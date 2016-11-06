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بالصور : كيف استقبل الجمهور السعودي المصارع أي غي ستايلز ؟

6 نوفمبر, 2016 , 23:53 م
بالصور : كيف استقبل الجمهور السعودي المصارع أي غي ستايلز ؟
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صحيفة المرصد – متابعات:نال المصارع العالمي إي غي ستايلز حفاوة كبيرة من الجمهور السعودي في العاصمة الرياض، حيث احتشد العشرات من محبي مصارعة المحترفين لالتقاط الصور التذكارية معه.

ويقوم مجموعة من نجوم WWE بعروض حية في السعودية خلال الفترة الحالية، بم فيهم غاي ستايلز.

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تعليقات ( 32 )

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  1. 32
    7 نوفمبر, 2016 , 2:48 ص

    من شبوة اليمنيه

    الله يرحم ايام الشيخ احمد ديدات كان المسيحيون يسابقون المسلمون وانقلب الحال اللهم يامقلب القلوب ثبتني على دينك
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  2. 31
    7 نوفمبر, 2016 , 2:36 ص

    بابو ✔✔

    مدري الجمع هذا واقفين عند باب مسجد لأداء الصلاة هل الاطفال سيبحثون عن الطاهرين من العلماء ويتصورون معهم هل هذة المرءة تحضر للمحاضرات الدينية والتربوية هل سيقبل زوجها ان امسك يدها ونعم التربية
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  3. 30
    7 نوفمبر, 2016 , 2:13 ص

    جاستا

    حرام عليكم تقولون جمهور سعودي ...بصراحه أنتم تظلمون أبناء هذا البلد ونحن نعرفهم ونخبرهم بأنهم رجال ولاينجرون خلف هذه الملهيات المجلوبه من الخارج ...
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  4. 29
    7 نوفمبر, 2016 , 1:54 ص

    للجميع

    لكل من طبل للسعاده والترفيه بصراحه انتم قليلين ادب المفروض تطبلون للموت والكابه وضيقه الصدر.. الحياه والسعاده والترفيه ليست في قواميسكم يا افشل امه على وجه التاريخ .. لا عجب انكم في ذيل الامم
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  5. 28
    7 نوفمبر, 2016 , 1:33 ص

    بابو ✔✔

    قبل امس استنكرو على رجل اطهر منهم واطهر من هذا المصارع المسيخي تباكو على الشيخ عائض لية معاة موكب وعندما حضر هذا الوسخ تبركو بأقدامة وارخصو اموالهم ومحارمهم لأجلة اللهم من عادا الاسلام تلعنة لعن
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  6. 27
    7 نوفمبر, 2016 , 1:18 ص

    بندر هذولا سعوديين من امهات اجنبيات واضح من ملامحهم واشكالهم فيهم عرق اجنبي - مادري نوعيتك مرضها عارض ولا مزمن؟ واضح فيك تخلف عجيب عالج نفسك من وهم اللبس الملائكي اللي لابسه وتحاول تلبس غيرك
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  7. 26
    7 نوفمبر, 2016 , 1:14 ص

    الله يهنيكم

    الليله أصدر الشيخ تميم أمير قطر قانون الموارد البشرية الجديد ، وما تضمنه من مميزات ومزايا وحوافز وزيادة في رواتب الموظفين ... يابخت أهل قطر ... الله يهنيهم
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  8. 25
    7 نوفمبر, 2016 , 1:12 ص

    ابن عدوه

    يأمل **** للمصارع والي جابر وتصور معه
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  9. 24
    7 نوفمبر, 2016 , 1:12 ص

    زائره - امثالك ناقصه دين وعقل
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  10. 23
    7 نوفمبر, 2016 , 1:09 ص

    أفريقي

    انا عندي تعليق على الصورة رقم 3 فقط ..يعني اذا جيتي تتصورين مع واحد لازم تفتحين الفم والخشه حتى يبان ضرس العقل !!
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  11. 22
    7 نوفمبر, 2016 , 1:09 ص

    زائره احسن اتركوا الجيل الجديد يستمتع ولا تحاولون تغيرون فطرتهم في حب الحياة واللهو -سيستمتعون في حال سلمو من امثالك فانتي تريدين جيل بلا دين وبلا قيم وبلا اخلاق وهم لايريدون حياة البهائم فتركوها لك
    لا يعجبني(2) اعجبني(8)
  12. 21
    7 نوفمبر, 2016 , 1:04 ص

    ابن السعوديه

    ترفيه مشروع
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  13. 20
    7 نوفمبر, 2016 , 0:55 ص

    بندر

    هذولا سعوديين من امهات اجنبيات واضح من ملامحهم واشكالهم فيهم عرق اجنبي
    لا يعجبني(1) اعجبني(3)
  14. 19
    7 نوفمبر, 2016 , 0:52 ص

