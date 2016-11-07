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سخرية رئيس تحرير “الشرق” القطرية من رواتب السعوديين تثير غضب “المغردين”

7 نوفمبر, 2016 , 10:16 ص
سخرية رئيس تحرير “الشرق” القطرية من رواتب السعوديين تثير غضب “المغردين”
  • 7٬941
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صحيفة المرصد: سخر جابر الحرمي رئيس تحرير جريدة “الشرق” القطرية، من القرارات السعودية مؤخرًا بشأن تعديل بعض العلاوات والبدلات والمكافآت والمزايا المالية بقوله: “إن دولاً أقدمت على تخفيض رواتب مواطنيها، فيما قطر تعلن زيادة رواتب مواطنيها فضل من الله ونعمة أولاً.. ثم قيادة سخَّرت ثروات الوطن لمواطنيها”.

وأثارت التغريدة رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدين أنها لم تكن موفَّقة من الحرمي، ولا تمثل رأي الشعب القطري الشقيق، الذي تربطه مع السعودية علاقة ضاربة في عمق التاريخ، ومطالبينه بالبُعد عن كل ما يثير الفتنة بين الشعبَيْن الشقيقَيْن.

78772282020



تعليقات ( 294 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 294
    7 نوفمبر, 2016 , 12:58 م

    الحقيقه المره

    277 //// من اللي ضاحك عليك وقال عدد سكان المملكه الأصليين 25 مليون ؟؟؟ أتحدى يتعدون 12 مليون مواطن .. ويبدو لي أن عندك خلط في العدد ( الأجانب عددهم فوق 20 مليون وافد وأجنبي ومولد )
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  2. 293
    7 نوفمبر, 2016 , 12:58 م

    محمد الفقراوي يعني مُعدم

    *** وهو صادق رواتب العالم خفظت وقطر زادت الرواتب وين الاشكالية يوم اشاد ببلدة
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  3. 292
    7 نوفمبر, 2016 , 12:55 م

    القرني

    الحمد لله بلدنا بخير ونعمه ودولتنا رشيده وامورنا طيبه ولامن ولامان موجود والخير وفير وكلنا فدى لدبن والملك والوطن ومحفوظه بلدنا من الله ثم دعوة ابونا براهيم عليه السلام ثم من حكامنا الله يطول بعمارهم
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  4. 291
    7 نوفمبر, 2016 , 12:55 م

    بن ملجم

    العقل هل تعلم ان ايجار شقة غرفتين وصالة في قطر هو 150 الف((هل تعلم ان البيوت منحة في قطر هل تعلم منحة الزواج 200 الف في قطر هل تعلم ان الكهرباء والماء بلاش في قطر هل تعلم الوظائف مسؤلة عنها الدولة))
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  5. 290
    7 نوفمبر, 2016 , 12:53 م

    سواق وايت موية

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  6. 289
    7 نوفمبر, 2016 , 12:53 م

    القرني

    الحمد لله بلدنا بخير ونعمه ودولتنا رشيده وامورنا طيبه ولامن ولامان موجود والخير وفير وكلنا فدى لدبن والملك والوطن ومحفوظه بلدنا من الله ثم دعوة ابونا براهيم عليه السلام ثم خن حكامنا الله يطول بعمارهم
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  7. 288
    7 نوفمبر, 2016 , 12:52 م

    سواق وايت موية

    قبل ما نزعل منه ... نسأل أنفسنا ماذا عن ( 250 ) مليار التي سبق أن خصصت الإسكان ؟
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  8. 287
    7 نوفمبر, 2016 , 12:51 م

    سواق وايت موية

    لازم نسأل أنفسنا : كم ترتيبنا في ( الشفافية ) على مستوى العالم !!؟؟؟؟
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  9. 286
    7 نوفمبر, 2016 , 12:50 م

    بعير راسة عوج

    هذا هو غضب الله علينا بسبب ساهر والتبديل على الغلابا 42 الف ريال بسبب ثلاث مخالفات حسبنا الله ونعم علي من حطة علي قلوبنا
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  10. 285
    7 نوفمبر, 2016 , 12:49 م

    سواق وايت موية

    لا أحد يزعل ... قطر ما عندهم ( شبوك ) أو ( مشاريع متعثرة ) أو قناة تدعم بالملايين مثل MBC ....!!
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  11. 284
    7 نوفمبر, 2016 , 12:49 م

    الماااااضي2030

    الاخونج هم سبب اﻷرمه الاقتصاديه اللي نمر فيها ..ﻷنهم حرموا كل شي ..ونشروا التخلف في البلد برجعيتهم واجعلو البلد يعيش في القرن السادس الميلادي
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  12. 283
    7 نوفمبر, 2016 , 12:48 م

    وتلك الايام....

    لم يذكر السعودية ...بس حنا صرنا نشك بزيادة بعد القرارات الاخيرة .....
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  13. 282
    7 نوفمبر, 2016 , 12:47 م

    سواق وايت موية

    لا نرى أي سخرية موجهة لنا بشكل مباشر !!
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  14. 281
    7 نوفمبر, 2016 , 12:45 م

    تختور

    فيه مشارك يقول بلدنا شبه قاره .... وأقول هو صادق .. يتكلم من منظوره الشخصي ... فهو يسكن في جده وفي قصر شبه حاره مساحته 10,000م2 وأنا أعرفه حق المعرفه
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  15. 280
    7 نوفمبر, 2016 , 12:45 م

    العقل

    هل تعلم ان ايجار شقة غرفتين وصالة في قطر هو 150 الف
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  16. 279
    7 نوفمبر, 2016 , 12:43 م

    مكن

    ****. الوطن للجميع وخيراته ومن حقنا نسأل أجل نرى أبنائنا الان لايجدون وظايف ومعهم ارقى الشهادات والاجانب يزاحموننا بمعيشتنا
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  17. 278
    7 نوفمبر, 2016 , 12:43 م

    بصريح العبارة

    هو صادق وما غلط على السعوديين ، وياهي على الجرح ( قيادة قطر سخّرت ثروات الوطن لمواطنيها )
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  18. 277
    7 نوفمبر, 2016 , 12:42 م

    الى : غبي جدا

    تعداد السعودية 25 مليون وتعداد قطر 350 الف هذا الفرق 70 ضعف وعليك الحساب يا ذكي
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  19. 276
    7 نوفمبر, 2016 , 12:42 م

    الاماكن

    قطر الاولي عربيا في الشفافيه و22 عالميا.
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  20. 275
    7 نوفمبر, 2016 , 12:42 م

    ام امل

    عاشت قطر عز وفخر ماعندهم فساد ***
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  21. 274
    7 نوفمبر, 2016 , 12:41 م

    سمو

    القادم أجمل وحنا مستبشرين خير
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  22. 273
    7 نوفمبر, 2016 , 12:41 م

