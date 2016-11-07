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موظفات بمستشفى حكومي يتهمن مديرهن بالتطاول و »خدش الحياء»

7 نوفمبر, 2016 , 5:49 ص
موظفات بمستشفى حكومي يتهمن مديرهن بالتطاول و »خدش الحياء»
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صحيفة المرصد : طالبت عدد من الأخصائيات الاجتماعيات في مستشفى الملك فهد بالباحة وزارة الصحة بتشكيل لجنة من خارج مديرية الشؤون الصحية في المنطقة للتحقيق في تجاوزات أحد المسؤولين، حيث أوضحن أنه تطاول عليهن بحديث غير اللائق، كما أنه تجاوز كل الحدود -على حد وصفهن- ورفع يده على إحداهن بالقسم ودائما ما يتلفظ عليهن بعبارات غير لائقة وخادشة للحياء .

وحسب صحيفة “المدينة” قالت الأخصائية الاجتماعية ( ع. س): المسؤول المشار إليه يعمل في المستشفى وكان يسيء التعامل معي وحاول الاعتداء علي بيده ليس لمرة واحدة بل تكرر منه ذلك كما أنه يستخدم أسلوب التفرقة والتحيز ويتعمد إحراجي ويمارس معي أسلوب التهديد في حال تقدمت بشكوى، وطلب مني افتعال المشاكل مع قسم التمريض ورفضت حتى أنه كان يتضايق من حضوري مبكرا في الصباح، وقد أثبت بتوقيعه أمام اسمي في دفتر الحضور والانصراف بأني انسحبت من العمل مع أني أول من حضر في الكشف ووقعت انصراف في نهاية الدوام الساعة 4.30 لذا فأنا أطالب بلجنة تحقيق محايدة للنظر في شكواي بعد أن ضاقت بي السبل ونقلوني خارج المستشفى بدون أي سبب وقد لجأت للصحافة بعد أن قامت لجان من صحة الباحة والمستشفى بالتحقيق في القضية ولم تنصفني، وأضافت: كثرة المشاكل أضرت بي ودمرت نفسيتي، حيث إني مغتربة وبعيدة عن أهلي وأرجو من الوزارة إنصافي ورفع الظلم عني.

كما قالت ( هـ. ز ) التي نقلت مؤخرا لمنطقة مكة المكرمة: إن المسؤول كان يسيء التعامل مع الموظفات بالرغم من أنهن يؤدين العمل على أكمل وجه ويشكك في أخلاق بعضهن ويتعامل بأسلوب غريب جدا، ثم يتراجع ويعتذر للموظفات، ويعود مجددا لتعامله السيء وكان يعمل بأسلوب التفرقة بين الأخصائيات.

وأضافت ( ف. ع ): كان المسؤول المذكور يضايقني ويرفع صوته علي ورفعت شكوى لمدير المستشفى التنفيذي ولم يحل الإشكال ونحن مغتربات من خارج المنطقة ويتم معاملتنا بهذه الطريقة وللأسف لاحظت أنهم لم يتقبلوا أن يكون بينهم امرأة تعمل في القسم وبعدها تدخل المدير الطبي وحولت لقسم التثقيف الصحي، وذلك لم يرض المسؤول فتوجه للشئون الصحية ورفع شكوى ليتم نقلي تعسفيا إلى مستشفى العقيق وللأسف صدمت بالقرار بعد أن استأجرت مسكنا في الباحة ودفعت إيجار ستة أشهر وأطفالي في المدارس، وتوجهت لمكتب مدير الشئون الصحية بالباحة ورفض مقابلتي وطلب من الموظف إبلاغي بضرورة المباشرة في مستشفى العقيق، ولم يهتموا بشكواي على المسؤول الذي أساء التعامل معي.

