“الثقافة والإعلام” تكشف سبب مصادرة كتب مقهى الراوي

صحيفة المرصد : أكدت وزارة الثقافة والإعلام أمس (الأحد) أنها صادرت الكتب الموجودة في مقهى الراوي المخصص للقراءة بمدينة الرياض، لمخالفتها الإجراءات النظامية، لافتة إلى أن الجميع يحق له الاعتراض من خلال اللجان القضائية الإعلامية.

وصرح المتحدث باسم الوزارة هاني الغفيلي وفقا ل “العربية نت”، إن غالبية الكتب التي تمت مصادرتها من المقهى غير مفسوحة من قبل الوزارة، مشيرا إلى أن الفسح هو خطاب الموافقة بطباعة الكتاب من قبل الوزارة.

وأضاف الغفيلي أنه تم توجيه إنذار لصاحب المقهى في وقت سابق، حيث لم يتبين للجنة المختصة وجود ترخيص لديه لعرض تلك الكتب.