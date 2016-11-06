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سجن المليارديرة “هند العشابي” زوجة السفير الكويتي بالنمسا بتهمة “الخيانة”

6 نوفمبر, 2016 , 23:04 م
سجن المليارديرة “هند العشابي” زوجة السفير الكويتي بالنمسا بتهمة “الخيانة”
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صحيفة المرصد:قالت صحيفة “الأخبار” المغربية، إن الهيئة القضائية المكلفة بالملفات الجنحية التلبسية في المحكمة الابتدائية في الرباط، أدانت هند العشابي “زوجة” السفير الكويتي في النمسا، بتهمتي “الخيانة الزوجية والتزوير” بمعيّة “عشيقها”رجل الأعمال محسن كريم بناني، بثلاث سنوات حبساً نافذاً، وتعويض قدره 200 ألف دولار.

وأضافت الصحيفة، أن دفاع الطرفين توقع الحكم بالسجن على المتهمين خلال الجلسات السابقة وذلك بعدما رفضت الهيئة القضائية نفسها، وفي سابقة من نوعها، تمتيع المتهمين بالإفراج المؤقت، على الرغم من قيمة الضمانات المالية الخيالية التي قدمتها هند بعرضها (10 ملايين دولار) فيما قدم محسن كريم بناني، رجل الأعمال المتورط معها في الملف، شيكاً بمبلغ (50 مليون دولار)، وهو ما جعل المحامين يتوقعون حكماً بالإدانة على المتهمين.



تعليقات ( 23 )

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  1. 23
    7 نوفمبر, 2016 , 0:39 ص

    جنوووووووووبي

    whats this man its sooooo bad
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  2. 22
    7 نوفمبر, 2016 , 0:31 ص

    حمد

    اي حياه هاذي يالله سترك
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  3. 21
    7 نوفمبر, 2016 , 0:29 ص

    عمر

    استغفر الله
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  4. 20
    7 نوفمبر, 2016 , 0:25 ص

    الهمداني

    بالله هالعجوز فيها نفس ليكون لها عشيق؟؟؟
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  5. 19
    7 نوفمبر, 2016 , 0:21 ص

    جيهان

    اللهم اجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره-يعني زوجها اشتكى عليهم-اي زوجه لاتحب زوجهها لاتخون اطلبي الطلاق
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  6. 18
    7 نوفمبر, 2016 , 0:16 ص

    وين قلم تعجبه السالفه وحلقي وغردي
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  7. 17
    7 نوفمبر, 2016 , 0:14 ص

    قلم جاف

    طاح سوق المغربيات الخيانة في اي مجتمع لاتحكمه جنسية معينة وتوفره بعض الظروف الاجتماعية والبيئية
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  8. 16
    7 نوفمبر, 2016 , 0:00 ص

    رأي

    سابقا يقولون: دور على بنت الرجال ولا تدور على الجمال.
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  9. 15
    6 نوفمبر, 2016 , 23:47 م

    رداد

    يا زين الستر والعفه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  10. 14
    6 نوفمبر, 2016 , 23:43 م

    تووووت

    كانت مظيفة طيران وتزوجت رجل اعمال سعودي وتطلقت بسرعه ويقلون انه انسجن علشان الفلوس اكيد بسببها بعده تزوجت الكويتي اغتني عن طريقه الكويتي
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  11. 13
    6 نوفمبر, 2016 , 23:41 م

    هل نحن عرب؟

    لم يولد بعد ذاك الرجل الذي يستطيع أن يضمن عدم خيانة المرأة إذا أرادت الخيانة. فحرام علينا رمي الحبل بعنق الزوج كائنا من كان.إن بغت حواء فهي داءٌ ما له دواء إلا،،............ولكم من بعدها طول البقاء.
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  12. 12
    6 نوفمبر, 2016 , 23:34 م

    الحكمة يمانية

    فساد الاخلاق مسائل لا تصلحها الأموال ولا الثروات الطبيعية وإنما تحققها منظومة القيم وفي مقدمتها النزاهة والأخلاق والتربية العفيفة
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  13. 11
    6 نوفمبر, 2016 , 23:32 م

    هل نحن عرب؟

    لا عقل لرجل أو إمرأة باعوا دينهم وكرامة أهلهم وأغضبوا ربهم إلى يوم القيامة من أجل شهوة دقائق عابرة.
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  14. 10
    6 نوفمبر, 2016 , 23:28 م

    ظامي اليل

    مليارديره؟؟؟؟!!!!.وبغلها الكويتي.وينه عنها؟؟!!!.
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  15. 9
    6 نوفمبر, 2016 , 23:27 م

    رنا

    هذي نفسها المغربيه الي عندها طفله وزوجها الكويتي قال انه مو منه ولا غيرها ؟
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  16. 8
    6 نوفمبر, 2016 , 23:26 م

    زائره

    اللي يمدح في هالنوعيه يعمل نفسه ميت ههههههههههههههههههههه
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  17. 7
    6 نوفمبر, 2016 , 23:25 م

    هل نحن عرب؟

    لم يترك الدين الإسلامي فرصة لخائن أو خائنة كي يزنيّان.شدد العقوبة لأنه قضى بحرية الإنسان ليتزوج ممن يشاء ويُطّلق ساعة يشاء،لذلك لا عذر لزان أو زانية.يا عمو!لم يعد زوجك مليء عينك طلقيه ولا تخونيه.قرف
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  18. 6
    6 نوفمبر, 2016 , 23:21 م

    خانة زوجها مع ابن بلدها المغربي
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  19. 5
    6 نوفمبر, 2016 , 23:14 م

    هل نحن عرب؟

    وكان الهدف من وراء هذه الأعمال هو خدمة للدبلوماسية العربية المشتركة ولدعم الحق المشروع للشعب الفلسطيني المظلوم.
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  20. 4
    6 نوفمبر, 2016 , 23:13 م

    ابو سعووود

    اول مرة اسمع بسجن ملياردير من عمره شاف ملياردير او ابن تاجر بالسجن
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  21. 3
    6 نوفمبر, 2016 , 23:13 م

    سود الله وجهك على فعلتك عجوز **** خائنه
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  22. 2
    6 نوفمبر, 2016 , 23:12 م

    فهد الشريف

    قليل الحكم ولو انها ببلد يطبق شرع الله لكان رجمها المجرمه
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  23. 1
    6 نوفمبر, 2016 , 23:09 م

    صبحي

    هذا عرض موولعبه مفروض اعدام مادام هم محصنين.
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