وقالت الأخصائية ( م. ز) إنها نقلت تعسفيا إلى أحد المستشفيات الطرفية دون أسباب، وصحة الباحة قالت إن نقلي كان على ملاكي الوظيفي بينما لم تطبق القرار على الآخرين، وتمنيت مراعاة خدمتي والسنين التي أمضيتها في خدمة المرضى، ولكني لم أتوقع القرار المفاجئ وأتمنى تطبيقه على الجميع.



تعليقات ( 54 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 54
    7 نوفمبر, 2016 , 8:54 ص

    بختصار الموظفة لازم تديرها موظفة عشان كلن يشوف الدرب زين
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  2. 53
    7 نوفمبر, 2016 , 8:53 ص

    اعقتد ان الرجل وسيم وكن يتقاتلن عليه يعني يرسمن عليه لزواج
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  3. 52
    7 نوفمبر, 2016 , 8:49 ص

    شغال معاهم

    يا تعليق 1/ من قدمت فيه الشكوى مدخن و ثوبه طويل و يسمع محمد عبده كل يوم و هو طالع من الدوام ما ضيعه غير الجمال مسكين و نعرف البنات أن عليهم كثير من الملاحظات و لكن المدير كان يمشي ما يبي فضائح
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  4. 51
    7 نوفمبر, 2016 , 8:39 ص

    خبرة

    علينا ان نختار الشخص المناسب للوظيفة التي بها اشراف على بعض الموظفات. فمثلا وظيفة امين صندوق تتطلب شخص أمين في المقام الاول وقبل كل شيء. رجالنا يعاملون موظفاتهم كمن ملكت أيمانهم.
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  5. 50
    7 نوفمبر, 2016 , 8:38 ص
    عدد التعليقات:1

    إنسان منصف

    مشكلة الموظفات,,,,,لم يعتدن على ,,,,جو العمل,,,,متعودات,,,,على دلع آبائهن وأمهاتهن,,,,,ويرغبن أيضا بالدلع في مقار عملهن,,,,,صدقون أكثر الموضفات بالشركات,,من هذه النوعيه,,,أسألو أرباب العمل,,وعن التسيب
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  6. 49
    7 نوفمبر, 2016 , 8:36 ص

    خلك بعيد حبك يزيد 😊

    هذا مسؤل *** المفروض يأخذ عقابه بالتعهد والسجن وإنذار بالفصل ليكون عبره لغيره .
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  7. 48
    7 نوفمبر, 2016 , 8:34 ص

    مستانس

    احتمعن عليه وصفقنه وكل حدة تعطيه بالجزمة
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  8. 47
    7 نوفمبر, 2016 , 8:28 ص

    زائر

    لا حول ولا قوة الا بالله ؛حسبنا الله ونعم الوكيل
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  9. 46
    7 نوفمبر, 2016 , 8:27 ص

    زائر

    لا حول ولا قوة الا بالله ؛حسبنا الله ونعم الوكيل
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  10. 45
    7 نوفمبر, 2016 , 8:27 ص

    الساهري

    ام تنوره قصيره
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  11. 44
    7 نوفمبر, 2016 , 8:25 ص

    زائر

    حسبنا الله ونعم الوكيل
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  12. 43
    7 نوفمبر, 2016 , 8:10 ص

    هلا

    الغامدي 👉 ذكر ( غير ) سعودي . للتنبيه
    لا يعجبني(0) اعجبني(8)
  13. 42
    7 نوفمبر, 2016 , 8:08 ص

    عاجل

    (وقالت انه يرفع صوته عليها ) ياااي ياربيه يادهنه لاتنكتين .... اللي يسمعك يقول وش هالبنت المدلله اللي تمشي على ورد من يوم كانت صغيره .
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  14. 41
    7 نوفمبر, 2016 , 8:03 ص

    عسيري

    يجب التأكد من هذا الكلام لان النساء كيدهن عظيم ولانهم ناقصات عقل ودين
    لا يعجبني(2) اعجبني(4)
  15. 40
    7 نوفمبر, 2016 , 7:57 ص