    بن ملجم

    💎💛عـــهـــود💙💎 إن شاء الله بسافر قطر كم يوم واشوف هل السلع غالية مثل مايقولون والا كذب ((// مايحتاج موجود في النت ابحثي كل السلع مقاربه لنا غير ان السمك واللحم هم ارخص مننا والباقي زينا //))
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  23. 272
    7 نوفمبر, 2016 , 12:40 م

    مالك

    كلامه صحيح .. ليه نزعل من الحقيقه .
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  24. 271
    7 نوفمبر, 2016 , 12:39 م

    ****

    ***اهم شي عنده الريال
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  25. 270
    7 نوفمبر, 2016 , 12:39 م

    مكن

    مخالف
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  26. 269
    7 نوفمبر, 2016 , 12:39 م

    غبي جدا

    يقلك احنا قارة وعدد السكان قليل وخيراتنا اكثر اضعاف.. لكن هم جزيره وعدد السكان كثر
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  27. 268
    7 نوفمبر, 2016 , 12:36 م
    عدد التعليقات:9001

    اللامي10

    ( إنَّ الله يَرْزُقُ مَن يَشَاء بِغَيْرِ حِسَابٍ )
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  28. 267
    7 نوفمبر, 2016 , 12:36 م

    مجرة التبانة

    ممتاز يا د صالح وهرجك على متمه كما لنا بارك الله المقارنة طالما بدأت بالجغرافيا اضف الدخل بكل مصادره تجد الحل.
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  29. 266
    7 نوفمبر, 2016 , 12:36 م

    عبدالله - الرياض

    اذهبوا الويكند الى الهفوف ملايانة سيارات قطرية تشتري التموين الاسبوعي الله يحييهم
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  30. 265
    7 نوفمبر, 2016 , 12:36 م

    ملحق الصحافه

    الحقيقه اني لم ارى هاشتاق قطري يقول الراتب مايكفي الحاجه فوق الثريا والجدي عاشت قطر عاشت قطر
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  31. 264
    7 نوفمبر, 2016 , 12:36 م

    الشمري

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  32. 263
    7 نوفمبر, 2016 , 12:36 م

    ليبرالي

    ردً على القطري تسخيرثروات الوطن للوطن والمواطن هذاشي جميل100% ولكن زيادة الرواتب المبالغ فيها ليس في صالح الدوله والشعب لنه يكون فيه ترف وتبذيروممكن يتعرض اقتصاد الدوله لركود وتظطرالدوله لتنقيص الروات
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  33. 262
    7 نوفمبر, 2016 , 12:35 م

    عمر

    بعض التعليقات اذا كان المعلقين فعلا سعوديين واشك: اسأل الله ان يرزقكم براتب عالي في بلد آخر. اهم شئ ترحلون عنا لأن اللي ينشرى بالمال ينباع ب..... وخلونا لوطنا وخلو وطنا لنا قبل به والله يعزك يا سعودية
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  34. 261
    7 نوفمبر, 2016 , 12:34 م

    عبدالله - الرياض

    المقارنة غلط ، قطر هي مدينة واحدة فقط الدوحة والتعداد 350 الف والموظفين المواطنين اقل من 50 الف يعني قد موظفين شركة سابك
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  35. 260
    7 نوفمبر, 2016 , 12:33 م

    الصارم

    ماقال غلط قرأ الواقع والحاصل، ليش نزعل؟ الا إذا كان واقعنا مؤلم!!!! أو غير مشرف!!!!! فهذا أمر آخر. إبراز العيوب وإظهارها واضحه جليه يساعد على حلها، النعامه تخفي رأسها
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  36. 259
    7 نوفمبر, 2016 , 12:33 م

    على الله

    لا احد يجرؤ ولايقدر ان يمس السعودية لا بكلام ولا بفعل والرجل لم يسيء للسعودية بس انتم ياالسعوديين الا يقصدنا ليش هاه
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  37. 258
    7 نوفمبر, 2016 , 12:32 م

    خلك بعيد حبك يزيد 😊

    يارجل سعر البيض عندهم 50 ريال شنو الفائده من رفع الرواتب وأسعار المواد الغذائيه نار ههه
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  38. 257
    7 نوفمبر, 2016 , 12:32 م

    كلنا مسلمون

    احد يعرف كيف *** القطريه
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  39. 256
    7 نوفمبر, 2016 , 12:31 م

    ظامي اليل

    الله يهديك.ياجابر.السعوديه قاره.وقطر شقه في هذه القاره.شف الفرق؟!!.
    لا يعجبني(4) اعجبني(0)
  40. 255
    7 نوفمبر, 2016 , 12:30 م

    سهوكه

    يادكتور سبعان /// خبرك قديم ... ترى كلامك هذا عفى عليه الزمن ... صحيح ممكن نبلعه لو كان قبل 30 سنه ... أما اليوم فأنت تخاطب مواطن يعرف الكفت والكفيت ... فما عليش بطل فهلوه
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  41. 254
    7 نوفمبر, 2016 , 12:30 م

    الشمري

    ببساطه ... قطر اللي ماسكينها لا يكذبون ولا يسرقون .... يعملون من اجل بلدهم وليس من اجل انفسهم
    لا يعجبني(1) اعجبني(7)
  42. 253
    7 نوفمبر, 2016 , 12:29 م

    💎💛عـــهـــود💙💎

    إن شاء الله بسافر قطر كم يوم واشوف هل السلع غالية مثل مايقولون والا كذب .. امش مع الكذاب لين تعرف .. نسيت المثل 😁
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  43. 252
    7 نوفمبر, 2016 , 12:29 م

    علي العمري

    كلامه. صحيح. ليش. الزعل.
    لا يعجبني(0) اعجبني(5)
  44. 251
    7 نوفمبر, 2016 , 12:28 م

    خلك بعيد حبك يزيد

    احب اقول لهذا الشخص ***أن تعداد السكان في المملكه 9 اضعاف عدد سكان دولته وقطر مساحتها كلها مترين في مترين فلا يوجد مقارنه بيننا وبينهم .
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  45. 250
    7 نوفمبر, 2016 , 12:28 م

    الشمري

    انا زرت قطر مراراً الاسعار مثلنا وأرخص ... لا تكذبون علينا
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  46. 249
    7 نوفمبر, 2016 , 12:28 م

    عمر

    ولا احد يزعل: اللي يبغى قطر الباب مفتوح يروح. هذي بلدنا وحنا نبيها بقلها وزودها.
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  47. 248
    7 نوفمبر, 2016 , 12:27 م

    قطر !!

