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بالفيديو .. الأمير خالد الفيصل يرد على قصيدة محمد بن راشد بقصيدة : يا فارس الشعر و الرؤية و الإقدام

7 نوفمبر, 2016 , 1:26 ص
بالفيديو .. الأمير خالد الفيصل يرد على قصيدة محمد بن راشد بقصيدة : يا فارس الشعر و الرؤية و الإقدام
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صحيفة المرصد: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو نشره الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي، أمس (الأحد)، على حسابه في “تويتر”.

حيث جاء في الفيديو قصيدة ألفها الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة ، وذلك ردًا على قصيدة شعرية بعث بها الشيخ محمد بن راشد قبل عدة أيام.

حيث قال الأمير “الفيصل” في بداية قصيدته الجديدة:

يا فارس الشعر والرؤية والاقدام
يامطور بالفكر والمعرفه داره
أرسلت شعرك على صهوات الاعلام
وردد صداها الجبل والبر وبحاره

0135856564



تعليقات ( 14 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 14
    7 نوفمبر, 2016 , 2:36 ص
    عدد التعليقات:720

    سامية

    البيت الأول جميل يغني عن قصيدة كاملة ويستاهل الشيخ محمد بن راشد حفظه الله وأدام علينا وعليهم نعمة الأمن والأمان.
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  2. 13
    7 نوفمبر, 2016 , 2:33 ص

    كلمة حق

    كل على همه سرا ونا على همي سريت
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  3. 12
    7 نوفمبر, 2016 , 2:30 ص

    ابونواف

    والله انه شاعرومبدع وانامن اشدمعجبيه ولدالفيصل
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  4. 11
    7 نوفمبر, 2016 , 2:29 ص

    خليجية

    يازينكم الله يحفظكم شوخ وشعار وابطال ولهو غريب على ال سعود وال مكتوم
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  5. 10
    7 نوفمبر, 2016 , 2:25 ص

    قال تعالى :

    وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ (224) أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ (225) وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ (226)
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  6. 9
    7 نوفمبر, 2016 , 2:18 ص

    مواطن

    والله من الفضاوه
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  7. 8
    7 نوفمبر, 2016 , 2:09 ص

    جاستا

    أمدحني وأمدحك .....
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  8. 7
    7 نوفمبر, 2016 , 2:04 ص

    الشنفره

    القصيده عاديه جدا مافيها ابداع محكوم بقافيه قيدت الابداع خالد الفيصل مبدع بس للعلم ورده وصدره
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  9. 6
    7 نوفمبر, 2016 , 1:59 ص

    حمدالربياوي

    عايشين جوكم باابراج عاجيه الله يهنيكم اما نحن لنا روية غير
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  10. 5
    7 نوفمبر, 2016 , 1:49 ص

    الحربي

    ماشاء الله كل الامراء شعراء
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  11. 4
    7 نوفمبر, 2016 , 1:48 ص

    الحربي

    ايه هين
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  12. 3
    7 نوفمبر, 2016 , 1:35 ص

    2030

    نفخو لبعض
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  13. 2
    7 نوفمبر, 2016 , 1:33 ص

    القصيده تحتاج تنقيح
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  14. 1
    7 نوفمبر, 2016 , 1:32 ص

    شاعر المليار

    يالله كله ماشي .......
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