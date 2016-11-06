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وزارة الداخلية تصدر بيانا حول الإطاحة بشبكتين لتهريب وترويج المخدرات

6 نوفمبر, 2016 , 22:17 م
وزارة الداخلية تصدر بيانا حول الإطاحة بشبكتين لتهريب وترويج المخدرات
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صحيفة المرصد-واس:صرح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية بأنه وفي إطار تنفيذ مهام الجهات الأمنية لمكافحة تهريب وترويج المخدرات، فقد تمكن رجال مكافحة المخدرات، بفضل الله، من الإطاحة بشبكتين تمتهنان تهريب وترويج المواد المخدرة، والقبض على عناصرها وعددهم (12) متهماً، منهم (7) سعوديين، و(3) سوريين بينهم إمرأة، ومتهم واحد هندي الجنسية، وآخر باكستاني الجنسية، وتم في حوزتهم، ضبط (2.522.400) مليونين وخمسمائة وإثنين وعشرين ألف وأربعمائة قرص إمفيتامين، و(3.151.750) ثلاثة ملايين ومائة وواحد وخمسين ألف وسبعمائة وخمسين ريال، و(40.000) أربعين ألف دولار أمريكي، وأكثر من كيلوجرامين من المجوهرات المختلفة، بالإضافة إلى (3) أسلحة رشاشة، و(11) مسدس، وبندقية، و(297) طلقه حيه، حيث تم القبض على عناصر الشبكة الأولى بمنطقة الرياض بعد توفر معلومات عن تمكنهم من تهريب كمية كبيرة من أقراص الإمفيتامين بأساليب محترفة تحت زعامة شخص سوري الجنسية، وبالتحري عنها ومتابعتها بواسطة فريق أمني تم ضبطها مخبأة في قوالب إسمنتية منقولة على شاحنتين من نوع تريلا بقيادة شخصين أحدهما هندي الجنسية والآخر باكستاني، وبلغ إجماليها (2.105.000) مليونين ومائة وخمسة آلاف قرص إمفيتامين، وبمتابعة القضية تم القبض على مستقبليها بمناطق الرياض والشرقية والمدينة المنورة وعددهم (4)، سعودي و(3) سوريين بينهم إمرأة، كما تم القبض على عناصر الشبكة الثانية بعد مداهمتهم في وكرهم بمنطقة مكة المكرمة والقبض عليهم وعددهم (6) سعوديين تم في حوزتهم ضبط (417.400) اربعمائة وسبعة عشر الف وأربعمائة قرص إمفيتامين.
وزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتؤكد بأن رجال الأمن لن يألوا جهدا في متابعة وملاحقة الشبكات الإجرامية التي تمتهن تهريب واستقبال وترويج المخدرات ووضع حد لنشاطاتها الإجرامية التي تستهدف مستقبل شبابنا، والقبض على عناصرها لينالوا جزاؤهم العادل.



تعليقات ( 26 )

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  1. 26
    7 نوفمبر, 2016 , 0:48 ص

    بلدنا مستهدف وكل الجرائم البشعة التي قرأنا عنها في السابق كان سببها المخدرات واكبر تجار المخدرات في الشرق الاوسط هم حزب الشيطان اللبناني المجوسي واعوانه واذنابه عسى الله يأخذهم اخذر عزيز مقتدر ويهلكهم
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  2. 25
    7 نوفمبر, 2016 , 0:29 ص

    عندما اسمع مثل هذه الأخبار يصيبني احساس ان كل الشعب مدمن فهل هناك سوق فعلا لمثل هذه المخدرات المليونية ارجو ان يكون الجواب لا
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  3. 24
    7 نوفمبر, 2016 , 0:10 ص

    المحتار

    كم من أسره تعيش في قلق بسبب احد أفرادها مدمن والسبب المهربين والمروّجين كل يوم نسمع بجريمة قتل بسبب المخدرات
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  4. 23
    6 نوفمبر, 2016 , 23:57 م

    المالكى

    السيف تكفون هلى هل مجرمين وبسرعه حتى غيرهم يعتبر ويعرفون ان الحكومه جاده فى استيصالهم الله يوفقكم بسرعه
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  5. 22
    6 نوفمبر, 2016 , 23:43 م

    sayeed

    جزاكم الله الف خيرلرجال الامن البواسل للكشف عن العصابه تهريب المخدرات التي دمرت ابناء هذا البلد وتخريب الوطن وتسعا الا تخريب وزعزعت السلام
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  6. 21
    6 نوفمبر, 2016 , 23:42 م

    متقاعد

    عليكم بكل مهرب ومروج ومتعاطي شغلو السيف انتشرت بشكل مخيف وكثرة الجرائم
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  7. 20
    6 نوفمبر, 2016 , 23:42 م

    الصابره

    حسبنا الله ونعم الوكيل على كل من فيه شر .. يارب تحفظ بلادنا وشبابنا وبناتنا من كل سوء .
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  8. 19
    6 نوفمبر, 2016 , 23:34 م

