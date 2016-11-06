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فيديو: بحسبة بسيطة وآية قرآنية ” المغامسي ” يحدد العام الذي تزول فيه الغمة عن العالم العربي !

6 نوفمبر, 2016 , 22:04 م
فيديو: بحسبة بسيطة وآية قرآنية ” المغامسي ” يحدد العام الذي تزول فيه الغمة عن العالم العربي !
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صحيفة المرصد:قال إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة الشيخ صالح بن عواد المغامسي إن من سنن الله عز وجل أن الشيء إذا بلغ 100 عام غالباً يبدأ بالانحدار، والشدائد غالباً إذا بلغت سبع سنين تبدأ بالزوال.

وأضاف المغامسي في برنامج الباقيات الصالحات (وعد ورجال) على قناة دبي إن بلفور وعد اليهود بإقامة دولة لهم في أرض فلسطين في نوفمبر عام 1917م أي أنه مضى على وعده 99 عاماً وبقي عام واحد ويتم 100 عام .

كما ربط المغامسي بين انقضاء 100 عام على وعد بلفور البريطاني بإنشاء وطن لليهود في فلسطين عام 1917م، وانتهاء 7 سنوات على اندلاع ثورات الربيع العربي، قائلًا: لعل الله يجعل للأمة بعد هذه السبع، كما قال في حق نبيه يوسف عليه السلام: “ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْد ذَلِكَ عَام فِيهِ يُغَاث النَّاس وَفِيهِ يَعْصِرُونَ”.



تعليقات ( 31 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 31
    7 نوفمبر, 2016 , 0:34 ص

    مـ،ـاݛــے

    مع هالقنوات اللي تطلع فيها اكيد بننتصر عايشين ف واحة دمقراطية ورفاهيه نحسد عليها
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  2. 30
    7 نوفمبر, 2016 , 0:23 ص

    الهمداني

    بركاتك ياشيخ متى بنملك بيت ونتوظف؟؟ بعد 100 عام او بعد 7 اعوام بعد الــــ 100 عام؟؟
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  3. 29
    7 نوفمبر, 2016 , 0:18 ص

    متابع المرصد

    اني احبك في الله ياشيخ صالح ياحبر هذه الامه انشاء الله
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  4. 28
    7 نوفمبر, 2016 , 0:00 ص

    اسمرعبر

    اللهم آمين
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  5. 27
    6 نوفمبر, 2016 , 23:41 م

    ياعبقري الظاهر ماقريت سوره يوسف اقراها الله يعطيك العافيه وصدقت ان الله اذا اراد شيئا فانما يقول له كن فيكون
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  6. 26
    6 نوفمبر, 2016 , 23:18 م

    حوراء

    المقياس الاخلاقي هو مقياس سقوط الدول . مع العلم أن سقوط أي دوله لا ياتي فجأة بين عشية وضحاها . إنما هو مثل ظل الضحى يمشي ولاتراه. والله هو مهيء الاسباب لسقوطها أو بقائها.باقتصاد او حروب.
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  7. 25
    6 نوفمبر, 2016 , 22:50 م
    عدد التعليقات:12672

    برق الحرم

    https://www.youtube.com/watch?v=afpKNZE2WrU
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  8. 24
    6 نوفمبر, 2016 , 22:47 م
    عدد التعليقات:12672

    برق الحرم

    ــــــ((((وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا))))ـــــ
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  9. 23
    6 نوفمبر, 2016 , 22:46 م

    السدغاني

    يارب تنتهي الليله هذي المشاكل والفتن التي اشعلها الغرب والمجوس من خلال الاخونجيه الخونه ومنافقي هذا الزمان
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  10. 22
    6 نوفمبر, 2016 , 22:45 م
    عدد التعليقات:12672

    برق الحرم

    ـــــــ(((((ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون ( * ) إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين (*) وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين))))ــــــ
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  11. 21
    6 نوفمبر, 2016 , 22:45 م

    محب الهيئة

    مرسي الحق ع السيسي في أنفاسه الأخيرة.
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  12. 20
    6 نوفمبر, 2016 , 22:44 م

    السدغاني

    يارب تنتهي الليله هذي المشاكل والفتن التي اشعلها الغرب والمجوس من خلال الاخونجيه الخونه ومنافقي هذا الزمان
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  13. 19
    6 نوفمبر, 2016 , 22:42 م
    عدد التعليقات:12672

