بالفيديو: الفنانة إبتسام لطفي و جواد العلي يؤديان أغنية “على بلدي المحبوب”

صحيفة المرصد: فاجئت الفنان إبتسام لطفي -العائدة للوسط الفني بعد طول غياب- جمهورها بأغنية “على بلدي المحبوب” بصحبة الفنان جواد العلي.

وتداول مغردون مقطع فيديو الأغنية وأبهرهم الأداء الشجن و المخزون الطربي العالي في صوت ابتسام لطفي الذي كان حيّاً قوياً لم يشيخ رغم ابتعادها لسنوات، إضافة إلى انسجامها مع أداء جواد وتشجيعها له”.

جدير بالذكر أن الفنانة ولدت كفيفة كانت قد أكدت بأن وفاة والدتها أحد الأسباب التي أبعدتها عن الغناء، ولكن في تلك الفترة كانت تمرن صوتها على حد وصفها، ووصفها الشاعر أحمد رامي بـ”كوكب الجزيرة” وغنت “وداع” التي لحنها رياض السنباطي و”بعد الحبيب” من الحان محمد الموجي.