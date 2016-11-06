سجن المليارديرة “هند العشابي” زوجة السفير الكويتي بالنمسا بتهمة “الخيانة”

صحيفة المرصد:قالت صحيفة “الأخبار” المغربية، إن الهيئة القضائية المكلفة بالملفات الجنحية التلبسية في المحكمة الابتدائية في الرباط، أدانت هند العشابي “زوجة” السفير الكويتي في النمسا، بتهمتي “الخيانة الزوجية والتزوير” بمعيّة “عشيقها”رجل الأعمال محسن كريم بناني، بثلاث سنوات حبساً نافذاً، وتعويض قدره 200 ألف دولار.

وأضافت الصحيفة، أن دفاع الطرفين توقع الحكم بالسجن على المتهمين خلال الجلسات السابقة وذلك بعدما رفضت الهيئة القضائية نفسها، وفي سابقة من نوعها، تمتيع المتهمين بالإفراج المؤقت، على الرغم من قيمة الضمانات المالية الخيالية التي قدمتها هند بعرضها (10 ملايين دولار) فيما قدم محسن كريم بناني، رجل الأعمال المتورط معها في الملف، شيكاً بمبلغ (50 مليون دولار)، وهو ما جعل المحامين يتوقعون حكماً بالإدانة على المتهمين.