    لسنا بصدد الإساءة ! ولكن نريد الرد على من في نفسه مرض هنا ... وللحديث بقية
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  48. 247
    7 نوفمبر, 2016 , 12:27 م

    أماني

    طيب ليه زعلانين أن شاء الله رواتبكم تصير ألف والا ريال نحن فداء للوطن وان شاء الله يجي قرار ثاني ينزلون زياده نفتك من البزخ الزايد
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  49. 246
    7 نوفمبر, 2016 , 12:26 م

    دركتل

    الأخ الدختور / اللي يقول بلدنا شبه قاره ؟؟؟ والله أني ضحكت من كل قلبي .. عندما قرأت كلامه وأنا شايف بعيني شيولات البلديه وهي تهدم أحواش وبيوت المواطنين في جده ومكه والطائف .. ياشيخ بطلوا نفــ.......
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  50. 245
    7 نوفمبر, 2016 , 12:25 م

    قطر !!

    نحن نحب قطر وأهلها ولا نسيئ لها ونفرق بين من وبين من يكون
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  51. 244
    7 نوفمبر, 2016 , 12:25 م

    alwwwllla

    لا أرى في كلامه أي اهانه او غلط او تحديد مباشر لدوله معينه فكثير من الدول جمدت زيادة مواطنيها او نقصتها وان كان يشير إلينا فهو لم يخطى بل قال الصحيح.
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  52. 243
    7 نوفمبر, 2016 , 12:22 م

    قطر !!

    هل دعمت الكاتب في سخريته هذا اليوم ؟!! انت أبخص بنفسك !!!
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  53. 242
    7 نوفمبر, 2016 , 12:22 م

    ساره

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  54. 241
    7 نوفمبر, 2016 , 12:21 م

    قطر !!

    المعادلة بسيطة (( من يدعم )) هذا الكاتب ضد وطنه ، هو من يناصر (( أخوانه هناك )) لا هنا
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  55. 240
    7 نوفمبر, 2016 , 12:19 م

    قطر !!

    لا يسيئ لوطن بلاد الحرمين ((الا )) كاره أو أخوان أو فرس ومجوس
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  56. 239
    7 نوفمبر, 2016 , 12:19 م

    💥💦ريما Rima💥💦

    هذا الكويتب اذا واثق وشوله يتكلم بهذا الموضوع😂إلا إذا كان حاسس بإن ستخفض رواتبهم يوما ما😂
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  57. 238
    7 نوفمبر, 2016 , 12:18 م

    عزوبي

    انا زرت قطر قبل سنه وشفت كيف الاسعار عندهم مرتفعه جدا
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  58. 237
    7 نوفمبر, 2016 , 12:17 م

    قطر !!

    (( مصروفات )) الجزيرة أخوان أكثر من موظفي رواتب دولته !! ويقول ما يقول ؟!!
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  59. 236
    7 نوفمبر, 2016 , 12:16 م

    سعودي اصلي

    أرفع رأسك انت سعودي غيرك ينقص وانت تزودي . ما عليكم من كلامه وترى الفلوس وسخ دنيا لا تهمكم.
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  60. 235
    7 نوفمبر, 2016 , 12:15 م

    راجح

    حركة مقصوده من قطر هذي ثاني مره يسوونها**** مسوي نفسه في تويتر انه يحب السعودية وهو في قلبه غل وحقد علينا
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  61. 234
    7 نوفمبر, 2016 , 12:15 م

    بن ملجم

    يلا خلنا نروح ندور غدا فول او عدس حتى بخاري دجاج ماعندنا قيمته وحنا باول الشهر
    لا يعجبني(0) اعجبني(5)
  62. 233
    7 نوفمبر, 2016 , 12:15 م

    قطر !!

    بعد أن انتهى من التطاول على مصر ، عاد للتطاول على أهله ؟!! من يقوم بهذا الفعل ؟؟ لا نعده الا من فصيلة الأخوان
    لا يعجبني(4) اعجبني(0)
  63. 232
    7 نوفمبر, 2016 , 12:14 م

    إذا الشخص يبي يشتهر اساء للسعودية والله كبيرة يالسعودية
    لا يعجبني(5) اعجبني(0)
  64. 231
    7 نوفمبر, 2016 , 12:12 م

    على الله

    سبحان الله العظيم حاسين الموضوع يخصكم جاعلى وتر حساس صح ولا وش مضايقكم
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  65. 230
    7 نوفمبر, 2016 , 12:12 م

    الحق يقال

    اذا انت تمشي مضبوط ليه تخاف من اي كلام مو موجه لك !! الا اذا فيك بلاء
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  66. 229
    7 نوفمبر, 2016 , 12:12 م

    بن ملجم

    بس المهم سياراتنا الذهبية تروح لندن وباريس ههههههههه
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  67. 228
    7 نوفمبر, 2016 , 12:12 م

    ريما Rima

    لايظر السحاب ن***__اللهم أهلك اعداءنا بكل مكان أهل الفتن
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  68. 227
    7 نوفمبر, 2016 , 12:11 م

    مع الخيل

    نحن دائما نقول البنزين ارخص من دول الجوار ولازعلو واما بنعمة ربك فحدث
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  69. 226
    7 نوفمبر, 2016 , 12:11 م

    ali

    لكي الله يا السعودية احنا فلوسنا تنصرف على حماية الإسلام والمسلين وبآتي أناس لا يقدرون حجم المسؤولية ويتبجحون بمقارنة الرواتب في دول الخليج
    لا يعجبني(3) اعجبني(4)
  70. 225
    7 نوفمبر, 2016 , 12:10 م

    مفلس

    ايييييييييييييهب يا قطر بكرة تنزل رواتبكم وحنا تزيد رواتبنا
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  71. 224
    7 نوفمبر, 2016 , 12:10 م

    قطر !!

    قطر 10 نفر + الجزيرة اخوان
    لا يعجبني(4) اعجبني(2)
  72. 223
    7 نوفمبر, 2016 , 12:09 م

    سمننا

    قال الحقيقه ****لماذا الزعل نحن خفضو رواتبنا وهم زادوها ومن يقول ان قطر عددهم مليون نقول السعوديه تصدر 10 مليون برميل أين عوايدها عشرات السنيين ولدينا 12 مليون اجنبي وابنائنا لايجدون وظايف
    لا يعجبني(2) اعجبني(8)
  73. 222
    7 نوفمبر, 2016 , 12:09 م

    انشر التعليق

    وليش تثيركم الرجال ما قال الا الصدق . .لا على قولة المثل اللي على راسه بطحاء ....
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  74. 221
    7 نوفمبر, 2016 , 12:09 م

    رواتب القطرين

    من 15000 واعلى ( ضعيف ) 20.000 واعلى ( جيد ) 25.000 واعلى ( ممتاز)
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  75. 220
    7 نوفمبر, 2016 , 12:09 م

    ليبرالي

    اما تسخيرثروات الوطن للوطن وابنا الوطن فهاذا صحيح *** اماارواتب المملكه شعبهاكثيرلايقارن
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  76. 219
    7 نوفمبر, 2016 , 12:08 م

