فيديو: بعد تشكيكه بحيادية “توثيق البطولات”.. عبدالله بن مساعد لـ”المريسل”: مو شغلك

صحيفة المرصد: أحرج رئيس الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالله بن مساعد، الإعلامي عبدالعزيز المريسل بعد سؤاله لرئيس لجنة توثيق البطولات تركي الخليوي عن أحد أعضاء اللجنة وآرائه تجاه نادي النصر ليرد الأول قائلا: “مو شغلك”.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي لتوثيق البطولات للأندية السعودية التي تم الإعلان عنها اليوم الأحد. وتسببت العبارة في حالة من الجدل بين الحاضرين الذين تساءلوا هل أصبحت آليات عمل اللجان والأندية كومة من الأسرار يحظر السؤال عنها؟، وهل كانت الشفافية التي يلوح بها رئيس الهيئة العامة مجرد سراب لا وجود له؟.