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البلاغ الأول بعد تطبيق “مكافأة المبلّغ” وتفاعل “العمل”معه… ومخاوف من “الكيدية”

7 نوفمبر, 2016 , 7:09 ص
البلاغ الأول بعد تطبيق “مكافأة المبلّغ” وتفاعل “العمل”معه… ومخاوف من “الكيدية”
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صحيفة المرصد : تباينت ردود فعل السعوديين من قرار وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الذي يبدأ تطبيقه امس (الأحد)، والقاضي بمنح المبلّغ (المتعاون) عن المخالفات من خلال تطبيق «معاً للرصد» مكافأة مالية تصل إلى 10 في المئة من قيمة المخالفة عند استحصالها، فيما فتح القرار التكهنات حول «الكيدية في التبليغ».

وتفاعل فرع «العمل» في الرياض خلال الساعات الأولى من تطبيق قرار مكافأة المبلغ ، مع بلاغ قدمه مواطن عن وافدين يعملون في مهن مقصورة على السعوديين في إحدى المنشآت، وفقاً لما ذكرت الوزارة في تغريدة على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» وفقا لصحيفة “الحياة”.

وتفاعل المغردون في «تويتر» مع قرار منح 10 في المئة للمبلغ «المتعاون» عن المخالفات، واعتبره بعضهم «خطوة فاعلة لإنهاء وضع المخالفين».
فيما وصف مغرد القرار بأنه «خطوة رائعة من وزارة العمل… وبهذا يكون المواطن عين رقابية». وأشاد متابع في القرار، معتبراً أنه «أفضل قرار صحيح تتخذه الوزارة» على حد وصفه.

وفي مقابل اندفاع مغردين للإبلاغ عن أماكن فيها مخالفات، حذّر مغردون آخرون من «كيدية البلاغات»، وقالت متابعة إن «الشوارع سوف تمتلئ بالشباب ومعهم الكاميرات»، مضيفةً «الخوف من إلصاق التهم لأجل المبالغ». فيما طلب مغرد الوزارة بـ «توضيح البلاغات الكيدية، وعقوبة البلاغ الكاذب».



تعليقات ( 25 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 25
    7 نوفمبر, 2016 , 8:54 ص

    بدل من تضيع الوقت فى مثل هذه البرامج الفاشلة اعملو برامج لتشجيع الشباب للعمل وتطوير قدراتهم وتغير الفكر المتعالى على العمل وعلى التعامل مع الناس بكر خير من تضيع الوقت دون طرح بديل
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  2. 24
    7 نوفمبر, 2016 , 8:51 ص

    الغريب ان دائما يقال ان الاجانب يسيطرون على وظائف السعودين طيب بعد قرار توطين قطاع الاتصالات للسعودين لماذا اغلب محلات الجولات مغلقة او السوق فاضى لا تضع كسلك على الاجنبي اصلح من نفسك واعمل بطيبة نفس
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  3. 23
    7 نوفمبر, 2016 , 8:50 ص

    عادل مكه

    لي اكثر من 10 اعوام ماقد شفت سعودي مستشار ولى محاسب والى مسؤال قسم سعودي في شركة بن لادن
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  4. 22
    7 نوفمبر, 2016 , 8:48 ص

    عادل مكه

    عندك مستشار وافد ومحاسب وافد ومدير الاجوار وافد ومدير المشروع وافد وحارس امن سعودي ومعقب سعودي وكاتب اجوار وافد ومحضر حضور وانصراف وافد ومراقب وافد هذا في شركة بن الادن
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  5. 21
    7 نوفمبر, 2016 , 8:47 ص

    جنوبية..🌻🌻

    عندنا في المصنع موظفين عمالة من دون إقامة يعطونهم راتب قليل وسكن أخاف أبلغ يخفيهم المصنع واقعدبها لا مكافأة ولا عاد مصنع واخاف يرفعون علي شكوى اني متهمتهم واروح بخريطة خلك بعشك لا أحد ينشك
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  6. 20
    7 نوفمبر, 2016 , 8:45 ص

    عادل مكه

    هل تعلم ان معضم الوظايف في القطاع الخاص يعمل به وافد ولهم امتيازات عن السعودي والسعودي مجرد سعوده مثال شركة بن لادن فيه سعوديه ولكن ليس قيادين ومدرى فقط اسم ومن يدير الشركة وافد اتحد الوزارة تكشفه
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  7. 19
    7 نوفمبر, 2016 , 8:43 ص

    ابو محمد

    لاحولا ولا قوة الا بالله العلي العظيم والجاي اعظم
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  8. 18
    7 نوفمبر, 2016 , 8:41 ص

    واضح

    تعليق رقم 2 حنا كارهين الاجانب بشكل عام وامثالك يزيدون الكره في قلوبنا عليكم ونصيحة لك ولامثالك تغادر بسرعة لانك لو ما غادرت بقرار حكومي الشعب ما رح يخلي امثالك في بلدنا الطاهر المسلم
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  9. 17
    7 نوفمبر, 2016 , 8:41 ص

