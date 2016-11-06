فيديو: بحسبة بسيطة وآية قرآنية ” المغامسي ” يحدد العام الذي تزول فيه الغمة عن العالم العربي !

صحيفة المرصد:قال إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة الشيخ صالح بن عواد المغامسي إن من سنن الله عز وجل أن الشيء إذا بلغ 100 عام غالباً يبدأ بالانحدار، والشدائد غالباً إذا بلغت سبع سنين تبدأ بالزوال.

وأضاف المغامسي في برنامج الباقيات الصالحات (وعد ورجال) على قناة دبي إن بلفور وعد اليهود بإقامة دولة لهم في أرض فلسطين في نوفمبر عام 1917م أي أنه مضى على وعده 99 عاماً وبقي عام واحد ويتم 100 عام .

كما ربط المغامسي بين انقضاء 100 عام على وعد بلفور البريطاني بإنشاء وطن لليهود في فلسطين عام 1917م، وانتهاء 7 سنوات على اندلاع ثورات الربيع العربي، قائلًا: لعل الله يجعل للأمة بعد هذه السبع، كما قال في حق نبيه يوسف عليه السلام: “ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْد ذَلِكَ عَام فِيهِ يُغَاث النَّاس وَفِيهِ يَعْصِرُونَ”.