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فيديو: بعد تشكيكه بحيادية “توثيق البطولات”.. عبدالله بن مساعد لـ”المريسل”: مو شغلك

6 نوفمبر, 2016 , 22:51 م
فيديو: بعد تشكيكه بحيادية “توثيق البطولات”.. عبدالله بن مساعد لـ”المريسل”: مو شغلك
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صحيفة المرصد: أحرج رئيس الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالله بن مساعد، الإعلامي عبدالعزيز المريسل بعد سؤاله لرئيس لجنة توثيق البطولات تركي الخليوي عن أحد أعضاء اللجنة وآرائه تجاه نادي النصر ليرد الأول قائلا: “مو شغلك”.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي لتوثيق البطولات للأندية السعودية التي تم الإعلان عنها اليوم الأحد. وتسببت العبارة في حالة من الجدل بين الحاضرين الذين تساءلوا هل أصبحت آليات عمل اللجان والأندية كومة من الأسرار يحظر السؤال عنها؟، وهل كانت الشفافية التي يلوح بها رئيس الهيئة العامة مجرد سراب لا وجود له؟.



تعليقات ( 73 )

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  1. 73
    7 نوفمبر, 2016 , 0:51 ص

    يالمريسل علمنا من اسس ناديك

    ولما تعرفه وتوثق معلوماتك تعال ناقش بطولاتكم ترى الشلهوب بطولاته تفوق بطولات ناديك والنادي الي تتريق عليه رئيسكم بطولاته بعدد بطولاتكم حتى لو جماهيره بعدد اصابع اليد وراح يتخطاكم.
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  2. 72
    7 نوفمبر, 2016 , 0:51 ص

    الصقيري نايف

    هذا حال الهلاميه ومادام سوسه وسويسه متسيده الجان في الكره السعوديه فنقول الله يرحمها هل هذا منطق لعن الله قوم ضاع الحق بينهم
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  3. 71
    7 نوفمبر, 2016 , 0:50 ص

    يويتشي نيشيمورا

    يا سنافر روحوا رقدوا غثيتونا ولا بحكم مباراتكم الجايه
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  4. 70
    7 نوفمبر, 2016 , 0:49 ص

    هالمريسل يستاهل

    ما تاب وشكله بيتوقف نهائي أجل يشكك في لجنة محايدة استغرقت سنة ونصف واستعانت بكل الأشخاص الموثقين والاتحادات المحلية والقارية وهذا يشكك في واحد لا حول ولا قوة الا بالله وتسمونه صحفي.
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  5. 69
    7 نوفمبر, 2016 , 0:47 ص

    صراحه رد ليليق بمسئول عن الرياضه السعوديه مو شغلك في********
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  6. 68
    7 نوفمبر, 2016 , 0:45 ص

    ابو فارس

    بعض البشر يشك حتى في نفسه الفقراويه تاريخ ملطخ بالتشكيك والتقليل من انجازات الاخرين الله يعينكم على انفسكم
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  7. 67
    7 نوفمبر, 2016 , 0:44 ص

    قرار

    مخالف للنشر
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  8. 66
    7 نوفمبر, 2016 , 0:44 ص

    المريسل الطخيم شنوان الصرامي الزامل عينه لمن ابتليت بها رياضتنا . النصراويه زعلانين وهم لايعرفون عدد بطولاتهم ولن يتفقو على رقم واخد مره 34 ومره 36 و 41 والخراج شغال والشريطي يزود طيب اتفقوا على رقم
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  9. 65
    7 نوفمبر, 2016 , 0:43 ص

    الحداوي

    الفقراويه مسوين حنا اللي فاهمين وما أحد قدنا شوف عزيزي الفقراوي اذا عرفت من أسس ناديك تعال تناقش معنا عن تاريخ البطولات 😂😂😂انت ماتعرف حتى مؤسس ناديك تبي تعرف بطولات الانديه الاخرى ياعمي طير بس
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  10. 64
    7 نوفمبر, 2016 , 0:42 ص

