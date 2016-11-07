صحيفة المرصد:تداول “مغردون” مقطع فيديو للملازم فيصل بن خالد آل سعود أكد خلاله أن حدود المملكة آمنة، وأن المعنويات بين الجنود المتواجدين على طول الشريط الحدودي عالية.
جاء ذلك في مقابلة له على قناة “الإخبارية” تم تسجيله من على إحدى النقاط الحدودية قائلاً: “إن المعنويات عالية والعدو مدحور، وسنقطع يد كل من أراد أن يمس أراضي المملكة العربية السعودية”.
فيديو : الملازم فيصل آل سعود يوجه رسالة لمن يفكر المساس بأمن المملكة
صحيفة المرصد:تداول “مغردون” مقطع فيديو للملازم فيصل بن خالد آل سعود أكد خلاله أن حدود المملكة آمنة، وأن المعنويات بين الجنود المتواجدين على طول الشريط الحدودي عالية.
تعليقات ( 17 )
عدد التعليقات:12683
برق الحرمhttps://www.youtube.com/watch?v=ddynk7zwqfY
سعد بن فهدطال عمرك في ارض المعركة في منطقة الاشتباكات او في منطقة بعيدة عن الحدود
.لن .مالها الا رجالها بكم يكون لنا وطن نعيش امنين فيه .
خبيرعلى حد علمي من ناس متواجده هناك انه اللي في الصف الاول وفي وجه المدفع ابناء القبائل فقط واغلبهم من الجنوب
مفقودالله يخلي عيال القبايل
جابر عثرات الكرامهالمندسين اللي يعلقون بتعليقات تافهه انتم مكشوفين ومعروفين لمن تنتمون فأسأل الله ان يحشركم مع معمميكم .العزه لله ولرسوله والمؤمنين ثم للوطن وابناؤه المخلصين . حمى الله جنودنا حماتنا من كل شر
جاسمههههه ايه هين
محمدسامية قلم خنبقة
عدد التعليقات:721
سامية🌷🇸🇦حماة الوطن أبطالنا البواسل ❤️ الله يحميكم وينصركم 🇸🇦🌷
Rp1****
أبو مصلفح الرياضكسرت خاطري ياالي مقهور علينا بإنبطاحنا هنا شخصيا أنا مو منبطح أنا متربع ثقافة الإنبطاح هذي لك ولأشكالك مثل ثقافة الإستراحات اللي انت خابرها وكون إننا عايشين بحلالنا مو سرقة فهذا فضل من الله وحده صحصوح
أبو مصلفح الرياضهتك أعراض وين يابو الشباب لو كانت المسألة تراضي ماعاد هذا اسمه هتك عرض الله يشفيك انت واللي مثلك وإحنا والله نحب لكم الخير يكفيكم شرف ان قتل أحد فيكم يلقب بشهيد وتجيه حوريات وأبو زقم يعرف يوصفهن زين
خالدطيب وباقي الضباط الموجودين ورتب اعلى ليش ما ذكرتوهم بالعنوان ما هم بشر
محمدشفو كيف ابنائنا على الجبهه والموت والدفاع عنا وعن ارضنا بالمقابل السوري واليمني والاجانب يسرقون ويهتكون الاعراض ويشربون المخدرات ومشاكل مع المواطنين وعايشين بنعمة وامن والله قهر السوري واليمني متبطح
*ابوعبداللهالله يحفظك وزملائك وجميع البواسلل على جميع حدود وطنا وينصركم اللهم امين
ابو عبدالعزيزكفو يا ابطال الوطن
واقعالله يكون بعونكم ... بصراحه باين عليكم التعب والإرهاق ,,,