    فهد / جدة

    اذناب ومرتزقة المجوس المنافقين وعملاء خامنئي والخسيسي همهم أن تشتعل نار الفتنة بين البلدين و ستحرقهم إن شاء الله ستبقى السعودية وقطر دولتين شقيقتين جارتين رغم الاعداء
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  77. 218
    7 نوفمبر, 2016 , 12:07 م

    محب آل البيت

    ت 197 من سمى نفسه 88 الإنتحار في دين الاسلام محرم وكبيرةمن الكبائر والمسلم لا ينتحر ***
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  78. 217
    7 نوفمبر, 2016 , 12:06 م

    شوهاظ

    يا بن سبعان ... وهل نقارن دوله تنتج 12 مليون برميل بدوله لاتنتج أكثر من 500 ألف برميل ؟ مالك كيف تحكم ؟؟؟ وبعدين شبه القاره هذه لم تجد فيها وزارة الإسكان أراضي فاضيه للإسكان . أقول خلنا ساكتين يارجال
    لا يعجبني(0) اعجبني(14)
  79. 216
    7 نوفمبر, 2016 , 12:04 م

    صقر الجنوب

    كفوووووووووو ياقطر ماعلينا من الموضوع ونعم بقطر و أهلها.
    لا يعجبني(3) اعجبني(3)
  80. 215
    7 نوفمبر, 2016 , 12:04 م

    السعودية قارة ماشاء الله ولها ثقل سياسي وأرض الخير داعمة للمسلمين والاجءين ونخوض حرب باليمن وبالحدود وبالداخل نعاني من الإرهاب الداعشي واذناب إيران وقانون جاستا
    لا يعجبني(10) اعجبني(6)
  81. 214
    7 نوفمبر, 2016 , 12:04 م

    ٢١٣

    انا لله وانا اليه راجعون
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  82. 213
    7 نوفمبر, 2016 , 12:04 م

    بن ملجم

    العتيبي ياليتني قطري ،،،، بس اعجبني كلامه صميم:((( قيادة سخرت ثروت بلادها لمواطنيها))) نعم كلمة جميلة ومعبرة وتعكس مانراه على اهل قطر من اوضاع صحية
    لا يعجبني(0) اعجبني(7)
  83. 212
    7 نوفمبر, 2016 , 12:03 م

    البرنس

    رجال مايقصد احد وكلامه صحيح بلاش تحسس زايد
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  84. 211
    7 نوفمبر, 2016 , 12:03 م

    ياسر

    هو صادق ماكذب
    لا يعجبني(0) اعجبني(5)
  85. 210
    7 نوفمبر, 2016 , 12:03 م
    عدد التعليقات:5647

    المنتصر بالله

    ماقال شي يزعل لكن عندما تقول لجارك ليش عوالك جيعانيين أكيد الجار راح يزعل ويشتم ويسب ويقول أنت تحرض علي وتفتن علي ووووووووو ووووووو ووووووو
    لا يعجبني(1) اعجبني(3)
  86. 209
    7 نوفمبر, 2016 , 12:03 م

    الى تعليق 107 معرف 88

    حين تقطع الإشارة تستحق اشد العقوبات واتمنى السجن وليس الغرامة المادية فقط.
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  87. 208
    7 نوفمبر, 2016 , 12:02 م

    ابو نوره

    الرجال ماقال شي حمد الله ومدح ولاة امره هذا حنا نحمد الله على نعمة الامن والامان ونشكر الله اللي وفق ولاة امرنا لحفض الامن والامان والدول حولنا مافيها لا أمن ولا أمان.
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  88. 207
    7 نوفمبر, 2016 , 12:01 م

    ساره

    عاد لو يشوف الطرق والشوارع افريقيا أزين منها بدرجات ولا فوق ذا القرف يبون يفرضون رسوم ع الطرق من زينها عاد ماتسوى هلل والحين يبون رسوم كمان ع المواقف هوه اصلا مافيه مواقف مهئيه المسائله هدفها شفط جيب
    لا يعجبني(0) اعجبني(5)
  89. 206
    7 نوفمبر, 2016 , 12:00 م

    يمني عاشق الدمام

    قطرررررررررر يا ياقطررررر اشتي السعودية وبس مااشتي قطررررر
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  90. 205
    7 نوفمبر, 2016 , 12:00 م

    ٢١٣

    💦ابنتظر لحظة .💦. تهنينـا سـو ا بارق امل يشع في ليلك ضوى.💦 عــلّ وعـسـى الـقــاك فــي خـاطـري احـيــاك .💦. و بـالـشــوق اتــرجــاك تـبــقــى مـــعـــي💦
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  91. 204
    7 نوفمبر, 2016 , 11:59 ص

    هوماقال شي غلط
    لا يعجبني(0) اعجبني(5)
  92. 203
    7 نوفمبر, 2016 , 11:58 ص
    عدد التعليقات:5647

    المنتصر بالله

    حنا علانا مؤامره من إيران وأمريكا والحسييديات كثار ولو حسبت دخل النفط مايكفي 7000 موظف عندنا لكن الحمد لله أحسن من غيرنا.............? عندنا 11 مليون وافد وعندنا لبنان والمغرب ومصر واليمن.......?
    لا يعجبني(5) اعجبني(0)
  93. 202
    7 نوفمبر, 2016 , 11:57 ص

    ابو عبدالله

    طيب ونحن ليش نزعل ?
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  94. 201
    7 نوفمبر, 2016 , 11:56 ص

    ابوشيخه

    ريما تقول السعودية دولة مو دويله ؟؟؟ لتوضيح فقط يـ ريما قطر كانت دويله ولا ***- المهم عندهم شيوخ يحسون في شعبهم ويعرفون ان لهم حقوق ولهم مطالب ومن حقهم يعيشون حياة كريمة في بلدهم دام هؤلاء شيوخهم
    لا يعجبني(1) اعجبني(3)
  95. 200
    7 نوفمبر, 2016 , 11:56 ص

    ١٢٣

    شخص مايمثل حكومه قطر وشعبها وبندمحها لعيون الشرفاء القطريين الي ياما صبروا على كتابات بعض كتابنا الي مايمثلونا
    لا يعجبني(6) اعجبني(0)
  96. 199
    7 نوفمبر, 2016 , 11:55 ص

    الوقت اذا زان فعل يا قطري ( يستاهلون اهل قطر كل خير والله يديم عليهم النعمه)
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  97. 198
    7 نوفمبر, 2016 , 11:55 ص

    العتيبي

    ياليتني قطري ،،،، بس اعجبني كلامه صميم:(( قيادة سخرت ثروت بلادها لمواطنيها)))
    لا يعجبني(0) اعجبني(10)
  98. 197
    7 نوفمبر, 2016 , 11:55 ص