    خالد محمد

    معقوله هذا رد مسئول على اعلامي او حتى مشجع اجل وشنقول للاخرين !
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  11. 63
    7 نوفمبر, 2016 , 0:40 ص

    كلمة حق

    الهلال عارفين انه متسيد البطولات الداخليه والخارجيه واللي ما يبغي توثيق البطولات فهم عارفين بل متأكدين ان الهلال هو متسيد البطولات ولكن الحسد والتعصب الاعمى احرقهم اللهم لا شماته التاريخ يحكي المجد
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  12. 62
    7 نوفمبر, 2016 , 0:40 ص

    الصوت ماهو مسموع وفيه تشويش ماسمعنا ولا شي !!!!
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  13. 61
    7 نوفمبر, 2016 , 0:38 ص

    هداه الله هالمريسل

    ياخي مايتوب من المطامر ذا
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  14. 60
    7 نوفمبر, 2016 , 0:37 ص

    مزاجي رايق ⭐🌟⭐

    من يوم ما شفنا المتعصبين لأنديتهم ماخذين مناصب في اللجان عرفنا أن رياضتنا غير شريفه للأسف هذا رد الرجل الأول للرياضة في البلدفمذا ترك لمن يعمل تحت ادارته (انتهت رياضتنا الجميله) وانتهت الابتسامات
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  15. 59
    7 نوفمبر, 2016 , 0:29 ص

    عزام

    بدل توثيق بطولات تثير تعصب اين خصخصة اندية
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  16. 58
    7 نوفمبر, 2016 , 0:29 ص

    خالد

    المريسل ملقوف وسؤاله **** والرد اللي جاه يستاهله فعلا موشغله
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  17. 57
    7 نوفمبر, 2016 , 0:28 ص

    مهزلة

    نطالب با جراء انتخابات.
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  18. 56
    7 نوفمبر, 2016 , 0:27 ص

    مصطفى عوضه

    ضروري تشكل لجنه محايده من المختصين واصحاب الخبره لتوثيق بطولات الانديه.بصراحه اللجنه الحاليه ما تجمل
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  19. 55
    7 نوفمبر, 2016 , 0:26 ص

    حل

    افضل حل قاله الرمز عطوهم الدوري وسوو دوري لباقي الانديه
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  20. 54
    7 نوفمبر, 2016 , 0:24 ص

    الان

    الخليوي مع العجمه يقول انا لم أقوم بإختيار الأعضاء والذي قام بإختيارهم هو عبدالله بن مساعد
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  21. 53
    7 نوفمبر, 2016 , 0:20 ص

    الحكمة يمانية

    التعصب في الرأي وعدم احترام حق الآخرين في الإختلاف هو من ملامح العقل الشمولي الذي تعلم ثقافة امتلاك الحقيقة
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  22. 52
    7 نوفمبر, 2016 , 0:16 ص

    نجم

    رد غير لائق والمريسل الله يهدية ويهدي ضال المسلمين تقول لاحقة شمس
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  23. 51
    7 نوفمبر, 2016 , 0:15 ص

    ٤٢٠

    لاتصنعو من*** المريسل كسبان ولو على حساب كرامت الانسان
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  24. 50
    7 نوفمبر, 2016 , 0:15 ص

    علاوي الهلالي

    ٢٣ بطولة ههههههه والله عيب
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  25. 49
    7 نوفمبر, 2016 , 0:09 ص

    sayeed

    توثيق البطولات للانديه وتاريخ الرياضي مشالله عليك بطل يازعيمممم 54 بطوله يكفي عمل وجهد سوا ادري او فني وجهد الاعبين والله يوفق فريق الهلال والله يحميه من الحاقدين والنفوس الضعيفه
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  26. 48
    7 نوفمبر, 2016 , 0:05 ص

    كاان

    عندما كان الأهلي و النصر يسحقون الفرق و يحققون بطولات دوري المناطق .. كان هلاله في ظهر الأهلي لم يولد .. و لم يخلق بعد .. !!
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  27. 47
    6 نوفمبر, 2016 , 23:59 م

    يا رؤية 2030

    شكرا للاخلاق الرياضية الهلالية ويش تتوقعون منهم ؟
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  28. 46
    6 نوفمبر, 2016 , 23:55 م

