  1. الرئيسية
  2. آخر الأخبار

الكشف عن تفاصيل جديدة حول ذابح شقيقه بجدة

7 نوفمبر, 2016 , 7:51 ص
الكشف عن تفاصيل جديدة حول ذابح شقيقه بجدة
  • 4٬591
  • 32
  • حجم الخط

صحيفة المرصد :أظهرت النتائج الأولية للتحقيق في قضية نحر مواطن لشقيقه في حي الربوة بجدة ، أن القتل كان سببه تكرار نصح المجني عليه للجاني من أجل الابتعاد عن بعض السلوكيات الخاطئة دون وجود خلافات شخصية فيما بينهما.

وحسب صحيفة “مكة” ذكرت مصادر مطلعة أن الجاني هدد الجهات الأمنية بالذبح لحظة القبض عليه، إذ إنه اختبأ في شقته وأغلق الباب عليه، مما دفع إلى الاستعانة بفرقة اقتحام وأخرى من الدفاع المدني، فوجدوه ممسكا بسكين في وضعية الهجوم، إلا أنه تمت السيطرة عليه والإمساك به.

وأفادت معلومات بوجود سابقة للجاني تتضمن اعتداءه على والده بالضرب ومحاولة قتله، مع تأكيدات على إدمانه للمخدرات. ويجري حاليا إجراء التحاليل المخبرية لبعض العينات بهدف معرفة نوع المواد المخدرة التي يتعاطاها.
وتعود تفاصيل الحادثة إلى استدراج مواطن في العقد الرابع من عمره لشقيقه الأصغر إلى شقته الواقعة بعمارة سكنية يسكنها أفراد عائلته موزعين على الشقق، ومن ثم طعنه بسكين طعنات متفرقة عدة في ظهره ورقبته ويديه.



تعليقات ( 32 )

اترك تعليق

* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 32
    7 نوفمبر, 2016 , 10:40 ص

    قلم ***ن خلط الحابل بالنابل !!! **بلاحدود
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  2. 31
    7 نوفمبر, 2016 , 10:37 ص

    ابوعابد

    يتحمل جزء من القضيه مهربي المخدرات ومن عاونهم من المسئولين الفاسدين .. كيف تقول انا مسلم وانا احب وطني وتغش ابناء وطنك
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  3. 30
    7 نوفمبر, 2016 , 10:23 ص

    مسك

    استغفر. الله
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  4. 29
    7 نوفمبر, 2016 , 10:12 ص

    الحمدلله الذي لااله الاهو الذي فضلنا على كثير من خلقه وعافانا مما أبتلاهم

    الحمدلله
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  5. 28
    7 نوفمبر, 2016 , 10:08 ص

    سبهلل

    لا ندري بالسالفة وربما هناك أمور دفعت هذا المتهور الي طعن شقيقه وشماعة ادمان المخدرات جاهزة للقضايا التي لا نجد تفسيرا لها
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  6. 27
    7 نوفمبر, 2016 , 10:01 ص

    الهمداني

    الماااااضي2030 لافرق بين لحية خامنئي المجوسي ولحية الاخونجي الداعشي ..كلها لحاء ضلال وأرهاب وتصلح لصناعة المكانس ومنافض الغبار((بكيفك هو..من يكفر هو بس المجرم ومن ياكل حق المساكين الضعوف كمان مجرم))
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  7. 26
    7 نوفمبر, 2016 , 9:53 ص

    الماااااضي2030

    لافرق بين لحية خامنئي المجوسي ولحية الاخونجي الداعشي ..كلها لحاء ضلال وأرهاب وتصلح لصناعة المكانس ومنافض الغبار
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  8. 25
    7 نوفمبر, 2016 , 9:25 ص
    عدد التعليقات:1

