البلاغ الأول بعد تطبيق “مكافأة المبلّغ” وتفاعل “العمل”معه… ومخاوف من “الكيدية”

صحيفة المرصد : تباينت ردود فعل السعوديين من قرار وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الذي يبدأ تطبيقه امس (الأحد)، والقاضي بمنح المبلّغ (المتعاون) عن المخالفات من خلال تطبيق «معاً للرصد» مكافأة مالية تصل إلى 10 في المئة من قيمة المخالفة عند استحصالها، فيما فتح القرار التكهنات حول «الكيدية في التبليغ».
وتفاعل فرع «العمل» في الرياض خلال الساعات الأولى من تطبيق قرار مكافأة المبلغ ، مع بلاغ قدمه مواطن عن وافدين يعملون في مهن مقصورة على السعوديين في إحدى المنشآت، وفقاً لما ذكرت الوزارة في تغريدة على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» وفقا لصحيفة “الحياة”.
وتفاعل المغردون في «تويتر» مع قرار منح 10 في المئة للمبلغ «المتعاون» عن المخالفات، واعتبره بعضهم «خطوة فاعلة لإنهاء وضع المخالفين».
فيما وصف مغرد القرار بأنه «خطوة رائعة من وزارة العمل… وبهذا يكون المواطن عين رقابية». وأشاد متابع في القرار، معتبراً أنه «أفضل قرار صحيح تتخذه الوزارة» على حد وصفه.
وفي مقابل اندفاع مغردين للإبلاغ عن أماكن فيها مخالفات، حذّر مغردون آخرون من «كيدية البلاغات»، وقالت متابعة إن «الشوارع سوف تمتلئ بالشباب ومعهم الكاميرات»، مضيفةً «الخوف من إلصاق التهم لأجل المبالغ». فيما طلب مغرد الوزارة بـ «توضيح البلاغات الكيدية، وعقوبة البلاغ الكاذب».
تعليقات ( 25 )
عادل مكهلي اكثر من 10 اعوام ماقد شفت سعودي مستشار ولى محاسب والى مسؤال قسم سعودي في شركة بن لادن
عادل مكهعندك مستشار وافد ومحاسب وافد ومدير الاجوار وافد ومدير المشروع وافد وحارس امن سعودي ومعقب سعودي وكاتب اجوار وافد ومحضر حضور وانصراف وافد ومراقب وافد هذا في شركة بن الادن
جنوبية..🌻🌻عندنا في المصنع موظفين عمالة من دون إقامة يعطونهم راتب قليل وسكن أخاف أبلغ يخفيهم المصنع واقعدبها لا مكافأة ولا عاد مصنع واخاف يرفعون علي شكوى اني متهمتهم واروح بخريطة خلك بعشك لا أحد ينشك
عادل مكههل تعلم ان معضم الوظايف في القطاع الخاص يعمل به وافد ولهم امتيازات عن السعودي والسعودي مجرد سعوده مثال شركة بن لادن فيه سعوديه ولكن ليس قيادين ومدرى فقط اسم ومن يدير الشركة وافد اتحد الوزارة تكشفه
ابو محمدلاحولا ولا قوة الا بالله العلي العظيم والجاي اعظم
واضحتعليق رقم 2 حنا كارهين الاجانب بشكل عام وامثالك يزيدون الكره في قلوبنا عليكم ونصيحة لك ولامثالك تغادر بسرعة لانك لو ما غادرت بقرار حكومي الشعب ما رح يخلي امثالك في بلدنا الطاهر المسلم
بدينا نلف وندورونقول تخوف من كيدية ،، كيف كيده طالما المبلغ عليه مخالف ،، أقول نتمنى الاستمرار والتفاعل مع هذا القرار الجرئ من وزارة العمل .
محامي مخضرموزارة العمل يجب أن تتم سعودة قطاع الذهب على غرارا قطاع الاتصالات فوراً وعاجلاً
عدد التعليقات:1
إنسان منصفممتاز,,,أنا معه بكل شي فيه,,,,لأنه سيحد,,,من تغلغل,,,,,الوافد,,,,داخل مفصلات الإقتصاد الوطني,,,,,,لكن يجب ألا نظلم الناس,,,,بدون دليل
عدد التعليقات:1
إنسان منصفأنا مع قرار السعوده ,,,,ومحاربة السعوده الوهميه,,,,,لكن أيضا,,,,يجب أن يكون هناك دليل,,,,واضح ,,,وليس مجرد,,,,إدعاء مكذوب,,,يتسبب في عرقلة العمل
الحقوضع فاشل ا*** وسيصبح الامر بلاغات كيديه
شارع عائشه بنت ابو بكر رضي الل عنهمايوجد في مجمع السويدي هندي يقف امام المحل والسعوديين جوا المحل يبيعون اكسسوارات النحل مافيه الا 2 اللي يبعو اكسسوارات
صقر الجنوبكفووووووووووو الله يكثر من هذه القرارات الرائعة التي تخدم الوطن و المواطن.
اين حقياتمنى يطبقه المرور بشرط يكون هناك دليل ع المخالف بصوره او مقطع فديو
ام محمدقرار أكثر من رائع سيحد من مخالفة الأجنبي وتحايله ع الأنظمه في ظل تخاذل وتستر ذوي النفوس الضعيفه من المواطنين ، ولا مانع من فرض غرامه ماليه أيضاً للبلاغات الكيديه وليس المغلوطه
زائرشكرا ياوزارة العمل قرار جدا جدا ممتاز الآن أصبح المواطن هو المراقب الأول لكل من يخالف الأنظمة //// وتعليق ٢ طيب ماجاز لك الشعب طيب وش مجلسك بيننا ؟! خذ شنطتك وسو خروج نهائي وتوكل على الله
دونيس البيشيدبابيس يعني الاسامي هيا هيا بس المكافئه تغيرت
يالطيفشكر لوزارة العمل الان نزلت البرنامج وسنكون خير متعونيين لمصلحة البلد وعين رقيب على التجاوزات ولن يكون هناك تحامل سنصور ونبلغ اشياء واقيعيه وحاصله وليس هنا اي شك بالمصداقيه لاكن نريدتوضيح اكثر للمخلفات
الكنقالمواطن رجل الامن الاول .. يجب التكاتف مع الاجهزه الحكوميه لحماية هذا البلد من اطماع ونصب واحتيال وقذارة الاجانب سواء في مطعم او محل او متجر او حتى في الشارع
زائر صالحتعليق رقم 2 اكيد انك ابو يمن
المسلم اخو المسلميَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ ۖ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا ۚ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ
المحتارليت مثل هذا البلاغ تتبناه إدارة مكافحة المخدرات