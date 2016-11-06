صحيفة المرصد-واس:صرح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية بأنه وفي إطار تنفيذ مهام الجهات الأمنية لمكافحة تهريب وترويج المخدرات، فقد تمكن رجال مكافحة المخدرات، بفضل الله، من الإطاحة بشبكتين تمتهنان تهريب وترويج المواد المخدرة، والقبض على عناصرها وعددهم (12) متهماً، منهم (7) سعوديين، و(3) سوريين بينهم إمرأة، ومتهم واحد هندي الجنسية، وآخر باكستاني الجنسية، وتم في حوزتهم، ضبط (2.522.400) مليونين وخمسمائة وإثنين وعشرين ألف وأربعمائة قرص إمفيتامين، و(3.151.750) ثلاثة ملايين ومائة وواحد وخمسين ألف وسبعمائة وخمسين ريال، و(40.000) أربعين ألف دولار أمريكي، وأكثر من كيلوجرامين من المجوهرات المختلفة، بالإضافة إلى (3) أسلحة رشاشة، و(11) مسدس، وبندقية، و(297) طلقه حيه، حيث تم القبض على عناصر الشبكة الأولى بمنطقة الرياض بعد توفر معلومات عن تمكنهم من تهريب كمية كبيرة من أقراص الإمفيتامين بأساليب محترفة تحت زعامة شخص سوري الجنسية، وبالتحري عنها ومتابعتها بواسطة فريق أمني تم ضبطها مخبأة في قوالب إسمنتية منقولة على شاحنتين من نوع تريلا بقيادة شخصين أحدهما هندي الجنسية والآخر باكستاني، وبلغ إجماليها (2.105.000) مليونين ومائة وخمسة آلاف قرص إمفيتامين، وبمتابعة القضية تم القبض على مستقبليها بمناطق الرياض والشرقية والمدينة المنورة وعددهم (4)، سعودي و(3) سوريين بينهم إمرأة، كما تم القبض على عناصر الشبكة الثانية بعد مداهمتهم في وكرهم بمنطقة مكة المكرمة والقبض عليهم وعددهم (6) سعوديين تم في حوزتهم ضبط (417.400) اربعمائة وسبعة عشر الف وأربعمائة قرص إمفيتامين.
وزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتؤكد بأن رجال الأمن لن يألوا جهدا في متابعة وملاحقة الشبكات الإجرامية التي تمتهن تهريب واستقبال وترويج المخدرات ووضع حد لنشاطاتها الإجرامية التي تستهدف مستقبل شبابنا، والقبض على عناصرها لينالوا جزاؤهم العادل.
وزارة الداخلية تصدر بيانا حول الإطاحة بشبكتين لتهريب وترويج المخدرات
صحيفة المرصد-واس:صرح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية بأنه وفي إطار تنفيذ مهام الجهات الأمنية لمكافحة تهريب وترويج المخدرات، فقد تمكن رجال مكافحة المخدرات، بفضل الله، من الإطاحة بشبكتين تمتهنان تهريب وترويج المواد المخدرة، والقبض على عناصرها وعددهم (12) متهماً، منهم (7) سعوديين، و(3) سوريين بينهم إمرأة، ومتهم واحد هندي الجنسية، وآخر باكستاني الجنسية، وتم في حوزتهم، ضبط (2.522.400) مليونين وخمسمائة وإثنين وعشرين ألف وأربعمائة قرص إمفيتامين، و(3.151.750) ثلاثة ملايين ومائة وواحد وخمسين ألف وسبعمائة وخمسين ريال، و(40.000) أربعين ألف دولار أمريكي، وأكثر من كيلوجرامين من المجوهرات المختلفة، بالإضافة إلى (3) أسلحة رشاشة، و(11) مسدس، وبندقية، و(297) طلقه حيه، حيث تم القبض على عناصر الشبكة الأولى بمنطقة الرياض بعد توفر معلومات عن تمكنهم من تهريب كمية كبيرة من أقراص الإمفيتامين بأساليب محترفة تحت زعامة شخص سوري الجنسية، وبالتحري عنها ومتابعتها بواسطة فريق أمني تم ضبطها مخبأة في قوالب إسمنتية منقولة على شاحنتين من نوع تريلا بقيادة شخصين أحدهما هندي الجنسية والآخر باكستاني، وبلغ إجماليها (2.105.000) مليونين ومائة وخمسة آلاف قرص إمفيتامين، وبمتابعة القضية تم القبض على مستقبليها بمناطق الرياض والشرقية والمدينة المنورة وعددهم (4)، سعودي و(3) سوريين بينهم إمرأة، كما تم القبض على عناصر الشبكة الثانية بعد مداهمتهم في وكرهم بمنطقة مكة المكرمة والقبض عليهم وعددهم (6) سعوديين تم في حوزتهم ضبط (417.400) اربعمائة وسبعة عشر الف وأربعمائة قرص إمفيتامين.