    إنسان منصف

    مره ,,,عنوبه سوداء,,,,قابلة عنوبه بيضاء,,,,قلت إزاي ,,,أبيضت,,,,قلت ,,,,شلت الأفكار السوداء,,,صرت بيضاااااء,,,,خخخخخخخخ
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  9. 24
    7 نوفمبر, 2016 , 9:22 ص
    عدد التعليقات:1

    إنسان منصف

    العنب ,,,العنب ,,,,أنا بكره العنب,,,,وماحبوووووووووش,,,علشان بيذكرني,,,,خخخخخخخ
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  10. 23
    7 نوفمبر, 2016 , 9:19 ص

    💥💦ريما Rima💥💦

    حكومتنا سنية تحكم بالقرآن والسنة حفظها الله👍____يارب انتقم من اذناب إيران ✏
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  11. 22
    7 نوفمبر, 2016 , 9:17 ص
    عدد التعليقات:724

    سامية

    الله يكون بعون عائلته شكله يتعاطى الكريستال ميث(الشبو)الذي يسبب الجنون ولايفيد معه أي علاج ويكفي تناوله مرة واحدة لإدمانه وليصبح الإنسان قاتل شرس لأنه يرى هلاوس مرعبه الله لايبلانا .
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  12. 21
    7 نوفمبر, 2016 , 9:12 ص

    نبرة صوت

    المخد ر ااااااااااااااااااااااااااااااااا ت ...... كيف تدخل عبر الحدود
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  13. 20
    7 نوفمبر, 2016 , 9:11 ص

    محمد

    ههه خنبوقة قلم الكذب اجل اخوي واخوي واخوي هه اخوانك ارجوك لا مااقدر اتحمل ذكاءك ابو معرفات كذابه ههه خنبوقه اخو قلم الحقيقة احو الرحااال اخو مفقود اخو ضميرىالناس اخو انوس اخو داعس رقبة الزيدي الحوثي
    لا يعجبني(4) اعجبني(1)
  14. 19
    7 نوفمبر, 2016 , 9:06 ص

    سلمان

    خنبوقة ابو معرفات صادوه ههههه
    لا يعجبني(3) اعجبني(1)
  15. 18
    7 نوفمبر, 2016 , 9:04 ص

    محمد

    خامنئي ابو لحيه المجوسي الداعشي الارهابي المجرم الصفوي الكافر القذر
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  16. 17
    7 نوفمبر, 2016 , 9:02 ص

    محمد

    طيب الماااااضي خنبوقة قلم المعرفات ايش رايك بخامنئي ابو لحية طويله المجرم الارهابي الداعشي المجوسي يبغاله سحل مع لحيته هو ومعمميه كلتب المجوس الارهابيين الدواعش عباد القبو ااصحاب اللحا المجرمة
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  17. 16
    7 نوفمبر, 2016 , 9:01 ص

    مفقود

    في عهد السادات قبض على جميع الملتحين, فهل لنا بسادات اخر؟
    لا يعجبني(3) اعجبني(2)
  18. 15
    7 نوفمبر, 2016 , 8:59 ص

    محمد

    هههه الماااااضي2030 احل اهونك وانت نفس المعرف بنفس الاسماء خنبوقة ايش ذكاءك الهلرق مالع حل هههههه ابو معرفات ينلدي مغرفاته بااخونه هههه طيب ابو لحية خامنئي المجرم سفاح النساء والاطفال الداعشي الارهابي
    لا يعجبني(2) اعجبني(2)
  19. 14
    7 نوفمبر, 2016 , 8:52 ص

    الماااااضي2030

    انا متأكد ان القاتل ****.ﻷنه من النادر ان تجد من يقتل اقاربه الا له علاقه بهذه **** التي تحث على جهاد الحور العين.
    لا يعجبني(2) اعجبني(2)
  20. 13
    7 نوفمبر, 2016 , 8:49 ص

    الهمداني

    مسلسل قتل الاقارب صاير مسلسل مكسيكي من مليون حلقة
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  21. 12
    7 نوفمبر, 2016 , 8:49 ص