    88

    لما يكون راتبك 3000 و عليك مخالفه ب3000 قطع اشاره مثلا و تبيع ماء وجهك للاخرين لم هب و دب لستدين حينها فقط تنتقص روحك و الانتحار افضل لك
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  99. 196
    7 نوفمبر, 2016 , 11:55 ص

    ابو عبد الله

    البترول تحت الارض والفقر فوق الارض
    لا يعجبني(0) اعجبني(5)
  100. 195
    7 نوفمبر, 2016 , 11:55 ص

    أ د صالح بن سبعان

    كيف نقارن بين قطر و دولة شبه قارة مثل السعودية مسؤليتها لا تنحصر في شعبها فقط بل تتعدى مسؤليتها العظيمة تجاه الامة العربية والإسلامية وبذل الغالي والنفيس لخدمة الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة !؟
    لا يعجبني(14) اعجبني(3)
  101. 194
    7 نوفمبر, 2016 , 11:54 ص

    بن ملجم

    💥💦ريما Rima💥💦 السعودية دولة مو دويلة((//والذي حجمه كبير يجب يكون فقير خخخخخخخخخخخ//)) صراحة عليك عقل رهيب عالمة في الاقتصاد والمال ***
    لا يعجبني(3) اعجبني(0)
  102. 193
    7 نوفمبر, 2016 , 11:54 ص

    خالد القحطاني

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  103. 192
    7 نوفمبر, 2016 , 11:54 ص

    💥💦ريما Rima💥💦

    سنة العراق يقولون مانبي شيء بس نبي نرجع لبيوتنا حتى لو مهدمه نحط به خيمة ونجلس ولانكون هنا بالصحراء
    لا يعجبني(6) اعجبني(1)
  104. 191
    7 نوفمبر, 2016 , 11:54 ص

    الحسد قليعه

    اللي على رأسه بطحا يحسس عليه ... وش اللي مزعلكم ؟؟؟؟؟ الرجال ماحدد دوله معينه ؟؟ ؟؟ حتى تمغصكم بطونكم يامغردين ... إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عباده !!!
    لا يعجبني(0) اعجبني(6)
  105. 190
    7 نوفمبر, 2016 , 11:53 ص

    حرية رأي

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  106. 189
    7 نوفمبر, 2016 , 11:53 ص

    اسماء

    طيب الحق مايزعل صراحه القطري شيخ ولد شيخ عايش بكرامه وحكامهم يحبونهم ومتواضعين انا عجبتني التغريده يمكن اللي مايستحي يستحي بعد قرائتها وانتشارها
    لا يعجبني(0) اعجبني(7)
  107. 188
    7 نوفمبر, 2016 , 11:53 ص

    ابوشيخه

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  108. 187
    7 نوفمبر, 2016 , 11:52 ص

    بن ملجم

    💥💦ريمــ Reem💥 من حقه يتباهى بقيادة دولته مثل ما نحن نتباهى بولاة امرنا الذين يوعدون ويوفون ولو ان دولتنا مثل حجم دولة لاغرقنا الوافدين على هذه البلد بالاموال وليس فقط مواطنينا(//هههههههههههههه//))
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  109. 186
    7 نوفمبر, 2016 , 11:52 ص

    العتيبي

    كفو صادق ليه رايه يمثله مايمثل القطريين ، قال كلمت حق صادق حتى كلمة الحق صارت تخوف!!!!!؟؟؟
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  110. 185
    7 نوفمبر, 2016 , 11:52 ص

    💥💦ريما Rima💥💦

    السعودية دولة مو دويلة
    لا يعجبني(5) اعجبني(0)
  111. 184
    7 نوفمبر, 2016 , 11:52 ص

    يحيى

    يا ناس وين السخريه من ها الكلام دوله وتهتم في مواطنيها اش الي يزعل من الموضوع كلامه صحيح
    لا يعجبني(0) اعجبني(6)
  112. 183
    7 نوفمبر, 2016 , 11:51 ص

    الستيني

    الله يزيدنا وياهم من فظله ، الرجال ما جاب شي من عنده ،،،،،،
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  113. 182
    7 نوفمبر, 2016 , 11:50 ص

    ابو فيصل

    شخص عنده ولدين غير شخص عنده 28 ولد .. وزن الكلام خير من وزن الميزان .
    لا يعجبني(7) اعجبني(0)
  114. 181
    7 نوفمبر, 2016 , 11:50 ص

    بن ملجم

    ياليت كنت قطري كان معي جيب لكزس وبيت الف متر ثلاث ادور منحة من الدولة ومعي حرمتين وشلية اطفال لكن الله كريم نصبر على الهايلوكس والشقة الاجار اما الزواج شلناه من الحساب مانقدر ناكل حتى ناكل حرمة وعيال
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  115. 180
    7 نوفمبر, 2016 , 11:50 ص

    السدغاني

    نعم نقصت رواتبنا ولكن لم تنقص شيمنا وقيمنا التي تربينا عليها نحن السعوديين
    لا يعجبني(8) اعجبني(0)
  116. 179
    7 نوفمبر, 2016 , 11:49 ص

    88

    الخادمه بالايجار الشهري فى رمضان تصل الى 7000 ريال فى المقابل المواطنه فى القطاع الخاص عملها 10 ساعات ب1500 وين حقوقهن على الاقل عاملهوها معامله الخادمه الهنديه
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  117. 178
    7 نوفمبر, 2016 , 11:49 ص

    💥💦ريمــ Reem💥

    من حقه يتباهى بقيادة دولته مثل ما نحن نتباهى بولاة امرنا الذين يوعدون ويوفون ولو ان دولتنا مثل حجم ومساحة دولة قطر الشقيقة لاغرقنا الوافدين على هذه البلد بالاموال وليس فقط مواطنينا لا بل اكثر .
    لا يعجبني(2) اعجبني(3)
  118. 177
    7 نوفمبر, 2016 , 11:49 ص

    احمد العياد

    ياحمد مسيار ربعي علي فوج فوج ## غايتي يوم الردي غايته نجمه وتاج
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  119. 176
    7 نوفمبر, 2016 , 11:48 ص

    دبوس

    هذا وهم لايصدرون 12 مليون برميل نفط يومي ؟؟؟ واللي يقول سكان حاره واللي يتريق أقول بطلوا شغل البُحث حقكم .... وموتوا بقهركم ... الله يزيدهم من فضله
    لا يعجبني(0) اعجبني(6)
  120. 175
    7 نوفمبر, 2016 , 11:46 ص

    يا كريم

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  121. 174
    7 نوفمبر, 2016 , 11:45 ص

    ابو علي

    كلام سليم والحق مايزعل
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  122. 173
    7 نوفمبر, 2016 , 11:44 ص

    الحقيقه المره

    صادق ما كذب بعض الشباب راتبه 1500وبعض الخادمات رواتبهم فوق 1800 الى 3000 للمستائجر باليوم . ****
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  123. 172
    7 نوفمبر, 2016 , 11:43 ص

