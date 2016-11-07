سخرية رئيس تحرير “الشرق” القطرية من رواتب السعوديين تثير غضب “المغردين”

صحيفة المرصد: سخر جابر الحرمي رئيس تحرير جريدة “الشرق” القطرية، من القرارات السعودية مؤخرًا بشأن تعديل بعض العلاوات والبدلات والمكافآت والمزايا المالية بقوله: “إن دولاً أقدمت على تخفيض رواتب مواطنيها، فيما قطر تعلن زيادة رواتب مواطنيها فضل من الله ونعمة أولاً.. ثم قيادة سخَّرت ثروات الوطن لمواطنيها”.
وأثارت التغريدة رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدين أنها لم تكن موفَّقة من الحرمي، ولا تمثل رأي الشعب القطري الشقيق، الذي تربطه مع السعودية علاقة ضاربة في عمق التاريخ، ومطالبينه بالبُعد عن كل ما يثير الفتنة بين الشعبَيْن الشقيقَيْن.
تعليقات ( 294 )
الحقيقه المره277 //// من اللي ضاحك عليك وقال عدد سكان المملكه الأصليين 25 مليون ؟؟؟ أتحدى يتعدون 12 مليون مواطن .. ويبدو لي أن عندك خلط في العدد ( الأجانب عددهم فوق 20 مليون وافد وأجنبي ومولد )
محمد الفقراوي يعني مُعدم*** وهو صادق رواتب العالم خفظت وقطر زادت الرواتب وين الاشكالية يوم اشاد ببلدة
القرنيالحمد لله بلدنا بخير ونعمه ودولتنا رشيده وامورنا طيبه ولامن ولامان موجود والخير وفير وكلنا فدى لدبن والملك والوطن ومحفوظه بلدنا من الله ثم دعوة ابونا براهيم عليه السلام ثم من حكامنا الله يطول بعمارهم
بن ملجمالعقل هل تعلم ان ايجار شقة غرفتين وصالة في قطر هو 150 الف((هل تعلم ان البيوت منحة في قطر هل تعلم منحة الزواج 200 الف في قطر هل تعلم ان الكهرباء والماء بلاش في قطر هل تعلم الوظائف مسؤلة عنها الدولة))
سواق وايت مويةمخالف للنشر
القرنيالحمد لله بلدنا بخير ونعمه ودولتنا رشيده وامورنا طيبه ولامن ولامان موجود والخير وفير وكلنا فدى لدبن والملك والوطن ومحفوظه بلدنا من الله ثم دعوة ابونا براهيم عليه السلام ثم خن حكامنا الله يطول بعمارهم
سواق وايت مويةقبل ما نزعل منه ... نسأل أنفسنا ماذا عن ( 250 ) مليار التي سبق أن خصصت الإسكان ؟
سواق وايت مويةلازم نسأل أنفسنا : كم ترتيبنا في ( الشفافية ) على مستوى العالم !!؟؟؟؟
بعير راسة عوجهذا هو غضب الله علينا بسبب ساهر والتبديل على الغلابا 42 الف ريال بسبب ثلاث مخالفات حسبنا الله ونعم علي من حطة علي قلوبنا
سواق وايت مويةلا أحد يزعل ... قطر ما عندهم ( شبوك ) أو ( مشاريع متعثرة ) أو قناة تدعم بالملايين مثل MBC ....!!
الماااااضي2030الاخونج هم سبب اﻷرمه الاقتصاديه اللي نمر فيها ..ﻷنهم حرموا كل شي ..ونشروا التخلف في البلد برجعيتهم واجعلو البلد يعيش في القرن السادس الميلادي
وتلك الايام....لم يذكر السعودية ...بس حنا صرنا نشك بزيادة بعد القرارات الاخيرة .....
سواق وايت مويةلا نرى أي سخرية موجهة لنا بشكل مباشر !!
تختورفيه مشارك يقول بلدنا شبه قاره .... وأقول هو صادق .. يتكلم من منظوره الشخصي ... فهو يسكن في جده وفي قصر شبه حاره مساحته 10,000م2 وأنا أعرفه حق المعرفه
العقلهل تعلم ان ايجار شقة غرفتين وصالة في قطر هو 150 الف
مكن****. الوطن للجميع وخيراته ومن حقنا نسأل أجل نرى أبنائنا الان لايجدون وظايف ومعهم ارقى الشهادات والاجانب يزاحموننا بمعيشتنا
بصريح العبارةهو صادق وما غلط على السعوديين ، وياهي على الجرح ( قيادة قطر سخّرت ثروات الوطن لمواطنيها )
الى : غبي جداتعداد السعودية 25 مليون وتعداد قطر 350 الف هذا الفرق 70 ضعف وعليك الحساب يا ذكي
الاماكنقطر الاولي عربيا في الشفافيه و22 عالميا.
ام املعاشت قطر عز وفخر ماعندهم فساد ***
سموالقادم أجمل وحنا مستبشرين خير
بن ملجم💎💛عـــهـــود💙💎 إن شاء الله بسافر قطر كم يوم واشوف هل السلع غالية مثل مايقولون والا كذب ((// مايحتاج موجود في النت ابحثي كل السلع مقاربه لنا غير ان السمك واللحم هم ارخص مننا والباقي زينا //))
مالككلامه صحيح .. ليه نزعل من الحقيقه .
*******اهم شي عنده الريال
مكنمخالف
غبي جدايقلك احنا قارة وعدد السكان قليل وخيراتنا اكثر اضعاف.. لكن هم جزيره وعدد السكان كثر
عدد التعليقات:9001
اللامي10( إنَّ الله يَرْزُقُ مَن يَشَاء بِغَيْرِ حِسَابٍ )
مجرة التبانةممتاز يا د صالح وهرجك على متمه كما لنا بارك الله المقارنة طالما بدأت بالجغرافيا اضف الدخل بكل مصادره تجد الحل.
