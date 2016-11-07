بالصور: تعرف على قصة يد فتاة غريبة أثارت دهشة المغردين على تويتر

صحيفة المرصد- هافينغتون بوست :أثارت فتاةٌ الدهشةَ على الإنترنت، عندما وضعت صورة غريبة على تويتر، تظهر فيها أظافرها ذات الطلاء الزهري.

رفعت الفتاة من خلال حسابها على تويتر صورة لأظافرها بعد طلائها، بعنوان “انتهيت للتو من طلاء أظافري”.

فهل يمكنك معرفة السبب الذي جعل البعض يكاد يفقد عقله؟ نجح الكثير في الانتباه للأمر، فيد الفتاة تظهر في الصورة بأربعة أصابع فقط.

ومنذ أن رفعت صاحبة الحساب الصورة انهالت عليها التغريدات من الشبكات الاجتماعية، والكثير منها جاءت من فرنسيين.

مازحت الفتاة قائلة “لامني الكثير من الفرنسيين على تويتر… وأنا لا أستطيع الضحك على دعاباتهم لأني لا أفهم الفرنسية”.

يتعجب الكثير مما يحدث في الصورة، وأحد المعلقين يقول “أنا مضطرب جداً”.

وكتب آخر “نظرت إلى الصورة طويلاً لأكتشف ما خطبها… ثم أدركت الحقيقة في النهاية”.

وسأل معلق آخر “لماذا لديك 4 أصابع فقط؟”

أخبرت الفتاة موقع بازفيد “BuzzFeed” الإخباري أنها تملك 5 أصابع، ولكن مفاصل أصابعها مرنة، وأنها نشرت الصورة على سبيل المزاح، وأضافت “لا أجد أن الصورة غريبة بعد الآن”.