    88

    صحيح الحقيقه تزعل
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  124. 171
    7 نوفمبر, 2016 , 11:43 ص

    بقايا مشاعر

    ليش نزعل من الحق كلام في الصميم صحيح قطر دوله صغيره لكن فعلا سخرت ثروات الوطن لبناء المواطن والرز بتاعه م.***
    لا يعجبني(0) اعجبني(5)
  125. 170
    7 نوفمبر, 2016 , 11:43 ص

    كونان 2016

    اللهم احفظ ولاة امرنا بحفظك وانصرهم بنصرك واعزهم بعزتك وابعد عنهم كل حاقد وحاسد وجاحد وماكر . اللهم البس ملكنا سلمان لباس الصحة والعافية واطل في عمره في طاعتك يا ارحم الراحمين واكرم الاكرمين
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  126. 169
    7 نوفمبر, 2016 , 11:43 ص

    88

    80 فى المائه من المتقاعدين عندنا لا يزيد رواتبهم عن 4000 ريال
    لا يعجبني(0) اعجبني(5)
  127. 168
    7 نوفمبر, 2016 , 11:43 ص

    بن ملجم

    ((// كثر التعليقات تدل على كثر المفلسين السؤال ليش التبرير حقيقة الحال عندنا صعبة حبتين و نص الله كريم ****
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  128. 167
    7 نوفمبر, 2016 , 11:43 ص

    صومالي وافتخر

    سبحان الله .. ترى ما حدد دولة معينة .. ولا قال حاجة غلط .. هو يحمد الله على النعمة اللي هم فيها .. وإحنا كمان الله يرزقنا .. ايش هذا الحقد والنرفزة !!!!!!
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  129. 166
    7 نوفمبر, 2016 , 11:42 ص

    ابوشيخه

    بعض المعلقين يقول عدد قطر قليل ؟ لو عددهم خمسه اشخاص المهم عندهم ناس تحس فيهم وتقدرهم *******
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  130. 165
    7 نوفمبر, 2016 , 11:42 ص

    اللهم لا حسد

    أي إثاره وأي بطيخ وأي غضب ... الرجال ماتكلم إلا باللي يبيض وجه شيخه ... فمن حقه يمح شيخهم اللي أمرم مواطنيه في الوقت اللي فيه بعض الدول خصمت من رواتب موظفيها وسنت عليهم الرسوم والضرائب .. لله دره
    لا يعجبني(0) اعجبني(9)
  131. 164
    7 نوفمبر, 2016 , 11:40 ص

    KSB

    يالشمالي ماصدقتك تقول طبق البيض ب 100
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  132. 163
    7 نوفمبر, 2016 , 11:39 ص

    بن ملجم

    علي الرجال ما سخر من أحد ويتكلم عن إنجازات دولته فلا أحد يتحسس ويزعل((//فاقد الشي دايم زعلان والبطحة التي على الراس وين نوديها بنك التسليف مثلا//))
    لا يعجبني(0) اعجبني(7)
  133. 162
    7 نوفمبر, 2016 , 11:39 ص

    مبغض الدواعش ومحبيهم؟؟؟

    المدرس عندهم راتبه اقل شي ١٨،٠٠٠ وحن ٨٠٠٠ ريال ترا هم في رفاهيه قد علمتوا قطري او خليجي راح سياحه في السعوديه اكيد لا سياحتهم كلها في أوربا الله يخلي لهم تميم وحن أكثرنا في دبي ههههه
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  134. 161
    7 نوفمبر, 2016 , 11:38 ص

    زيد

    مافيه سخرية ولايحزنون مكرمة اميرية والرجل تفاعل معها بالشكر وماجاب سيرة السعوديه بشي صحيح نفسيات وقطر لوظروفها مثل السعوديه لفعلت مافعلته السعوديه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  135. 160
    7 نوفمبر, 2016 , 11:38 ص

    ابن عدوه

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  136. 159
    7 نوفمبر, 2016 , 11:37 ص

    الخالدي

    وجة نظر ولابد من اثبات عكس كلامه لكي لا تدع لاحد مجال عليك وان شاء الله ينعم هذا البلد بالامن والرخاء والعيش الرغيد وتبا لكن من يعبث بامن هذا البلد
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  137. 158
    7 نوفمبر, 2016 , 11:37 ص

    زائر

    هكذا هم **** وهل يقارن دوله شبه قاره بدوله مثل حي من احياء الرياض****هههههههههههههههه
    لا يعجبني(4) اعجبني(0)
  138. 157
    7 نوفمبر, 2016 , 11:37 ص

    مرصداوي قديم

    سبحان الله ث******! الرجل لم يقل شيء وقطر أهلنا ونحن أهلها وكل حاقد ينثبر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  139. 156
    7 نوفمبر, 2016 , 11:35 ص

    العسيري

    شعب قطر يستاهل كل خير وبالتوفيق لكل قطري او قطرية
    لا يعجبني(1) اعجبني(3)
  140. 155
    7 نوفمبر, 2016 , 11:35 ص

    ابوشيخه

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  141. 154
    7 نوفمبر, 2016 , 11:35 ص

    محب آل البيت

    بعض الدول عدد سكانها بالعمالة التي فيها لا يصل عددهم مثل عدد ادارة واحدة من أصغر الإدارات السعودية ومساحتها بمساحة قرية سعودية ومدينة من مدننا أكبر منها بكثير
    لا يعجبني(3) اعجبني(0)
  142. 153
    7 نوفمبر, 2016 , 11:35 ص

    سعد

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  143. 152
    7 نوفمبر, 2016 , 11:35 ص

    كم عددكم ومساحتكم يالحرمي

    هنا دولة تعمل لمستقبل ابنائها وهناك دولة تعمل لشراء ولاء سكانها ونحمد الله على نعمة الأمن والإستقرار التي نعيشها ولا يملكها غيرنا خوفا من أي تحرك.
    لا يعجبني(3) اعجبني(0)
  144. 151
    7 نوفمبر, 2016 , 11:35 ص

    ابن عدوه

    مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  145. 150
    7 نوفمبر, 2016 , 11:35 ص

    زائر..