    كنت فقراوي واستخرت الله

    ٢٣ بطولة اغلبها دفع رباعي ومسوين ازعاج ومتمصخر لا تكلمني . انا مع عيال الحارة فريقنا حقق ٢٧ بطولة دوري حواري . حتى ترتيبكم طالع خامس الاندية المحلية والله يعين على صراخكم بالبرامج واللطم اللي بيصير
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  29. 45
    6 نوفمبر, 2016 , 23:54 م

    عالمي يا محلي

    هههههههههه لجنه ما اعترف فيها الا الطواقي مسسسسخره
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  30. 44
    6 نوفمبر, 2016 , 23:53 م

    سامر

    الليل وبعدين مع هالفقراوي المريسل...يجب ان يبعد هالولد عن الوسط الرياضي...
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  31. 43
    6 نوفمبر, 2016 , 23:53 م

    المحلي

    توثيق البطولات مالها داعي وضعوها من اجل تعويض الهلال في بطولات اسيا والمحلي
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  32. 42
    6 نوفمبر, 2016 , 23:52 م

    علاج

    لي معالجة الحرمان بمكان شراء كاس من محلات الرياضة
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  33. 41
    6 نوفمبر, 2016 , 23:51 م

    زمن يخوف

    اذكركم بان هذا التوثيق الظالم سينعكس على نفسيات اللاعبين وروحهم الظلم ظلمات يوم القيامه يارب ما يتأهلون وخلوا حق الرياضه يلملم اوراقه ويرجع للطواقي ينفعونه والله عيب اللي صار لا اخلاق ولا مصداقيه
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  34. 40
    6 نوفمبر, 2016 , 23:47 م

    اسمرعبر

    زعيمي يلقن الفقراوي درس لن ينساه طيلة حياته بترك اللقافة الزايدة .. صح لسانك يا طويل العمر
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  35. 39
    6 نوفمبر, 2016 , 23:43 م

    زمن يخوف

    هذي اللجنه لفريق الطواقي ولانزاهه ولاحياديه ولاشفافيه ولا اعلان عن آلية توثيق وحصر البطولات كذب في كذب الا يجعلون من الهلال الاول ويخسى والله انه اخذ معظمها باتزوير والغش والخوف
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  36. 38
    6 نوفمبر, 2016 , 23:41 م

    ظامي اليل

    اتمنى الغاء برناج الحصاد الرياضي.في قناة24.لان البرنامج سامج.وضيوف البرنامج.اسمج.
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  37. 37
    6 نوفمبر, 2016 , 23:39 م

    اكره الظلم حتى في الكوره

    لو كان واثق من لجنته ونزاهتها ما كان هذا جوابه للصحفي المواطن
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  38. 36
    6 نوفمبر, 2016 , 23:38 م

    زكي

    اللي يقولن انه احمد عيد يساعد الاهلي وين احمد عيد من توثيق بطولات الاهلي؟!
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  39. 35
    6 نوفمبر, 2016 , 23:37 م

    تعليق 27

    ويش دخل موضوع المواطن في موضوع المريسل ،، المريسل يستاهل ، حتى في البرنامج اللي يقدمه يتكلم على الناس بشكل غير مقبول ، لذلك يستاهل عدم رد السلام .
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  40. 34
    6 نوفمبر, 2016 , 23:36 م

    زكي

    يضل المريسيل اشجع و اجراء اعلامي في الوسط اارياضي. كل الحترام للمريسيل
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  41. 33
    6 نوفمبر, 2016 , 23:34 م
    عدد التعليقات:146

    تابط شرا

    مو شغلك ! رد لا يليق برئيس هيئة عامة للرياضة
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  42. 32
    6 نوفمبر, 2016 , 23:34 م

    محماس

    على تب ن يا فق را وية
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  43. 31
    6 نوفمبر, 2016 , 23:34 م

    خالد البلطان

    اشوفهم زعلوا من الثلاثه الكبار ههههههه
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  44. 30
    6 نوفمبر, 2016 , 23:31 م

