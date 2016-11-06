فيديو: بعد تشكيكه بحيادية “توثيق البطولات”.. عبدالله بن مساعد لـ”المريسل”: مو شغلك

صحيفة المرصد: أحرج رئيس الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالله بن مساعد، الإعلامي عبدالعزيز المريسل بعد سؤاله لرئيس لجنة توثيق البطولات تركي الخليوي عن أحد أعضاء اللجنة وآرائه تجاه نادي النصر ليرد الأول قائلا: “مو شغلك”.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي لتوثيق البطولات للأندية السعودية التي تم الإعلان عنها اليوم الأحد. وتسببت العبارة في حالة من الجدل بين الحاضرين الذين تساءلوا هل أصبحت آليات عمل اللجان والأندية كومة من الأسرار يحظر السؤال عنها؟، وهل كانت الشفافية التي يلوح بها رئيس الهيئة العامة مجرد سراب لا وجود له؟.
تعليقات ( 73 )
يالمريسل علمنا من اسس ناديكولما تعرفه وتوثق معلوماتك تعال ناقش بطولاتكم ترى الشلهوب بطولاته تفوق بطولات ناديك والنادي الي تتريق عليه رئيسكم بطولاته بعدد بطولاتكم حتى لو جماهيره بعدد اصابع اليد وراح يتخطاكم.
الصقيري نايفهذا حال الهلاميه ومادام سوسه وسويسه متسيده الجان في الكره السعوديه فنقول الله يرحمها هل هذا منطق لعن الله قوم ضاع الحق بينهم
يويتشي نيشيمورايا سنافر روحوا رقدوا غثيتونا ولا بحكم مباراتكم الجايه
هالمريسل يستاهلما تاب وشكله بيتوقف نهائي أجل يشكك في لجنة محايدة استغرقت سنة ونصف واستعانت بكل الأشخاص الموثقين والاتحادات المحلية والقارية وهذا يشكك في واحد لا حول ولا قوة الا بالله وتسمونه صحفي.
ابو فارسبعض البشر يشك حتى في نفسه الفقراويه تاريخ ملطخ بالتشكيك والتقليل من انجازات الاخرين الله يعينكم على انفسكم
قرارمخالف للنشر
الحداويالفقراويه مسوين حنا اللي فاهمين وما أحد قدنا شوف عزيزي الفقراوي اذا عرفت من أسس ناديك تعال تناقش معنا عن تاريخ البطولات 😂😂😂انت ماتعرف حتى مؤسس ناديك تبي تعرف بطولات الانديه الاخرى ياعمي طير بس
خالد محمدمعقوله هذا رد مسئول على اعلامي او حتى مشجع اجل وشنقول للاخرين !
كلمة حقالهلال عارفين انه متسيد البطولات الداخليه والخارجيه واللي ما يبغي توثيق البطولات فهم عارفين بل متأكدين ان الهلال هو متسيد البطولات ولكن الحسد والتعصب الاعمى احرقهم اللهم لا شماته التاريخ يحكي المجد
هداه الله هالمريسلياخي مايتوب من المطامر ذا
مزاجي رايق ⭐🌟⭐من يوم ما شفنا المتعصبين لأنديتهم ماخذين مناصب في اللجان عرفنا أن رياضتنا غير شريفه للأسف هذا رد الرجل الأول للرياضة في البلدفمذا ترك لمن يعمل تحت ادارته (انتهت رياضتنا الجميله) وانتهت الابتسامات
عزامبدل توثيق بطولات تثير تعصب اين خصخصة اندية
خالدالمريسل ملقوف وسؤاله **** والرد اللي جاه يستاهله فعلا موشغله
مهزلةنطالب با جراء انتخابات.
