مسؤول أمريكي: البغدادي يعيش أيامه الأخيرة ولن نسمح لداعش أن يكون له أي ملاذ سواء بسوريا او العراق

صحيفة المرصد:قال المبعوث الأمريكي لدى التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش بريت ماكغورك “إن زعيم التنظيم الإرهابي أبو بكر البغدادي يعيش أيامه الأخيرة وأن أيامه وقادة التنظيم باتت معدودة”.

وخلال مؤتمر صحافي عقده على هامش زيارته للعاصمة الأردنية، اليوم الأحد، أضاف ماكغورك: تنظيم داعش يقود معركة شرسة، لكننا لدينا تخطيط مسبق ولن نسمح لداعش أن يكون له أي ملاذ سواء بسوريا او العراق أو العالم أجمع”، مؤكداً أن التحالف سيعمل على تحرير الرقة بعد الانتهاء من الموصل.

ولفت إلى أن التحالف بدأ العمل على مرحلة الرقة لتكون بعد الموصل، مشيراً إلى “أننا سنعمل على الضغط على تنظيم داعش في سوريا بشكل مكثف سيزداد خلال الأيام المقبلة”.

وبين أن التحالف سيعمل على مكافحة “أفكار البغدادي وقادة داعش الذين يعيشون أيامهم الأخيرة”.

وقال “إن التحالف يعمل على حماية كافة الحدود الأردنية من التنظيم الإرهابية خلال الضربات التي تشن على التنظيم في العراق وسوريا”، مؤكداً أن الأردن سيشارك في الضربات.

وأكد ماكغورك أن الموصل لن تكون عاصمة لخلافة أبو بكر البغدادي، وأشار إلى أن التحالف بالشراكة مع العراقيين عملوا على استرجاع مناطق واسعة من سيطرة التنظيم، مؤكداً أنهم يعتمدون على القوات المحلية لدحر داعش ليكون نهائياً وبما يضمن عدم ارهاب الاهالي وعودة اللاجئين.

وأوضح أن نحو مليون مهجر عراقي عادوا إلى أراضيهم بعد أن تم طرد داعش منها، كما بين أن 37 ألف شخص نزحوا من الموصل يتلقون العناية من المنظمات غير الحكومية خاص الأممية في بغداد.

ويذكر أن التحالف الدولي ضد داعش بقيادة الولايات المتحدة يشارك، عن طريق تنفيذ ضربات جوية، في عملية “قادمون يا نينوى” التي أطلقتها القوات العراقية في 17 أكتوبر(تشرين الأول)، بدعم من قوات الحشد الشعبي والحشد العشائري و”البشمركة” الكردية، لاستعادة السيطرة على مدينة الموصل، التي تشكل حالياً أكبر مقل لتنظيم داعش في العراق.