سخرية رئيس تحرير “الشرق” القطرية من رواتب السعوديين تثير غضب “المغردين”

صحيفة المرصد: سخر جابر الحرمي رئيس تحرير جريدة “الشرق” القطرية، من القرارات السعودية مؤخرًا بشأن تعديل بعض العلاوات والبدلات والمكافآت والمزايا المالية بقوله: “إن دولاً أقدمت على تخفيض رواتب مواطنيها، فيما قطر تعلن زيادة رواتب مواطنيها فضل من الله ونعمة أولاً.. ثم قيادة سخَّرت ثروات الوطن لمواطنيها”.

وأثارت التغريدة رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدين أنها لم تكن موفَّقة من الحرمي، ولا تمثل رأي الشعب القطري الشقيق، الذي تربطه مع السعودية علاقة ضاربة في عمق التاريخ، ومطالبينه بالبُعد عن كل ما يثير الفتنة بين الشعبَيْن الشقيقَيْن.