تعليقات ( 26 )
المحتاركم من أسره تعيش في قلق بسبب احد أفرادها مدمن والسبب المهربين والمروّجين كل يوم نسمع بجريمة قتل بسبب المخدرات
المالكىالسيف تكفون هلى هل مجرمين وبسرعه حتى غيرهم يعتبر ويعرفون ان الحكومه جاده فى استيصالهم الله يوفقكم بسرعه
sayeedجزاكم الله الف خيرلرجال الامن البواسل للكشف عن العصابه تهريب المخدرات التي دمرت ابناء هذا البلد وتخريب الوطن وتسعا الا تخريب وزعزعت السلام
متقاعدعليكم بكل مهرب ومروج ومتعاطي شغلو السيف انتشرت بشكل مخيف وكثرة الجرائم
الصابرهحسبنا الله ونعم الوكيل على كل من فيه شر .. يارب تحفظ بلادنا وشبابنا وبناتنا من كل سوء .
ظامي اليلومعهم امراءه؟؟!!!.وش تسوي معهم.السيف الاملح.لاهواده مع المجرمين.شكرا ابطالنا رجال امننا البواسل.كل في موقعه.اللهم عليك بكل فاسد ومفسد.آمين.
الله واكبرالله واكبر تحيه للأبطال وحسبنى الله عليهم أرجو من القضاء الحكم بإعدامهم
✒ الراصـــــد ✒شكراً رجال أمننا البواسل. نسأل الله العلي القدير أن يحفظكم ويرعاكم وأن ينصركم على من عاداكم. وأن يحفظ بلادنا من كل سوء إنه سميع مجيب.
امانهضربة اسود الجزيرة .....السوري لايمن جانبه حتى ولو ابكى وبكى ف لابدمراجعه وضاعهم لانهم استغلو ضيافتنا لهم اسواء استغلال بعتقادهم اننا لن نفعل لهم شي ولابد سعودة السطحات لانهم سيطرو على اسعار الونشات
المخدرات سبب للجرائم والمشاكل والفقر وإهانة الكرامهالمخدرات عامة من حبوب حشيش هروين كوكائين وقات سبب للمشاكل والفقر والامراض
.. 🤔🤓😷😂👊 ..فهد12أنت عبقري زمانك المفروض يجمعو ذكاءك بكيس أوحافظه حتى لايهدر هالذكاء
خالداسأل الله ان يتم تنفيذ الجكم فيهم باسرع وقت والله يقويكم يارجال الداخليه وينصركم على اعدا الامه
فهدمنهو كفيلهم!
الحجاجالله يطول اعماركم ويوفقكم وينصركم على كل من يريد بالبلاد والعباد شرا ونسال الله العلي القدير ان يوفق قادتنا وولاة امرنا ويسدد رأيهم ويؤيدهم بنصره إنه سميع مجيب .
ابو احمدالحمدالله الذى تم كشفهم بفضل الله ثم بدعم دولتنا الله يحفظها ويحفظ جميع المسلمين
زينب...بإذن الله سوف ينفذ القصاص الشرعي بحق هؤلاء فهم السبب الرئيس في قتل المدمنين ذويهم.
ابو سليمانيارجال الامن حماكم الله من كل شر حمو بلادكم من اهل الشر وركزو على سائقين الشاحنات التي كلهم اجانب زمن الطيبه والنية الحسنه انتها فتحو عيونكم على كل شارده ووارده
عدد التعليقات:2971
ابن الوطنخرررررررووووج
عدد التعليقات:2971
ابن الوطنالسوري هو راس الافع السوري دبس الهندي و الباكستاني
شقرانكفوو والله بيض الله وجيهكم ، اللهم من اراد الشر في وطننا اللهم اشغله في نفسه واجعل في تدبيره تدميرن له 🇸🇦
حسين محمدتحيه اجلال واكبار لرجال وزارة الداخليه ويحفظهم من كل سؤ
واضحيرحم والديكم لا يكملون اسبوع بالسجن ابي اشوف روس هالسورين مدحدرة بعيد عن اجسامهم واولهم الحرمه الي معهم السوري لو كان محترم ما كان صارت ديرته ملعب لمليون مليشية وهو يهرب مخدرات شعب معفن
عدد التعليقات:12672
برق الحرم((((((( بوركت الايادي ..............بوركت الايادي ..........بوركت الايادي ))))))
حساويراحو فيها