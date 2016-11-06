بالصور : كيف استقبل الجمهور السعودي المصارع أي غي ستايلز ؟

صحيفة المرصد – متابعات:نال المصارع العالمي إي غي ستايلز حفاوة كبيرة من الجمهور السعودي في العاصمة الرياض، حيث احتشد العشرات من محبي مصارعة المحترفين لالتقاط الصور التذكارية معه.
ويقوم مجموعة من نجوم WWE بعروض حية في السعودية خلال الفترة الحالية، بم فيهم غاي ستايلز.
تعليقات ( 32 )
من شبوة اليمنيهالله يرحم ايام الشيخ احمد ديدات كان المسيحيون يسابقون المسلمون وانقلب الحال اللهم يامقلب القلوب ثبتني على دينك
بابو ✔✔مدري الجمع هذا واقفين عند باب مسجد لأداء الصلاة هل الاطفال سيبحثون عن الطاهرين من العلماء ويتصورون معهم هل هذة المرءة تحضر للمحاضرات الدينية والتربوية هل سيقبل زوجها ان امسك يدها ونعم التربية
جاستاحرام عليكم تقولون جمهور سعودي ...بصراحه أنتم تظلمون أبناء هذا البلد ونحن نعرفهم ونخبرهم بأنهم رجال ولاينجرون خلف هذه الملهيات المجلوبه من الخارج ...
للجميعلكل من طبل للسعاده والترفيه بصراحه انتم قليلين ادب المفروض تطبلون للموت والكابه وضيقه الصدر.. الحياه والسعاده والترفيه ليست في قواميسكم يا افشل امه على وجه التاريخ .. لا عجب انكم في ذيل الامم
بابو ✔✔قبل امس استنكرو على رجل اطهر منهم واطهر من هذا المصارع المسيخي تباكو على الشيخ عائض لية معاة موكب وعندما حضر هذا الوسخ تبركو بأقدامة وارخصو اموالهم ومحارمهم لأجلة اللهم من عادا الاسلام تلعنة لعن
الله يهنيكمالليله أصدر الشيخ تميم أمير قطر قانون الموارد البشرية الجديد ، وما تضمنه من مميزات ومزايا وحوافز وزيادة في رواتب الموظفين ... يابخت أهل قطر ... الله يهنيهم
ابن عدوهيأمل **** للمصارع والي جابر وتصور معه
أفريقيانا عندي تعليق على الصورة رقم 3 فقط ..يعني اذا جيتي تتصورين مع واحد لازم تفتحين الفم والخشه حتى يبان ضرس العقل !!
ابن السعوديهترفيه مشروع
بندرهذولا سعوديين من امهات اجنبيات واضح من ملامحهم واشكالهم فيهم عرق اجنبي
سامرالله المستعان ....شباب الامه ....ياحيف تري لو كان عالم دين او فلك او فيزياء او او هل سيستقبل بهكذا حفاوه...
قصيميتعليق رؤيه .... صدقت ياحاذق الفهم
فهد / جدةياشيعي يامتخلف ليه ماتنتحر أنت والخسيسي أحسن لكم ولنا
فهد / جدةللشيعي المرتزق اقول انطم انت وسيسيك الجبان الشحات
الهمدانيحريم ورجال واطفال خف فيهم المصارع
خوي الذيبالله يفشلكم**** تباد وهذولا شغالين سيلفي مع ***
شيعي برونزيياااااااااااااااه ليتني معكم اخخخخ ياحبي للسيسي
رؤيةشوفوا أشكال الورعان والنسوان ... وستقتنعون أن هنا طابور خامس تم إحلاله بالبلد ليهدم ماتبقى لنا من قيم ودين وعادات وتقاليد ... ويلٌ لنا من شر قد أقترب
لاحياة لمن تناديلو انه سعودي قدم خدمة مشرفة للبلد ما استقبلوه بمثل هالاستقبال الحافل , ماغير يطامرون خلف مشاهير السخافات والخنبقات والخرابيط , جيل اخر زمن
مانع القحطانيابطال ما شاء الله عليهم اللهم لاحسد عيالنا اقدع ناس. سفااااهه
مواطنمن هبل الحفاة العراة راعاة الشاة ولو دخلوا جحر ضب لدخلتموه...رحم الله خالد ابن ااوليد و عمر ابن العاص
رجل استثنائيمصيبه اذا كان هالاستقبال من اجل مصارع وايضا النساء واضح انهم وافدات ومتبرجات واختلاط وين هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر عنهم
سود الليالي قادمهجمهوره بزارين ونسوان ... عموماً مبروك على البلد هذا الجيل المصارع والذي سيحمي حمى البلد .. ومبروك على الترفيه ومبروك على الضياع .... الله يخلف .. والله إننا متجهون نحو المجهول المخيف والمرعب ...
ابو صيتهالله يفشلكم وبس لو انه داعية ما سويتو كذا
زائرهاحسن اتركوا الجيل الجديد يستمتع ولا تحاولون تغيرون فطرتهم في حب الحياة واللهو ((إنما الحياة الدنيا لعب ولهو ماذا أعطانا التشدد سوى التفجير وكراهية الآخر وتكفير المخالف اتركوهم بسلام اتركوهم بسلام
العقل زينة الانسانهذا اللي فالحين فيه يستقبلون لاعب ومصارع وفنان وعارض أزياء