    خالد البلطان

    احسن .. غصب النصراويين يبون بطولاتهم اكثر من بطولات الشباب
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  45. 29
    6 نوفمبر, 2016 , 23:30 م

    سؤال ؟

    الله المسعان فاقدالشي لايعطيه العالميةجننتهم وابتعادهم عن الدوري زادالطين بله لم يجدواغير #لجنة_توثيق_البطولات مخرج
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  46. 28
    6 نوفمبر, 2016 , 23:28 م

    اكره الظلم حتى في الكوره

    ولد المدير التعبان يمنحه ابوه المدير الترتيب الاول ! وتبون تتقدم رياضتنا بدون عداله
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  47. 27
    6 نوفمبر, 2016 , 23:28 م

    الازدي

    المريسل يسلم والأمير مارد السلام يعني هاذا قدر المواطن ولاشي
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  48. 26
    6 نوفمبر, 2016 , 23:25 م

    سيرايفوا

    من كثر بطولات النصر حتى يوثقوها لا ومسوين صجه ورجه 😂😂😂
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  49. 25
    6 نوفمبر, 2016 , 23:21 م

    اكره الظلم حتى في الكوره

    من يسرق البطولات بالحكم المحلي عيني عينك يستطيع ان يسرق البطولات على الورق لأنه ولد المديررررررررررررر
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  50. 24
    6 نوفمبر, 2016 , 23:19 م

    علي العمري

    الله. المستعان. هذا. جواب. هرم. الرياضه. هههه
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  51. 23
    6 نوفمبر, 2016 , 23:17 م

    سؤال ؟

    الحين فهموني ليش بن مساعد يرد والسؤال موجه للجنة. وليش يحضر المؤتمر من الاساس ،،،
    لا يعجبني(1) اعجبني(4)
  52. 22
    6 نوفمبر, 2016 , 23:15 م

    علي

    ..سموه كان رئيس الإستثمارات بنادي الهلال ..
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  53. 21
    6 نوفمبر, 2016 , 23:14 م

    يجب

    يجب أن يحاسب ويتعلم هذا المسؤول كيف يرد على اسئلة الإعلاميين والنقاد هذا تهكم و قمع غير مسؤول رياضتنا في خطر
    لا يعجبني(1) اعجبني(3)
  54. 20
    6 نوفمبر, 2016 , 23:14 م

    ملحق الصحافه

    ههههه والله مالومك في المريسيل ازعاج وهمز ولمز وبدون حقائق خلاص يامريسيل ماعندك الا 23 بطوله ولاتزعجنا هههه
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  55. 19
    6 نوفمبر, 2016 , 23:12 م

    رحم الله فقيد الأمة

    سبحان الله العظيم. السنه تقتل وتهتك أعراضها بالعراق وبسوريا والعالم أجمع وأنتم توثقون بطولات أندية. أي توثيق هذا هل وثقتم مجازر المجوس للمسلمين السنه بالعراق وسوريا وغيرها. نسئل الله لنا ولكم الهدا
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  56. 18
    6 نوفمبر, 2016 , 23:11 م

    عبدالله

    جمعو متعصبي الطواقي ومنهم واحد له تغريدا ت مسيئه للنصر فكيف تكون هذة اللجنه محايدة وتضم هالحقود
    لا يعجبني(1) اعجبني(3)
  57. 17
    6 نوفمبر, 2016 , 23:11 م

    باطل

    ونعم هؤلاء ياساده من يمسكون زمام رياضتنا يستغلون مناصبهم لتنصيب ناديهم في أماكن الوهم مابني على باطل فهو باطل
    لا يعجبني(1) اعجبني(3)
  58. 16
    6 نوفمبر, 2016 , 23:10 م

    أوركيد🌺

    ي8 / بعض البشر طبعه مقدر ومحشوم ،، وبعض البشر عيب عليك أحترامه !
    لا يعجبني(6) اعجبني(1)
  59. 15
    6 نوفمبر, 2016 , 23:08 م