عبدالله - الرياضاذهبوا الويكند الى الهفوف ملايانة سيارات قطرية تشتري التموين الاسبوعي الله يحييهم
ملحق الصحافهالحقيقه اني لم ارى هاشتاق قطري يقول الراتب مايكفي الحاجه فوق الثريا والجدي عاشت قطر عاشت قطر
الشمريمخالف للنشر
ليبراليردً على القطري تسخيرثروات الوطن للوطن والمواطن هذاشي جميل100% ولكن زيادة الرواتب المبالغ فيها ليس في صالح الدوله والشعب لنه يكون فيه ترف وتبذيروممكن يتعرض اقتصاد الدوله لركود وتظطرالدوله لتنقيص الروات
عمربعض التعليقات اذا كان المعلقين فعلا سعوديين واشك: اسأل الله ان يرزقكم براتب عالي في بلد آخر. اهم شئ ترحلون عنا لأن اللي ينشرى بالمال ينباع ب..... وخلونا لوطنا وخلو وطنا لنا قبل به والله يعزك يا سعودية
عبدالله - الرياضالمقارنة غلط ، قطر هي مدينة واحدة فقط الدوحة والتعداد 350 الف والموظفين المواطنين اقل من 50 الف يعني قد موظفين شركة سابك
الصارمماقال غلط قرأ الواقع والحاصل، ليش نزعل؟ الا إذا كان واقعنا مؤلم!!!! أو غير مشرف!!!!! فهذا أمر آخر. إبراز العيوب وإظهارها واضحه جليه يساعد على حلها، النعامه تخفي رأسها
على اللهلا احد يجرؤ ولايقدر ان يمس السعودية لا بكلام ولا بفعل والرجل لم يسيء للسعودية بس انتم ياالسعوديين الا يقصدنا ليش هاه
خلك بعيد حبك يزيد 😊يارجل سعر البيض عندهم 50 ريال شنو الفائده من رفع الرواتب وأسعار المواد الغذائيه نار ههه
كلنا مسلموناحد يعرف كيف *** القطريه
ظامي اليلالله يهديك.ياجابر.السعوديه قاره.وقطر شقه في هذه القاره.شف الفرق؟!!.
سهوكهيادكتور سبعان /// خبرك قديم ... ترى كلامك هذا عفى عليه الزمن ... صحيح ممكن نبلعه لو كان قبل 30 سنه ... أما اليوم فأنت تخاطب مواطن يعرف الكفت والكفيت ... فما عليش بطل فهلوه
الشمريببساطه ... قطر اللي ماسكينها لا يكذبون ولا يسرقون .... يعملون من اجل بلدهم وليس من اجل انفسهم
💎💛عـــهـــود💙💎إن شاء الله بسافر قطر كم يوم واشوف هل السلع غالية مثل مايقولون والا كذب .. امش مع الكذاب لين تعرف .. نسيت المثل 😁
علي العمريكلامه. صحيح. ليش. الزعل.
خلك بعيد حبك يزيداحب اقول لهذا الشخص ***أن تعداد السكان في المملكه 9 اضعاف عدد سكان دولته وقطر مساحتها كلها مترين في مترين فلا يوجد مقارنه بيننا وبينهم .
الشمريانا زرت قطر مراراً الاسعار مثلنا وأرخص ... لا تكذبون علينا
عمرولا احد يزعل: اللي يبغى قطر الباب مفتوح يروح. هذي بلدنا وحنا نبيها بقلها وزودها.
قطر !!لسنا بصدد الإساءة ! ولكن نريد الرد على من في نفسه مرض هنا ... وللحديث بقية
أمانيطيب ليه زعلانين أن شاء الله رواتبكم تصير ألف والا ريال نحن فداء للوطن وان شاء الله يجي قرار ثاني ينزلون زياده نفتك من البزخ الزايد
دركتلالأخ الدختور / اللي يقول بلدنا شبه قاره ؟؟؟ والله أني ضحكت من كل قلبي .. عندما قرأت كلامه وأنا شايف بعيني شيولات البلديه وهي تهدم أحواش وبيوت المواطنين في جده ومكه والطائف .. ياشيخ بطلوا نفــ.......
قطر !!نحن نحب قطر وأهلها ولا نسيئ لها ونفرق بين من وبين من يكون
alwwwlllaلا أرى في كلامه أي اهانه او غلط او تحديد مباشر لدوله معينه فكثير من الدول جمدت زيادة مواطنيها او نقصتها وان كان يشير إلينا فهو لم يخطى بل قال الصحيح.
قطر !!هل دعمت الكاتب في سخريته هذا اليوم ؟!! انت أبخص بنفسك !!!
سارهمخالف للنشر
قطر !!المعادلة بسيطة (( من يدعم )) هذا الكاتب ضد وطنه ، هو من يناصر (( أخوانه هناك )) لا هنا
قطر !!لا يسيئ لوطن بلاد الحرمين ((الا )) كاره أو أخوان أو فرس ومجوس
💥💦ريما Rima💥💦هذا الكويتب اذا واثق وشوله يتكلم بهذا الموضوع😂إلا إذا كان حاسس بإن ستخفض رواتبهم يوما ما😂
عزوبيانا زرت قطر قبل سنه وشفت كيف الاسعار عندهم مرتفعه جدا
قطر !!(( مصروفات )) الجزيرة أخوان أكثر من موظفي رواتب دولته !! ويقول ما يقول ؟!!
سعودي اصليأرفع رأسك انت سعودي غيرك ينقص وانت تزودي . ما عليكم من كلامه وترى الفلوس وسخ دنيا لا تهمكم.
راجححركة مقصوده من قطر هذي ثاني مره يسوونها**** مسوي نفسه في تويتر انه يحب السعودية وهو في قلبه غل وحقد علينا
بن ملجميلا خلنا نروح ندور غدا فول او عدس حتى بخاري دجاج ماعندنا قيمته وحنا باول الشهر
قطر !!بعد أن انتهى من التطاول على مصر ، عاد للتطاول على أهله ؟!! من يقوم بهذا الفعل ؟؟ لا نعده الا من فصيلة الأخوان
على اللهسبحان الله العظيم حاسين الموضوع يخصكم جاعلى وتر حساس صح ولا وش مضايقكم
الحق يقالاذا انت تمشي مضبوط ليه تخاف من اي كلام مو موجه لك !! الا اذا فيك بلاء
بن ملجمبس المهم سياراتنا الذهبية تروح لندن وباريس ههههههههه
ريما Rimaلايظر السحاب ن***__اللهم أهلك اعداءنا بكل مكان أهل الفتن
مع الخيلنحن دائما نقول البنزين ارخص من دول الجوار ولازعلو واما بنعمة ربك فحدث
aliلكي الله يا السعودية احنا فلوسنا تنصرف على حماية الإسلام والمسلين وبآتي أناس لا يقدرون حجم المسؤولية ويتبجحون بمقارنة الرواتب في دول الخليج
مفلسايييييييييييييهب يا قطر بكرة تنزل رواتبكم وحنا تزيد رواتبنا
قطر !!قطر 10 نفر + الجزيرة اخوان
سمنناقال الحقيقه ****لماذا الزعل نحن خفضو رواتبنا وهم زادوها ومن يقول ان قطر عددهم مليون نقول السعوديه تصدر 10 مليون برميل أين عوايدها عشرات السنيين ولدينا 12 مليون اجنبي وابنائنا لايجدون وظايف
انشر التعليقوليش تثيركم الرجال ما قال الا الصدق . .لا على قولة المثل اللي على راسه بطحاء ....
