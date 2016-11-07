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بالفيديو: الفنانة إبتسام لطفي و جواد العلي يؤديان أغنية “على بلدي المحبوب”

7 نوفمبر, 2016 , 1:59 ص
بالفيديو: الفنانة إبتسام لطفي و جواد العلي يؤديان أغنية “على بلدي المحبوب”
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صحيفة المرصد: فاجئت الفنان إبتسام لطفي -العائدة للوسط الفني بعد طول غياب- جمهورها بأغنية “على بلدي المحبوب” بصحبة الفنان جواد العلي.

وتداول مغردون مقطع فيديو الأغنية وأبهرهم الأداء الشجن و المخزون الطربي العالي في صوت ابتسام لطفي الذي كان حيّاً قوياً لم يشيخ رغم ابتعادها لسنوات، إضافة إلى انسجامها مع أداء جواد وتشجيعها له”.

جدير بالذكر أن الفنانة  ولدت كفيفة كانت قد أكدت بأن وفاة والدتها أحد الأسباب التي أبعدتها عن الغناء، ولكن في تلك الفترة كانت تمرن صوتها على حد وصفها، ووصفها الشاعر أحمد رامي بـ”كوكب الجزيرة” وغنت “وداع” التي لحنها رياض السنباطي و”بعد الحبيب” من الحان محمد الموجي.



تعليقات ( 24 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 24
    7 نوفمبر, 2016 , 4:54 ص

    طارق

    اعوذ باللـه .. ضلّت واضلّت - المفروض تفرح ان الله امد بعمرها عشان تتوب وتستغل باقي ايامه بالتوبه النصوح .. لكن للـه حكمـه
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  2. 23
    7 نوفمبر, 2016 , 4:51 ص

    💥💦ريما Rima💥💦

    يالبى قلبك 💥💦
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  3. 22
    7 نوفمبر, 2016 , 4:47 ص

    💥💦ريما Rima💥💦

    افضل فنان محلي عندي هو " جواد آل علي " طرب اصيل ووجه حسن
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  4. 21
    7 نوفمبر, 2016 , 4:45 ص

    ضرغام

    نسأل الله حسن الخاتمة
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  5. 20
    7 نوفمبر, 2016 , 4:26 ص

    ناصر بن محمد

    جواد سعاد اياد محمود عماد الله يرحم ايام الدخل المحدود يا فلسطيني كل عائلتك اخر الاسم حرف الدال لو عرفنا صورناك مثل اى تافه
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  6. 19
    7 نوفمبر, 2016 , 4:02 ص

    رعى الله ايام زمان

    ياليت زمان يعود بقسوته بأنسه بسعده بحزنه ياليت وياليت نرجع مثل اول لاقلب ضايق ولا هم في البال آه يازمان اول
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  7. 18
    7 نوفمبر, 2016 , 4:00 ص

    زمن الطيبين

    كان زماننا جميل بخيره وشره بقساوته وبسطه كان لا نفكر الا بأن كيف نحاكي يومنا . لاتكفير ولاتفجير لاتحزيب ولاعنصريه كنا يد وحده نحب القريب والبعيد رعاك الله يازمن الطيبين
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  8. 17
    7 نوفمبر, 2016 , 3:57 ص

    ياسلام

    الله على الزمن الجميل اللي كنا فيه طيبين لا نكره فلان ولا نتحزب على فلان . ذكريات جميله نقشت جمالها في صفحات الذاكره . الله يطول بعمرك يا الاستاذه والفنانه ابتسام لطفي ويسعدك
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  9. 16
    7 نوفمبر, 2016 , 3:20 ص

    مفقود عساك مفقود اهلك للأبد كل شوي تعليق على بالك حسينيه هنا ؟ انقلع طس عند دجالكم في ايران والطم عنده هناك وادفع الخمس لما الله ياخذ عمرك وعمره
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  10. 15
    7 نوفمبر, 2016 , 3:04 ص

    مفقود

    على طاري الاسماء الغريبة مثل زعيطة بنت الازعر وحشقة بنت خولان لا اعرف ماذا قدموا للبشرية غير تربية الغنم او حلب ناقة
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  11. 14
    7 نوفمبر, 2016 , 3:04 ص

    صدق الله عز وجل حين قال ( فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَٰكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ ) . لاحول ولاقوة الا بالله بدل ما تمرن صوتها بترتيل القرآن تمرنه بالغناء
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  12. 13
    7 نوفمبر, 2016 , 2:58 ص

    مفقود

    اقترح ان يطلق اسم ابتسام لطفي على احد مدارس البنات بدلا من الاسماء الغريبة او الارقام التافهه, فهي تستحق تكريما يليق بقدرها وقيمتها
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  13. 12
    7 نوفمبر, 2016 , 2:56 ص

    انشر التعليق

    وما قالت
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  14. 11
    7 نوفمبر, 2016 , 2:54 ص

    مفقود

    والله لن يضرها ان عاشت او ماتت وهي تغني بهذا الصوت الشجي فهي تنفع الناس بالاستماع اليها وتغذية ارواحهم المسكونة بالخوف الذي سببه الظلاميين وستبقى اغانيها صدقة جارية لها بعد موتها غصبا عن اهل التنانير
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  15. 10
    7 نوفمبر, 2016 , 2:48 ص

    الشايب

    والله اخبرها من ايام التلفزيون اسود وابيض حرام عليكم كان تركتوها في حالها
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  16. 9
    7 نوفمبر, 2016 , 2:47 ص

    مفقود

    وهل خاتمتها ستكون حسنة لو فجرت نفسها في الابرياء طمعا بالحور العين او اتقاء لشر الشجاع الاقرع؟ وهل تريدونها تقف لتخوف من عذاب القبر او تصف كيف يموت المجاهد وهو مبتسم وتفوح منه ريحة المسك المزعوم
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  17. 8
    7 نوفمبر, 2016 , 2:46 ص

    من شبوة اليمنيه

    اقول يامفقود حسبي الله عليك ولاسامحك دنيا واخرة عز الله انك كذبت
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  18. 7
    7 نوفمبر, 2016 , 2:40 ص

    مفقود

    قمة الذوق والاحترام للمستمع لا تغني الا واقفة واحرجت ابن جيل الصحوة الذي معها
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  19. 6
    7 نوفمبر, 2016 , 2:38 ص

    مفقود

    ابتسام لطفي من الزمن الجميل حين كانت الفنون والسينما تزين ارجاء الوطن قبل ان يختطف حياتنا الصحونج الطلاميين التكفيريين ويحولونها الى نواح عذاب القبر وكيل الويل والثبور لكل من يحاول الفرح ونشر البهجة
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  20. 5
    7 نوفمبر, 2016 , 2:32 ص

    شقران

    يالله حسن الخاتمة ، والله انها ترحم على حاله حسبي على من شار علبك
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  21. 4
    7 نوفمبر, 2016 , 2:29 ص

    مــــريـــم

    جواد آل علي فنان اسطوري وسيم قمة الاناقه
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  22. 3
    7 نوفمبر, 2016 , 2:18 ص

    الشايب

    هي باقي حيه .. يالله حسن الخاتمه
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  23. 2
    7 نوفمبر, 2016 , 2:10 ص

    خالد

    بلا قرف
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  24. 1
    7 نوفمبر, 2016 , 2:09 ص

    عمور الكيوت

    مايصحش كدا
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