    بدينا نلف وندور

    ونقول تخوف من كيدية ،، كيف كيده طالما المبلغ عليه مخالف ،، أقول نتمنى الاستمرار والتفاعل مع هذا القرار الجرئ من وزارة العمل .
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  10. 16
    7 نوفمبر, 2016 , 8:37 ص

    محامي مخضرم

    وزارة العمل يجب أن تتم سعودة قطاع الذهب على غرارا قطاع الاتصالات فوراً وعاجلاً
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  11. 15
    7 نوفمبر, 2016 , 8:34 ص
    عدد التعليقات:1

    إنسان منصف

    ممتاز,,,أنا معه بكل شي فيه,,,,لأنه سيحد,,,من تغلغل,,,,,الوافد,,,,داخل مفصلات الإقتصاد الوطني,,,,,,لكن يجب ألا نظلم الناس,,,,بدون دليل
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  12. 14
    7 نوفمبر, 2016 , 8:32 ص
    عدد التعليقات:1

    إنسان منصف

    أنا مع قرار السعوده ,,,,ومحاربة السعوده الوهميه,,,,,لكن أيضا,,,,يجب أن يكون هناك دليل,,,,واضح ,,,وليس مجرد,,,,إدعاء مكذوب,,,يتسبب في عرقلة العمل
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  13. 13
    7 نوفمبر, 2016 , 8:27 ص

    الحق

    وضع فاشل ا*** وسيصبح الامر بلاغات كيديه
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  14. 12
    7 نوفمبر, 2016 , 8:21 ص

    شارع عائشه بنت ابو بكر رضي الل عنهما

    يوجد في مجمع السويدي هندي يقف امام المحل والسعوديين جوا المحل يبيعون اكسسوارات النحل مافيه الا 2 اللي يبعو اكسسوارات
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  15. 11
    7 نوفمبر, 2016 , 8:21 ص

    صقر الجنوب

    كفووووووووووو الله يكثر من هذه القرارات الرائعة التي تخدم الوطن و المواطن.
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  16. 10
    7 نوفمبر, 2016 , 8:18 ص

    اين حقي

    اتمنى يطبقه المرور بشرط يكون هناك دليل ع المخالف بصوره او مقطع فديو
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  17. 9
    7 نوفمبر, 2016 , 8:09 ص

    ام محمد

    قرار أكثر من رائع سيحد من مخالفة الأجنبي وتحايله ع الأنظمه في ظل تخاذل وتستر ذوي النفوس الضعيفه من المواطنين ، ولا مانع من فرض غرامه ماليه أيضاً للبلاغات الكيديه وليس المغلوطه
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  18. 8
    7 نوفمبر, 2016 , 8:04 ص

    زائر

    شكرا ياوزارة العمل قرار جدا جدا ممتاز الآن أصبح المواطن هو المراقب الأول لكل من يخالف الأنظمة //// وتعليق ٢ طيب ماجاز لك الشعب طيب وش مجلسك بيننا ؟! خذ شنطتك وسو خروج نهائي وتوكل على الله
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  19. 7
    7 نوفمبر, 2016 , 7:54 ص

    دونيس البيشي

    دبابيس يعني الاسامي هيا هيا بس المكافئه تغيرت
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  20. 6
    7 نوفمبر, 2016 , 7:54 ص

    يالطيف

    شكر لوزارة العمل الان نزلت البرنامج وسنكون خير متعونيين لمصلحة البلد وعين رقيب على التجاوزات ولن يكون هناك تحامل سنصور ونبلغ اشياء واقيعيه وحاصله وليس هنا اي شك بالمصداقيه لاكن نريدتوضيح اكثر للمخلفات
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  21. 5
    7 نوفمبر, 2016 , 7:52 ص

    الكنق

    المواطن رجل الامن الاول .. يجب التكاتف مع الاجهزه الحكوميه لحماية هذا البلد من اطماع ونصب واحتيال وقذارة الاجانب سواء في مطعم او محل او متجر او حتى في الشارع
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  22. 4
    7 نوفمبر, 2016 , 7:33 ص

    زائر صالح

    تعليق رقم 2 اكيد انك ابو يمن
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  23. 3
    7 نوفمبر, 2016 , 7:27 ص

    المسلم اخو المسلم

    يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ ۖ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا ۚ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ
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  24. 2
    7 نوفمبر, 2016 , 7:18 ص

    الكيدية أكيد بتصير وغير مستغرب من هالشعب يدورون الفلس دواره لا تحضر ولا ثقافه ولا وطنيه ولا أخلاق ولا دين
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  25. 1
    7 نوفمبر, 2016 , 7:18 ص

    المحتار

    ليت مثل هذا البلاغ تتبناه إدارة مكافحة المخدرات
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