رواتب القطرينمن 15000 واعلى ( ضعيف ) 20.000 واعلى ( جيد ) 25.000 واعلى ( ممتاز)
ليبرالياما تسخيرثروات الوطن للوطن وابنا الوطن فهاذا صحيح *** اماارواتب المملكه شعبهاكثيرلايقارن
فهد / جدةاذناب ومرتزقة المجوس المنافقين وعملاء خامنئي والخسيسي همهم أن تشتعل نار الفتنة بين البلدين و ستحرقهم إن شاء الله ستبقى السعودية وقطر دولتين شقيقتين جارتين رغم الاعداء
محب آل البيتت 197 من سمى نفسه 88 الإنتحار في دين الاسلام محرم وكبيرةمن الكبائر والمسلم لا ينتحر ***
شوهاظيا بن سبعان ... وهل نقارن دوله تنتج 12 مليون برميل بدوله لاتنتج أكثر من 500 ألف برميل ؟ مالك كيف تحكم ؟؟؟ وبعدين شبه القاره هذه لم تجد فيها وزارة الإسكان أراضي فاضيه للإسكان . أقول خلنا ساكتين يارجال
صقر الجنوبكفوووووووووو ياقطر ماعلينا من الموضوع ونعم بقطر و أهلها.
٢١٣انا لله وانا اليه راجعون
بن ملجمالعتيبي ياليتني قطري ،،،، بس اعجبني كلامه صميم:((( قيادة سخرت ثروت بلادها لمواطنيها))) نعم كلمة جميلة ومعبرة وتعكس مانراه على اهل قطر من اوضاع صحية
البرنسرجال مايقصد احد وكلامه صحيح بلاش تحسس زايد
ياسرهو صادق ماكذب
عدد التعليقات:5647
المنتصر باللهماقال شي يزعل لكن عندما تقول لجارك ليش عوالك جيعانيين أكيد الجار راح يزعل ويشتم ويسب ويقول أنت تحرض علي وتفتن علي ووووووووو ووووووو ووووووو
الى تعليق 107 معرف 88حين تقطع الإشارة تستحق اشد العقوبات واتمنى السجن وليس الغرامة المادية فقط.
ابو نورهالرجال ماقال شي حمد الله ومدح ولاة امره هذا حنا نحمد الله على نعمة الامن والامان ونشكر الله اللي وفق ولاة امرنا لحفض الامن والامان والدول حولنا مافيها لا أمن ولا أمان.
سارهعاد لو يشوف الطرق والشوارع افريقيا أزين منها بدرجات ولا فوق ذا القرف يبون يفرضون رسوم ع الطرق من زينها عاد ماتسوى هلل والحين يبون رسوم كمان ع المواقف هوه اصلا مافيه مواقف مهئيه المسائله هدفها شفط جيب
يمني عاشق الدمامقطرررررررررر يا ياقطررررر اشتي السعودية وبس مااشتي قطررررر
٢١٣💦ابنتظر لحظة .💦. تهنينـا سـو ا بارق امل يشع في ليلك ضوى.💦 عــلّ وعـسـى الـقــاك فــي خـاطـري احـيــاك .💦. و بـالـشــوق اتــرجــاك تـبــقــى مـــعـــي💦
عدد التعليقات:5647
المنتصر باللهحنا علانا مؤامره من إيران وأمريكا والحسييديات كثار ولو حسبت دخل النفط مايكفي 7000 موظف عندنا لكن الحمد لله أحسن من غيرنا.............? عندنا 11 مليون وافد وعندنا لبنان والمغرب ومصر واليمن.......?
ابو عبداللهطيب ونحن ليش نزعل ?
ابوشيخهريما تقول السعودية دولة مو دويله ؟؟؟ لتوضيح فقط يـ ريما قطر كانت دويله ولا ***- المهم عندهم شيوخ يحسون في شعبهم ويعرفون ان لهم حقوق ولهم مطالب ومن حقهم يعيشون حياة كريمة في بلدهم دام هؤلاء شيوخهم
١٢٣شخص مايمثل حكومه قطر وشعبها وبندمحها لعيون الشرفاء القطريين الي ياما صبروا على كتابات بعض كتابنا الي مايمثلونا
العتيبيياليتني قطري ،،،، بس اعجبني كلامه صميم:(( قيادة سخرت ثروت بلادها لمواطنيها)))
88لما يكون راتبك 3000 و عليك مخالفه ب3000 قطع اشاره مثلا و تبيع ماء وجهك للاخرين لم هب و دب لستدين حينها فقط تنتقص روحك و الانتحار افضل لك
ابو عبد اللهالبترول تحت الارض والفقر فوق الارض
أ د صالح بن سبعانكيف نقارن بين قطر و دولة شبه قارة مثل السعودية مسؤليتها لا تنحصر في شعبها فقط بل تتعدى مسؤليتها العظيمة تجاه الامة العربية والإسلامية وبذل الغالي والنفيس لخدمة الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة !؟
بن ملجم💥💦ريما Rima💥💦 السعودية دولة مو دويلة((//والذي حجمه كبير يجب يكون فقير خخخخخخخخخخخ//)) صراحة عليك عقل رهيب عالمة في الاقتصاد والمال ***
خالد القحطانيمخالف للنشر
💥💦ريما Rima💥💦سنة العراق يقولون مانبي شيء بس نبي نرجع لبيوتنا حتى لو مهدمه نحط به خيمة ونجلس ولانكون هنا بالصحراء
الحسد قليعهاللي على رأسه بطحا يحسس عليه ... وش اللي مزعلكم ؟؟؟؟؟ الرجال ماحدد دوله معينه ؟؟ ؟؟ حتى تمغصكم بطونكم يامغردين ... إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عباده !!!
