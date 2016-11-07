موظفات بمستشفى حكومي يتهمن مديرهن بالتطاول و »خدش الحياء»

صحيفة المرصد : طالبت عدد من الأخصائيات الاجتماعيات في مستشفى الملك فهد بالباحة وزارة الصحة بتشكيل لجنة من خارج مديرية الشؤون الصحية في المنطقة للتحقيق في تجاوزات أحد المسؤولين، حيث أوضحن أنه تطاول عليهن بحديث غير اللائق، كما أنه تجاوز كل الحدود -على حد وصفهن- ورفع يده على إحداهن بالقسم ودائما ما يتلفظ عليهن بعبارات غير لائقة وخادشة للحياء .
وحسب صحيفة “المدينة” قالت الأخصائية الاجتماعية ( ع. س): المسؤول المشار إليه يعمل في المستشفى وكان يسيء التعامل معي وحاول الاعتداء علي بيده ليس لمرة واحدة بل تكرر منه ذلك كما أنه يستخدم أسلوب التفرقة والتحيز ويتعمد إحراجي ويمارس معي أسلوب التهديد في حال تقدمت بشكوى، وطلب مني افتعال المشاكل مع قسم التمريض ورفضت حتى أنه كان يتضايق من حضوري مبكرا في الصباح، وقد أثبت بتوقيعه أمام اسمي في دفتر الحضور والانصراف بأني انسحبت من العمل مع أني أول من حضر في الكشف ووقعت انصراف في نهاية الدوام الساعة 4.30 لذا فأنا أطالب بلجنة تحقيق محايدة للنظر في شكواي بعد أن ضاقت بي السبل ونقلوني خارج المستشفى بدون أي سبب وقد لجأت للصحافة بعد أن قامت لجان من صحة الباحة والمستشفى بالتحقيق في القضية ولم تنصفني، وأضافت: كثرة المشاكل أضرت بي ودمرت نفسيتي، حيث إني مغتربة وبعيدة عن أهلي وأرجو من الوزارة إنصافي ورفع الظلم عني.
كما قالت ( هـ. ز ) التي نقلت مؤخرا لمنطقة مكة المكرمة: إن المسؤول كان يسيء التعامل مع الموظفات بالرغم من أنهن يؤدين العمل على أكمل وجه ويشكك في أخلاق بعضهن ويتعامل بأسلوب غريب جدا، ثم يتراجع ويعتذر للموظفات، ويعود مجددا لتعامله السيء وكان يعمل بأسلوب التفرقة بين الأخصائيات.
وأضافت ( ف. ع ): كان المسؤول المذكور يضايقني ويرفع صوته علي ورفعت شكوى لمدير المستشفى التنفيذي ولم يحل الإشكال ونحن مغتربات من خارج المنطقة ويتم معاملتنا بهذه الطريقة وللأسف لاحظت أنهم لم يتقبلوا أن يكون بينهم امرأة تعمل في القسم وبعدها تدخل المدير الطبي وحولت لقسم التثقيف الصحي، وذلك لم يرض المسؤول فتوجه للشئون الصحية ورفع شكوى ليتم نقلي تعسفيا إلى مستشفى العقيق وللأسف صدمت بالقرار بعد أن استأجرت مسكنا في الباحة ودفعت إيجار ستة أشهر وأطفالي في المدارس، وتوجهت لمكتب مدير الشئون الصحية بالباحة ورفض مقابلتي وطلب من الموظف إبلاغي بضرورة المباشرة في مستشفى العقيق، ولم يهتموا بشكواي على المسؤول الذي أساء التعامل معي.
وقالت الأخصائية ( م. ز) إنها نقلت تعسفيا إلى أحد المستشفيات الطرفية دون أسباب، وصحة الباحة قالت إن نقلي كان على ملاكي الوظيفي بينما لم تطبق القرار على الآخرين، وتمنيت مراعاة خدمتي والسنين التي أمضيتها في خدمة المرضى، ولكني لم أتوقع القرار المفاجئ وأتمنى تطبيقه على الجميع.
تعليقات ( 54 )
شغال معاهميا تعليق 1/ من قدمت فيه الشكوى مدخن و ثوبه طويل و يسمع محمد عبده كل يوم و هو طالع من الدوام ما ضيعه غير الجمال مسكين و نعرف البنات أن عليهم كثير من الملاحظات و لكن المدير كان يمشي ما يبي فضائح
خبرةعلينا ان نختار الشخص المناسب للوظيفة التي بها اشراف على بعض الموظفات. فمثلا وظيفة امين صندوق تتطلب شخص أمين في المقام الاول وقبل كل شيء. رجالنا يعاملون موظفاتهم كمن ملكت أيمانهم.