    هذا ما جناه الاختلاط وأضر بالنساء امرأة مغتربة تشكو مسئولاً متسلطاً لا يخاف الله لماذا الرجال هم من يتحكمون في بنات خلق الله ويذيقونهن صنوف العذاب وللأسف يجد هذا الظالم من يقف معه ؟؟؟؟!!!.
    لا يعجبني(2) اعجبني(2)
  16. 39
    7 نوفمبر, 2016 , 7:49 ص

    منصور

    اذاكان الكلام صحيح فالوزيرتوفيق الربيعة لايمكن ان يظلم عنده احد فتوكلن على الله وابلغنه لعله ان ينصفكن
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  17. 38
    7 نوفمبر, 2016 , 7:48 ص

    الوقع غير

    هذا موظف ؟!
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  18. 37
    7 نوفمبر, 2016 , 7:38 ص

    مطلع على الواقع

    فساد اداري ومحسوبيات . ياليت والله اني مسؤل وري لنقل كل مسؤول ضيق على الناس واحسسه بالمعاناه لين يعرف الله حق , المشكلة ان المسئولين كل شي يقدم لهم ماحسوا بالمعاناه من قبل لذلك لم يحسوا بالناس
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  19. 36
    7 نوفمبر, 2016 , 7:33 ص

    مع احترامي لكلام الموظفات لكن خذ لاتسعجل بالحكم حتى تأخذ العلم من الطرفين
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  20. 35
    7 نوفمبر, 2016 , 7:27 ص

    ابوعلي 990

    كلامك صحيح ارفعوا للوزير ومؤيده شكواكم قد يكون هناك فعلا مدراء غير جديرين بالاداره اما عن طريق شلليه او معرفه او يرغبون في ان يكون بعيدا عن المديريه
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  21. 34
    7 نوفمبر, 2016 , 7:23 ص

    ابو يوسف

    انا اقول ارفعي عليه قضية تحرش انت وزميلاتك واذا ما اخذت حقك فخذية بيدك اصفعية كف علي وجهة وابصغي في وجهة وامام الحضور حتي يتأدب وان كررها فبلغي اخوانك وابناء عمك واتركي الامر لهم .
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  22. 33
    7 نوفمبر, 2016 , 7:17 ص

    لا إله إلا الله
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  23. 32
    7 نوفمبر, 2016 , 7:16 ص

    أرزة 🌲 لبنان

    المستشفيات من المستحيلات تكون غير مختلطة أولا ﻷنو من يقود اﻹسعاف رجال ولازم يدخلو للمستشفى بأنفسهم لوضع المصابين//2 __ أحيانا يتطلب دخول جراح شاطر للعمليات الدقيقة
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  24. 31
    7 نوفمبر, 2016 , 7:15 ص

    والله هذا حده مو مدير. حده. ببيتهم يقطع بصل اش التخلف ذا ماخذ حريته لانه ذكر ترى في بنات ارجل منك وياااا.....
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  25. 30
    7 نوفمبر, 2016 , 7:14 ص

    ابو ريان

    هذا مو رجال يبغي له من يدق خشمه لو عرف ان وراهم رجال ما تصرف كذا ****
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  26. 29
    7 نوفمبر, 2016 , 7:14 ص

    عسيري

    ارررررررتح اررررررررتح على المطبخ
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  27. 28
    7 نوفمبر, 2016 , 7:13 ص

    اللهم صل وسلم علي نبينا محمد وعلى اله وصحبه الكرام
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  28. 27
    7 نوفمبر, 2016 , 7:08 ص

    والله لو خذ له كف. وووفشلوه قدام رجال ماعاد يعيدها بس البنات سكتو لو مكانهم انا بالشنطه واشرشحه خليه يمد يده والله لكسرها مافيه ذره رجوله ذا
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  29. 26
    7 نوفمبر, 2016 , 7:07 ص

    جنوبي

    هذا الجنس لم يسعه المشاكل في المنزل فقام بتصديرها للعمل وتعطيل مصالح اللخرين والا المفترض يربط حبل برجل المرأه ماتطلع من المطبخ
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  30. 25
    7 نوفمبر, 2016 , 7:06 ص

