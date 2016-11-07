«المدنية» لـ«5» آلاف متقدمة: عدم المراجعة.. «رجوع» عن الرغبة!

صحيفة المرصد : شددت وزارة الخدمة المدنية على خمسة آلاف متقدمة إلى وظائف تعليمية بأن المتأخرات عن إحضار أصول الوثائق المستوفية لجميع مكوناتها النظامية خلال فترة المطابقة لن يتم النظر في مستنداتهن بعد نهاية الفترة المحددة للمطابقة. واعتبرت الوزارة عدم المراجعة خلال فترة المطابقة «رجوعا عن الرغبة في التوظيف». وأوضحت في بيان أمس أن الدعوة للمطابقة لا تعني الترشيح النهائي.
وحثت خمسة آلاف متقدمة على الوظائف إلى المطابقة النهائية للبيانات لدى أي من فروع أو مكاتب الوزارة في مختلف المناطق والمحافظات اعتباراً من اليوم (الاثنين) وحتى نهاية دوام يوم الخميس القادم، مصطحبات معهن الهوية الوطنية، أو سجل الأسرة المضافة إليه المتقدمة، إلى جانب وثيقة التخرج الأصلية. وأكدت الوزارة أن وثيقة التخرج لابد أن توضح التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج، إضافة إلى كشف الدرجات حسب صحيفة “عكاظ”.
أما الحاصلات على المؤهلات الخارجية فيتطلب منهن إرفاق معادلة لجنة المعادلات بوزارة التعليم مع إرفاق مفاتيح المعدل. وفي ما يتعلق بالحاصلات على الدبلوم التربوي فيتطلب إرفاق وثيقة الدبلوم العام في التربية، في حال كون المتقدمة تحمل مؤهلاً غير تربوي. والحاصلات على دبلوم التربية الخاصة يتطلب منهن إرفاق وثيقة دبلوم التربية الخاصة.
تعليقات ( 13 )
عابر سبيلمخالف للنشر
حصان مطيرتستهبلون انتو ؟ كم وحده راجعت طمرتو في حلقها وقلتو لها خلاص حنا بنتصل عليك مافي داعي تزعجينا كل يوم وانتي هنا ؟؟؟؟والان تقولون اللي ماتراجع بتروح عليها الوظيفه ؟؟؟ انتو تدورون المعذره وشغلكم بالواسطه
محمدبدينا بالنكد والتعقيد ياالله صباح خير
الله يجعل من تلاعب بالتوظيف بمرض سرطان بالمخ15 سنه انتظار لامتى انتظار
الله يجعل من تلاعب بالتوظيف بمرض سرطان بالمخحسبي الله ونعم الوكيل بكل مسؤال سلب حق انسانه
هل معقول التعيينات نزيه بدون ظلملازم تثبت الخدمه المدنيه انها اختارت الاحق بالتوظيف بثبات علاني اما عرض النتايج والدرجات ليس اثباتن ممكن فيه تلاعب بالدرجات ورفع درجات من يريدون تعيينهن بالواسطه
عيدو النظام السابق كلن تعين حسبه مدينتها فقطيعني ماتعين حتى تطلب مدينه تبعد الف كيلو
اعرف خريجات بمرتبه الشرف من عشر سنوات لم يتم تعيينهنالخدعه المدنيه بحاجه رقابه
أم عليطيب انا وش اسوي بحالي ١٦ سنة عطالة وزوجي مو راضي يصرف علي لاملبس ولا مأكل عندي شهادة ويعطوني المحسنين ورفض زوجي يوظفني بياعة راضية بأي شيء لو خدامة ببيوت
وماكان الله معذبهم وهم يستغفرونلاحول ولاقوة الابالله
يوسفيا شين التهديد والذلة ... طيب معقولة 5000 ما بيكون فيهم اللي عندة ضروف قد تمنعة خلال الأسبوع