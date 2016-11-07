بالفيديو .. الأمير خالد الفيصل يرد على قصيدة محمد بن راشد بقصيدة : يا فارس الشعر و الرؤية و الإقدام

صحيفة المرصد: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو نشره الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي، أمس (الأحد)، على حسابه في “تويتر”.
حيث جاء في الفيديو قصيدة ألفها الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة ، وذلك ردًا على قصيدة شعرية بعث بها الشيخ محمد بن راشد قبل عدة أيام.
حيث قال الأمير “الفيصل” في بداية قصيدته الجديدة:
يا فارس الشعر والرؤية والاقدام
يامطور بالفكر والمعرفه داره
أرسلت شعرك على صهوات الاعلام
وردد صداها الجبل والبر وبحاره
تعليقات ( 14 )
عدد التعليقات:720
ساميةالبيت الأول جميل يغني عن قصيدة كاملة ويستاهل الشيخ محمد بن راشد حفظه الله وأدام علينا وعليهم نعمة الأمن والأمان.
كلمة حقكل على همه سرا ونا على همي سريت
ابونوافوالله انه شاعرومبدع وانامن اشدمعجبيه ولدالفيصل
خليجيةيازينكم الله يحفظكم شوخ وشعار وابطال ولهو غريب على ال سعود وال مكتوم
قال تعالى :وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ (224) أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ (225) وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ (226)
مواطنوالله من الفضاوه
جاستاأمدحني وأمدحك .....
الشنفرهالقصيده عاديه جدا مافيها ابداع محكوم بقافيه قيدت الابداع خالد الفيصل مبدع بس للعلم ورده وصدره
حمدالربياويعايشين جوكم باابراج عاجيه الله يهنيكم اما نحن لنا روية غير
الحربيماشاء الله كل الامراء شعراء
الحربيايه هين
2030نفخو لبعض
شاعر الملياريالله كله ماشي .......