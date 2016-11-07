بالفيديو : أسير من ميليشيا “ النجباء ” وقع بأيدي ثوار حلب يبكي كالنساء ويقول: سامحوني

صحيفة المرصد:تداول ناشطون عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مقطع فيديو لأسير ثاني من ميليشيا “النجباء”، تم أسره من قبل قوات المعارضة في حلب.

وبحسب الفيديو المتداول فقد وجه الأسير رسالة لعائلته وهو يبكي طالباً منهم السماح.

وعند سؤاله عن سبب بكائه كونه أسد من حركة النجباء، أجاب باكياً: تركوني وراحوا.. حرموني من أهلي..الله يحرمهم من الدنيا ان شاء الله”.