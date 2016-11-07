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بالصور: تعرف على قصة يد فتاة غريبة أثارت دهشة المغردين على تويتر

7 نوفمبر, 2016 , 1:34 ص
بالصور: تعرف على قصة يد فتاة غريبة أثارت دهشة المغردين على تويتر
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صحيفة المرصد- هافينغتون بوست :أثارت فتاةٌ الدهشةَ على الإنترنت، عندما وضعت صورة غريبة على تويتر، تظهر فيها أظافرها ذات الطلاء الزهري.

رفعت الفتاة من خلال حسابها على تويتر صورة لأظافرها بعد طلائها، بعنوان “انتهيت للتو من طلاء أظافري”.

فهل يمكنك معرفة السبب الذي جعل البعض يكاد يفقد عقله؟ نجح الكثير في الانتباه للأمر، فيد الفتاة تظهر في الصورة بأربعة أصابع فقط.

ومنذ أن رفعت صاحبة الحساب الصورة انهالت عليها التغريدات من الشبكات الاجتماعية، والكثير منها جاءت من فرنسيين.

مازحت الفتاة قائلة “لامني الكثير من الفرنسيين على تويتر… وأنا لا أستطيع الضحك على دعاباتهم لأني لا أفهم الفرنسية”.

يتعجب الكثير مما يحدث في الصورة، وأحد المعلقين يقول “أنا مضطرب جداً”.

وكتب آخر “نظرت إلى الصورة طويلاً لأكتشف ما خطبها… ثم أدركت الحقيقة في النهاية”.

وسأل معلق آخر “لماذا لديك 4 أصابع فقط؟”

أخبرت الفتاة موقع بازفيد “BuzzFeed” الإخباري أنها تملك 5 أصابع، ولكن مفاصل أصابعها مرنة، وأنها نشرت الصورة على سبيل المزاح، وأضافت “لا أجد أن الصورة غريبة بعد الآن”.

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تعليقات ( 20 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 20
    7 نوفمبر, 2016 , 2:42 ص

    الله المستعان

    تعليق١٥و١٦ بعض من ألفاظك غير لائقه ابداً اتقوا الله ولا تدعوا على بعض المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده . يقول سبحانه وتعالى( وجادلهم بالتي هي احسن ) نسأل الله لنا ولكم الهداية
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  2. 19
    7 نوفمبر, 2016 , 2:39 ص

    جنوبية..🌻🌻 يدك تخوف المفروض تشاركين فيها في فلم رعب \\\ تتريق بخلقة ربي وتقولين ماقصدي \\ سخافه وقلة حيا
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  3. 18
    7 نوفمبر, 2016 , 2:31 ص

    الله المستعان

    تعليق ٧و٩ لا تدعي على اخوك المسلم ولا على اختك المسلمة أياً كان .. فالدعوة مؤمنة من الملائكة ولك بمثله أياً كانت الدعوة ..ادعوا لهم بالهداية والصلاح والاستقامة والغفران.
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  4. 17
    7 نوفمبر, 2016 , 2:29 ص

    سبحان الله
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  5. 16
    7 نوفمبر, 2016 , 2:25 ص

    ل14 كلي *** يامعفنه وشكلك مريضه وشدقك متر وتتريقين بخلق الله ***
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  6. 15
    7 نوفمبر, 2016 , 2:23 ص

    ت11 جنوبيه ضراطه تقولين ماقصدك على تتريقين ع اصابعها وتناقضين نفسك وتقولين مكن يدك بشعة وانا ضربة على الوتر الحساس وتوجعتي!؟ طيب ولو كلامك صح ماهي خلقة ربي؟ اسال الله ان يمرضك بمرض ماتلاقين دواه
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  7. 14
    7 نوفمبر, 2016 , 2:19 ص

    ام عبدالرحمن الله يحوم كبدك اصابعك وصورتك مقززه - حسبي الله على من اعطاك جوال حدك ابو كشاف ويخب
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  8. 13
    7 نوفمبر, 2016 , 2:19 ص

    جنوبية..🌻🌻

    تعليق 10 جزاك الله خير ..ناس تعرف تنصح وناس قمة في الجهل ودك انهم قدامك عشان تصفق فيهم
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  9. 12
    7 نوفمبر, 2016 , 2:17 ص

    راسم غلاك

    هههههههههههههه موضوع مهم ومصيري ومحوري اقول نبغى وظايف وصحه وبنية تحتيه وتعليم خلوكم السخافه والرمرمه
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  10. 11
    7 نوفمبر, 2016 , 2:15 ص

    جنوبية..🌻🌻

    تعليق 7 لك بالمثل سرطان بلسانك انا ماقصدت خلقت ربي يا جاهلة اقصد حركتها تخفي اصباعها يمكن يدك بشعة وانا ضربة على الوتر الحساس وتوجعتي من كلامي انكتمي انتي جعلها كتمتك والقبر
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  11. 10
    7 نوفمبر, 2016 , 2:12 ص

    استغفر الله العظيم

    ت1..2../ قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ ۖ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا
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  12. 9
    7 نوفمبر, 2016 , 2:11 ص

    ت1 وت2 تترقيون بخلقة الله جعلكم الماحي وخاصه ت1 ماتستحي وجع
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  13. 8
    7 نوفمبر, 2016 , 2:09 ص

    💎💛عـــهـــود💙💎

    حاولت انا بعد 😬قدرت أسكر الإبهام وألويه بس السبابة لا حركة خطرة أصلاً على مفصل السبابة ممكن تسبب التواءه لاتسوونها 😬
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  14. 7
    7 نوفمبر, 2016 , 2:04 ص

    ت1 وت2 انكتمو تتمسخرو بخلقة الله!!!!! والله عيب وحرام خاصه ت1 جعلكم الشدقه والتهاب بالعصب السابع حق الوجه علشان تعرفو نعمة الله عليكم وجع
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  15. 6
    7 نوفمبر, 2016 , 2:03 ص

    أرزة 🌲 لبنان

    ليش نعيبا هيدي خلقة رب العالمين بس صراحة صعبة الحركة حاولت إعملا كان اصبعي حينكسر فعلا ربي عطاها موهبة
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  16. 5
    7 نوفمبر, 2016 , 2:03 ص

    سامر

    رجول دجاجه....
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  17. 4
    7 نوفمبر, 2016 , 2:02 ص

    💎💛عـــهـــود💙💎

    أستغرب من اللي تحط أظافر تركيب ورموش تركيب هذا الشيء ينمّ عن عدم ثقتها بجمال ماتملك بل يدل على قبحها . الحمدلله لاأقتني شيئاً منها 🤗
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  18. 3
    7 نوفمبر, 2016 , 1:59 ص

    💎💛عـــهـــود💙💎

    إشغال الرأي العام بتتبع تويتر تك😬رونية😬
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  19. 2
    7 نوفمبر, 2016 , 1:53 ص

    جنوبية..🌻🌻

    يدك تخوف المفروض تشاركين فيها في فلم رعب بعد حاطة الوان فاتحة ماتليق الا على البيض ابوك يالثقة ماخليتو لنا شي كل وحدة المفروض تعرف ايش يناسب بشرتها مو تقلد غيرها الي يناسبك مايناسب غيرك
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  20. 1
    7 نوفمبر, 2016 , 1:44 ص

    ام عبدالرحمن

    الله يحوم كبدك اصابعك وصورتك مقززه
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