حرية رأيمخالف للنشر
اسماءطيب الحق مايزعل صراحه القطري شيخ ولد شيخ عايش بكرامه وحكامهم يحبونهم ومتواضعين انا عجبتني التغريده يمكن اللي مايستحي يستحي بعد قرائتها وانتشارها
ابوشيخهمخالف للنشر
بن ملجم💥💦ريمــ Reem💥 من حقه يتباهى بقيادة دولته مثل ما نحن نتباهى بولاة امرنا الذين يوعدون ويوفون ولو ان دولتنا مثل حجم دولة لاغرقنا الوافدين على هذه البلد بالاموال وليس فقط مواطنينا(//هههههههههههههه//))
العتيبيكفو صادق ليه رايه يمثله مايمثل القطريين ، قال كلمت حق صادق حتى كلمة الحق صارت تخوف!!!!!؟؟؟
💥💦ريما Rima💥💦السعودية دولة مو دويلة
يحيىيا ناس وين السخريه من ها الكلام دوله وتهتم في مواطنيها اش الي يزعل من الموضوع كلامه صحيح
الستينيالله يزيدنا وياهم من فظله ، الرجال ما جاب شي من عنده ،،،،،،
ابو فيصلشخص عنده ولدين غير شخص عنده 28 ولد .. وزن الكلام خير من وزن الميزان .
بن ملجمياليت كنت قطري كان معي جيب لكزس وبيت الف متر ثلاث ادور منحة من الدولة ومعي حرمتين وشلية اطفال لكن الله كريم نصبر على الهايلوكس والشقة الاجار اما الزواج شلناه من الحساب مانقدر ناكل حتى ناكل حرمة وعيال
السدغانينعم نقصت رواتبنا ولكن لم تنقص شيمنا وقيمنا التي تربينا عليها نحن السعوديين
88الخادمه بالايجار الشهري فى رمضان تصل الى 7000 ريال فى المقابل المواطنه فى القطاع الخاص عملها 10 ساعات ب1500 وين حقوقهن على الاقل عاملهوها معامله الخادمه الهنديه
💥💦ريمــ Reem💥من حقه يتباهى بقيادة دولته مثل ما نحن نتباهى بولاة امرنا الذين يوعدون ويوفون ولو ان دولتنا مثل حجم ومساحة دولة قطر الشقيقة لاغرقنا الوافدين على هذه البلد بالاموال وليس فقط مواطنينا لا بل اكثر .
احمد العيادياحمد مسيار ربعي علي فوج فوج ## غايتي يوم الردي غايته نجمه وتاج
دبوسهذا وهم لايصدرون 12 مليون برميل نفط يومي ؟؟؟ واللي يقول سكان حاره واللي يتريق أقول بطلوا شغل البُحث حقكم .... وموتوا بقهركم ... الله يزيدهم من فضله
يا كريممخالف للنشر
ابو عليكلام سليم والحق مايزعل
الحقيقه المرهصادق ما كذب بعض الشباب راتبه 1500وبعض الخادمات رواتبهم فوق 1800 الى 3000 للمستائجر باليوم . ****
88صحيح الحقيقه تزعل
بقايا مشاعرليش نزعل من الحق كلام في الصميم صحيح قطر دوله صغيره لكن فعلا سخرت ثروات الوطن لبناء المواطن والرز بتاعه م.***
كونان 2016اللهم احفظ ولاة امرنا بحفظك وانصرهم بنصرك واعزهم بعزتك وابعد عنهم كل حاقد وحاسد وجاحد وماكر . اللهم البس ملكنا سلمان لباس الصحة والعافية واطل في عمره في طاعتك يا ارحم الراحمين واكرم الاكرمين
8880 فى المائه من المتقاعدين عندنا لا يزيد رواتبهم عن 4000 ريال
بن ملجم((// كثر التعليقات تدل على كثر المفلسين السؤال ليش التبرير حقيقة الحال عندنا صعبة حبتين و نص الله كريم ****
صومالي وافتخرسبحان الله .. ترى ما حدد دولة معينة .. ولا قال حاجة غلط .. هو يحمد الله على النعمة اللي هم فيها .. وإحنا كمان الله يرزقنا .. ايش هذا الحقد والنرفزة !!!!!!
ابوشيخهبعض المعلقين يقول عدد قطر قليل ؟ لو عددهم خمسه اشخاص المهم عندهم ناس تحس فيهم وتقدرهم *******
اللهم لا حسدأي إثاره وأي بطيخ وأي غضب ... الرجال ماتكلم إلا باللي يبيض وجه شيخه ... فمن حقه يمح شيخهم اللي أمرم مواطنيه في الوقت اللي فيه بعض الدول خصمت من رواتب موظفيها وسنت عليهم الرسوم والضرائب .. لله دره
KSBيالشمالي ماصدقتك تقول طبق البيض ب 100
بن ملجمعلي الرجال ما سخر من أحد ويتكلم عن إنجازات دولته فلا أحد يتحسس ويزعل((//فاقد الشي دايم زعلان والبطحة التي على الراس وين نوديها بنك التسليف مثلا//))
مبغض الدواعش ومحبيهم؟؟؟المدرس عندهم راتبه اقل شي ١٨،٠٠٠ وحن ٨٠٠٠ ريال ترا هم في رفاهيه قد علمتوا قطري او خليجي راح سياحه في السعوديه اكيد لا سياحتهم كلها في أوربا الله يخلي لهم تميم وحن أكثرنا في دبي ههههه
زيدمافيه سخرية ولايحزنون مكرمة اميرية والرجل تفاعل معها بالشكر وماجاب سيرة السعوديه بشي صحيح نفسيات وقطر لوظروفها مثل السعوديه لفعلت مافعلته السعوديه
ابن عدوهمخالف للنشر
الخالديوجة نظر ولابد من اثبات عكس كلامه لكي لا تدع لاحد مجال عليك وان شاء الله ينعم هذا البلد بالامن والرخاء والعيش الرغيد وتبا لكن من يعبث بامن هذا البلد
زائرهكذا هم **** وهل يقارن دوله شبه قاره بدوله مثل حي من احياء الرياض****هههههههههههههههه
مرصداوي قديمسبحان الله ث******! الرجل لم يقل شيء وقطر أهلنا ونحن أهلها وكل حاقد ينثبر
العسيريشعب قطر يستاهل كل خير وبالتوفيق لكل قطري او قطرية
ابوشيخهمخالف للنشر
محب آل البيتبعض الدول عدد سكانها بالعمالة التي فيها لا يصل عددهم مثل عدد ادارة واحدة من أصغر الإدارات السعودية ومساحتها بمساحة قرية سعودية ومدينة من مدننا أكبر منها بكثير
سعدمخالف للنشر
كم عددكم ومساحتكم يالحرميهنا دولة تعمل لمستقبل ابنائها وهناك دولة تعمل لشراء ولاء سكانها ونحمد الله على نعمة الأمن والإستقرار التي نعيشها ولا يملكها غيرنا خوفا من أي تحرك.