    Sam

    مع الأسف هذا رد مسؤول الرياضه واعيباااااااااااااااااااه .
    لا يعجبني(1) اعجبني(3)
  60. 14
    6 نوفمبر, 2016 , 23:07 م

    ضمير الناس

    وينك يابوسن تضحك***
    لا يعجبني(0) اعجبني(5)
  61. 13
    6 نوفمبر, 2016 , 23:07 م

    درس

    لجنة غلط واغلبهم لم يواكبوا معظم البطولات كذلك تدخل رئيس هيئة الرياضة والمعروف عنه لم يحقق بطولة مع نادية
    لا يعجبني(1) اعجبني(3)
  62. 12
    6 نوفمبر, 2016 , 23:06 م

    أوركيد🌺

    ي لبــــى قلبك💗لافض فوك تعجبني فدييييتك وفدييت منطوقك ي عسسسل أنت😘👍🌹
    لا يعجبني(5) اعجبني(1)
  63. 11
    6 نوفمبر, 2016 , 23:05 م

    عبدالله التميمي

    صحفي وتقوله مو شغلك اجل شغل مين ؟ ... لكن التعالي وكونه هلالي والطرف الاخر نصراوي ... فردك يا امير يدل على ان المريسل استفزك وطلعت ما بداخلك من كره
    لا يعجبني(1) اعجبني(6)
  64. 10
    6 نوفمبر, 2016 , 23:05 م

    التميمي

    الكائنات هذي لا ينفع معها إلا هذا الأسلوب وجه مغسول بمرق والمصيبة وزير الإعلام مانعه من الظهور في وسائل الإعلام السعودية
    لا يعجبني(5) اعجبني(2)
  65. 9
    6 نوفمبر, 2016 , 23:03 م

    عزيز

    ما فيه شفافية أكبر من توثيق البطولات بدل الحراج اللي كل يوم صاير ..... الأمر واضح جدا .... عندك اعتراض وأدلة تدعم كلامك قدمها للجنة لمراجعتها ..... أما هياط وقلة حيا امسك الباب ... قال مريسل قال ههههه
    لا يعجبني(3) اعجبني(1)
  66. 8
    6 نوفمبر, 2016 , 23:02 م

    ناصر

    رياضتنا في انحدار للاسف،اذا كان هذا راس الهرم وهذا اسلوبه وقدوه الرياضه والرياضيين مانقول الا ع رياضتنا السلام
    لا يعجبني(1) اعجبني(7)
  67. 7
    6 نوفمبر, 2016 , 23:02 م
    عدد التعليقات:9000

    اللامي10

    نكتفي بهذا القدر من اللقاء
    لا يعجبني(0) اعجبني(7)
  68. 6
    6 نوفمبر, 2016 , 23:01 م

    ناصر

    رياضتنا في انحدار للاسف،اذا كان هذا راس الهرم وهذا اسلوبه وقدوه الرياضه والرياضيين مانقول الا ع رياضتنا السلام
    لا يعجبني(1) اعجبني(4)
  69. 5
    6 نوفمبر, 2016 , 23:01 م
    عدد التعليقات:9000

    اللامي10

    السوال المهم كيف مسؤول ( كرة يد ) يوثق بطولات كرة قدم 😂
    لا يعجبني(0) اعجبني(12)
  70. 4
    6 نوفمبر, 2016 , 22:59 م

    Sam

    طبعا ماعنده رد لأنهم دائماً يتعالون علي الشعب .نسيتو المذكور يوم يقول وينك يالرومي وفلان وعلان .
    لا يعجبني(2) اعجبني(4)
  71. 3
    6 نوفمبر, 2016 , 22:58 م
    عدد التعليقات:5840

    بسمه

    بالضبببط مو شغله ام زكي😂
    لا يعجبني(8) اعجبني(2)
  72. 2
    6 نوفمبر, 2016 , 22:57 م

    خلك بعيد حبك يزيد 😊

    الصوت يهش ويفش .
    لا يعجبني(0) اعجبني(8)
  73. 1
    6 نوفمبر, 2016 , 22:57 م

    الله يرحم الامير فيصل بن فهد

    لا تعليق
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)

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