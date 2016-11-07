فيديو : الملازم فيصل آل سعود يوجه رسالة لمن يفكر المساس بأمن المملكة

صحيفة المرصد:تداول “مغردون” مقطع فيديو للملازم فيصل بن خالد آل سعود أكد خلاله أن حدود المملكة آمنة، وأن المعنويات بين الجنود المتواجدين على طول الشريط الحدودي عالية.

جاء ذلك في مقابلة له على قناة “الإخبارية” تم تسجيله من على إحدى النقاط الحدودية قائلاً: “إن المعنويات عالية والعدو مدحور، وسنقطع يد كل من أراد أن يمس أراضي المملكة العربية السعودية”.