ابن عدوهمخالف
زائر..رجال من ظهر رجال ..ماقال شي غلط لاتأولون الكلام على حسب فهمكم المحدود .ثروات الوطن لمواطنيها ...مني لك تحية ياشيخ جابر
جابر عثرات الكرامعلى الاقل ماعندهم وزارة اسكان مثل اللى عندنا والقطريين كلهم لديهم منازل يسكنون بها ما تلقى مواطن قطري مستاجر بيت مثلنا الصدق يتعب الكاذب موطن بلا مسكن مثل الاجنبي باقامة
الكنقماقال الا الصدق .. ليش الحساسيه
نوالليتني قطريه او حتى خدامه في قطر
عليالرجال ما سخر من أحد ويتكلم عن إنجازات دولته فلا أحد يتحسس ويزعل ، عقبال حنا نسخر لو مرة .
سلمانيكفي أننا نعيش بفضل من الله عز وجل بأمن وأمان . وعلى أرض المملكة العربية السعودية
مبغض الدواعش ومحبيهم؟؟؟المشكله حن نشمت على الناس ولا نشوف نفسنا....
سحرمخالف للنشر
مبغض الدواعش ومحبيهم؟؟؟اقولكم ان السعودي مبغوض حتى من جيرانه...
منصورايهاالناس اسمعووعوالحرمي يمدح حكامه واحنانمدح حكامناوكل واحديمدح براحته هذاولائه واحناولائنالحكامنالو تطلب الدولةدمائناوارواحناعطيناهاموحفنةفلوس وقفنابهامعهاتأثرعليناالغالي يرخص دون بلادناواتركوعنكم
💥💦ريما Rima💥💦قطر عددسكانهم بالألوف وماعندهم حرب ع حدودهم ولاباليمن وماعندهم جاستا ولم تتضرر مناطقهم وثرواتها أكثر من الشعب
حمتويستاهلون أهل قطر والله يزيدهم وحنا الله يصلح حالنا ومن حقه يشكر ربه ويقارن بدوله تنتج عشره مليون برميل وتخفض الراتب إلى الأمام قطر
مبغض الدواعش ومحبيهم؟؟؟ياهل قطر عندكم مزيون فديت القطريات والله يحفض الشيخ تميم بن حمد .
الاماكناليست الحقيقه ؟
مبغض الدواعش ومحبيهم؟؟؟والله ان القطرين في نعمه يا حضهم ترا انا احسدهم.
ماجد الجهنيوهو صادق وين التخطيط من زمان
هذا الكلامعاش الملك للعلم والوطن ****
مبغض الدواعش ومحبيهم؟؟؟كلامه في محله
عدد التعليقات:15238
قلم الحقيقهمخالف للنشر
المسكين يستلم 1983صدق اولا تصدق ياخوي جابر انامتقاعد استلم من التامينات 1983 ريال فقط وعدد اسرتي 6 اشخاص وساكن في اجار لا املك سكن حلال ولا تامين صحي صدق اولا تصدق
منصورايهاالناس اسمعووعوالحرمي يمدح حكامه واحنانمدح حكامناوكل واحديمدح براحته هذاولائه واحناولائنالحكامنالو تطلب الدولةدمائناوارواحناعطيناهاموحفنةفلوس وقفنابهامعهاتأثرعليناالغالي يرخص دون بلادناواتركوعنكم
بن ملجمت113//مفقود// الحمدلله عندنا رؤية 2030 تكفينا((//كلام سليم حتى لو اكلنا بصل المهم الرؤيا التي ستوصلنا زحل ان شاء الله//))
السببماعندهم م*** كلهم عشرة نفر تجمعهم في خط البلدة.
صبحيمعظم القطريين يتسلفون من المقيمين عندهم لانهم لايفقهون شيئا.
بوعبدالرحمنيقول اللي يقول ماعلينا من احد نحن راضين عن حكومتنا لو سحبت رواتبنا كلها اللهم عز حكومتنا وابسط عليها فضلك ورزقك والامن والامان .وتحية لكم ياشعب قطر العزيز الله يزيدكم ويعطينا ويعطيكم من واسع فضلة
ابوشيخههذولي الشيوخ لا قالوا شيوخ - مالهم في الهرطقة والكذب والتبطح - الله يحفظ قطر ان شاء الله - شيوخ قطر يعرفون سلوم العرب ******
مصدر الكلمهلابد ان يتم استقبال عدد اكبر من المعتمرين والحجاج للمساهمه مع موارد النفط في تحسين الاقتصاد في هذه الضروف وكذلك يجب التعاون والتكاتف مع حكومتنا لتجاوز الظروف الحاليه
بدرالحرمي تصدق اضحكتني ثلاثة ارباع القطرين***** أقول اخجل والزوجات أجنبيات القطرين ٥٪من سكان قطر وبس
كلنا فداء للوطنهل تعلم ان قطر تصدر 150الف برميل يومي بينما عندنا نصدر 10مليون برميل لكن قلة دبره
صريح في زمن المجاملاتمن حقه يفتخر كما نحن نفتحر بكثرة عدد الشعب الي الكثير منه فقران وع قد حاله والمساحة الشاسعة المشبك عليها
طائر بلاجناحالواقع مؤلم ولو كابرنا
💥💦ريما Rima💥💦😍طبق البيض بقطر ب 100 ريال 😴أجل وش فائدة الزيادة 😊
غِمد عـِطـافللأسف رئيس تحرير لأهم الجرائد القطرية و ليس لديه حنكة ولا حصافة !! كيف تقلد هذا المنصب لا أعلم و كلامه مردود عليه و على من أمثاله المتنطعين الحاسدين على سمعة بلدنا و سيادتها للأمة الأسلامية و العربية.
