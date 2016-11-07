الكشف عن تفاصيل جديدة حول ذابح شقيقه بجدة

صحيفة المرصد :أظهرت النتائج الأولية للتحقيق في قضية نحر مواطن لشقيقه في حي الربوة بجدة ، أن القتل كان سببه تكرار نصح المجني عليه للجاني من أجل الابتعاد عن بعض السلوكيات الخاطئة دون وجود خلافات شخصية فيما بينهما.
وحسب صحيفة “مكة” ذكرت مصادر مطلعة أن الجاني هدد الجهات الأمنية بالذبح لحظة القبض عليه، إذ إنه اختبأ في شقته وأغلق الباب عليه، مما دفع إلى الاستعانة بفرقة اقتحام وأخرى من الدفاع المدني، فوجدوه ممسكا بسكين في وضعية الهجوم، إلا أنه تمت السيطرة عليه والإمساك به.
وأفادت معلومات بوجود سابقة للجاني تتضمن اعتداءه على والده بالضرب ومحاولة قتله، مع تأكيدات على إدمانه للمخدرات. ويجري حاليا إجراء التحاليل المخبرية لبعض العينات بهدف معرفة نوع المواد المخدرة التي يتعاطاها.
وتعود تفاصيل الحادثة إلى استدراج مواطن في العقد الرابع من عمره لشقيقه الأصغر إلى شقته الواقعة بعمارة سكنية يسكنها أفراد عائلته موزعين على الشقق، ومن ثم طعنه بسكين طعنات متفرقة عدة في ظهره ورقبته ويديه.
تعليقات ( 32 )
ابوعابديتحمل جزء من القضيه مهربي المخدرات ومن عاونهم من المسئولين الفاسدين .. كيف تقول انا مسلم وانا احب وطني وتغش ابناء وطنك
مسكاستغفر. الله
الحمدلله الذي لااله الاهو الذي فضلنا على كثير من خلقه وعافانا مما أبتلاهمالحمدلله
سبهلللا ندري بالسالفة وربما هناك أمور دفعت هذا المتهور الي طعن شقيقه وشماعة ادمان المخدرات جاهزة للقضايا التي لا نجد تفسيرا لها
الهمدانيالماااااضي2030 لافرق بين لحية خامنئي المجوسي ولحية الاخونجي الداعشي ..كلها لحاء ضلال وأرهاب وتصلح لصناعة المكانس ومنافض الغبار((بكيفك هو..من يكفر هو بس المجرم ومن ياكل حق المساكين الضعوف كمان مجرم))
الماااااضي2030لافرق بين لحية خامنئي المجوسي ولحية الاخونجي الداعشي ..كلها لحاء ضلال وأرهاب وتصلح لصناعة المكانس ومنافض الغبار
عدد التعليقات:1
إنسان منصفمره ,,,عنوبه سوداء,,,,قابلة عنوبه بيضاء,,,,قلت إزاي ,,,أبيضت,,,,قلت ,,,,شلت الأفكار السوداء,,,صرت بيضاااااء,,,,خخخخخخخخ
عدد التعليقات:1
إنسان منصفالعنب ,,,العنب ,,,,أنا بكره العنب,,,,وماحبوووووووووش,,,علشان بيذكرني,,,,خخخخخخخ
💥💦ريما Rima💥💦حكومتنا سنية تحكم بالقرآن والسنة حفظها الله👍____يارب انتقم من اذناب إيران ✏
عدد التعليقات:724
ساميةالله يكون بعون عائلته شكله يتعاطى الكريستال ميث(الشبو)الذي يسبب الجنون ولايفيد معه أي علاج ويكفي تناوله مرة واحدة لإدمانه وليصبح الإنسان قاتل شرس لأنه يرى هلاوس مرعبه الله لايبلانا .
