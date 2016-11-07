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“الثقافة والإعلام” تكشف سبب مصادرة كتب مقهى الراوي

7 نوفمبر, 2016 , 6:29 ص
“الثقافة والإعلام” تكشف سبب مصادرة كتب مقهى الراوي
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صحيفة المرصد : أكدت وزارة الثقافة والإعلام أمس (الأحد) أنها صادرت الكتب الموجودة في مقهى الراوي المخصص للقراءة بمدينة الرياض، لمخالفتها الإجراءات النظامية، لافتة إلى أن الجميع يحق له الاعتراض من خلال اللجان القضائية الإعلامية.

وصرح المتحدث باسم الوزارة هاني الغفيلي وفقا ل “العربية نت”، إن غالبية الكتب التي تمت مصادرتها من المقهى غير مفسوحة من قبل الوزارة، مشيرا إلى أن الفسح هو خطاب الموافقة بطباعة الكتاب من قبل الوزارة.

وأضاف الغفيلي أنه تم توجيه إنذار لصاحب المقهى في وقت سابق، حيث لم يتبين للجنة المختصة وجود ترخيص لديه لعرض تلك الكتب.



تعليقات ( 13 )

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  1. 13
    7 نوفمبر, 2016 , 8:07 ص

    💎💛عـــهـــود💙💎

    ليس شرطاً أن الكتب التي صودرت ليبرالية بل العكس ياما قرأت كتب تتضمن عبارات إلحاد مفسوحة
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  2. 12
    7 نوفمبر, 2016 , 8:03 ص

    💎💛عـــهـــود💙💎

    للمعلومية سياسة تحجيم الأدب والقراءة بدأت منذ عشر سنوات حيث أُلغيت صفحة أدب الجمعة التي كانت منبراً لمحبي الأدب والقصص والتي كان مديرها نايف المطيري ولكن ذهبت تلك الصفحة فهجرت جريدة الرياض وكل الصحف
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  3. 11
    7 نوفمبر, 2016 , 8:00 ص

    💎💛عـــهـــود💙💎

    فكرته روعة مرة
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  4. 10
    7 نوفمبر, 2016 , 7:31 ص

    منصور

    ت 5من لايعلم نظام المطبوع هل بالامكان ان تسمح للمدارس يامنوكتب من غيرالوزارة هذهاذاكنت تعرف معنى كلمة فسح لان وزارةالاعلام لديهااقسام بمتابعةجميع المطبوعات لكيلا يدخل البلددسائس وافكارتعدم عقول البشر
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  5. 9
    7 نوفمبر, 2016 , 7:24 ص

    مكتبات المساجدوالمكتبات العامة ومكتيات الجامعات ولله الحمد تفي بالغرض وكل الكتب فيها مصرحة ومجازة وتحت عين الرقيب أما المقاهي فهي أماكن مشبوهةتعرض الكتب الغير مصرحة وهي ملاذ للعلمانيين والليبرالييين .
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  6. 8
    7 نوفمبر, 2016 , 7:23 ص

    kul

    هههههه كنا نعاني من عدم القراءة الان نعاني من منع القراءة . هزيمة أمام الجهل
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  7. 7
    7 نوفمبر, 2016 , 7:23 ص

    ابن السعوديه

    القانون تطبيقه اولى دولة بلا قانون لاحياة لها
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  8. 6
    7 نوفمبر, 2016 , 7:22 ص

    مكتبات المساجدوالمكتبات العامة ومكتيات الجامعات ولله الحمد تفي بالغرض وكل الكتب فيها مصرحة ومجازة وتحت عين الرقيب أما المقاهي فهي أماكن مشبوهةتعرض الكتب الغير مصرحة وهي ملاذ للعلمانيين والليبرالييين .
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  9. 5
    7 نوفمبر, 2016 , 7:14 ص

    حقوق

    لا يتقدم بلد يصادر الكتب.
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  10. 4
    7 نوفمبر, 2016 , 7:01 ص

    awa

    عذر اقبح من ذنب
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  11. 3
    7 نوفمبر, 2016 , 6:56 ص

    متابع عن بعد

    أغلى صديق وأعز صديق وأحب صديق وأوفى صديق وأصدق صديق هو الكتاب . فاختر صديقك بعناية ودقة .
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  12. 2
    7 نوفمبر, 2016 , 6:54 ص

    القناص2

    احترام القونين وتطبيقها بصرامه دليل عدل هذا ماينتظره الناس وتشيد به ايضا سرقة كتب او شعر تعتبر سرقه يعاقب عليها القانون
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  13. 1
    7 نوفمبر, 2016 , 6:45 ص

    قلم الخنبقة وتعدد المعرفات

    فيكم الخير .. لكن لماذا لم نجد هذا المجهود في معرض الكتاب عندما وجدت كتب الالحاد والزندقة وكتب المشركين !!
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