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بالفيديو .. ابنة “ فان دام ” تمتلك مهارات أبيها وتنفذ حركات قتالية

6 نوفمبر, 2016 , 22:43 م
بالفيديو .. ابنة “ فان دام ” تمتلك مهارات أبيها وتنفذ حركات قتالية
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صحيفة المرصد:لا شك أن الجميع شاهد العديد من الأفلام الرائعة للممثل الأمريكي فان دام، حيث قام هذا الممثل بعدد لا بأس به من أفلام الأكشن، ولكن المثير للإعجاب أن ابنته تمتلك أيضا نفس مهاراته المذهلة فى الفنون القتالية.

حيث أظهر مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي قيام بيانكا فان دام بحركات قتالية تظهر مهارتها في القتال مثل أبيها ، وبين الفيديو مهارتها في الركلات الطائرة والدوران، بل ويمكنها القيام بحركة الفسخ والتوازن، مقلدة بذلك حركة والدها الشهيرة في إعلان شركة فولفو العام 2013.



تعليقات ( 4 )

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  1. 4
    7 نوفمبر, 2016 , 0:13 ص

    وشك وشك

    ياروحي ...يابنت بلدي
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  2. 3
    6 نوفمبر, 2016 , 23:27 م

    غريب

    الفنان فان دام متاثر بحياة الرسول صلى الله عليه و سلم ونسال الله ان يهديه للاسلام
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  3. 2
    6 نوفمبر, 2016 , 23:12 م

    مسمار

    اولا الفنان الرائع فاندام ليس امريكي بل بلجيكي الجنسيه ؤهو من الفنانين القلائل الذين يتمتعون بمهارات فرديه قتاليه ساهمت في نجاح افلامه
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  4. 1
    6 نوفمبر, 2016 , 22:47 م

    في الصميم👌🏼

    على جميع الفتيات السعوديات ان يتعلمو الكاراتيه والحركات القتاليه للدفاع عن انفسهم ضد العنف والتحرش
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