتاتاً في شؤون الأسر ,, والتركيز على ضبط النظام داخل الكليات وجودة التعليم ومخرجاته
للنساء فقطهذا موضوع نسائي بحت ويخص الحريم وش دخل الرجال بلبس الحريم ؟! ترا كلهم حريم في حريم بجامعة بنات يعني مافي اختلاط . حتى بموضوع لبس الحريم الرجال مزاحمين الحريم فيه !! موضوع حريمي وش دخل الرجال ؟!
العتيبيودنا نصدق بس قويه ان الجنز استر من التنوره
الله يستر عليناهذا الخبر هو لمعرفة رد الناس وجس النبض يجب الشجب والإستنكار لهذا الخبر الهجين والمستغرب والغير مقبول ,, تدخل سافر مرفوض جمله وتفصيلا
هل نحن عرب؟ليس أفضل للرجل من سراويل الجينز ولكن ليس بالخليج، كنت ألبس سراويل قطنية في السعودية حيث لم أرتدِ الثوب الرجالي الخليجي أبدا لأنني لبناني وكان عملي يتطلب إرتداء بدلة رسمي. الجينز سيضايق معظم الطالبات.
الله يستر علينالبس تنورة ساترة وغير شفافه ولون غير فاقع وبلوزه ساترة وتنتبه البنت لدراستها وتتفرغ لها بدلاً من سفاسف الأمور وتوافهها ,, يجب التركيز على مخرجات التعليم وترك المهاترات والتدخل في شؤون الأسررررر
عدد التعليقات:2
بسمهاللبس يبقى حرية شخصيه دام محتشم سواء في عمل او دراسه وحسب قوانين المكان سواء جامعه اوغيرها ..محد يلبس احد على كيفه؟؟؟عندكم وضعية استنكار لكل شي 😳
💥💦ريما Rima💥💦صحيح فيه جنز للشتاء وجنز خفيف للصيف والأسواق مليانه
الله يستر عليناوربي عيب ومخجل أين الغيرة أين بنت الرجال وأخت الرجال من اللبس المعيب والمشين
مسكالبسو. واكشخو بس في نطاق الحشمه بعيد عن التبرج واللبس العاري والمفصل لاجسام البنات
الله يستر علينايقولون الجينز حار صيفاً *****
محمداذا لبست تنورة قالوا ربما تنكشف العورة اثناء الجلوس أو ركوب السيارة . واذا لبست بنطال قالوا يبين تفاصيل الجسم . طيب وش رايكم في لبس بنطال الجنز وفوقه تنورة هذا حل فد يرضي الطرفين ههههههههههه
مسكولله الحمد حتى بيوم شبكتي لبست الكم الطويل وبيوم زواجي لبست فستاني كم طويل والحمد لله وافتخر بعباتي على الرأس ولا حد يقدر يجبرني بشي مابيه
💥💦ريما Rima💥💦حنا نقصد بالشارع به بنات بلايزهن قصيرة ويطلع ظهرها وسرها اذا تحركت والعباءة حيل شفافة
💥💦ريما Rima💥💦□لكن أهم شيء العباءة تكون مو شفافة وطويلة ومو مخصرة وبلوزة البنطال طويلة■المفروض اللبس موحد لأن بعضهن ماتقدر كل أسبوع أو اسبوعين تشتري جديد
عدد التعليقات:14756
هيفاء @يا لطيف ليه حيل طويله عند بنات تلبسها مو رجال
هل نحن عرب؟الجينز بجو حار وقاسٍ جدا مع رطوبة عالية مثل جدة والدمام سوف يضايق البنات ويتسبب لهن بحساسية وإلتهابات جلدية. مجربة، زمان جربتها بحالي وذاك اليوم ما نمت يا خالي.
الله يستر عليناعذر اقبح من ذنب يقولون على شان اذا ركبت السيارة ماتطلع سيقانها ههههههههههههههه بصراحه شيئ مضحك ومقززززز ,, إرحموا عقولنا
💥💦ريما Rima💥💦إذا كانت البلايز حيل طويلة ✅واذا كانت قصيرة❌
عدد التعليقات:2
بسمهعملي وفعلاً اكثر ستر وقت ركوب السيارة ..بس غريبه مو مطبقه عندهم من زمان !!!