    سحر

    الفاضلة اذا كان كل ما نشرتة صحيح ولديك من الزميلات ما تأكدن كلامك فأرفعن الامر الي الوزير مباشرة عبر الصحافة فلتعلمي ان ولي امرنا حفظة الله واطال في عمرة لا يرضي ان يهان مواطن او يتعدي علي حقوقة .
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  31. 24
    7 نوفمبر, 2016 , 6:47 ص

    بنت الوطن

    يجب تاديب من يتطاول على موظفات الدوله وكسر من يمد يده عليهن فكل الدول موظفينهم سواسيه تحت اداره واحده محترمين لا يتعدا احد على حقوق الاخر رجال واناث الى متى الهمجيه واستعباد النساء
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  32. 23
    7 نوفمبر, 2016 , 6:45 ص

    اذكار الصباح

    والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  33. 22
    7 نوفمبر, 2016 , 6:43 ص

    اذكار الصباح

    والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  34. 21
    7 نوفمبر, 2016 , 6:42 ص

    هل تتحرك الصحة وتحل الموضوع الله اعلم
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  35. 20
    7 نوفمبر, 2016 , 6:39 ص

    يالطيف

    طيب في اسواق مخصصه للنساء ولان اتصلات نسائيه ومدارس بنات وجامعات طيب ليش المستشفيات لاتكون من عزله وتكون نسائيه ابي افهم لماذا هل هي ..... او..... ليت احد يفهمني ليش سؤال حيرني طول السنين
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  36. 19
    7 نوفمبر, 2016 , 6:38 ص

    محق

    إلى تعليق فريدة شوقي غالبية ابو ثوب قصير الذي تقولي لاتمسح له نفسه الشريفة العمل مع النساء مثل أشباه الرجال لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال (إياكم والدخول على النساء )ولا تنسي أنه تاج على رأسك
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  37. 18
    7 نوفمبر, 2016 , 6:37 ص
    عدد التعليقات:4317

    العنيد

    المحسوبية ما اخفق تطبيق الانظمة و العقوبات. من ال فلان وقبيلة فلان استرو عليه وهكذا تخسبقنا. داري في ناس بتزعل بس هذا هو الواقع الاليم. اذا تبون شيلو اسم القبيلة من الاسماء ويصبح مثله مثل غيره
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  38. 17
    7 نوفمبر, 2016 , 6:36 ص
    عدد التعليقات:4317

    العنيد

    الهي اشغل من تعرض لأعراض الآخرين بعرضه هذا الموظف يستحق التشهير لياخذ الناس حذرهم منه!!
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  39. 16
    7 نوفمبر, 2016 , 6:35 ص

    الغامدي

    استحو على وجيهكم يالسعوديين يعني الاردنيه وغيرها من الاجانبيات موظفات في المستشفيات ولهن كل احترام وانتوتطلعون مرجلتكم عند خواتكم السعوديات بدل ماتكونون لهن سند وعون..والله عيب.
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  40. 15
    7 نوفمبر, 2016 , 6:33 ص

    قلم الخنبقة وتعدد المعرفات

    يجب النظر في شكاوي الأخوات .. فليس من المنطق ان كلهن كاذبات ومديرهن وحده هو الصادق !!
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  41. 14
    7 نوفمبر, 2016 , 6:32 ص

    محق

    بعض المعلقين هنا عقله رايح في الطوشه يقولو ليه يطفشها لأنها يامغفلين تعمل في مجتمع مختلط فيه ذكور لو أنها في مجتمع نسائي للعاشت ملكة ولم يتسلط عليها احد
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  42. 13
    7 نوفمبر, 2016 , 6:28 ص

    محق

    المرأة التي تعمل في مجتمع مختلط ماتستحي على وجهها مسؤولها رجال غريب عليها اما يبتزها أو يتطاول عليها أو يطفشها لازم أن يكون الطب منفصل تماما الرجال عن النساء كما هو الحال في المدارس الذي يعارض هذا غبي
    لا يعجبني(3) اعجبني(4)
  43. 12
    7 نوفمبر, 2016 , 6:25 ص