مصطفى عوضهضروري تشكل لجنه محايده من المختصين واصحاب الخبره لتوثيق بطولات الانديه.بصراحه اللجنه الحاليه ما تجمل
حلافضل حل قاله الرمز عطوهم الدوري وسوو دوري لباقي الانديه
الانالخليوي مع العجمه يقول انا لم أقوم بإختيار الأعضاء والذي قام بإختيارهم هو عبدالله بن مساعد
الحكمة يمانيةالتعصب في الرأي وعدم احترام حق الآخرين في الإختلاف هو من ملامح العقل الشمولي الذي تعلم ثقافة امتلاك الحقيقة
نجمرد غير لائق والمريسل الله يهدية ويهدي ضال المسلمين تقول لاحقة شمس
٤٢٠لاتصنعو من*** المريسل كسبان ولو على حساب كرامت الانسان
علاوي الهلالي٢٣ بطولة ههههههه والله عيب
sayeedتوثيق البطولات للانديه وتاريخ الرياضي مشالله عليك بطل يازعيمممم 54 بطوله يكفي عمل وجهد سوا ادري او فني وجهد الاعبين والله يوفق فريق الهلال والله يحميه من الحاقدين والنفوس الضعيفه
كاانعندما كان الأهلي و النصر يسحقون الفرق و يحققون بطولات دوري المناطق .. كان هلاله في ظهر الأهلي لم يولد .. و لم يخلق بعد .. !!
يا رؤية 2030شكرا للاخلاق الرياضية الهلالية ويش تتوقعون منهم ؟
كنت فقراوي واستخرت الله٢٣ بطولة اغلبها دفع رباعي ومسوين ازعاج ومتمصخر لا تكلمني . انا مع عيال الحارة فريقنا حقق ٢٧ بطولة دوري حواري . حتى ترتيبكم طالع خامس الاندية المحلية والله يعين على صراخكم بالبرامج واللطم اللي بيصير
عالمي يا محليهههههههههه لجنه ما اعترف فيها الا الطواقي مسسسسخره
سامرالليل وبعدين مع هالفقراوي المريسل...يجب ان يبعد هالولد عن الوسط الرياضي...
المحليتوثيق البطولات مالها داعي وضعوها من اجل تعويض الهلال في بطولات اسيا والمحلي
علاجلي معالجة الحرمان بمكان شراء كاس من محلات الرياضة
زمن يخوفاذكركم بان هذا التوثيق الظالم سينعكس على نفسيات اللاعبين وروحهم الظلم ظلمات يوم القيامه يارب ما يتأهلون وخلوا حق الرياضه يلملم اوراقه ويرجع للطواقي ينفعونه والله عيب اللي صار لا اخلاق ولا مصداقيه
اسمرعبرزعيمي يلقن الفقراوي درس لن ينساه طيلة حياته بترك اللقافة الزايدة .. صح لسانك يا طويل العمر
زمن يخوفهذي اللجنه لفريق الطواقي ولانزاهه ولاحياديه ولاشفافيه ولا اعلان عن آلية توثيق وحصر البطولات كذب في كذب الا يجعلون من الهلال الاول ويخسى والله انه اخذ معظمها باتزوير والغش والخوف
ظامي اليلاتمنى الغاء برناج الحصاد الرياضي.في قناة24.لان البرنامج سامج.وضيوف البرنامج.اسمج.
اكره الظلم حتى في الكورهلو كان واثق من لجنته ونزاهتها ما كان هذا جوابه للصحفي المواطن
زكياللي يقولن انه احمد عيد يساعد الاهلي وين احمد عيد من توثيق بطولات الاهلي؟!
تعليق 27ويش دخل موضوع المواطن في موضوع المريسل ،، المريسل يستاهل ، حتى في البرنامج اللي يقدمه يتكلم على الناس بشكل غير مقبول ، لذلك يستاهل عدم رد السلام .
زكييضل المريسيل اشجع و اجراء اعلامي في الوسط اارياضي. كل الحترام للمريسيل
عدد التعليقات:146
تابط شرامو شغلك ! رد لا يليق برئيس هيئة عامة للرياضة
محماسعلى تب ن يا فق را وية
خالد البلطاناشوفهم زعلوا من الثلاثه الكبار ههههههه
خالد البلطاناحسن .. غصب النصراويين يبون بطولاتهم اكثر من بطولات الشباب
سؤال ؟الله المسعان فاقدالشي لايعطيه العالميةجننتهم وابتعادهم عن الدوري زادالطين بله لم يجدواغير #لجنة_توثيق_البطولات مخرج
اكره الظلم حتى في الكورهولد المدير التعبان يمنحه ابوه المدير الترتيب الاول ! وتبون تتقدم رياضتنا بدون عداله
الازديالمريسل يسلم والأمير مارد السلام يعني هاذا قدر المواطن ولاشي
سيرايفوامن كثر بطولات النصر حتى يوثقوها لا ومسوين صجه ورجه 😂😂😂
اكره الظلم حتى في الكورهمن يسرق البطولات بالحكم المحلي عيني عينك يستطيع ان يسرق البطولات على الورق لأنه ولد المديررررررررررررر
علي العمريالله. المستعان. هذا. جواب. هرم. الرياضه. هههه
سؤال ؟الحين فهموني ليش بن مساعد يرد والسؤال موجه للجنة. وليش يحضر المؤتمر من الاساس ،،،
علي..سموه كان رئيس الإستثمارات بنادي الهلال ..