الله يستر علينابعد كم سنه يقولون الجينز حار صيفاً يجب استبداله بالبرمودا لإنها ارخص ثمن وافضل للجسم من التحسس !!!!!!!!!!!
💥💦ريما Rima💥💦بعض البنات والحريم يلبسن بالأسواق والأعياد والمنتزهات بنطال
الله يستر عليناالجامعه ما لها دخل بشيئ خارج الجامعة وكلياتها ومالها دخل تحدد اللبس وفق اهوائها ونظريتها ,, يجب اللبس الساتر وتطبيق النظام
💎💛عـــهـــود💙💎اليمنيات كذا يلبسون بنطلون تحت التنورة او الفستان وكذلك لاننسى جداتنا كانوا كذا .. يازين حياة أوّل
عدد التعليقات:14756
هيفاء @الحين الجينز فيه نوعين. يعني في نوع للصيف ناعم وخفيف هههه ونوع للشتاء بس واسع. اول مره اسمع فيه 😢😢😢😢
المهاجر13نعود الى ايام سراوبل خط البلده ...ايام الطهاره والفلب النظيف الله المستعان
عدد التعليقات:14756
هيفاء @قال هدر أموال ههههه على فكر سعر البناطيل ارخص من التنانير
الثقب الابيضانا اقول تلبس البوركيني افضل من التنوره والجينز كثير
الله يستر عليناوربي عيب وربي عيب ... بعد كم سنه يقولون الجينز حااار بالصيف ولازم برمودا قصير
ابومشعلاني،،،،الحين الجنز استر من التنورة. مالكم كيف تحكمون
زائر^-^الأستر تلبس سروال تحت التنورة.. ...والأجمل سروال خط البلده حق كبيرات السن^-^.. ..^-^ ............ .... ... ... ^-^
الله يستر علينابصراحه شيئ عجيب ومستفزززز هذا بدل ماتوحدون زي الطالبات وزي المعلمات بدل الفشخره الي صايرة كل بنت تلبس احلى من الثانية وفيها صرف وهدر مالي تجبرون الطالبات بلبس الجينز !!!!!!!!!!
مسكالمفروض يقولو التنوره اجباري ههه استغفر الله عكست الدنيا
مسكولله الحمد درست وتخرجت والله يالبنطلون الساتر تحت التنوره. علشان اذا طلعت الباص ينرفع التنوره ولا يبان الساق اللهم لك الحمد والله مو اجباري القرار
الله يستر عليناانتم جهه تعليميه فقط وتربويه مالكم شغل بالبنت خارج الكلية وعورتها تطلع بالسيارة ومدري ايش !!!!!!!!!!!!!!!! وقاحه بصراحه وشيئ عجيب إنها التغريبه
بنطال جينز إسلاميعقبال بقية الجامعات !
الله يستر عليناهـــز لــــــــــــت هــــز لــــــــت السبب أجل عورتها بالسياره تبان هاه
أم رؤىهلا والله عاد شوفو الصباااايا كيف رح تكون البناطيل
ابو نورهياليت يطبق في كل الجامعات
زائرالله يرحم مزنه لاتعرف الجنز ولاغيره ...
بدر هاريهذا القرار فيه استحمار لرب الاسرة الطالبة التنورة استر لها اذا الزمت بنوع معين والبنطلون اكثره يصف الجسدوبعضه به فتحات! تضحكون على من! تبون السعودية تصير مثل المغرب
شمس و قمرقرار صائب وياريت تطبق في جميع المرافق التعليميه والعملية في مملكتي لانو الجينز ولبس السبور لبس حيييل عملي
مكتف النملهيا خوفي بعد الجينز تلبس بنطال طيحنى وتقول بابا سامحني هذه الموضه وريحني
محمديارب الجنه الدنيا ماعاد تنطاق
عدد التعليقات:14756
هيفاء @احلى شي بس مافي جينز واسع هههه تكفون لاتخربون الجينز وينزل موديل الجنز الواسع معروف خامه الجينز بيكون مو واسع 😥😥
شنبعاااشووو عااشو. ااالزاام مره وحده