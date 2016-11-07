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بالفيديو : والد الانتحاري سعد الحارثي يكشف تفاصيل عن حياة ابنه : لهذا السبب أبلغت عنه

7 نوفمبر, 2016 , 3:03 ص
بالفيديو : والد الانتحاري سعد الحارثي يكشف تفاصيل عن حياة ابنه : لهذا السبب أبلغت عنه
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صحيفة المرصد: كشف والد الانتحاري سعد سعيد الحارثي ، تفاصيل خاصة عن حياة ابنه الذي قام بتفجير نفسه بحزام ناسف في مسجد المشهد بنجران العام الماضي .

حيث قال الحارثي خلال مقابلة له في برنامج “الثامنة” : “ما توقعت أن يفعل سعد هذا الحادث أبداً، ولا توقعت هذا الشيء منه”، لافتاً إلى أنه قام بإبلاغ الشرطة عنه صباح الإثنين الذي وقعت فيه العملية، ليس شكاً فيه، وإنما قلق عليه، بعدما تغيب عن المنزل 24 ساعة وأغلق جواله”.

كما أوضح الحارثي أن إبنه كان متزوجاً ولديه وظيفة ومستقراً، وكان يسكن معه في نفس البيت، ولديه ولد وبنت، وكان يصوم ويصلي، وحجَّ 5 مرات قبل إقدامه على هذا الفعل ، مستغرباً فعلته وأنه لم يكن متوقع أن يقدم عليها .



تعليقات ( 14 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 14
    7 نوفمبر, 2016 , 4:53 ص

    اتقوا الله يا بعض المعلقين في هالشايب المكلوم. لا تتطنزون وادعوا الله ان يعوضه ويصبره ..تروا الدنيا دوارة اليوم تستهزئون فيه وبكره تلاقونها في احد منكم..اللهم يا رب أرفق بهالشايب المسكين وارحمه يا رب.
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  2. 13
    7 نوفمبر, 2016 , 4:41 ص
    عدد التعليقات:12683

    برق الحرم

    ــــــــ(((((((يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ ۖ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا)))))))ـــــــــ
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  3. 12
    7 نوفمبر, 2016 , 4:38 ص
    عدد التعليقات:12683

    برق الحرم

    ((((وأعلم بان الجرح فيهـــم سنــة..... فإذا جـرحت فلـم أكـن مغتابـــــا.... فهم الخوارج فرقة مشــــؤومة ..... فاحذرهم وجانـــــب _الأذنـابــــا)))))
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  4. 11
    7 نوفمبر, 2016 , 4:36 ص
    عدد التعليقات:12683

    برق الحرم

    (((((فكر _الخوارج كم أضاع_ شبابــــا....... قتل _التقاة وأهلك _الأحبابــــــــا....... ذكر الرسول سبيلهم وطريقهــــم .......قــد بان حين قاتلوا _الأصحـابـــا)))))
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  5. 10
    7 نوفمبر, 2016 , 4:01 ص

    مترك العتيبي

    الي جهنم وبئس المصير ارهابي خان وطنه . من قتل نفسه فاهو في جهنم خالد مخلد
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  6. 9
    7 نوفمبر, 2016 , 3:36 ص

    مفقود

    ذكرني بسعد الحارثي يوم فشل في الكورة, طول اللحية وقصر الثوب, وهذولا هم من فشل في الدراسة او الكورة او الفن اتجه للتدين المزعوم
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  7. 8
    7 نوفمبر, 2016 , 3:27 ص

    عبدالله

    يا معيض من نشر هذا الفكر في الثمانينات الان يتسكع في تركيا ونجم كبير في الفضائيات و السوشل ميديا وابناءه يدرسون في امريكا واوربا
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  8. 7
    7 نوفمبر, 2016 , 3:24 ص

    معيض

    حسبنا الله على من غرر بالشباب
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  9. 6
    7 نوفمبر, 2016 , 3:21 ص

    عبدالله

    يامفقود وماهو تفسيرك لانضمام التوانسه والاوربيين للارهاب رغم انهم ينتمون لمجتمعات علمانيه
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  10. 5
    7 نوفمبر, 2016 , 3:20 ص

    مزارع من أرض الطيبين

    اطمئن يأعجيزنا ولدك الآن في مزبلة التأريخ خان بلده وقتل أبناء بلده بحجة وهمية وللعلم كل من تسول له نفسه بأضرار بلدنا وأبناء بلدنا بكل أطيافه رجال الامن الأبطال لهم بالمرصاد مره ثانيه نقول للخائن زباله
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  11. 4
    7 نوفمبر, 2016 , 3:19 ص

    عبيد

    مفقود اسمحلي طرحك يدل على ضحالة عقل وأعمى البصيرة الله يشفيك ممن ابنلاك الله من فقدن للعقل وقل الحيلة والتدبر لديك عقدة وتخلف عقلي لا يعالج
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  12. 3
    7 نوفمبر, 2016 , 3:16 ص

    مفقود

    علامات الارهابي: لبس التنانير عدم لبس العقال تفسيق الفن كره قناة العربية وام بي سي متابعة وصال قذارة الشكل لياقة عالية
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  13. 2
    7 نوفمبر, 2016 , 3:12 ص

    رامز

    وين المحيسني لابارك الله فيه يشوف اباء وأمهات من غرر بهم ولبسهم الاحزمة الناسفه ويرسلهم للحور العين ويبقا هو مع السبايا على الارض
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  14. 1
    7 نوفمبر, 2016 , 3:11 ص

    مفقود

    انت سبب في تشدده, حينما تراه لا يستمع للاغاني ولا يشاهد التلفاز وتعتقد انه تقي, نصيحة بلغ عنه اذا لاحظت انه ليس على الفطرة السوية بحب الحياة والجمال والبهجة,هذه علاماتهم وبداياتهم بتفسيق الغناء والفن
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