عدد التعليقات:1
إنسان منصفمشكلة الموظفات,,,,,لم يعتدن على ,,,,جو العمل,,,,متعودات,,,,على دلع آبائهن وأمهاتهن,,,,,ويرغبن أيضا بالدلع في مقار عملهن,,,,,صدقون أكثر الموضفات بالشركات,,من هذه النوعيه,,,أسألو أرباب العمل,,وعن التسيب
خلك بعيد حبك يزيد 😊هذا مسؤل *** المفروض يأخذ عقابه بالتعهد والسجن وإنذار بالفصل ليكون عبره لغيره .
مستانساحتمعن عليه وصفقنه وكل حدة تعطيه بالجزمة
زائرلا حول ولا قوة الا بالله ؛حسبنا الله ونعم الوكيل
زائرلا حول ولا قوة الا بالله ؛حسبنا الله ونعم الوكيل
الساهريام تنوره قصيره
زائرحسبنا الله ونعم الوكيل
هلاالغامدي 👉 ذكر ( غير ) سعودي . للتنبيه
عاجل(وقالت انه يرفع صوته عليها ) ياااي ياربيه يادهنه لاتنكتين .... اللي يسمعك يقول وش هالبنت المدلله اللي تمشي على ورد من يوم كانت صغيره .
عسيرييجب التأكد من هذا الكلام لان النساء كيدهن عظيم ولانهم ناقصات عقل ودين
منصوراذاكان الكلام صحيح فالوزيرتوفيق الربيعة لايمكن ان يظلم عنده احد فتوكلن على الله وابلغنه لعله ان ينصفكن
الوقع غيرهذا موظف ؟!
مطلع على الواقعفساد اداري ومحسوبيات . ياليت والله اني مسؤل وري لنقل كل مسؤول ضيق على الناس واحسسه بالمعاناه لين يعرف الله حق , المشكلة ان المسئولين كل شي يقدم لهم ماحسوا بالمعاناه من قبل لذلك لم يحسوا بالناس
ابوعلي 990كلامك صحيح ارفعوا للوزير ومؤيده شكواكم قد يكون هناك فعلا مدراء غير جديرين بالاداره اما عن طريق شلليه او معرفه او يرغبون في ان يكون بعيدا عن المديريه
ابو يوسفانا اقول ارفعي عليه قضية تحرش انت وزميلاتك واذا ما اخذت حقك فخذية بيدك اصفعية كف علي وجهة وابصغي في وجهة وامام الحضور حتي يتأدب وان كررها فبلغي اخوانك وابناء عمك واتركي الامر لهم .
أرزة 🌲 لبنانالمستشفيات من المستحيلات تكون غير مختلطة أولا ﻷنو من يقود اﻹسعاف رجال ولازم يدخلو للمستشفى بأنفسهم لوضع المصابين//2 __ أحيانا يتطلب دخول جراح شاطر للعمليات الدقيقة
ابو ريانهذا مو رجال يبغي له من يدق خشمه لو عرف ان وراهم رجال ما تصرف كذا ****
عسيريارررررررتح اررررررررتح على المطبخ
جنوبيهذا الجنس لم يسعه المشاكل في المنزل فقام بتصديرها للعمل وتعطيل مصالح اللخرين والا المفترض يربط حبل برجل المرأه ماتطلع من المطبخ
سحرالفاضلة اذا كان كل ما نشرتة صحيح ولديك من الزميلات ما تأكدن كلامك فأرفعن الامر الي الوزير مباشرة عبر الصحافة فلتعلمي ان ولي امرنا حفظة الله واطال في عمرة لا يرضي ان يهان مواطن او يتعدي علي حقوقة .
