«المدنية» لـ«5» آلاف متقدمة: عدم المراجعة.. «رجوع» عن الرغبة!

صحيفة المرصد : شددت وزارة الخدمة المدنية على خمسة آلاف متقدمة إلى وظائف تعليمية بأن المتأخرات عن إحضار أصول الوثائق المستوفية لجميع مكوناتها النظامية خلال فترة المطابقة لن يتم النظر في مستنداتهن بعد نهاية الفترة المحددة للمطابقة. واعتبرت الوزارة عدم المراجعة خلال فترة المطابقة «رجوعا عن الرغبة في التوظيف». وأوضحت في بيان أمس أن الدعوة للمطابقة لا تعني الترشيح النهائي.

وحثت خمسة آلاف متقدمة على الوظائف إلى المطابقة النهائية للبيانات لدى أي من فروع أو مكاتب الوزارة في مختلف المناطق والمحافظات اعتباراً من اليوم (الاثنين) وحتى نهاية دوام يوم الخميس القادم، مصطحبات معهن الهوية الوطنية، أو سجل الأسرة المضافة إليه المتقدمة، إلى جانب وثيقة التخرج الأصلية. وأكدت الوزارة أن وثيقة التخرج لابد أن توضح التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج، إضافة إلى كشف الدرجات حسب صحيفة “عكاظ”.

أما الحاصلات على المؤهلات الخارجية فيتطلب منهن إرفاق معادلة لجنة المعادلات بوزارة التعليم مع إرفاق مفاتيح المعدل. وفي ما يتعلق بالحاصلات على الدبلوم التربوي فيتطلب إرفاق وثيقة الدبلوم العام في التربية، في حال كون المتقدمة تحمل مؤهلاً غير تربوي. والحاصلات على دبلوم التربية الخاصة يتطلب منهن إرفاق وثيقة دبلوم التربية الخاصة.