منصورت بريداوي معتق لازم تكون تميمي وابشربعزك .انت صادق تبي الجنسيةالقطرية اناعن نفسي لويخيروني بين الجنسيةالسعودية ومليارات العالم اختارالجنسيةالسعوديةيكفيناحكامنااقاموالعدل وحكموالشريعةالاسلامية وطبقوها
ابوجنىاليس من حقه ان يشكر قيادته التي سخرت ثروات الوطن لمواطنيها والقياده الحكيمه يبيلها شعب واعي بعيده عن النفاق والفشخره الكذابه وبطانه صالحه يهمها امر هذ البلد
وليدبل هل قطر محتاجة موظفين المفروض ١٠ موظفين في كل دائرة حكومية وزائدة ياحرمي لا تقارن قطر بالسعوديه لوعدد سكان السعوديه عدد سكان قطر يصبح اقل راتب ١٠٠ الف تصدق العريجاء اكبر من قطر مرتين والسكان اكثر
مفقودالحمدلله عندنا رؤية 2030 تكفينا
فهدالراتب=مخالفات+فواتير
هو فيه دوله في الاساس . نقطة في خريطة العالمالسعوديه شامخه وستبقى شامخه ولن يهزها حقد الحساد . اللي يقارن قطر بالسعوديه كالذي يقارن النمله بالجبل . قطر شبر في شبر واكثرها عمال . عن اي راتب تتحدث ياهذا وعددكم لم يتجاوز الالاف .
مفقودمخالف للنشر
العمقيقول اللي يقول ماعلينا من احد نحن راضين عن حكومتنا لو سحبت رواتبنا كلها اللهم عز حكومتنا وابسط عليها فضلك ورزقك والامن والامان .وتحية لكم ياشعب قطر العزيز الله يزيدكم ويعطينا ويعطيكم من واسع فضلة
◇◇حفظ الله الملك سلمان
الشمالياغلاء الااسعار واغلاء الاسكان يوجد فى قطر طبق البيض بــ 100ريال سعودي
ابو ريانما قال شي غلط ليه زعلانين الله يزيدهم خير وبركه اهل قطر
ام بدركﻻم جميل وكلمة الحق ماتزعل
واحد نفرطيب كلام صحيح وسليم وليش نزعل من الحق ..
إبن عربيمن يمدح ديرته لا يغمز من ديرة الجيران، مع علمه بعدم عدالة المقارنة. المديح هنا يخلق جو من عدم الثقة بين جيرانه وعمدتهم المحترم. ولنقل: هي (كلمة حق يراد بها باطل).
KSBالا اتفق معه وهو صادق يا اخي بطلوا ***ناس عندهم تطوير للبلد و للشعب و للعلم و للطب وووووو قولوا كلمه الحق الله يقطع العينات الي تاخذها العزه ب الإثم (وأثارت التغريدة رواد مواقع هههههههه)
مـ،ـاݛــےكلها شبر ف شبر وش يسخر الموضفين ف كل الدنيا اقليه من الشعب
أجامل أياميالجاهل اللي يقول عدد سكان السعوديه كبير لوسألت اقتصادي نزيه عن دخل السعودية يعطيك معلومة إن السعودية تقدرتسوي لك الشوارع اللي فيهاكلها نصفها معدن فضه ونصهاذهب
مفقودراتب الشغاله في قطر 3500 يعني كثر راتب بعض المعلقين, بس المهم الامن والامان
هذا الكلاممخالف للنشر
ابوشيخهمخالف للنشر
العنزيعجزت اعبر ولكن اصبحنا اضحوكه ياكرام
شموخ انسانما قال شى الرجال افتخر في وطنه وهذا حق من حقوقه
Deafahdاللهم لا عيش إلا الآخرة ....
ساهيمخالف للنشر
منصورالهمداني اوافقك على تعليقك واترك بني علمنةورفضنةتلطم وتولول
ص ص صما نقول الا الله المستعان
مفقودامن وامان؟ على اساس ان قطر كلها اجرام
فهد12الانتقاد حق مشروع مالم يكن فية اسائة والافتخار بوطنه وقيدتة تدل على اصالته حفظ الله السعودية وقطر
منصورإن دولاً أقدمت على تخفيض رواتب مواطنيها، فيما قطر تعلن زيادة رواتب مواطنيها فضل من الله ونعمة أولاً.. ثم قيادة سخَّرت ثروات الوطن لمواطنيها
ابوشيخهكفو يـ جابر الحرمي كلامك في محله وعين العقل عجبني يوم قال ان الحكومة القطرية ثروتها مخصصه للبلد ولـ شعب هذه البلد التي تراعي حقوق الشعب*******
iHalamالرجل لم يسخر ولم يذكر السعوديه وكلامه عام, مبروك ياهل قطر جعل فيه العافيه وتستاهلون والله يطول بعمر تميم وعمر ملكنا سلمان
عبدالسميع اللميعماقال شي الرجال رجال يمدح ديرته وديرته تستاهل المدح الله يخلف علينا
الهمدانييارجال صرنا **
مفقودمشروع زي تنظيم كاس العالم لو نجلس نفحط مليون سنة ماقدرنا عليه, وش نفع كثركم وكبركم
الهمدانيصح او لا ياالربع مادح نفسه خخخخخخخخخخخخخ
راشدفعلا الرجل تكلم في الواقع ولا فيه أحد يزعل من الواقع والواقع يقول هم أفضل منا بكثير وبخصوص الرواتب وضعهم ممتاز تدرون ليه لأن لايوجد عندهم حسد حنا عندنا البطانه ***هي من تحسدنا على عمل
إبن عربيعلى ذمتي أن حي النظيم أكبر من قطر، مساحة وعدد سكان!!
