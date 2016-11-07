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السجن لسيدة تزوجت رجلين وقامت بأعمال منافية للآداب بجدة

7 نوفمبر, 2016 , 7:26 ص
السجن لسيدة تزوجت رجلين وقامت بأعمال منافية للآداب بجدة
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صحيفة المرصد : أيدت محكمة الاستئناف الحكم الذي أصدرته المحكمة الجزائية في جدة، القاضي بسجن وجلد وتغريم عصابة آسيوية من سبعة أشخاص، مارست أعمال القوادة والرذيلة والتستر على الخادمات، والحكم على امرأة تزوجت رجلين وقامت بأعمال منافية للآداب مع ستة من بني جلدتها، ومصادرة المضبوطات وفصل الخدمة عن جوالاتهم عقب إدانتهم بأعمال مخلة بهدف الكسب المادي وحيازة مقاطع وصور خليعة، وأوصت المحكمة بإبعادهم عقب انتهاء عقوبتهم.

وحسب صحيفة “عكاظ” اتهم المدعي العام الآسيويين السبعة (أربعة رجال وثلاث سيدات) بالاشتراك في أعمال منافية وممارسة أعمال القوادة والتستر على خادمات هاربات والاتجار بهن، وإعداد منزل لممارسة الرذيلة، وطالب بتشديد العقوبة عليهم ومصادرة جميع المضبوطات من جوالات ومبالغ بحوزتهم.

وحكمت المحكمة بالسجن خمس سنوات و500 جلدة تعزيراً على زعيم المجموعة تحتسب من تاريخ إيقافه على ذمة القضية وتغريمه 30 ألف ريال تعزيراً، وصرف النظر عن تهمة الاتجار بالبشر ومصادرة مبلغ تسعة آلاف ريال والجوال المضبوط معه، وتضمن الحكم على المتهم الثاني الحبس ثلاث سنوات و300 جلدة تعزيرا، وغرامة 20 ألف ريال، وسجن ثلاث نساء عامين وجلدهن 200 جلدة.



تعليقات ( 12 )

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  1. 12
    7 نوفمبر, 2016 , 8:51 ص

    الهمداني

    ايش هالقرف
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  2. 11
    7 نوفمبر, 2016 , 8:48 ص

    صور مع تحيه

    ياخي هذي جده ولا تايلند ابي افهم
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  3. 10
    7 نوفمبر, 2016 , 8:43 ص

    جنوبية..🌻🌻

    متزوجة اثنين ايش القرف هذا وع خبر يجيب الغثيان المفروض عقابها الرجم لأن الزواج الثاني باطل ويعتبر زنا كفانا الله وهي محصنة ياربي بيجلطوني القضاة با احكامهم ايش التهاون هذا معا هذه الأشكال
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  4. 9
    7 نوفمبر, 2016 , 8:39 ص

    مشكلة

    الحمد لله ماهم سعوديين تخلصو منهم وردوهم بلدهم ولا يرجعو ثاني مرة ترا ثلاث أرباع المشاكل في بلدنا من الأجانب فكونا منهم بس خلو اللي فيهم فايدة
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  5. 8
    7 نوفمبر, 2016 , 8:31 ص

    خلك بعيد حبك يزيد 😊

    اﻷجانب سبب الفقر في البلد وإنتشار الرذيله والسرقات والمخدرات والجرائم بجميع انواعها .
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  6. 7
    7 نوفمبر, 2016 , 8:27 ص

    ووووع. متزوجه اثنين ووو ليش كل ذا ...........
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  7. 6
    7 نوفمبر, 2016 , 8:22 ص

    الساهري

    عقوية رادعة
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  8. 5
    7 نوفمبر, 2016 , 8:06 ص

    ابو عسرة

    الغش انتشر في كل شي
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  9. 4
    7 نوفمبر, 2016 , 8:03 ص

    وبعض حقون المسيار تتزوج5 عشان تاخذ منهم الفلوس
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  10. 3
    7 نوفمبر, 2016 , 7:47 ص

    صبحي

    لايكون ناخذ احكامنا من
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  11. 2
    7 نوفمبر, 2016 , 7:31 ص

    loovivool

    لو أنهم سعوديون كان حكموهم بضرب اعناقهم بالسيف الاملح كما يقولون حتى الموت
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  12. 1
    7 نوفمبر, 2016 , 7:28 ص

    الله لايبلانا. الجزاء من جنس العمل
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