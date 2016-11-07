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أمير سعودي مهاجما MBC : فضائية إبليس هدفها استبدال المساجد بالخمارات!

7 نوفمبر, 2016 , 2:32 ص
أمير سعودي مهاجما MBC : فضائية إبليس هدفها استبدال المساجد بالخمارات!
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صحيفة المرصد:شنَّ الأمير خالد آل سعود، هجوماً شديداً على قناة “MBC” واصفاً إياها فضائية إبليس، وأن هدفها ومن على سيرتها هو إسقاط دولة التوحيد على حد قوله.

وقال “آل سعود” في تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”  : ” فضائيات إبليس والقائمين عليها هدفهم بإختصار: إسقاط دولة التوحيد وعقيدة السلف ، إقفال المساجد وإبدالها بمحلات لبيع الخمور وممارسة الدعارة”.

وكان “آل سعود” هاجم مدير القناة قبل بضعة أيام قائلا: ” ياوليد البراهيم : أتق الله .. أتق الله .. أتق الله فيما تعرضه قنوات الـ MBC ؛ فوالله ثم والله لن ينفعك مالك يوم تُوضع في قبرك ، وتلقى ربكً”.



تعليقات ( 26 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 26
    7 نوفمبر, 2016 , 4:45 ص

    سيف الطويرقي

    قنوات mbc لاتختلف عن أغلب الأنشطة التجارية في المملكة اللوحة والإسم للسعودي والدخل للأجنبي .
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  2. 25
    7 نوفمبر, 2016 , 4:38 ص

    اخو صيته

    مخالف
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  3. 24
    7 نوفمبر, 2016 , 4:25 ص

    الشنفره

    انا اعتبرها دعايه لMbc قناه قويه جدا الحكومه تدعمها والا كيف تعطيها 4مليار احتكار للدوري السعودي وتحط فيها برنامج الثامنه مع الشريان وتجيب الوزراء الثلاثه يفتوا فيها قناه ارباحها افضل من شركة سابك
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  4. 23
    7 نوفمبر, 2016 , 4:24 ص

    ناصر بن محمد

    مخالف
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  5. 22
    7 نوفمبر, 2016 , 3:41 ص

    مزارع من أرض الطيبين

    بكل صراحة قنوات MBS من أحسن القنوات الفضائية بس لويتركو مسلسلات التركية
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  6. 21
    7 نوفمبر, 2016 , 3:36 ص

    كيف

    ياابليس تباً لك
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  7. 20
    7 نوفمبر, 2016 , 3:33 ص

    والله بتعليق (١٥)هبلتنني احسب يوم القيامه يرجل ادع علي العرعور وباقي المحرضين بِسْم الدين أفضل شباب ارض الحرمين بتحريضهم أصبحوا حطب نار ؟؟؟
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  8. 19
    7 نوفمبر, 2016 , 3:28 ص

    **** والله حفظين برامج القناع بمدعين الدين اكثر المخرجين والله ان بعضكم قعد يفحّط يتوج علي حاله لشاف نشرة الأخبار خاصه مع سهير ؟؟؟
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  9. 18
    7 نوفمبر, 2016 , 3:26 ص

    مفقود

    لم اجد احد من الظلاميين ينتقد قنوات الفتنة وصال وصفا
    لا يعجبني(5) اعجبني(0)
  10. 17
    7 نوفمبر, 2016 , 3:23 ص

    مفقود

    مخالف
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  11. 16
    7 نوفمبر, 2016 , 3:22 ص

    الترفيه لا تستعجل جاي جاي جاي والله غير ترحم على ايام mbc لاتستعجل طال عمرك ؟؟؟
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  12. 15
    7 نوفمبر, 2016 , 3:18 ص

    اللهم انزل غضبك ومقتك وعذابك على من يدعم ويمول ويروج لهذه القناة الفاسدة وعلى اشباهها من القنوات الاخرى
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  13. 14
    7 نوفمبر, 2016 , 3:15 ص