الذي على رأسه بطحاء يحسسعليها هههههههههه قال فتنه قال
زائرابوفوازمخالف للنشر
💥💦ريما Rima💥💦🐷عيوبهم كثيرة لو نعد من الآن لبكرى ماراح نخلص
💥💦ريما Rima💥💦الهمداني هذا وافد❌
الهمداني,,,,,,, أجمل تعليق رقم {22} بلا منازع وفي الصميم ,,,,,,,
أحمدسؤال محتاج إجابة ( لماذا نـُــعطي أنفسنا حق إنتقاد الآخرين... ونزعل عندما نُــنتقد؟ أضف إلى ذلك...أن صاحب التغريدة لم يذكر أي شي عن المملكة العربية السعودية؟!
88الدوله القطريه لن تعمل على انزال رواتب مواطنيها رغم الازمه الاقتصاديه و هذا الطبيعي
سليمان القانونيالدنيا دواره ،، أول القطريين يتهافتون للحصول على الجنسيه السعوديه للتسجيل في ارامكو او العسكريه واليوم صار العكس،، (ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم) الحمدلله على كل حال وحفظ الله اوطاننا
💥💦ريما Rima💥💦السعودية كلفتها حرب اليمن الكثير💰💸 وأيضا جاستا 💰💰
عدد التعليقات:11211
إنسان منصفمسكين ,,,,,حرمي,,,,,ياملا الحرمااااان,,,,,خخخخخخخخخخخ
عامر العطويهذي السعودية بلد الكرماء لو نتنازل سنة عن رواتبنا ماوفيناها حقها يكفي انها على الكتاب والسنة. ولا تخون الامة كغيرها
الرحمهبموت قهربموت قهربموت قهرارحمونا موقادرين نعيش والاسعار والايجارات نار الشخص يخرج من بيته يشتري طعميه وكوكا بخمسة ريال وبدفع مخالفة 3000 ريال اشاره طفت وانا بوسط الشارع ومن الزحمه ماتقدر ترجع ولا تتقدم
ريما Rimaبعض الأجانب يبغى****يتدخلون بشؤوننا بشكل سلبي بكلامهم😡
هههههههههههطيب لو أقول يا السيسي هات لشعبك سكر وزيت ولحم ودجاج هل أصبح في نظر السيسي مثير للفتن لو أقول يا بشار لاتقتل الأطفال والنساء والشيوخ هل أنا مثير للفتن لو أقول يا فلانه تزوجي لكي تحمي نفسك هل أنا مثير ل
مفقودمشكلة الناس ماهي لاقية عيب في قطر غير المساحة والسكان وحنا لو حسبنا **تصير مساحتنا مثل قطر, ولو مكة عندهم صار سكانهم اكثر
رشدانلا مقارة بعدد سكان قطر ٥٠٠ الف او اقل بالسعوديه ٢٠ مليون عدد سكان قطر مثل زوار مناسبه الزواج طيب ليش مقاضًي بيوتكم مِن السعوديه وإيجار الشقق عندكم من ٥٠ الف و طالع حقيق اخجل من نفسك ***
💥💦ريما Rima💥💦حفظك الله يالسعودية ماتدعم أحزاب بل تدعم شعب كامل ولم تسخر قنواتها للفتنة بدعم حزب لأجل أهداف شخصية
إبن عربيهذا الأخ ذكرني يوم كنت أعمل بشركة سعودية فيها 67 الف موظف وتحتاج حوالي 560 مليون ريال شهريا كرواتب وبدلات وكان صاحب البقالة جارنا كل يوم يشكيلي إنه خرب أولاده بكرمه معهم وبكثرة دلعهم.بقالة أنتم يا أخ
الهمدانيلا لا لا حنا الله يمتحنا عشان واعد الجنة الموعود خخخخخخخخخخخخخخخخخخ
العسيريماتزعل لاننا حتى نحن نعمل مقارنات مع غيرنا فكثير ما نقول حنا احسن من غيرنا دائما نقول احمدوا ربكم ماانتم مثل العراق وسوريا والصومال والا المقارنةحرام على غيرنا حلال لنا
💥💦ريما Rima💥💦💚نفتخر اننا سعوديين من أرض الحرمين وحكامنا ال سعود من أهل السنة 👍
الشمريمخالف للنشر
أجامل أياميالرجل معه حق ولايلحقه لوم إلا انسان جاهل من حقه يفخربوطنه وعني أتمنى لوكنت قطري
💥💦ريما Rima💥💦خدمات نقدمها للحجاج وبالداخل نعاني من إرهاب اللي تسمونهم دوله اسلامية وهم إرهابيين داعشيين وصلو لمسجد الرسول ص وأيضا نحارب الإرهاب ع حدودنا وتضررت مناطقنا الحدودية وباليمن نحارب حوثي وعفاش
سن توبالصراحه مزعجه ومن حقه يمارس دور الطاؤوس :)
الهمدانيانا لو كنت قطري لتزوج اربع سعوديات وخفف من العنوسة التي طالت وستطول
مفقودوين الغلط بالتغريدة؟ وش جاب سيرة السعودية؟, الرجل يفاخر بوطنه, لكن اللي ع راسه بطحاء, واذا قلت ان 2 اكبر من 1 هل انا اسب ال 1؟
ههههههههههههو ماقال شي عن السعوديه بس الجماعه هم الدوله الوحيده التي ألغت العلاوه والبدلات رغم ان كل العالم متضرر من الاقتصاد وبعض العالم ماعنده نفط ولم يلغي شي
عبدالعزيزياخوي لاتقرقر ع روسنا احلف ان عدد تجار السعوديه اكثر من عدد سكانكم فبلاش فلسفه
هذا الكلامههههههههههه فصميم بلا كذب بلا مجامله
💥💦ريما Rima💥💦🐷___الله يكفينا شر من يريد أن يضع فتنه بين حكومتنا والشعب_____لكن ارتاحو حنا مع حكومتنا 😂
بريداوي معتقابي الجنسية القطرية تكفون وش المطلوب ونا حاضر
ام الفهودالرجل قارن وطنه بوطن لم يحدده ! مثلما نحن نقارن ونفاخر اننا في السعودية لدينا كم هائل من الانضباط الأخلاقي على الصعيد الشعبي والرسمي لا يوجد في بلد آخر في الدنيا ونتحدى من يثبت العكس ، وهذا حق له ولنا
من جبل اجا العظيمالفتنة اشدمن القتل قول الله عزوجل
عبدالله الناصر / حائللماذا رد الفعل الغير واضح من بعض المعلقين نعم قطر تعيش بحبوحة الحياة ورغد العيش بين دول الخليج شأنا ام ابينا رغم ان انتاجها 2 مليون برميل فقط كلام المساحات والأتجاهات كلام عقيم وغير مفيد الله يشفيكم
الهمداني((((الذي يقول سكان اكثر وسكان اقل هذا انسان بلا عقل والدليل سكان اليابان لكن هناك ناس تستميت لتبرير ا****)))
💥💦ريما Rima💥💦الاخونج جو يدافعون عن قطر😂😕
مشكلة حنا نشوف الناس نحاسوحنا ذهب ولا نقبل النقد ،، المفروض مثلما ننقد الناس نقبل النقد ونعدل حياتنا للافضل . صح السعودية تعتبر قارة لكن يجب ان نقبل النقد.
