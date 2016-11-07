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فيديو : الملازم فيصل آل سعود يوجه رسالة لمن يفكر المساس بأمن المملكة

7 نوفمبر, 2016 , 1:51 ص
فيديو : الملازم فيصل آل سعود يوجه رسالة لمن يفكر المساس بأمن المملكة
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صحيفة المرصد:تداول “مغردون” مقطع فيديو للملازم فيصل بن خالد آل سعود أكد خلاله أن حدود المملكة آمنة، وأن المعنويات بين الجنود المتواجدين على طول الشريط الحدودي عالية.
جاء ذلك في مقابلة له على قناة “الإخبارية” تم تسجيله من على إحدى النقاط الحدودية قائلاً: “إن المعنويات عالية والعدو مدحور، وسنقطع يد كل من أراد أن يمس أراضي المملكة العربية السعودية”.



تعليقات ( 17 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 17
    7 نوفمبر, 2016 , 4:43 ص
    عدد التعليقات:12683

    برق الحرم

    https://www.youtube.com/watch?v=ddynk7zwqfY
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  2. 16
    7 نوفمبر, 2016 , 4:42 ص

    سعد بن فهد

    طال عمرك في ارض المعركة في منطقة الاشتباكات او في منطقة بعيدة عن الحدود
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  3. 15
    7 نوفمبر, 2016 , 4:27 ص

    .لن .

    مالها الا رجالها بكم يكون لنا وطن نعيش امنين فيه .
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  4. 14
    7 نوفمبر, 2016 , 3:45 ص

    خبير

    على حد علمي من ناس متواجده هناك انه اللي في الصف الاول وفي وجه المدفع ابناء القبائل فقط واغلبهم من الجنوب
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  5. 13
    7 نوفمبر, 2016 , 3:39 ص

    مفقود

    الله يخلي عيال القبايل
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  6. 12
    7 نوفمبر, 2016 , 3:22 ص

    جابر عثرات الكرام

    هالمندسين اللي يعلقون بتعليقات تافهه انتم مكشوفين ومعروفين لمن تنتمون فأسأل الله ان يحشركم مع معمميكم .العزه لله ولرسوله والمؤمنين ثم للوطن وابناؤه المخلصين . حمى الله جنودنا حماتنا من كل شر
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  7. 11
    7 نوفمبر, 2016 , 3:10 ص

    جاسم

    ههههه ايه هين
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  8. 10
    7 نوفمبر, 2016 , 3:07 ص

    محمد

    سامية قلم خنبقة
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  9. 9
    7 نوفمبر, 2016 , 2:52 ص
    عدد التعليقات:721

    سامية

    🌷🇸🇦حماة الوطن أبطالنا البواسل ❤️ الله يحميكم وينصركم 🇸🇦🌷
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  10. 8
    7 نوفمبر, 2016 , 2:28 ص

    Rp1

    ****
    لا يعجبني(6) اعجبني(0)
  11. 7
    7 نوفمبر, 2016 , 2:27 ص

    أبو مصلفح الرياض

    كسرت خاطري ياالي مقهور علينا بإنبطاحنا هنا شخصيا أنا مو منبطح أنا متربع ثقافة الإنبطاح هذي لك ولأشكالك مثل ثقافة الإستراحات اللي انت خابرها وكون إننا عايشين بحلالنا مو سرقة فهذا فضل من الله وحده صحصوح
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  12. 6
    7 نوفمبر, 2016 , 2:23 ص

    أبو مصلفح الرياض

    هتك أعراض وين يابو الشباب لو كانت المسألة تراضي ماعاد هذا اسمه هتك عرض الله يشفيك انت واللي مثلك وإحنا والله نحب لكم الخير يكفيكم شرف ان قتل أحد فيكم يلقب بشهيد وتجيه حوريات وأبو زقم يعرف يوصفهن زين
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  13. 5
    7 نوفمبر, 2016 , 2:08 ص

    خالد

    طيب وباقي الضباط الموجودين ورتب اعلى ليش ما ذكرتوهم بالعنوان ما هم بشر
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  14. 4
    7 نوفمبر, 2016 , 2:05 ص

    محمد

    شفو كيف ابنائنا على الجبهه والموت والدفاع عنا وعن ارضنا بالمقابل السوري واليمني والاجانب يسرقون ويهتكون الاعراض ويشربون المخدرات ومشاكل مع المواطنين وعايشين بنعمة وامن والله قهر السوري واليمني متبطح
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  15. 3
    7 نوفمبر, 2016 , 2:04 ص

    *ابوعبدالله

    الله يحفظك وزملائك وجميع البواسلل على جميع حدود وطنا وينصركم اللهم امين
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  16. 2
    7 نوفمبر, 2016 , 2:03 ص

    ابو عبدالعزيز

    كفو يا ابطال الوطن
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  17. 1
    7 نوفمبر, 2016 , 1:59 ص

    واقع

    الله يكون بعونكم ... بصراحه باين عليكم التعب والإرهاق ,,,
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