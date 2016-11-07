بالصور: تعرف على قصة يد فتاة غريبة أثارت دهشة المغردين على تويتر

صحيفة المرصد- هافينغتون بوست :أثارت فتاةٌ الدهشةَ على الإنترنت، عندما وضعت صورة غريبة على تويتر، تظهر فيها أظافرها ذات الطلاء الزهري.
رفعت الفتاة من خلال حسابها على تويتر صورة لأظافرها بعد طلائها، بعنوان “انتهيت للتو من طلاء أظافري”.
فهل يمكنك معرفة السبب الذي جعل البعض يكاد يفقد عقله؟ نجح الكثير في الانتباه للأمر، فيد الفتاة تظهر في الصورة بأربعة أصابع فقط.
ومنذ أن رفعت صاحبة الحساب الصورة انهالت عليها التغريدات من الشبكات الاجتماعية، والكثير منها جاءت من فرنسيين.
مازحت الفتاة قائلة “لامني الكثير من الفرنسيين على تويتر… وأنا لا أستطيع الضحك على دعاباتهم لأني لا أفهم الفرنسية”.
يتعجب الكثير مما يحدث في الصورة، وأحد المعلقين يقول “أنا مضطرب جداً”.
وكتب آخر “نظرت إلى الصورة طويلاً لأكتشف ما خطبها… ثم أدركت الحقيقة في النهاية”.
وسأل معلق آخر “لماذا لديك 4 أصابع فقط؟”
أخبرت الفتاة موقع بازفيد “BuzzFeed” الإخباري أنها تملك 5 أصابع، ولكن مفاصل أصابعها مرنة، وأنها نشرت الصورة على سبيل المزاح، وأضافت “لا أجد أن الصورة غريبة بعد الآن”.
تعليقات ( 20 )
الله المستعانتعليق١٥و١٦ بعض من ألفاظك غير لائقه ابداً اتقوا الله ولا تدعوا على بعض المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده . يقول سبحانه وتعالى( وجادلهم بالتي هي احسن ) نسأل الله لنا ولكم الهداية
الله المستعانتعليق ٧و٩ لا تدعي على اخوك المسلم ولا على اختك المسلمة أياً كان .. فالدعوة مؤمنة من الملائكة ولك بمثله أياً كانت الدعوة ..ادعوا لهم بالهداية والصلاح والاستقامة والغفران.
جنوبية..🌻🌻تعليق 10 جزاك الله خير ..ناس تعرف تنصح وناس قمة في الجهل ودك انهم قدامك عشان تصفق فيهم
راسم غلاكهههههههههههههه موضوع مهم ومصيري ومحوري اقول نبغى وظايف وصحه وبنية تحتيه وتعليم خلوكم السخافه والرمرمه
جنوبية..🌻🌻تعليق 7 لك بالمثل سرطان بلسانك انا ماقصدت خلقت ربي يا جاهلة اقصد حركتها تخفي اصباعها يمكن يدك بشعة وانا ضربة على الوتر الحساس وتوجعتي من كلامي انكتمي انتي جعلها كتمتك والقبر
استغفر الله العظيمت1..2../ قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ ۖ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا
💎💛عـــهـــود💙💎حاولت انا بعد 😬قدرت أسكر الإبهام وألويه بس السبابة لا حركة خطرة أصلاً على مفصل السبابة ممكن تسبب التواءه لاتسوونها 😬
أرزة 🌲 لبنانليش نعيبا هيدي خلقة رب العالمين بس صراحة صعبة الحركة حاولت إعملا كان اصبعي حينكسر فعلا ربي عطاها موهبة
سامررجول دجاجه....
💎💛عـــهـــود💙💎أستغرب من اللي تحط أظافر تركيب ورموش تركيب هذا الشيء ينمّ عن عدم ثقتها بجمال ماتملك بل يدل على قبحها . الحمدلله لاأقتني شيئاً منها 🤗
💎💛عـــهـــود💙💎إشغال الرأي العام بتتبع تويتر تك😬رونية😬
جنوبية..🌻🌻يدك تخوف المفروض تشاركين فيها في فلم رعب بعد حاطة الوان فاتحة ماتليق الا على البيض ابوك يالثقة ماخليتو لنا شي كل وحدة المفروض تعرف ايش يناسب بشرتها مو تقلد غيرها الي يناسبك مايناسب غيرك
ام عبدالرحمنالله يحوم كبدك اصابعك وصورتك مقززه