  1. الرئيسية
  2. آخر الأخبار

«المدنية» لـ«5» آلاف متقدمة: عدم المراجعة.. «رجوع» عن الرغبة!

7 نوفمبر, 2016 , 6:23 ص
«المدنية» لـ«5» آلاف متقدمة: عدم المراجعة.. «رجوع» عن الرغبة!
  • 1٬310
  • 13
  • حجم الخط

صحيفة المرصد : شددت وزارة الخدمة المدنية على خمسة آلاف متقدمة إلى وظائف تعليمية بأن المتأخرات عن إحضار أصول الوثائق المستوفية لجميع مكوناتها النظامية خلال فترة المطابقة لن يتم النظر في مستنداتهن بعد نهاية الفترة المحددة للمطابقة. واعتبرت الوزارة عدم المراجعة خلال فترة المطابقة «رجوعا عن الرغبة في التوظيف». وأوضحت في بيان أمس أن الدعوة للمطابقة لا تعني الترشيح النهائي.

وحثت خمسة آلاف متقدمة على الوظائف إلى المطابقة النهائية للبيانات لدى أي من فروع أو مكاتب الوزارة في مختلف المناطق والمحافظات اعتباراً من اليوم (الاثنين) وحتى نهاية دوام يوم الخميس القادم، مصطحبات معهن الهوية الوطنية، أو سجل الأسرة المضافة إليه المتقدمة، إلى جانب وثيقة التخرج الأصلية. وأكدت الوزارة أن وثيقة التخرج لابد أن توضح التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج، إضافة إلى كشف الدرجات حسب صحيفة “عكاظ”.

أما الحاصلات على المؤهلات الخارجية فيتطلب منهن إرفاق معادلة لجنة المعادلات بوزارة التعليم مع إرفاق مفاتيح المعدل. وفي ما يتعلق بالحاصلات على الدبلوم التربوي فيتطلب إرفاق وثيقة الدبلوم العام في التربية، في حال كون المتقدمة تحمل مؤهلاً غير تربوي. والحاصلات على دبلوم التربية الخاصة يتطلب منهن إرفاق وثيقة دبلوم التربية الخاصة.



تعليقات ( 13 )

اترك تعليق

* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 13
    7 نوفمبر, 2016 , 8:25 ص

    عابر سبيل

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  2. 12
    7 نوفمبر, 2016 , 8:16 ص

    حصان مطير

    تستهبلون انتو ؟ كم وحده راجعت طمرتو في حلقها وقلتو لها خلاص حنا بنتصل عليك مافي داعي تزعجينا كل يوم وانتي هنا ؟؟؟؟والان تقولون اللي ماتراجع بتروح عليها الوظيفه ؟؟؟ انتو تدورون المعذره وشغلكم بالواسطه
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  3. 11
    7 نوفمبر, 2016 , 8:07 ص

    محمد

    بدينا بالنكد والتعقيد ياالله صباح خير
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  4. 10
    7 نوفمبر, 2016 , 8:04 ص

    الله يهلكه ويدمره من كان السبب في عدم تعيين الخريجات القديمات .
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  5. 9
    7 نوفمبر, 2016 , 7:53 ص

    الله يجعل من تلاعب بالتوظيف بمرض سرطان بالمخ

    15 سنه انتظار لامتى انتظار
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  6. 8
    7 نوفمبر, 2016 , 7:52 ص

    الله يجعل من تلاعب بالتوظيف بمرض سرطان بالمخ

    حسبي الله ونعم الوكيل بكل مسؤال سلب حق انسانه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  7. 7
    7 نوفمبر, 2016 , 7:50 ص

    هل معقول التعيينات نزيه بدون ظلم

    لازم تثبت الخدمه المدنيه انها اختارت الاحق بالتوظيف بثبات علاني اما عرض النتايج والدرجات ليس اثباتن ممكن فيه تلاعب بالدرجات ورفع درجات من يريدون تعيينهن بالواسطه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  8. 6
    7 نوفمبر, 2016 , 7:45 ص

    عيدو النظام السابق كلن تعين حسبه مدينتها فقط

    يعني ماتعين حتى تطلب مدينه تبعد الف كيلو
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  9. 5
    7 نوفمبر, 2016 , 7:43 ص

    اعرف خريجات بمرتبه الشرف من عشر سنوات لم يتم تعيينهن

    الخدعه المدنيه بحاجه رقابه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  10. 4
    7 نوفمبر, 2016 , 7:40 ص

    أم علي

    طيب انا وش اسوي بحالي ١٦ سنة عطالة وزوجي مو راضي يصرف علي لاملبس ولا مأكل عندي شهادة ويعطوني المحسنين ورفض زوجي يوظفني بياعة راضية بأي شيء لو خدامة ببيوت
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  11. 3
    7 نوفمبر, 2016 , 6:44 ص

    زوجتي لها ١١عام ماتم تعينها خافو الله وأتقوه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  12. 2
    7 نوفمبر, 2016 , 6:38 ص

    وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون

    لاحول ولاقوة الابالله
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  13. 1
    7 نوفمبر, 2016 , 6:34 ص

    يوسف

    يا شين التهديد والذلة ... طيب معقولة 5000 ما بيكون فيهم اللي عندة ضروف قد تمنعة خلال الأسبوع
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)

صحيفة المرصد مصرحة من وزارة الثقافة والإعلام

جميع الحقوق محفوظة لدى صحيفة المرصد © 2016

سيرفرات وادراتها من دكتور سيرفر ومن تصميم