    ظامي اليل

    ومعهم امراءه؟؟!!!.وش تسوي معهم.السيف الاملح.لاهواده مع المجرمين.شكرا ابطالنا رجال امننا البواسل.كل في موقعه.اللهم عليك بكل فاسد ومفسد.آمين.
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  9. 18
    6 نوفمبر, 2016 , 23:28 م

    الله واكبر

    الله واكبر تحيه للأبطال وحسبنى الله عليهم أرجو من القضاء الحكم بإعدامهم
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  10. 17
    6 نوفمبر, 2016 , 23:18 م

    ✒ الراصـــــد ✒

    شكراً رجال أمننا البواسل. نسأل الله العلي القدير أن يحفظكم ويرعاكم وأن ينصركم على من عاداكم. وأن يحفظ بلادنا من كل سوء إنه سميع مجيب.
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  11. 16
    6 نوفمبر, 2016 , 23:10 م

    امانه

    ضربة اسود الجزيرة .....السوري لايمن جانبه حتى ولو ابكى وبكى ف لابدمراجعه وضاعهم لانهم استغلو ضيافتنا لهم اسواء استغلال بعتقادهم اننا لن نفعل لهم شي ولابد سعودة السطحات لانهم سيطرو على اسعار الونشات
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  12. 15
    6 نوفمبر, 2016 , 23:10 م

    المخدرات سبب للجرائم والمشاكل والفقر وإهانة الكرامه

    المخدرات عامة من حبوب حشيش هروين كوكائين وقات سبب للمشاكل والفقر والامراض
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  13. 14
    6 نوفمبر, 2016 , 23:08 م

    .. 🤔🤓😷😂👊 ..

    فهد12أنت عبقري زمانك المفروض يجمعو ذكاءك بكيس أوحافظه حتى لايهدر هالذكاء
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  14. 13
    6 نوفمبر, 2016 , 23:08 م

    خالد

    اسأل الله ان يتم تنفيذ الجكم فيهم باسرع وقت والله يقويكم يارجال الداخليه وينصركم على اعدا الامه
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  15. 12
    6 نوفمبر, 2016 , 22:55 م

    فهد

    منهو كفيلهم!
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  16. 11
    6 نوفمبر, 2016 , 22:40 م

    الحجاج

    الله يطول اعماركم ويوفقكم وينصركم على كل من يريد بالبلاد والعباد شرا ونسال الله العلي القدير ان يوفق قادتنا وولاة امرنا ويسدد رأيهم ويؤيدهم بنصره إنه سميع مجيب .
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  17. 10
    6 نوفمبر, 2016 , 22:39 م

    ابو احمد

    الحمدالله الذى تم كشفهم بفضل الله ثم بدعم دولتنا الله يحفظها ويحفظ جميع المسلمين
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  18. 9
    6 نوفمبر, 2016 , 22:39 م

    زينب...

    بإذن الله سوف ينفذ القصاص الشرعي بحق هؤلاء فهم السبب الرئيس في قتل المدمنين ذويهم.
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  19. 8
    6 نوفمبر, 2016 , 22:37 م

    ابو سليمان

    يارجال الامن حماكم الله من كل شر حمو بلادكم من اهل الشر وركزو على سائقين الشاحنات التي كلهم اجانب زمن الطيبه والنية الحسنه انتها فتحو عيونكم على كل شارده ووارده
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  20. 7
    6 نوفمبر, 2016 , 22:33 م
    عدد التعليقات:2971

    ابن الوطن

    خرررررررووووج
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  21. 6
    6 نوفمبر, 2016 , 22:26 م
    عدد التعليقات:2971

    ابن الوطن

    السوري هو راس الافع السوري دبس الهندي و الباكستاني
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  22. 5
    6 نوفمبر, 2016 , 22:26 م

    شقران

    كفوو والله بيض الله وجيهكم ، اللهم من اراد الشر في وطننا اللهم اشغله في نفسه واجعل في تدبيره تدميرن له 🇸🇦
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  23. 4
    6 نوفمبر, 2016 , 22:24 م

    حسين محمد

    تحيه اجلال واكبار لرجال وزارة الداخليه ويحفظهم من كل سؤ
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  24. 3
    6 نوفمبر, 2016 , 22:23 م

    واضح

    يرحم والديكم لا يكملون اسبوع بالسجن ابي اشوف روس هالسورين مدحدرة بعيد عن اجسامهم واولهم الحرمه الي معهم السوري لو كان محترم ما كان صارت ديرته ملعب لمليون مليشية وهو يهرب مخدرات شعب معفن
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  25. 2
    6 نوفمبر, 2016 , 22:21 م
    عدد التعليقات:12672

    برق الحرم

    ((((((( بوركت الايادي ..............بوركت الايادي ..........بوركت الايادي ))))))
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  26. 1
    6 نوفمبر, 2016 , 22:21 م

    حساوي

    راحو فيها
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