يجبيجب أن يحاسب ويتعلم هذا المسؤول كيف يرد على اسئلة الإعلاميين والنقاد هذا تهكم و قمع غير مسؤول رياضتنا في خطر
ملحق الصحافهههههه والله مالومك في المريسيل ازعاج وهمز ولمز وبدون حقائق خلاص يامريسيل ماعندك الا 23 بطوله ولاتزعجنا هههه
رحم الله فقيد الأمةسبحان الله العظيم. السنه تقتل وتهتك أعراضها بالعراق وبسوريا والعالم أجمع وأنتم توثقون بطولات أندية. أي توثيق هذا هل وثقتم مجازر المجوس للمسلمين السنه بالعراق وسوريا وغيرها. نسئل الله لنا ولكم الهدا
عبداللهجمعو متعصبي الطواقي ومنهم واحد له تغريدا ت مسيئه للنصر فكيف تكون هذة اللجنه محايدة وتضم هالحقود
باطلونعم هؤلاء ياساده من يمسكون زمام رياضتنا يستغلون مناصبهم لتنصيب ناديهم في أماكن الوهم مابني على باطل فهو باطل
أوركيد🌺ي8 / بعض البشر طبعه مقدر ومحشوم ،، وبعض البشر عيب عليك أحترامه !
Samمع الأسف هذا رد مسؤول الرياضه واعيباااااااااااااااااااه .
ضمير الناسوينك يابوسن تضحك***
درسلجنة غلط واغلبهم لم يواكبوا معظم البطولات كذلك تدخل رئيس هيئة الرياضة والمعروف عنه لم يحقق بطولة مع نادية
أوركيد🌺ي لبــــى قلبك💗لافض فوك تعجبني فدييييتك وفدييت منطوقك ي عسسسل أنت😘👍🌹
عبدالله التميميصحفي وتقوله مو شغلك اجل شغل مين ؟ ... لكن التعالي وكونه هلالي والطرف الاخر نصراوي ... فردك يا امير يدل على ان المريسل استفزك وطلعت ما بداخلك من كره
التميميالكائنات هذي لا ينفع معها إلا هذا الأسلوب وجه مغسول بمرق والمصيبة وزير الإعلام مانعه من الظهور في وسائل الإعلام السعودية
عزيزما فيه شفافية أكبر من توثيق البطولات بدل الحراج اللي كل يوم صاير ..... الأمر واضح جدا .... عندك اعتراض وأدلة تدعم كلامك قدمها للجنة لمراجعتها ..... أما هياط وقلة حيا امسك الباب ... قال مريسل قال ههههه
ناصررياضتنا في انحدار للاسف،اذا كان هذا راس الهرم وهذا اسلوبه وقدوه الرياضه والرياضيين مانقول الا ع رياضتنا السلام
عدد التعليقات:9000
اللامي10نكتفي بهذا القدر من اللقاء
ناصررياضتنا في انحدار للاسف،اذا كان هذا راس الهرم وهذا اسلوبه وقدوه الرياضه والرياضيين مانقول الا ع رياضتنا السلام
عدد التعليقات:9000
اللامي10السوال المهم كيف مسؤول ( كرة يد ) يوثق بطولات كرة قدم 😂
Samطبعا ماعنده رد لأنهم دائماً يتعالون علي الشعب .نسيتو المذكور يوم يقول وينك يالرومي وفلان وعلان .
عدد التعليقات:5840
بسمهبالضبببط مو شغله ام زكي😂
خلك بعيد حبك يزيد 😊الصوت يهش ويفش .
الله يرحم الامير فيصل بن فهدلا تعليق