بالفيديو : أسير من ميليشيا “ النجباء ” وقع بأيدي ثوار حلب يبكي كالنساء ويقول: سامحوني

صحيفة المرصد:تداول ناشطون عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مقطع فيديو لأسير ثاني من ميليشيا “النجباء”، تم أسره من قبل قوات المعارضة في حلب.
وبحسب الفيديو المتداول فقد وجه الأسير رسالة لعائلته وهو يبكي طالباً منهم السماح.
وعند سؤاله عن سبب بكائه كونه أسد من حركة النجباء، أجاب باكياً: تركوني وراحوا.. حرموني من أهلي..الله يحرمهم من الدنيا ان شاء الله”.
تعليقات ( 7 )
سعد بن فهداقطعو رأسة وارسلوة لأسرتة في دولة العراق الشيعية الفارسية عشان يكون عبرة لكل شخص يحاول الوقوف بصف بشار
sar-al-saمن المؤسف والمخجل والعاران تجعل النساء بقصد او بدون قصداو ايحاءاصفه للدونيه ومثل بقصر البكاء عليهن في حين ان بكاء الرجال اكثر واخطر واعظم غبنا وهي تحارب وطياره ووزيره دفاع..... والرجال ابناءهم
زيادعندك بلد اسمه العراق..وهو محتل مناصفة بين داعش وايران😁😁😁 روح حرره..
خالداقطعو راسه وارسلوها الى اهله هذا جاي يقتلك بوسط بيوتكم اقتلوه لعنة الله علية الرافض الشيعي ابن المتعة وعلى خامنئي ابو لحية جربا المجوسي الكافر خنايق كلاب
انشر التعليقابجي بو علي ابجي والطم اشفيك اتا قول قول حسين ابا حسين ابا حسيناه .
؟؟؟اقطع رأسه ولاتأخذ فيه رأفه ابداً.
من شبوة اليمنيهوين عزرائيل اللي يهدد السنه بسحلهم دموع تقيه كذب وبهتان احسن خبر سمعته قيل النوم