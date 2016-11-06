صحيفة المرصد:قال المبعوث الأمريكي لدى التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش بريت ماكغورك “إن زعيم التنظيم الإرهابي أبو بكر البغدادي يعيش أيامه الأخيرة وأن أيامه وقادة التنظيم باتت معدودة”.
وخلال مؤتمر صحافي عقده على هامش زيارته للعاصمة الأردنية، اليوم الأحد، أضاف ماكغورك: تنظيم داعش يقود معركة شرسة، لكننا لدينا تخطيط مسبق ولن نسمح لداعش أن يكون له أي ملاذ سواء بسوريا او العراق أو العالم أجمع”، مؤكداً أن التحالف سيعمل على تحرير الرقة بعد الانتهاء من الموصل.
ولفت إلى أن التحالف بدأ العمل على مرحلة الرقة لتكون بعد الموصل، مشيراً إلى “أننا سنعمل على الضغط على تنظيم داعش في سوريا بشكل مكثف سيزداد خلال الأيام المقبلة”.
وبين أن التحالف سيعمل على مكافحة “أفكار البغدادي وقادة داعش الذين يعيشون أيامهم الأخيرة”.
وقال “إن التحالف يعمل على حماية كافة الحدود الأردنية من التنظيم الإرهابية خلال الضربات التي تشن على التنظيم في العراق وسوريا”، مؤكداً أن الأردن سيشارك في الضربات.
وأكد ماكغورك أن الموصل لن تكون عاصمة لخلافة أبو بكر البغدادي، وأشار إلى أن التحالف بالشراكة مع العراقيين عملوا على استرجاع مناطق واسعة من سيطرة التنظيم، مؤكداً أنهم يعتمدون على القوات المحلية لدحر داعش ليكون نهائياً وبما يضمن عدم ارهاب الاهالي وعودة اللاجئين.
وأوضح أن نحو مليون مهجر عراقي عادوا إلى أراضيهم بعد أن تم طرد داعش منها، كما بين أن 37 ألف شخص نزحوا من الموصل يتلقون العناية من المنظمات غير الحكومية خاص الأممية في بغداد.
ويذكر أن التحالف الدولي ضد داعش بقيادة الولايات المتحدة يشارك، عن طريق تنفيذ ضربات جوية، في عملية “قادمون يا نينوى” التي أطلقتها القوات العراقية في 17 أكتوبر(تشرين الأول)، بدعم من قوات الحشد الشعبي والحشد العشائري و”البشمركة” الكردية، لاستعادة السيطرة على مدينة الموصل، التي تشكل حالياً أكبر مقل لتنظيم داعش في العراق.
مسؤول أمريكي: البغدادي يعيش أيامه الأخيرة ولن نسمح لداعش أن يكون له أي ملاذ سواء بسوريا او العراق
صحيفة المرصد:قال المبعوث الأمريكي لدى التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش بريت ماكغورك “إن زعيم التنظيم الإرهابي أبو بكر البغدادي يعيش أيامه الأخيرة وأن أيامه وقادة التنظيم باتت معدودة”.
تعليقات ( 28 )
سميرداعش نبته سلفية
عدد التعليقات:12672
برق الحرم((( لاعلاقة لداعش الماسونية بالاسلام ...وهم لايعمرون الارض ... ولا يوجد في نهجهم الدين القويم ....هي اقرب الي دين الصهاينة وحميرهم الصفوية)))
خندمةزعم الفرزدق أن سيقتل مربعا == ابشر بطول سلامة يا مربع. لوصدقت امريكا كان قضت عليه من زمان ولكنها تستخدم هذا التنظيم للسيطرة على بعض الدول
رحمهداعش اقرب للصناعة الوهابية المتشدده
محمدالجعيدبالله اخر كلام . قولو كرت ونحرق وتبون تقضو على السنه عن طريق ابن*****البغدادي لعنت الله عليه ومن معه
وشك وشكاكيد...كرتكم وبتحرقونه
جيش الدجالوالله العلوم ماتبشر بخير ... جيوش الجحوش الشيعيه تتقهقر وتنسحب من مناطق القتال وهذا يدل على مدى جبنهم ... ولاندري إيش العواقب
الشريفالبغداي مثل الخبيث بن لادن وصدام حسين والزرقاوي ،،عملاء لامريكا واسرائيل حال انتهاء الصلاحية يتم احراقهم ،وهم أخطر من غيرهم كما قال جدي صلوات الله عليه وآله اخوف ما اخاف على امتي كل منافق عليم اللسان
سود الليالي قادمهسؤال هيسم ( 12 ) في محله ؟؟؟ أحترنا معاكم هل داعش سنيه أو شيعيه إيرانيه أو أمريكيه أو غربيه أو حوثيه أوعلويه ؟؟؟ حددوا عشان نعرف روسنا من رجلينا ...
