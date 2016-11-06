فيديو: بحسبة بسيطة وآية قرآنية ” المغامسي ” يحدد العام الذي تزول فيه الغمة عن العالم العربي !

صحيفة المرصد:قال إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة الشيخ صالح بن عواد المغامسي إن من سنن الله عز وجل أن الشيء إذا بلغ 100 عام غالباً يبدأ بالانحدار، والشدائد غالباً إذا بلغت سبع سنين تبدأ بالزوال.
وأضاف المغامسي في برنامج الباقيات الصالحات (وعد ورجال) على قناة دبي إن بلفور وعد اليهود بإقامة دولة لهم في أرض فلسطين في نوفمبر عام 1917م أي أنه مضى على وعده 99 عاماً وبقي عام واحد ويتم 100 عام .
كما ربط المغامسي بين انقضاء 100 عام على وعد بلفور البريطاني بإنشاء وطن لليهود في فلسطين عام 1917م، وانتهاء 7 سنوات على اندلاع ثورات الربيع العربي، قائلًا: لعل الله يجعل للأمة بعد هذه السبع، كما قال في حق نبيه يوسف عليه السلام: “ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْد ذَلِكَ عَام فِيهِ يُغَاث النَّاس وَفِيهِ يَعْصِرُونَ”.
تعليقات ( 31 )
مـ،ـاݛــےمع هالقنوات اللي تطلع فيها اكيد بننتصر عايشين ف واحة دمقراطية ورفاهيه نحسد عليها
الهمدانيبركاتك ياشيخ متى بنملك بيت ونتوظف؟؟ بعد 100 عام او بعد 7 اعوام بعد الــــ 100 عام؟؟
متابع المرصداني احبك في الله ياشيخ صالح ياحبر هذه الامه انشاء الله
اسمرعبراللهم آمين
حوراءالمقياس الاخلاقي هو مقياس سقوط الدول . مع العلم أن سقوط أي دوله لا ياتي فجأة بين عشية وضحاها . إنما هو مثل ظل الضحى يمشي ولاتراه. والله هو مهيء الاسباب لسقوطها أو بقائها.باقتصاد او حروب.
عدد التعليقات:12672
برق الحرمhttps://www.youtube.com/watch?v=afpKNZE2WrU
عدد التعليقات:12672
برق الحرمــــــ((((وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا))))ـــــ
السدغانييارب تنتهي الليله هذي المشاكل والفتن التي اشعلها الغرب والمجوس من خلال الاخونجيه الخونه ومنافقي هذا الزمان
عدد التعليقات:12672
برق الحرمـــــــ(((((ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون ( * ) إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين (*) وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين))))ــــــ
محب الهيئةمرسي الحق ع السيسي في أنفاسه الأخيرة.
السدغانييارب تنتهي الليله هذي المشاكل والفتن التي اشعلها الغرب والمجوس من خلال الاخونجيه الخونه ومنافقي هذا الزمان
عدد التعليقات:12672
برق الحرم(((((( الله وحده المقتدر ...القادر ..... على كشف الغمة عن هذه الامة ... قد عدنا كما بدأنا .... وبفضل من الله قريبا نعود الي ما كنا عليه))))))
جبال سديرمشيئة الله سبحانة وتعالى غير مرتبطة بعدد السنين اذا ارادشيئأ قال لة كن فيكون الله يرحمنا برحمتة
نجمالحمدلله على كل حال
حر الحرمينالشيخ صدق فيما ذهب اليه والاخونجيه جاهم مرض الرعاش.
العبقريلا يوجد دليل شرعي ولا عقلي يدل على ان الشيء اذا بلغ مائة عام يبدأ بالانحدار ولا التاريخ شاهد بذلك تحليل غير منطقي وكذلك لان الله سبحانه قادر على ان يغير هذا الوضع في لحظه وماذلك على الله بعزيز
عجاج العرويالله يحفظك يا شيخ صالح و يسعدك في الداريين. أمام و عالم دين زاهد في دنياه. بعيد عن البغض وفض الكلام . سهل المنطق . عظيم الحجه . رحب الصدر . رقيق القلب . يبكى وقت البكاء . حفظك الله ...
رعد الجنوبالله يصلح الحال
MJمنطق عاطفي و غريب .. قياس الدول و الحضارات لا يكون بسنين محددة و التاريخ يوضح ان حضارات ( كافرة ) عمّرت لـ قرون و كذلك حضارات إسلامية .. يا مغامسي دع عنك اللعب على امخاخ الغلابا و عواطفهم
💎💛عـــهـــود💙💎اهب يقولون عنده قصووور اغتنى فجأة
💎💛عـــهـــود💙💎السسس مو السلطة الخضرا لاالللاااا السسس 😁😁لا 😁طين
بنت مكةياااااااارب ارفع عننا وعن المسلمين كل غم وهم كرب ياااااااارب
محارب.بصراحة الرابط بعيد.
مرسي الزهرانيالهالة الاجتماعية التي يحظون بها جعلتهم يتطفلون على كل علم وقضية دونما احترام لتخصص.... يعرض كلام المذكور الى وكالة ناسا للتدقيق وشكرا ...
عيدلادليل قاطع على قول مثل هذا القول وانما تقال مثل هذه الاقوال لاثارة عامة الناس واشغالهم عن العمل والاخذ بالاسباب ونريد من هيئة كبار العلماء التوضيح ولجم مثل هذه الاقوال وتويضحها للناس
حساويايه خير ان شاء الله
عـــهـــودشيوخ ******** مرحباً مرحبا
يويتشي نيشيموراليتك تكون مفتي
مرخانمخالف