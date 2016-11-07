البلاغ الأول بعد تطبيق “مكافأة المبلّغ” وتفاعل “العمل”معه… ومخاوف من “الكيدية”

صحيفة المرصد : تباينت ردود فعل السعوديين من قرار وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الذي يبدأ تطبيقه امس (الأحد)، والقاضي بمنح المبلّغ (المتعاون) عن المخالفات من خلال تطبيق «معاً للرصد» مكافأة مالية تصل إلى 10 في المئة من قيمة المخالفة عند استحصالها، فيما فتح القرار التكهنات حول «الكيدية في التبليغ».

وتفاعل فرع «العمل» في الرياض خلال الساعات الأولى من تطبيق قرار مكافأة المبلغ ، مع بلاغ قدمه مواطن عن وافدين يعملون في مهن مقصورة على السعوديين في إحدى المنشآت، وفقاً لما ذكرت الوزارة في تغريدة على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» وفقا لصحيفة “الحياة”.

وتفاعل المغردون في «تويتر» مع قرار منح 10 في المئة للمبلغ «المتعاون» عن المخالفات، واعتبره بعضهم «خطوة فاعلة لإنهاء وضع المخالفين».

فيما وصف مغرد القرار بأنه «خطوة رائعة من وزارة العمل… وبهذا يكون المواطن عين رقابية». وأشاد متابع في القرار، معتبراً أنه «أفضل قرار صحيح تتخذه الوزارة» على حد وصفه.

وفي مقابل اندفاع مغردين للإبلاغ عن أماكن فيها مخالفات، حذّر مغردون آخرون من «كيدية البلاغات»، وقالت متابعة إن «الشوارع سوف تمتلئ بالشباب ومعهم الكاميرات»، مضيفةً «الخوف من إلصاق التهم لأجل المبالغ». فيما طلب مغرد الوزارة بـ «توضيح البلاغات الكيدية، وعقوبة البلاغ الكاذب».