نبرة صوتالمخد ر ااااااااااااااااااااااااااااااااا ت ...... كيف تدخل عبر الحدود
محمدههه خنبوقة قلم الكذب اجل اخوي واخوي واخوي هه اخوانك ارجوك لا مااقدر اتحمل ذكاءك ابو معرفات كذابه ههه خنبوقه اخو قلم الحقيقة احو الرحااال اخو مفقود اخو ضميرىالناس اخو انوس اخو داعس رقبة الزيدي الحوثي
سلمانخنبوقة ابو معرفات صادوه ههههه
محمدخامنئي ابو لحيه المجوسي الداعشي الارهابي المجرم الصفوي الكافر القذر
محمدطيب الماااااضي خنبوقة قلم المعرفات ايش رايك بخامنئي ابو لحية طويله المجرم الارهابي الداعشي المجوسي يبغاله سحل مع لحيته هو ومعمميه كلتب المجوس الارهابيين الدواعش عباد القبو ااصحاب اللحا المجرمة
مفقودفي عهد السادات قبض على جميع الملتحين, فهل لنا بسادات اخر؟
محمدهههه الماااااضي2030 احل اهونك وانت نفس المعرف بنفس الاسماء خنبوقة ايش ذكاءك الهلرق مالع حل هههههه ابو معرفات ينلدي مغرفاته بااخونه هههه طيب ابو لحية خامنئي المجرم سفاح النساء والاطفال الداعشي الارهابي
الماااااضي2030انا متأكد ان القاتل ****.ﻷنه من النادر ان تجد من يقتل اقاربه الا له علاقه بهذه **** التي تحث على جهاد الحور العين.
الهمدانيمسلسل قتل الاقارب صاير مسلسل مكسيكي من مليون حلقة
زيدقلم الخنبقه استحي على وجهك **** المفروض تنتقد ايران مصدر المخدرات والارهاب وهي الام الحقيقية لداعش ***
الماااااضي2030اخوي قلم الحقيقه اخوي رحال اخوي مفقود ..والله ان الاخونج الملتحين دارت عليهم الدوائر ويغيشون أخر ايامهم ..وتكاتف الشعب والحكومه عليهم ونهايتهم باتت قريبه بعد ان انكشف مخططهم الداعشي الملتحي القذر.
زائر ؛حربيةلا حول ولا قوة الابالله
عدد التعليقات:1
إنسان منصفهؤلاء المدمنين,,,,او ,,,المختلين عقليا,,,,أو المضطربين نفسيا,,,,,يجب عدم إسكانهم,,,,معكم بالبيوت,,,,بل بالمصحات النفسيه فقط
الى قلم الكذبلا تظلم نفسك في هذا التعليق ايها الكاذب
الماااااضي2030الاخونجي الملتحي يهرب ويستخدم المخدرات ويقتل ويسحل ويظن انه في الجنه بين الحور العين..يقصر ثوبه ويربي لحيته ويتمسوك ويقتل أقاربه ويقول انه من ال**** قبحه الله ويكره المرأه ويقول انها عوره فتنه
مفقودهذا بسبب عبث الظلاميون واختطافهم لكل سبل المتعة البريئة واستبدالها بمواويل الويل والثبور وعذاب القبور حتى بات الشاب زاهدا بالحياة ويتمنى الخلاص من واقعه بالمخدرات او بتفجير نفسه حالما بمعانقة حور عين
ام الغاليالمخدرات تهلوس بالعقل ويقتل امه اخوه ابوه عادي عنده بدون شعور حسبي الله علي مروجينها الله يهلكهم اذا عارفينها سم قاتل وضياع للعقل ليش الانجراف وراها
عبدالعزيز//تعليق1 اكتب زين بعدين انتقد والحمدلله حنا بخير احسن من غيرنا
عدد التعليقات:2
قلم الحقيقهاخونجي داعشي ارهابي أصابه القهر والجنون مماحصل لدواعشه من هزائم نكراء في العراق والرقة في سوريا فضحى بشقيقه الأصغر وذبحه. فالقتل بطريقة الذبح لايقدم عليها ولايجيدها وتأتيهم الجرأة عليها غير الدواعش.
اخصائيهاذا الي تدرون عنه والله العالم النفسيات كثرن بشكل كبير والدعوة كل ما لها تأزم من جميع الاتجاهات