بنت الوطنيجب تاديب من يتطاول على موظفات الدوله وكسر من يمد يده عليهن فكل الدول موظفينهم سواسيه تحت اداره واحده محترمين لا يتعدا احد على حقوق الاخر رجال واناث الى متى الهمجيه واستعباد النساء
اذكار الصباحوالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم
اذكار الصباحوالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم
يالطيفطيب في اسواق مخصصه للنساء ولان اتصلات نسائيه ومدارس بنات وجامعات طيب ليش المستشفيات لاتكون من عزله وتكون نسائيه ابي افهم لماذا هل هي ..... او..... ليت احد يفهمني ليش سؤال حيرني طول السنين
محقإلى تعليق فريدة شوقي غالبية ابو ثوب قصير الذي تقولي لاتمسح له نفسه الشريفة العمل مع النساء مثل أشباه الرجال لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال (إياكم والدخول على النساء )ولا تنسي أنه تاج على رأسك
عدد التعليقات:4317
العنيدالمحسوبية ما اخفق تطبيق الانظمة و العقوبات. من ال فلان وقبيلة فلان استرو عليه وهكذا تخسبقنا. داري في ناس بتزعل بس هذا هو الواقع الاليم. اذا تبون شيلو اسم القبيلة من الاسماء ويصبح مثله مثل غيره
عدد التعليقات:4317
العنيدالهي اشغل من تعرض لأعراض الآخرين بعرضه هذا الموظف يستحق التشهير لياخذ الناس حذرهم منه!!
الغامدياستحو على وجيهكم يالسعوديين يعني الاردنيه وغيرها من الاجانبيات موظفات في المستشفيات ولهن كل احترام وانتوتطلعون مرجلتكم عند خواتكم السعوديات بدل ماتكونون لهن سند وعون..والله عيب.
قلم الخنبقة وتعدد المعرفاتيجب النظر في شكاوي الأخوات .. فليس من المنطق ان كلهن كاذبات ومديرهن وحده هو الصادق !!
محقبعض المعلقين هنا عقله رايح في الطوشه يقولو ليه يطفشها لأنها يامغفلين تعمل في مجتمع مختلط فيه ذكور لو أنها في مجتمع نسائي للعاشت ملكة ولم يتسلط عليها احد
محقالمرأة التي تعمل في مجتمع مختلط ماتستحي على وجهها مسؤولها رجال غريب عليها اما يبتزها أو يتطاول عليها أو يطفشها لازم أن يكون الطب منفصل تماما الرجال عن النساء كما هو الحال في المدارس الذي يعارض هذا غبي
محقياإخوان صحنا على مر السنين إلى أن بحت أصواتنا لابد من عمل مستشفيات للنساء كلهم نساء من دكتورات وممرضات ومساعدات ومنظفات ومراجعات لايدخله إلا نساء والرجال لهم مستشفياتهم اش وضع المرأة يتطاول عليها
يالطيفافعاله هاذي تسمى عسفهن او اخضاعهن لاطاعته مهما كان مكلبه ولذ كان لديه سند يعني احد يحميه عند الشكاوى عليه وتمميع شكواهن فسوف يعتبرهم وقع تحت ولايته فلن يتوقف حتى ياتيه امر يحرج كبريائه وينكشف ضعفه
الشهاب الاحمرالمرأة لاتنفع لها وظيفة التمريض والمستشفيات ابدا.
زائرهالمرأه مخلصه في عملها في العاده
عدد التعليقات:5645
المنتصر باللهبعض المسؤولين يستغل منصبه لابتزاز الموظفين في دفع رشاوي له والبعض يستغل هؤلاء الممرضات وإذا تم الإبلاغ عنه تدخل فيها الواسطات والمحسوبيات ويصبح الطالب مطلوب وصاحب الحق مجرم وصارت كثير مثل هذه الحالات
جنوبية..🌻🌻نصيحة للبنات أي ذكر يرفع يده لايغرك كثرت شنبه اعرفي انه جبان وحيلته على النساء ارفعي يدك بالمقابل وشوفي كيف ينتفض من الخوف تبين تعرفين الرجال الصح الي حتى مجادلة لسان مايجادلك هذا عاد واجب تحترميه رجل
عدد التعليقات:5645
المنتصر باللههذا المسؤول خبيث وله أهداف قذره من وراء هذه الأفعال ويعلم أنه في حال تم شكايته ماعندك احد والمسؤول راح ياقف معه والحل الصحيح هو تاديبه على طريقة الأخ معيض لكي تتادب ***الأخرى لأن هذه الحاله منتشره
احمد عسيرياسمعوا قبل ان تحكموا فالحقيقة غائبة اذا نقص احد اطرافها
عدد التعليقات:327
الديدحاناذا فعلا تطاول بيده يجب محاسبته وقص اليد في المستشفى .
فريدة شوقيلا يكون ابو ثوب قصير