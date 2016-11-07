بالفيديو : والد الانتحاري سعد الحارثي يكشف تفاصيل عن حياة ابنه : لهذا السبب أبلغت عنه

صحيفة المرصد: كشف والد الانتحاري سعد سعيد الحارثي ، تفاصيل خاصة عن حياة ابنه الذي قام بتفجير نفسه بحزام ناسف في مسجد المشهد بنجران العام الماضي .

حيث قال الحارثي خلال مقابلة له في برنامج “الثامنة” : “ما توقعت أن يفعل سعد هذا الحادث أبداً، ولا توقعت هذا الشيء منه”، لافتاً إلى أنه قام بإبلاغ الشرطة عنه صباح الإثنين الذي وقعت فيه العملية، ليس شكاً فيه، وإنما قلق عليه، بعدما تغيب عن المنزل 24 ساعة وأغلق جواله”.

كما أوضح الحارثي أن إبنه كان متزوجاً ولديه وظيفة ومستقراً، وكان يسكن معه في نفس البيت، ولديه ولد وبنت، وكان يصوم ويصلي، وحجَّ 5 مرات قبل إقدامه على هذا الفعل ، مستغرباً فعلته وأنه لم يكن متوقع أن يقدم عليها .