    رجال من ظهر رجال ..ماقال شي غلط لاتأولون الكلام على حسب فهمكم المحدود .ثروات الوطن لمواطنيها ...مني لك تحية ياشيخ جابر
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  146. 149
    7 نوفمبر, 2016 , 11:34 ص

    جابر عثرات الكرام

    على الاقل ماعندهم وزارة اسكان مثل اللى عندنا والقطريين كلهم لديهم منازل يسكنون بها ما تلقى مواطن قطري مستاجر بيت مثلنا الصدق يتعب الكاذب موطن بلا مسكن مثل الاجنبي باقامة
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  147. 148
    7 نوفمبر, 2016 , 11:34 ص

    الكنق

    ماقال الا الصدق .. ليش الحساسيه
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  148. 147
    7 نوفمبر, 2016 , 11:34 ص

    نوال

    ليتني قطريه او حتى خدامه في قطر
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  149. 146
    7 نوفمبر, 2016 , 11:33 ص

    علي

    الرجال ما سخر من أحد ويتكلم عن إنجازات دولته فلا أحد يتحسس ويزعل ، عقبال حنا نسخر لو مرة .
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  150. 145
    7 نوفمبر, 2016 , 11:33 ص

    سلمان

    يكفي أننا نعيش بفضل من الله عز وجل بأمن وأمان . وعلى أرض المملكة العربية السعودية
    لا يعجبني(4) اعجبني(2)
  151. 144
    7 نوفمبر, 2016 , 11:33 ص

    مبغض الدواعش ومحبيهم؟؟؟

    المشكله حن نشمت على الناس ولا نشوف نفسنا....
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  152. 143
    7 نوفمبر, 2016 , 11:33 ص

    سحر

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  153. 142
    7 نوفمبر, 2016 , 11:32 ص

    مبغض الدواعش ومحبيهم؟؟؟

    اقولكم ان السعودي مبغوض حتى من جيرانه...
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  154. 141
    7 نوفمبر, 2016 , 11:32 ص

    منصور

    ايهاالناس اسمعووعوالحرمي يمدح حكامه واحنانمدح حكامناوكل واحديمدح براحته هذاولائه واحناولائنالحكامنالو تطلب الدولةدمائناوارواحناعطيناهاموحفنةفلوس وقفنابهامعهاتأثرعليناالغالي يرخص دون بلادناواتركوعنكم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  155. 140
    7 نوفمبر, 2016 , 11:32 ص

    💥💦ريما Rima💥💦

    قطر عددسكانهم بالألوف وماعندهم حرب ع حدودهم ولاباليمن وماعندهم جاستا ولم تتضرر مناطقهم وثرواتها أكثر من الشعب
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  156. 139
    7 نوفمبر, 2016 , 11:31 ص

    حمتو

    يستاهلون أهل قطر والله يزيدهم وحنا الله يصلح حالنا ومن حقه يشكر ربه ويقارن بدوله تنتج عشره مليون برميل وتخفض الراتب إلى الأمام قطر
    لا يعجبني(1) اعجبني(5)
  157. 138
    7 نوفمبر, 2016 , 11:31 ص

    مبغض الدواعش ومحبيهم؟؟؟

    ياهل قطر عندكم مزيون فديت القطريات والله يحفض الشيخ تميم بن حمد .
    لا يعجبني(1) اعجبني(3)
  158. 137
    7 نوفمبر, 2016 , 11:30 ص

    الاماكن

    اليست الحقيقه ؟
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  159. 136
    7 نوفمبر, 2016 , 11:29 ص

    مبغض الدواعش ومحبيهم؟؟؟

    والله ان القطرين في نعمه يا حضهم ترا انا احسدهم.
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  160. 135
    7 نوفمبر, 2016 , 11:29 ص

    ماجد الجهني

    وهو صادق وين التخطيط من زمان
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  161. 134
    7 نوفمبر, 2016 , 11:29 ص

    وليش زعلانيين ما قال الا الصدق
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  162. 133
    7 نوفمبر, 2016 , 11:28 ص

    هذا الكلام

    عاش الملك للعلم والوطن ****
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  163. 132
    7 نوفمبر, 2016 , 11:27 ص

    مبغض الدواعش ومحبيهم؟؟؟

    كلامه في محله
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  164. 131
    7 نوفمبر, 2016 , 11:27 ص
    عدد التعليقات:15238

    قلم الحقيقه

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  165. 130
    7 نوفمبر, 2016 , 11:26 ص

    المسكين يستلم 1983

    صدق اولا تصدق ياخوي جابر انامتقاعد استلم من التامينات 1983 ريال فقط وعدد اسرتي 6 اشخاص وساكن في اجار لا املك سكن حلال ولا تامين صحي صدق اولا تصدق
    لا يعجبني(0) اعجبني(9)
  166. 129
    7 نوفمبر, 2016 , 11:26 ص

    منصور

    ايهاالناس اسمعووعوالحرمي يمدح حكامه واحنانمدح حكامناوكل واحديمدح براحته هذاولائه واحناولائنالحكامنالو تطلب الدولةدمائناوارواحناعطيناهاموحفنةفلوس وقفنابهامعهاتأثرعليناالغالي يرخص دون بلادناواتركوعنكم
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  167. 128
    7 نوفمبر, 2016 , 11:26 ص

    بن ملجم

    ت113//مفقود// الحمدلله عندنا رؤية 2030 تكفينا((//كلام سليم حتى لو اكلنا بصل المهم الرؤيا التي ستوصلنا زحل ان شاء الله//))
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  168. 127
    7 نوفمبر, 2016 , 11:26 ص

    السبب

    ماعندهم م*** كلهم عشرة نفر تجمعهم في خط البلدة.
    لا يعجبني(4) اعجبني(0)
  169. 126
    7 نوفمبر, 2016 , 11:25 ص

    صبحي

    معظم القطريين يتسلفون من المقيمين عندهم لانهم لايفقهون شيئا.
    لا يعجبني(4) اعجبني(0)
  170. 125
    7 نوفمبر, 2016 , 11:25 ص

    بوعبدالرحمن

    يقول اللي يقول ماعلينا من احد نحن راضين عن حكومتنا لو سحبت رواتبنا كلها اللهم عز حكومتنا وابسط عليها فضلك ورزقك والامن والامان .وتحية لكم ياشعب قطر العزيز الله يزيدكم ويعطينا ويعطيكم من واسع فضلة
    لا يعجبني(5) اعجبني(0)
  171. 124
    7 نوفمبر, 2016 , 11:25 ص

    ابوشيخه

    هذولي الشيوخ لا قالوا شيوخ - مالهم في الهرطقة والكذب والتبطح - الله يحفظ قطر ان شاء الله - شيوخ قطر يعرفون سلوم العرب ******
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  172. 123
    7 نوفمبر, 2016 , 11:24 ص

    مصدر الكلمه

    لابد ان يتم استقبال عدد اكبر من المعتمرين والحجاج للمساهمه مع موارد النفط في تحسين الاقتصاد في هذه الضروف وكذلك يجب التعاون والتكاتف مع حكومتنا لتجاوز الظروف الحاليه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  173. 122
    7 نوفمبر, 2016 , 11:24 ص

    بدر

    الحرمي تصدق اضحكتني ثلاثة ارباع القطرين***** أقول اخجل والزوجات أجنبيات القطرين ٥٪‏من سكان قطر وبس
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  174. 121
    7 نوفمبر, 2016 , 11:23 ص

