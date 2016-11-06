بالصور : كيف استقبل الجمهور السعودي المصارع أي غي ستايلز ؟

صحيفة المرصد – متابعات:نال المصارع العالمي إي غي ستايلز حفاوة كبيرة من الجمهور السعودي في العاصمة الرياض، حيث احتشد العشرات من محبي مصارعة المحترفين لالتقاط الصور التذكارية معه.

ويقوم مجموعة من نجوم WWE بعروض حية في السعودية خلال الفترة الحالية، بم فيهم غاي ستايلز.