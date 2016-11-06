سجن المليارديرة “هند العشابي” زوجة السفير الكويتي بالنمسا بتهمة “الخيانة”

صحيفة المرصد:قالت صحيفة “الأخبار” المغربية، إن الهيئة القضائية المكلفة بالملفات الجنحية التلبسية في المحكمة الابتدائية في الرباط، أدانت هند العشابي “زوجة” السفير الكويتي في النمسا، بتهمتي “الخيانة الزوجية والتزوير” بمعيّة “عشيقها”رجل الأعمال محسن كريم بناني، بثلاث سنوات حبساً نافذاً، وتعويض قدره 200 ألف دولار.
وأضافت الصحيفة، أن دفاع الطرفين توقع الحكم بالسجن على المتهمين خلال الجلسات السابقة وذلك بعدما رفضت الهيئة القضائية نفسها، وفي سابقة من نوعها، تمتيع المتهمين بالإفراج المؤقت، على الرغم من قيمة الضمانات المالية الخيالية التي قدمتها هند بعرضها (10 ملايين دولار) فيما قدم محسن كريم بناني، رجل الأعمال المتورط معها في الملف، شيكاً بمبلغ (50 مليون دولار)، وهو ما جعل المحامين يتوقعون حكماً بالإدانة على المتهمين.
تعليقات ( 23 )
جنوووووووووبيwhats this man its sooooo bad
حمداي حياه هاذي يالله سترك
عمراستغفر الله
الهمدانيبالله هالعجوز فيها نفس ليكون لها عشيق؟؟؟
جيهاناللهم اجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره-يعني زوجها اشتكى عليهم-اي زوجه لاتحب زوجهها لاتخون اطلبي الطلاق
قلم جافطاح سوق المغربيات الخيانة في اي مجتمع لاتحكمه جنسية معينة وتوفره بعض الظروف الاجتماعية والبيئية
رأيسابقا يقولون: دور على بنت الرجال ولا تدور على الجمال.
رداديا زين الستر والعفه
تووووتكانت مظيفة طيران وتزوجت رجل اعمال سعودي وتطلقت بسرعه ويقلون انه انسجن علشان الفلوس اكيد بسببها بعده تزوجت الكويتي اغتني عن طريقه الكويتي
هل نحن عرب؟لم يولد بعد ذاك الرجل الذي يستطيع أن يضمن عدم خيانة المرأة إذا أرادت الخيانة. فحرام علينا رمي الحبل بعنق الزوج كائنا من كان.إن بغت حواء فهي داءٌ ما له دواء إلا،،............ولكم من بعدها طول البقاء.
الحكمة يمانيةفساد الاخلاق مسائل لا تصلحها الأموال ولا الثروات الطبيعية وإنما تحققها منظومة القيم وفي مقدمتها النزاهة والأخلاق والتربية العفيفة
هل نحن عرب؟لا عقل لرجل أو إمرأة باعوا دينهم وكرامة أهلهم وأغضبوا ربهم إلى يوم القيامة من أجل شهوة دقائق عابرة.
ظامي اليلمليارديره؟؟؟؟!!!!.وبغلها الكويتي.وينه عنها؟؟!!!.
رناهذي نفسها المغربيه الي عندها طفله وزوجها الكويتي قال انه مو منه ولا غيرها ؟
زائرهاللي يمدح في هالنوعيه يعمل نفسه ميت ههههههههههههههههههههه
هل نحن عرب؟لم يترك الدين الإسلامي فرصة لخائن أو خائنة كي يزنيّان.شدد العقوبة لأنه قضى بحرية الإنسان ليتزوج ممن يشاء ويُطّلق ساعة يشاء،لذلك لا عذر لزان أو زانية.يا عمو!لم يعد زوجك مليء عينك طلقيه ولا تخونيه.قرف
هل نحن عرب؟وكان الهدف من وراء هذه الأعمال هو خدمة للدبلوماسية العربية المشتركة ولدعم الحق المشروع للشعب الفلسطيني المظلوم.
ابو سعوووداول مرة اسمع بسجن ملياردير من عمره شاف ملياردير او ابن تاجر بالسجن
فهد الشريفقليل الحكم ولو انها ببلد يطبق شرع الله لكان رجمها المجرمه
صبحيهذا عرض موولعبه مفروض اعدام مادام هم محصنين.