ظامي اليلالبغدادي.صنيعه.مجوسيه.صهيوامريكيه غربيه.لتفتيت العالم العربي.وجعله كانتونات.تدور في فلك الصهيونيه العالميه.
الشريفمليون مهجر عراقي عادوا لديارهم هل كل هذا خوف وجبن من جماعة ارهابية لا تتعدى ٣٠ ألف صحيح ان اهل العراق اهل الشقاق والنفاق لو اصطف المليون يدا واحدة لما تجرأت داعش ولا غيرها اتمنى احراق البغدادي بلحيته
لله الأمر من قبل ومن بعدالعلم عند الله .. يا الأمريكاني ,, ولكن آخر الأخبار تقول أن عملائكم الجحوش الشيعيه وجيش الدجال العبادي والهالكي هربو وتوقفو عن القتال نظراً لهول الخسائر التي منيو بها .. وعذرهم سنعيد خطط الهجوم .. ههه
ثم تكون خلافه على منهاج النبوةثم تكون خلافه على منهاج النبوة وحلم الصليبيين مثل حلم ابليس
سيرايفوالا ي شيخ الله اكبر عليك
ابو سعووودانتم تصنعون الارهاب وتجعلون رموزه عبارة عن اعمار افتراضية تنهونهم بطرقيتكم مثل المافيا لمريكا حمي الارهاب وتمول الثورات خطط صهيونية لتمزيق العرب السنه
هل نحن عرب؟يبدو أنهم بحاجة لنقل داعش إلى مصر على وجه السرعة، لم يبقى جيش عربي موحد وقوي إلا الجيش المصري.كلامي يبدو كأنني محشش!ولكن! الا يبدو المشهد العربي من ليبيا إلى العراق كمهرجان سريالي للمحششين؟!
هيسمالحين البغدادي تبع الامريكان ولا تبع المجوس ولا تبع الاخوان
محب الهيئةكذبتم هذا من مخططكم ايهُ الخنازير.
رحم الله فقيد الأمةانتم من صنعه. واشغلتونا به الله يشغلكم بآنفسكم. أنتم الشر على العالم أجمع ولن يغفر الله لكم ونسئل الله أن ينتقم منكم على مافعلتموه بالإسلام والمسلمين السنه لكن وعد الله حق.لن تقدرو علينا مهما فعلتم
عدد التعليقات:12672
برق الحرم(((((((( عــــــــــــــــــــــاجل ...... بريطانيا ...... ترفع درجة الخطورة .... استعدادا لاستقبالها مرتزقتها في صفوف داعش ..........والعدد المعلن 200 عنصر مرتزق والحقيقي ****))))))
جابرالبغدادي هو مشروع بريطانيا وامركا لتقسيم الشرق الاوسط الجديد وذلك بقيامهم بقتل حراس خارطه الشرق الاونسط الحاليه سايكو بيكو السابقه اللعبه واضحه وهذا البغدادي ينام في السفاره البريطانيه والامريكيه
جابراساسا البغدادي ينام في السفاره الامريكيه والبريطانيه فكل الي تقولونه ضحك على الجهال
عدد التعليقات:12672
برق الحرم((((((( خــــــــــــــــدعة... صناعة اداة ومعول الاحتلال ... داعش_الماسونية ......سوف تتكشف قريباً _جداً ... أهم خيوطها المشربكة )))))))
شقرانبينحاش لايران الكلب الاجرب
عدد التعليقات:2971
ابن الوطنههههه قال ايام //// نعرف انه يعيش ايامه الأخيره بضيافة الخميني و قاسم سليقاني
سميرالحين البغدادي هو زعيم جماعة الاخوان
حساويياحبيبي مخطط أمريكي واضح وضوح الشمس بس الحركات هاذي قديمه وما قامت تمشي علينا