بالفيديو .. ابنة “ فان دام ” تمتلك مهارات أبيها وتنفذ حركات قتالية

صحيفة المرصد:لا شك أن الجميع شاهد العديد من الأفلام الرائعة للممثل الأمريكي فان دام، حيث قام هذا الممثل بعدد لا بأس به من أفلام الأكشن، ولكن المثير للإعجاب أن ابنته تمتلك أيضا نفس مهاراته المذهلة فى الفنون القتالية.

حيث أظهر مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي قيام بيانكا فان دام بحركات قتالية تظهر مهارتها في القتال مثل أبيها ، وبين الفيديو مهارتها في الركلات الطائرة والدوران، بل ويمكنها القيام بحركة الفسخ والتوازن، مقلدة بذلك حركة والدها الشهيرة في إعلان شركة فولفو العام 2013.