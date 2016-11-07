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بالفيديو : أسير من ميليشيا “ النجباء ” وقع بأيدي ثوار حلب يبكي كالنساء ويقول: سامحوني

7 نوفمبر, 2016 , 2:51 ص
بالفيديو : أسير من ميليشيا “ النجباء ” وقع بأيدي ثوار حلب يبكي كالنساء ويقول: سامحوني
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صحيفة المرصد:تداول ناشطون عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مقطع فيديو لأسير ثاني من ميليشيا “النجباء”، تم أسره من قبل قوات المعارضة في حلب.

وبحسب الفيديو المتداول فقد وجه الأسير رسالة لعائلته وهو يبكي طالباً منهم السماح.

وعند سؤاله عن سبب بكائه كونه أسد من حركة النجباء، أجاب باكياً: تركوني وراحوا.. حرموني من أهلي..الله يحرمهم من الدنيا ان شاء الله”.



تعليقات ( 7 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 7
    7 نوفمبر, 2016 , 4:54 ص

    سعد بن فهد

    اقطعو رأسة وارسلوة لأسرتة في دولة العراق الشيعية الفارسية عشان يكون عبرة لكل شخص يحاول الوقوف بصف بشار
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  2. 6
    7 نوفمبر, 2016 , 3:58 ص

    sar-al-sa

    من المؤسف والمخجل والعاران تجعل النساء بقصد او بدون قصداو ايحاءاصفه للدونيه ومثل بقصر البكاء عليهن في حين ان بكاء الرجال اكثر واخطر واعظم غبنا وهي تحارب وطياره ووزيره دفاع..... والرجال ابناءهم
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  3. 5
    7 نوفمبر, 2016 , 3:19 ص

    زياد

    عندك بلد اسمه العراق..وهو محتل مناصفة بين داعش وايران😁😁😁 روح حرره‍..
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  4. 4
    7 نوفمبر, 2016 , 3:05 ص

    خالد

    اقطعو راسه وارسلوها الى اهله هذا جاي يقتلك بوسط بيوتكم اقتلوه لعنة الله علية الرافض الشيعي ابن المتعة وعلى خامنئي ابو لحية جربا المجوسي الكافر خنايق كلاب
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  5. 3
    7 نوفمبر, 2016 , 2:59 ص

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    ابجي بو علي ابجي والطم اشفيك اتا قول قول حسين ابا حسين ابا حسيناه .
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  6. 2
    7 نوفمبر, 2016 , 2:58 ص

    ؟؟؟

    اقطع رأسه ولاتأخذ فيه رأفه ابداً.
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  7. 1
    7 نوفمبر, 2016 , 2:54 ص

    من شبوة اليمنيه

    وين عزرائيل اللي يهدد السنه بسحلهم دموع تقيه كذب وبهتان احسن خبر سمعته قيل النوم
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