    سامر

    الله المستعان ....شباب الامه ....ياحيف تري لو كان عالم دين او فلك او فيزياء او او هل سيستقبل بهكذا حفاوه...
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  15. 18
    7 نوفمبر, 2016 , 0:48 ص

    قصيمي

    تعليق رؤيه .... صدقت ياحاذق الفهم
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  16. 17
    7 نوفمبر, 2016 , 0:46 ص

    قلناها من زمان مايطبل للسيسي الا الشيعة وبيروح وزير الطاقة لطهران بزيارة رسمية
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  17. 16
    7 نوفمبر, 2016 , 0:40 ص

    فهد / جدة

    ياشيعي يامتخلف ليه ماتنتحر أنت والخسيسي أحسن لكم ولنا
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  18. 15
    7 نوفمبر, 2016 , 0:38 ص

    هذولي ماهم سعوديين ... ذولي كلهم وافدين باين من ملامحهم وسنحتهم
    لا يعجبني(1) اعجبني(6)
  19. 14
    7 نوفمبر, 2016 , 0:37 ص

    فهد / جدة

    للشيعي المرتزق اقول انطم انت وسيسيك الجبان الشحات
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  20. 13
    7 نوفمبر, 2016 , 0:30 ص

    الهمداني

    حريم ورجال واطفال خف فيهم المصارع
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  21. 12
    7 نوفمبر, 2016 , 0:28 ص

    خوي الذيب

    الله يفشلكم**** تباد وهذولا شغالين سيلفي مع ***
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  22. 11
    7 نوفمبر, 2016 , 0:11 ص

    لاحول ولاقوة الا بالله ****
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  23. 10
    7 نوفمبر, 2016 , 0:09 ص

    شيعي برونزي

    ياااااااااااااااه ليتني معكم اخخخخ ياحبي للسيسي
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  24. 9
    7 نوفمبر, 2016 , 0:07 ص

    رؤية

    شوفوا أشكال الورعان والنسوان ... وستقتنعون أن هنا طابور خامس تم إحلاله بالبلد ليهدم ماتبقى لنا من قيم ودين وعادات وتقاليد ... ويلٌ لنا من شر قد أقترب
    لا يعجبني(1) اعجبني(15)
  25. 8
    7 نوفمبر, 2016 , 0:06 ص

    لاحياة لمن تنادي

    لو انه سعودي قدم خدمة مشرفة للبلد ما استقبلوه بمثل هالاستقبال الحافل , ماغير يطامرون خلف مشاهير السخافات والخنبقات والخرابيط , جيل اخر زمن
    لا يعجبني(1) اعجبني(6)
  26. 7
    7 نوفمبر, 2016 , 0:03 ص

    مانع القحطاني

    ابطال ما شاء الله عليهم اللهم لاحسد عيالنا اقدع ناس. سفااااهه
    لا يعجبني(1) اعجبني(3)
  27. 6
    7 نوفمبر, 2016 , 0:03 ص

    مواطن

    من هبل الحفاة العراة راعاة الشاة ولو دخلوا جحر ضب لدخلتموه...رحم الله خالد ابن ااوليد و عمر ابن العاص
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  28. 5
    7 نوفمبر, 2016 , 0:00 ص

    رجل استثنائي

    مصيبه اذا كان هالاستقبال من اجل مصارع وايضا النساء واضح انهم وافدات ومتبرجات واختلاط وين هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر عنهم
    لا يعجبني(3) اعجبني(11)
  29. 4
    7 نوفمبر, 2016 , 0:00 ص

    سود الليالي قادمه

    جمهوره بزارين ونسوان ... عموماً مبروك على البلد هذا الجيل المصارع والذي سيحمي حمى البلد .. ومبروك على الترفيه ومبروك على الضياع .... الله يخلف .. والله إننا متجهون نحو المجهول المخيف والمرعب ...
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  30. 3
    6 نوفمبر, 2016 , 23:58 م

    ابو صيته

    الله يفشلكم وبس لو انه داعية ما سويتو كذا
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  31. 2
    6 نوفمبر, 2016 , 23:58 م

    زائره

    احسن اتركوا الجيل الجديد يستمتع ولا تحاولون تغيرون فطرتهم في حب الحياة واللهو ((إنما الحياة الدنيا لعب ولهو ماذا أعطانا التشدد سوى التفجير وكراهية الآخر وتكفير المخالف اتركوهم بسلام اتركوهم بسلام
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  32. 1
    6 نوفمبر, 2016 , 23:57 م

    العقل زينة الانسان

    هذا اللي فالحين فيه يستقبلون لاعب ومصارع وفنان وعارض أزياء
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