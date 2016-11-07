بالفيديو .. الأمير خالد الفيصل يرد على قصيدة محمد بن راشد بقصيدة : يا فارس الشعر و الرؤية و الإقدام

صحيفة المرصد: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو نشره الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي، أمس (الأحد)، على حسابه في “تويتر”.

حيث جاء في الفيديو قصيدة ألفها الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة ، وذلك ردًا على قصيدة شعرية بعث بها الشيخ محمد بن راشد قبل عدة أيام.

حيث قال الأمير “الفيصل” في بداية قصيدته الجديدة:

يا فارس الشعر والرؤية والاقدام

يامطور بالفكر والمعرفه داره

أرسلت شعرك على صهوات الاعلام

وردد صداها الجبل والبر وبحاره