    برق الحرم

    (((((( الله وحده المقتدر ...القادر ..... على كشف الغمة عن هذه الامة ... قد عدنا كما بدأنا .... وبفضل من الله قريبا نعود الي ما كنا عليه))))))
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  14. 18
    6 نوفمبر, 2016 , 22:33 م

    جبال سدير

    مشيئة الله سبحانة وتعالى غير مرتبطة بعدد السنين اذا ارادشيئأ قال لة كن فيكون الله يرحمنا برحمتة
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  15. 17
    6 نوفمبر, 2016 , 22:29 م

    نجم

    الحمدلله على كل حال
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  16. 16
    6 نوفمبر, 2016 , 22:29 م

    لا شر يدوم ولاخير يدوم ...والدنيا تتقلب من وقت لآخر .
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  17. 15
    6 نوفمبر, 2016 , 22:28 م

    حر الحرمين

    الشيخ صدق فيما ذهب اليه والاخونجيه جاهم مرض الرعاش.
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  18. 14
    6 نوفمبر, 2016 , 22:23 م

    العبقري

    لا يوجد دليل شرعي ولا عقلي يدل على ان الشيء اذا بلغ مائة عام يبدأ بالانحدار ولا التاريخ شاهد بذلك تحليل غير منطقي وكذلك لان الله سبحانه قادر على ان يغير هذا الوضع في لحظه وماذلك على الله بعزيز
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  19. 13
    6 نوفمبر, 2016 , 22:22 م

    عجاج العروي

    الله يحفظك يا شيخ صالح و يسعدك في الداريين. أمام و عالم دين زاهد في دنياه. بعيد عن البغض وفض الكلام . سهل المنطق . عظيم الحجه . رحب الصدر . رقيق القلب . يبكى وقت البكاء . حفظك الله ...
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  20. 12
    6 نوفمبر, 2016 , 22:20 م

    رعد الجنوب

    الله يصلح الحال
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  21. 11
    6 نوفمبر, 2016 , 22:17 م

    MJ

    منطق عاطفي و غريب .. قياس الدول و الحضارات لا يكون بسنين محددة و التاريخ يوضح ان حضارات ( كافرة ) عمّرت لـ قرون و كذلك حضارات إسلامية .. يا مغامسي دع عنك اللعب على امخاخ الغلابا و عواطفهم
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  22. 10
    6 نوفمبر, 2016 , 22:17 م

    💎💛عـــهـــود💙💎

    اهب يقولون عنده قصووور اغتنى فجأة
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  23. 9
    6 نوفمبر, 2016 , 22:16 م

    💎💛عـــهـــود💙💎

    السسس مو السلطة الخضرا لاالللاااا السسس 😁😁لا 😁طين
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  24. 8
    6 نوفمبر, 2016 , 22:15 م

    بنت مكة

    ياااااااارب ارفع عننا وعن المسلمين كل غم وهم كرب ياااااااارب
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  25. 7
    6 نوفمبر, 2016 , 22:15 م

    محارب.

    بصراحة الرابط بعيد.
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  26. 6
    6 نوفمبر, 2016 , 22:14 م

    مرسي الزهراني

    الهالة الاجتماعية التي يحظون بها جعلتهم يتطفلون على كل علم وقضية دونما احترام لتخصص.... يعرض كلام المذكور الى وكالة ناسا للتدقيق وشكرا ...
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  27. 5
    6 نوفمبر, 2016 , 22:13 م

    عيد

    لادليل قاطع على قول مثل هذا القول وانما تقال مثل هذه الاقوال لاثارة عامة الناس واشغالهم عن العمل والاخذ بالاسباب ونريد من هيئة كبار العلماء التوضيح ولجم مثل هذه الاقوال وتويضحها للناس
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  28. 4
    6 نوفمبر, 2016 , 22:12 م

    حساوي

    ايه خير ان شاء الله
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  29. 3
    6 نوفمبر, 2016 , 22:11 م

    عـــهـــود

    شيوخ ******** مرحباً مرحبا
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  30. 2
    6 نوفمبر, 2016 , 22:07 م

    يويتشي نيشيمورا

    ليتك تكون مفتي
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  31. 1
    6 نوفمبر, 2016 , 22:07 م

    مرخان

    مخالف
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