    مجبر رجل القعسي

    اكثر اللذين علقوا يتابعون برامجها ويسبونها .. ياسمو الامير طيب قنوات روتانا ليه ماذكرتها ونصحت الامير الوليد الاتعلم ان مالكها من اقاربك وهو اولى بالنصيحه صحبح bmc مسختها لكن ماهو البديل غصب 1 و2 و4.
    لا يعجبني(3) اعجبني(0)
  14. 13
    7 نوفمبر, 2016 , 3:10 ص

    كان بعض السلف الصالح من المتقين الاخيار اذا قلت له اتق الله يرتعد ويخاف ولاينام لمعرفته الله حق المعرفة وهؤلاء الفاسدين من اصحاب القنوات الفاسدة والاعلام الفاسد اذا قلت له اتق الله اخذته العزة بالاثم
    لا يعجبني(0) اعجبني(6)
  15. 12
    7 نوفمبر, 2016 , 2:59 ص

    والله من أفضل القنوات اللي تحرض مص الدم واكل لحوم البشر (وصال) حلقة الشريان الثامنة بالأمير تشيب بالرضاع كفي حماس بِسْم الدين ( الوسطية ) أفضل ولا التحريض ؟؟؟
    لا يعجبني(3) اعجبني(0)
  16. 11
    7 نوفمبر, 2016 , 2:57 ص

    مستشارك

    جزاك الله خير يا أمير وكثر الله من امثالك وبارك الله فيك وياليت توصل العلم لولي الامر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  17. 10
    7 نوفمبر, 2016 , 2:51 ص

    جيهان

    من يوم دخلت القناة المذيعه الخليعه مايا دياب الي كل ملابسها شورتات اصبحت القناة الاولى غير محترمه وللكبار فقط
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  18. 9
    7 نوفمبر, 2016 , 2:46 ص

    ؟؟؟

    اتركه،، لحطوه في اللحد، آنذاك يعرف ان الله حق.
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  19. 8
    7 نوفمبر, 2016 , 2:45 ص

    متيم

    كلامك ياسيخ عين الحكمة، الله يوفقك ويسدد خطاك،، يبغون الفساد ينتشر في الارض، والبنات يصاحبون اولاد قبل الزواج،، ويبغون الشباب تصير قدوة شواذ المجتعات المنبوذين
    لا يعجبني(0) اعجبني(5)
  20. 7
    7 نوفمبر, 2016 , 2:45 ص

    شاآآآايب من جبل عسير

    صدق. معول هدم للقيم والأخلاق.
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  21. 6
    7 نوفمبر, 2016 , 2:43 ص

    من شبوة اليمنيه

    للاسف قناه لاتراعي الاسرة همها هدم وليس بناء وضحك على الدقون مسابقات ليس لها الاالربح على المساكين ومسلسلات يستحي الكبير من مشاهدتها وافلام تيسر وتسهل للفجور ودعايه كبيرة اسمها الحضارة العلمانيه
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  22. 5
    7 نوفمبر, 2016 , 2:41 ص

    أبو مصلفح الرياض

    الله أكبر لقد نطق طال عمره باالحق لقد نصر أصحاب الفضيلة لاتستغرب ياسمو الأمير أن القناة مخترقة من أذناب الرذيلة أخاف لادعيت على أصحاب القناة واللي يدعموهم (الي يمولوهم دعم تشريف حضور) أخاف أزعل سموك
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  23. 4
    7 نوفمبر, 2016 , 2:39 ص

    سعود

    مخالف
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  24. 3
    7 نوفمبر, 2016 , 2:38 ص

    من شبوة اليمنيه

    الله يحفظك عزالله انك صدقت الحمدلله حذفتها وعقبال للمسلمين قناه لاحياء ولاحشمه بل وصلت الى حد التطاول
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  25. 2
    7 نوفمبر, 2016 , 2:38 ص

    سعيد

    وماذا تتوقع من قناة يديرها ويشرف عليها طوني وشربل وموارنة لبنان .. والسعوديين الي فيها مجرد سعودة وهميه لا يهشون ولاينشون أو يعتقدون بأن التطور والتحضر في هدم قيم وعادات وطنهم !!
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  26. 1
    7 نوفمبر, 2016 , 2:34 ص

    شقران

    مخالف
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