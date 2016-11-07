بالفيديو: الفنانة إبتسام لطفي و جواد العلي يؤديان أغنية “على بلدي المحبوب”

صحيفة المرصد: فاجئت الفنان إبتسام لطفي -العائدة للوسط الفني بعد طول غياب- جمهورها بأغنية “على بلدي المحبوب” بصحبة الفنان جواد العلي.
وتداول مغردون مقطع فيديو الأغنية وأبهرهم الأداء الشجن و المخزون الطربي العالي في صوت ابتسام لطفي الذي كان حيّاً قوياً لم يشيخ رغم ابتعادها لسنوات، إضافة إلى انسجامها مع أداء جواد وتشجيعها له”.
جدير بالذكر أن الفنانة ولدت كفيفة كانت قد أكدت بأن وفاة والدتها أحد الأسباب التي أبعدتها عن الغناء، ولكن في تلك الفترة كانت تمرن صوتها على حد وصفها، ووصفها الشاعر أحمد رامي بـ”كوكب الجزيرة” وغنت “وداع” التي لحنها رياض السنباطي و”بعد الحبيب” من الحان محمد الموجي.
تعليقات ( 24 )
طارقاعوذ باللـه .. ضلّت واضلّت - المفروض تفرح ان الله امد بعمرها عشان تتوب وتستغل باقي ايامه بالتوبه النصوح .. لكن للـه حكمـه
💥💦ريما Rima💥💦يالبى قلبك 💥💦
💥💦ريما Rima💥💦افضل فنان محلي عندي هو " جواد آل علي " طرب اصيل ووجه حسن
ضرغامنسأل الله حسن الخاتمة
ناصر بن محمدجواد سعاد اياد محمود عماد الله يرحم ايام الدخل المحدود يا فلسطيني كل عائلتك اخر الاسم حرف الدال لو عرفنا صورناك مثل اى تافه
رعى الله ايام زمانياليت زمان يعود بقسوته بأنسه بسعده بحزنه ياليت وياليت نرجع مثل اول لاقلب ضايق ولا هم في البال آه يازمان اول
زمن الطيبينكان زماننا جميل بخيره وشره بقساوته وبسطه كان لا نفكر الا بأن كيف نحاكي يومنا . لاتكفير ولاتفجير لاتحزيب ولاعنصريه كنا يد وحده نحب القريب والبعيد رعاك الله يازمن الطيبين
ياسلامالله على الزمن الجميل اللي كنا فيه طيبين لا نكره فلان ولا نتحزب على فلان . ذكريات جميله نقشت جمالها في صفحات الذاكره . الله يطول بعمرك يا الاستاذه والفنانه ابتسام لطفي ويسعدك
مفقودعلى طاري الاسماء الغريبة مثل زعيطة بنت الازعر وحشقة بنت خولان لا اعرف ماذا قدموا للبشرية غير تربية الغنم او حلب ناقة
مفقوداقترح ان يطلق اسم ابتسام لطفي على احد مدارس البنات بدلا من الاسماء الغريبة او الارقام التافهه, فهي تستحق تكريما يليق بقدرها وقيمتها
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مفقودوالله لن يضرها ان عاشت او ماتت وهي تغني بهذا الصوت الشجي فهي تنفع الناس بالاستماع اليها وتغذية ارواحهم المسكونة بالخوف الذي سببه الظلاميين وستبقى اغانيها صدقة جارية لها بعد موتها غصبا عن اهل التنانير
الشايبوالله اخبرها من ايام التلفزيون اسود وابيض حرام عليكم كان تركتوها في حالها
مفقودوهل خاتمتها ستكون حسنة لو فجرت نفسها في الابرياء طمعا بالحور العين او اتقاء لشر الشجاع الاقرع؟ وهل تريدونها تقف لتخوف من عذاب القبر او تصف كيف يموت المجاهد وهو مبتسم وتفوح منه ريحة المسك المزعوم
من شبوة اليمنيهاقول يامفقود حسبي الله عليك ولاسامحك دنيا واخرة عز الله انك كذبت
مفقودقمة الذوق والاحترام للمستمع لا تغني الا واقفة واحرجت ابن جيل الصحوة الذي معها
مفقودابتسام لطفي من الزمن الجميل حين كانت الفنون والسينما تزين ارجاء الوطن قبل ان يختطف حياتنا الصحونج الطلاميين التكفيريين ويحولونها الى نواح عذاب القبر وكيل الويل والثبور لكل من يحاول الفرح ونشر البهجة
شقرانيالله حسن الخاتمة ، والله انها ترحم على حاله حسبي على من شار علبك
مــــريـــمجواد آل علي فنان اسطوري وسيم قمة الاناقه
الشايبهي باقي حيه .. يالله حسن الخاتمه
خالدبلا قرف
عمور الكيوتمايصحش كدا