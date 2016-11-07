أمير سعودي مهاجما MBC : فضائية إبليس هدفها استبدال المساجد بالخمارات!

صحيفة المرصد:شنَّ الأمير خالد آل سعود، هجوماً شديداً على قناة “MBC” واصفاً إياها فضائية إبليس، وأن هدفها ومن على سيرتها هو إسقاط دولة التوحيد على حد قوله.
وقال “آل سعود” في تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” : ” فضائيات إبليس والقائمين عليها هدفهم بإختصار: إسقاط دولة التوحيد وعقيدة السلف ، إقفال المساجد وإبدالها بمحلات لبيع الخمور وممارسة الدعارة”.
وكان “آل سعود” هاجم مدير القناة قبل بضعة أيام قائلا: ” ياوليد البراهيم : أتق الله .. أتق الله .. أتق الله فيما تعرضه قنوات الـ MBC ؛ فوالله ثم والله لن ينفعك مالك يوم تُوضع في قبرك ، وتلقى ربكً”.
" فضائيات إبليس " والقائمين عليها هدفهم بإختصار: إسقاط دولة التوحيد وعقيدة السلف ، إقفال المساجد وإبدالها بمحلات لبيع الخمور وممارسة الدعارة
— د. خالد آل سعود (@dr_khalidalsaud) November 6, 2016
ياوليد البراهيم :
أتق الله .. أتق الله .. أتق الله فيما تعرضه قنوات الـ MBC ؛ فوالله ثم والله لن ينفعك مالك يوم تُوضع في قبرك ، وتلقى ربكً..
— د. خالد آل سعود (@dr_khalidalsaud) November 1, 2016
تعليقات ( 26 )
سيف الطويرقيقنوات mbc لاتختلف عن أغلب الأنشطة التجارية في المملكة اللوحة والإسم للسعودي والدخل للأجنبي .
اخو صيتهمخالف
الشنفرهانا اعتبرها دعايه لMbc قناه قويه جدا الحكومه تدعمها والا كيف تعطيها 4مليار احتكار للدوري السعودي وتحط فيها برنامج الثامنه مع الشريان وتجيب الوزراء الثلاثه يفتوا فيها قناه ارباحها افضل من شركة سابك
ناصر بن محمدمخالف
مزارع من أرض الطيبينبكل صراحة قنوات MBS من أحسن القنوات الفضائية بس لويتركو مسلسلات التركية
كيفياابليس تباً لك
مفقودلم اجد احد من الظلاميين ينتقد قنوات الفتنة وصال وصفا
مفقودمخالف
مجبر رجل القعسياكثر اللذين علقوا يتابعون برامجها ويسبونها .. ياسمو الامير طيب قنوات روتانا ليه ماذكرتها ونصحت الامير الوليد الاتعلم ان مالكها من اقاربك وهو اولى بالنصيحه صحبح bmc مسختها لكن ماهو البديل غصب 1 و2 و4.
مستشاركجزاك الله خير يا أمير وكثر الله من امثالك وبارك الله فيك وياليت توصل العلم لولي الامر
جيهانمن يوم دخلت القناة المذيعه الخليعه مايا دياب الي كل ملابسها شورتات اصبحت القناة الاولى غير محترمه وللكبار فقط
؟؟؟اتركه،، لحطوه في اللحد، آنذاك يعرف ان الله حق.
متيمكلامك ياسيخ عين الحكمة، الله يوفقك ويسدد خطاك،، يبغون الفساد ينتشر في الارض، والبنات يصاحبون اولاد قبل الزواج،، ويبغون الشباب تصير قدوة شواذ المجتعات المنبوذين
شاآآآايب من جبل عسيرصدق. معول هدم للقيم والأخلاق.
من شبوة اليمنيهللاسف قناه لاتراعي الاسرة همها هدم وليس بناء وضحك على الدقون مسابقات ليس لها الاالربح على المساكين ومسلسلات يستحي الكبير من مشاهدتها وافلام تيسر وتسهل للفجور ودعايه كبيرة اسمها الحضارة العلمانيه
أبو مصلفح الرياضالله أكبر لقد نطق طال عمره باالحق لقد نصر أصحاب الفضيلة لاتستغرب ياسمو الأمير أن القناة مخترقة من أذناب الرذيلة أخاف لادعيت على أصحاب القناة واللي يدعموهم (الي يمولوهم دعم تشريف حضور) أخاف أزعل سموك
سعودمخالف
من شبوة اليمنيهالله يحفظك عزالله انك صدقت الحمدلله حذفتها وعقبال للمسلمين قناه لاحياء ولاحشمه بل وصلت الى حد التطاول
سعيدوماذا تتوقع من قناة يديرها ويشرف عليها طوني وشربل وموارنة لبنان .. والسعوديين الي فيها مجرد سعودة وهميه لا يهشون ولاينشون أو يعتقدون بأن التطور والتحضر في هدم قيم وعادات وطنهم !!
شقرانمخالف