أمير سعودي مهاجما MBC : فضائية إبليس هدفها استبدال المساجد بالخمارات!

صحيفة المرصد:شنَّ الأمير خالد آل سعود، هجوماً شديداً على قناة “MBC” واصفاً إياها فضائية إبليس، وأن هدفها ومن على سيرتها هو إسقاط دولة التوحيد على حد قوله.

وقال “آل سعود” في تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” : ” فضائيات إبليس والقائمين عليها هدفهم بإختصار: إسقاط دولة التوحيد وعقيدة السلف ، إقفال المساجد وإبدالها بمحلات لبيع الخمور وممارسة الدعارة”.

وكان “آل سعود” هاجم مدير القناة قبل بضعة أيام قائلا: ” ياوليد البراهيم : أتق الله .. أتق الله .. أتق الله فيما تعرضه قنوات الـ MBC ؛ فوالله ثم والله لن ينفعك مالك يوم تُوضع في قبرك ، وتلقى ربكً”.

" فضائيات إبليس " والقائمين عليها هدفهم بإختصار: إسقاط دولة التوحيد وعقيدة السلف ، إقفال المساجد وإبدالها بمحلات لبيع الخمور وممارسة الدعارة — د. خالد آل سعود (@dr_khalidalsaud) November 6, 2016