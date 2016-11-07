الكشف عن تفاصيل جديدة حول ذابح شقيقه بجدة

صحيفة المرصد :أظهرت النتائج الأولية للتحقيق في قضية نحر مواطن لشقيقه في حي الربوة بجدة ، أن القتل كان سببه تكرار نصح المجني عليه للجاني من أجل الابتعاد عن بعض السلوكيات الخاطئة دون وجود خلافات شخصية فيما بينهما.

وحسب صحيفة “مكة” ذكرت مصادر مطلعة أن الجاني هدد الجهات الأمنية بالذبح لحظة القبض عليه، إذ إنه اختبأ في شقته وأغلق الباب عليه، مما دفع إلى الاستعانة بفرقة اقتحام وأخرى من الدفاع المدني، فوجدوه ممسكا بسكين في وضعية الهجوم، إلا أنه تمت السيطرة عليه والإمساك به.

وأفادت معلومات بوجود سابقة للجاني تتضمن اعتداءه على والده بالضرب ومحاولة قتله، مع تأكيدات على إدمانه للمخدرات. ويجري حاليا إجراء التحاليل المخبرية لبعض العينات بهدف معرفة نوع المواد المخدرة التي يتعاطاها.

وتعود تفاصيل الحادثة إلى استدراج مواطن في العقد الرابع من عمره لشقيقه الأصغر إلى شقته الواقعة بعمارة سكنية يسكنها أفراد عائلته موزعين على الشقق، ومن ثم طعنه بسكين طعنات متفرقة عدة في ظهره ورقبته ويديه.