💥💦ريما Rima💥💦ماشاء الله الرياض لحالها أكثر من سكان قطر كانت 4 مليون واللحين يمكن 5 مليون عدد سكان الرياض____حنا مع حكومتنا زادت الرواتب..الخ ولا نقصت
قطريليست فتنه ولكن قول الحق يزعل لأن ****.......?
روح ألالمعبر عن شي يخصه بلده انتهى
مقارنةعدد سكان السعودية بمقارنة بقطر 1333%
عدد التعليقات:80
مشببالرجل ما جاب طارينا في التغريدة وكانت عامة , بس عندنا مشكلة بالحساسية الزايدة وياحبنا لتكبير المواضيع ونقول الله يزيدهم ويزرقنا مثلهم واكثر ان شاء الله بسكم حساسية مو انتم اول ولا اخر دولة ينقص راتبها
"أنا اعوذبالله من كلمه أنا"كنت أتمنئ قبل هذي القرارات أن يتم (تسديد)قروض و ديون(المواطنين) ومنع إلاعانات لدول الخارجيه لمده حتئ لا يتطاول علينا مثل هذا و اشكاله(والله)يأعندنا خير يغرقگ و يغرق(عشرات)الدول مثل(قطر)بالقطاره
الهمدانيصراحة جابر الحرمي قال كلمة تختصر كل الكلام والمفروض تبروز ببرواز من ذهب وهي((((قيادة سخرت ثروات الوطن لمواطنيها)))) شكرا قطر على ماتعملين لحفظ الامانة وايصالها لمن يستحقها
سبهللميزانية المملكة أكبر من ميزانيات دول الخليج مجتمعة والذي يقول عدد السكان أكثر صحيح و كلام الحرمي صحيح
💥💦ريما Rima💥💦ولا عندكم حرب بحدودكم ياقطر
زائرابوفوازليش الزعل يعني اذا قلت ان بعض الخادمات من بعض الجنسيات رواتبهم أحس بكثير من رواتب المتقاعدين وبعض المواظفين الكلام هذ سب بل على عكس هذا دليل على ان البيبسي ولد عم الميراند لكن ليش تزعل الحمضيات
المتأمللم يخص السعودية وقال هناك دول وكلامه صحيح ليش زعلانين الله يرزقهم ويرزقنا وحسن التدبير نصف القوت .
دونيس البيشييعني المفروض مايحمد ربه ولايقارن نفسه بأحد علشان فيه بعض الناس زعولين
عندليبأقول سقها بس ! قال قطر قال ........ قطر على العين والرأس بس قطر بكبرها أصغر لا تقارن بأصغر مدينة من مدن المملكة ، بعدين جايكم الدور ياحبيبي نشوف أيش أخرتها ههههههه قال زيادة قال هههه
💥💦ريما Rima💥💦🐷وانتم من كثر شعبكم بالألوف خيرات ارضكم أكثر من شعبكم ياقطر
\xعدد سكان قطر بعدد حارة بالسعودية يا حرمي !!!!!
\xالسعودية تحميك يا الحرمي !!!
نجاخانشاقوووووووول اصغر قبيلة عندنا مليون رجل اكثر من سكان قطر لذلك الله يرزقكم وحنا لم نشتكي ***** اما اهل قطر اهلنا منا وفينا اطلع منها بس
خالدمقال الا الصدق ليش الزعل انا سعودي وأحسد القطريين ✋
ابو عنترلاتفرح كثير الايام دول
Br0kenصدق ورب الكعبة ومن يقارن عدد شعب قطر بشعب السعودية كمن يقارن دخل قطر بدخل السعودية
زائرهل تعلم يااخي العزيز أن محطة تحلية الشعيبة على ساحل البحر الأحمر كبر من دولة قطر
القناص2ليست عنصريه او كره ولكن الوافدين عددهم يزيد عن احتياج الوطن وتنميته المستدامه وهذا خلال يجب اصلاحه قال احد المهندسين قبل 5سنوات المشاريع اطلقت مره واحده يجب تجزيتها على سنوات حتى لايكون هناك طفره
2030قد يكون كلامة صحيح رغم فارق السكان والدخل والمدبرين للامور
فوزيما اشوف من كلامه ما يثير الزعل... الكلام اللي ذكره يعكس واقع نعيشه.. و لكن لله الحمد من قبل و من بعد
القناص2كلامه حقيقه ولماذا الغضب ولكن عدد منسوبي وزارة التربيه ولتعليم ربما يزيدون عن عدد موظفين دولة قطر كامله ويقرب من عدد السكان لهذا يجب ان يكون هناك منطق في الكلام والردعليه بماهو عقلانى دون انفعالات عاط
واضحقطر عدد مواطينها ما يتعدى 700 الف وحنا هنا 18 مليون ثاني شي حنا عندنا تؤام سيامي اسمه الاجانب وعجزوا اي اطباء يصلحون له عملية فصل ناشب فينا نشبة القراده الله يفكنا منهم ساعتها بيصر دخلنا احسن منكم
ع . الحربيكلامه صحيح 100% وليه الزعل ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ أين المليارات التي وضعت للسكن أين هي لا يوجد أرض ولا قرض ولا وحدة سكنية ليس من المعقول وكل هذه المليارات وهذه السنوات يعيش المواطن السعودي بلا منزل إلى متىىىىىىى ؟
ابو ناصرالله قادر على كل شي ،، والله يمهل ولايهمل " وستبدي لك الايام ماكنت ***"