    زيد

    قلم الخنبقه استحي على وجهك **** المفروض تنتقد ايران مصدر المخدرات والارهاب وهي الام الحقيقية لداعش ***
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  22. 11
    7 نوفمبر, 2016 , 8:47 ص

    الماااااضي2030

    اخوي قلم الحقيقه اخوي رحال اخوي مفقود ..والله ان الاخونج الملتحين دارت عليهم الدوائر ويغيشون أخر ايامهم ..وتكاتف الشعب والحكومه عليهم ونهايتهم باتت قريبه بعد ان انكشف مخططهم الداعشي الملتحي القذر.
    لا يعجبني(3) اعجبني(3)
  23. 10
    7 نوفمبر, 2016 , 8:46 ص

    زائر ؛حربية

    لا حول ولا قوة الابالله
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  24. 9
    7 نوفمبر, 2016 , 8:46 ص

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  25. 8
    7 نوفمبر, 2016 , 8:44 ص
    عدد التعليقات:1

    إنسان منصف

    هؤلاء المدمنين,,,,او ,,,المختلين عقليا,,,,أو المضطربين نفسيا,,,,,يجب عدم إسكانهم,,,,معكم بالبيوت,,,,بل بالمصحات النفسيه فقط
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  26. 7
    7 نوفمبر, 2016 , 8:42 ص

    الى قلم الكذب

    لا تظلم نفسك في هذا التعليق ايها الكاذب
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  27. 6
    7 نوفمبر, 2016 , 8:37 ص

    الماااااضي2030

    الاخونجي الملتحي يهرب ويستخدم المخدرات ويقتل ويسحل ويظن انه في الجنه بين الحور العين..يقصر ثوبه ويربي لحيته ويتمسوك ويقتل أقاربه ويقول انه من ال**** قبحه الله ويكره المرأه ويقول انها عوره فتنه
    لا يعجبني(3) اعجبني(3)
  28. 5
    7 نوفمبر, 2016 , 8:21 ص

    مفقود

    هذا بسبب عبث الظلاميون واختطافهم لكل سبل المتعة البريئة واستبدالها بمواويل الويل والثبور وعذاب القبور حتى بات الشاب زاهدا بالحياة ويتمنى الخلاص من واقعه بالمخدرات او بتفجير نفسه حالما بمعانقة حور عين
    لا يعجبني(3) اعجبني(3)
  29. 4
    7 نوفمبر, 2016 , 8:18 ص

    ام الغالي

    المخدرات تهلوس بالعقل ويقتل امه اخوه ابوه عادي عنده بدون شعور حسبي الله علي مروجينها الله يهلكهم اذا عارفينها سم قاتل وضياع للعقل ليش الانجراف وراها
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  30. 3
    7 نوفمبر, 2016 , 8:18 ص

    عبدالعزيز//

    تعليق1 اكتب زين بعدين انتقد والحمدلله حنا بخير احسن من غيرنا
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  31. 2
    7 نوفمبر, 2016 , 8:15 ص
    عدد التعليقات:2

    قلم الحقيقه

    اخونجي داعشي ارهابي أصابه القهر والجنون مماحصل لدواعشه من هزائم نكراء في العراق والرقة في سوريا فضحى بشقيقه الأصغر وذبحه. فالقتل بطريقة الذبح لايقدم عليها ولايجيدها وتأتيهم الجرأة عليها غير الدواعش.
    لا يعجبني(10) اعجبني(2)
  32. 1
    7 نوفمبر, 2016 , 8:02 ص

    اخصائي

    هاذا الي تدرون عنه والله العالم النفسيات كثرن بشكل كبير والدعوة كل ما لها تأزم من جميع الاتجاهات
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)

صحيفة المرصد مصرحة من وزارة الثقافة والإعلام

جميع الحقوق محفوظة لدى صحيفة المرصد © 2016

سيرفرات وادراتها من دكتور سيرفر ومن تصميم