    محق

    ياإخوان صحنا على مر السنين إلى أن بحت أصواتنا لابد من عمل مستشفيات للنساء كلهم نساء من دكتورات وممرضات ومساعدات ومنظفات ومراجعات لايدخله إلا نساء والرجال لهم مستشفياتهم اش وضع المرأة يتطاول عليها
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  44. 11
    7 نوفمبر, 2016 , 6:24 ص

    يالطيف

    افعاله هاذي تسمى عسفهن او اخضاعهن لاطاعته مهما كان مكلبه ولذ كان لديه سند يعني احد يحميه عند الشكاوى عليه وتمميع شكواهن فسوف يعتبرهم وقع تحت ولايته فلن يتوقف حتى ياتيه امر يحرج كبريائه وينكشف ضعفه
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  45. 10
    7 نوفمبر, 2016 , 6:17 ص

    الشهاب الاحمر

    المرأة لاتنفع لها وظيفة التمريض والمستشفيات ابدا.
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  46. 9
    7 نوفمبر, 2016 , 6:16 ص

    زائره

    المرأه مخلصه في عملها في العاده
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  47. 8
    7 نوفمبر, 2016 , 6:16 ص
    عدد التعليقات:5645

    المنتصر بالله

    بعض المسؤولين يستغل منصبه لابتزاز الموظفين في دفع رشاوي له والبعض يستغل هؤلاء الممرضات وإذا تم الإبلاغ عنه تدخل فيها الواسطات والمحسوبيات ويصبح الطالب مطلوب وصاحب الحق مجرم وصارت كثير مثل هذه الحالات
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  48. 7
    7 نوفمبر, 2016 , 6:16 ص

    جنوبية..🌻🌻

    نصيحة للبنات أي ذكر يرفع يده لايغرك كثرت شنبه اعرفي انه جبان وحيلته على النساء ارفعي يدك بالمقابل وشوفي كيف ينتفض من الخوف تبين تعرفين الرجال الصح الي حتى مجادلة لسان مايجادلك هذا عاد واجب تحترميه رجل
    لا يعجبني(1) اعجبني(3)
  49. 6
    7 نوفمبر, 2016 , 6:07 ص
    عدد التعليقات:5645

    المنتصر بالله

    هذا المسؤول خبيث وله أهداف قذره من وراء هذه الأفعال ويعلم أنه في حال تم شكايته ماعندك احد والمسؤول راح ياقف معه والحل الصحيح هو تاديبه على طريقة الأخ معيض لكي تتادب ***الأخرى لأن هذه الحاله منتشره
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  50. 5
    7 نوفمبر, 2016 , 6:07 ص

    المرأة اذا خالطت الرجال هينت وسمجت واظطهدت .. ليس لها الا الوظيفه مع بنات جنسها 🤓
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  51. 4
    7 نوفمبر, 2016 , 6:04 ص

    تــ1 !! مالها علاقة بأبو ثوب قصير او ثوب طويل او أبو كرفته وقميص ؟؟ بأختصار أقول ( الأخلاق تنبت كالنبـــــات *** إذا سقيت بماء المكرمـــــات ) كالنبتة كائن حي ينمو إذا سقي وتغذى على الصفات الحميدة..
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  52. 3
    7 نوفمبر, 2016 , 6:03 ص

    احمد عسيري

    اسمعوا قبل ان تحكموا فالحقيقة غائبة اذا نقص احد اطرافها
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  53. 2
    7 نوفمبر, 2016 , 5:52 ص
    عدد التعليقات:327

    الديدحان

    اذا فعلا تطاول بيده يجب محاسبته وقص اليد في المستشفى .
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  54. 1
    7 نوفمبر, 2016 , 5:51 ص

    فريدة شوقي

    لا يكون ابو ثوب قصير
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