    كلنا فداء للوطن

    هل تعلم ان قطر تصدر 150الف برميل يومي بينما عندنا نصدر 10مليون برميل لكن قلة دبره
    لا يعجبني(0) اعجبني(5)
  175. 120
    7 نوفمبر, 2016 , 11:23 ص

    صريح في زمن المجاملات

    من حقه يفتخر كما نحن نفتحر بكثرة عدد الشعب الي الكثير منه فقران وع قد حاله والمساحة الشاسعة المشبك عليها
    لا يعجبني(1) اعجبني(3)
  176. 119
    7 نوفمبر, 2016 , 11:23 ص

    طائر بلاجناح

    الواقع مؤلم ولو كابرنا
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  177. 118
    7 نوفمبر, 2016 , 11:21 ص

    💥💦ريما Rima💥💦

    😍طبق البيض بقطر ب 100 ريال 😴أجل وش فائدة الزيادة 😊
    لا يعجبني(4) اعجبني(0)
  178. 117
    7 نوفمبر, 2016 , 11:20 ص

    غِمد عـِطـاف

    للأسف رئيس تحرير لأهم الجرائد القطرية و ليس لديه حنكة ولا حصافة !! كيف تقلد هذا المنصب لا أعلم و كلامه مردود عليه و على من أمثاله المتنطعين الحاسدين على سمعة بلدنا و سيادتها للأمة الأسلامية و العربية.
    لا يعجبني(2) اعجبني(2)
  179. 116
    7 نوفمبر, 2016 , 11:20 ص

    منصور

    ت بريداوي معتق لازم تكون تميمي وابشربعزك .انت صادق تبي الجنسيةالقطرية اناعن نفسي لويخيروني بين الجنسيةالسعودية ومليارات العالم اختارالجنسيةالسعوديةيكفيناحكامنااقاموالعدل وحكموالشريعةالاسلامية وطبقوها
    لا يعجبني(3) اعجبني(0)
  180. 115
    7 نوفمبر, 2016 , 11:19 ص

    ابوجنى

    اليس من حقه ان يشكر قيادته التي سخرت ثروات الوطن لمواطنيها والقياده الحكيمه يبيلها شعب واعي بعيده عن النفاق والفشخره الكذابه وبطانه صالحه يهمها امر هذ البلد
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  181. 114
    7 نوفمبر, 2016 , 11:19 ص

    وليد

    بل هل قطر محتاجة موظفين المفروض ١٠ موظفين في كل دائرة حكومية وزائدة ياحرمي لا تقارن قطر بالسعوديه لوعدد سكان السعوديه عدد سكان قطر يصبح اقل راتب ١٠٠ الف تصدق العريجاء اكبر من قطر مرتين والسكان اكثر
    لا يعجبني(4) اعجبني(0)
  182. 113
    7 نوفمبر, 2016 , 11:18 ص

    مفقود

    الحمدلله عندنا رؤية 2030 تكفينا
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  183. 112
    7 نوفمبر, 2016 , 11:18 ص

    فهد

    الراتب=مخالفات+فواتير
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  184. 111
    7 نوفمبر, 2016 , 11:18 ص

    هو فيه دوله في الاساس . نقطة في خريطة العالم

    السعوديه شامخه وستبقى شامخه ولن يهزها حقد الحساد . اللي يقارن قطر بالسعوديه كالذي يقارن النمله بالجبل . قطر شبر في شبر واكثرها عمال . عن اي راتب تتحدث ياهذا وعددكم لم يتجاوز الالاف .
    لا يعجبني(4) اعجبني(0)
  185. 110
    7 نوفمبر, 2016 , 11:17 ص

    الله يرحم أمير قطر السابق و.................
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  186. 109
    7 نوفمبر, 2016 , 11:16 ص

    مفقود

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  187. 108
    7 نوفمبر, 2016 , 11:14 ص

    العمق

    يقول اللي يقول ماعلينا من احد نحن راضين عن حكومتنا لو سحبت رواتبنا كلها اللهم عز حكومتنا وابسط عليها فضلك ورزقك والامن والامان .وتحية لكم ياشعب قطر العزيز الله يزيدكم ويعطينا ويعطيكم من واسع فضلة
    لا يعجبني(4) اعجبني(2)
  188. 107
    7 نوفمبر, 2016 , 11:14 ص

    ◇◇

    حفظ الله الملك سلمان
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  189. 106
    7 نوفمبر, 2016 , 11:14 ص

    الشمالي

    اغلاء الااسعار واغلاء الاسكان يوجد فى قطر طبق البيض بــ 100ريال سعودي
    لا يعجبني(4) اعجبني(0)
  190. 105
    7 نوفمبر, 2016 , 11:14 ص

    ابو ريان

    ما قال شي غلط ليه زعلانين الله يزيدهم خير وبركه اهل قطر
    لا يعجبني(0) اعجبني(5)
  191. 104
    7 نوفمبر, 2016 , 11:13 ص

    ام بدر

    كﻻم جميل وكلمة الحق ماتزعل
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  192. 103
    7 نوفمبر, 2016 , 11:12 ص

    واحد نفر

    طيب كلام صحيح وسليم وليش نزعل من الحق ..
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  193. 102
    7 نوفمبر, 2016 , 11:11 ص

    إبن عربي

    من يمدح ديرته لا يغمز من ديرة الجيران، مع علمه بعدم عدالة المقارنة. المديح هنا يخلق جو من عدم الثقة بين جيرانه وعمدتهم المحترم. ولنقل: هي (كلمة حق يراد بها باطل).
    لا يعجبني(3) اعجبني(2)
  194. 101
    7 نوفمبر, 2016 , 11:11 ص

    KSB

    الا اتفق معه وهو صادق يا اخي بطلوا ***ناس عندهم تطوير للبلد و للشعب و للعلم و للطب وووووو قولوا كلمه الحق الله يقطع العينات الي تاخذها العزه ب الإثم (وأثارت التغريدة رواد مواقع هههههههه)
    لا يعجبني(1) اعجبني(3)
  195. 100
    7 نوفمبر, 2016 , 11:10 ص

    يا كثر حسادك يالسعودية 💚لكن النار ماراح تحرق إلا الحاسد🐷
    لا يعجبني(4) اعجبني(1)
  196. 99
    7 نوفمبر, 2016 , 11:10 ص

    مـ،ـاݛــے

    كلها شبر ف شبر وش يسخر الموضفين ف كل الدنيا اقليه من الشعب
    لا يعجبني(3) اعجبني(0)
  197. 98
    7 نوفمبر, 2016 , 11:10 ص

    أجامل أيامي

    الجاهل اللي يقول عدد سكان السعوديه كبير لوسألت اقتصادي نزيه عن دخل السعودية يعطيك معلومة إن السعودية تقدرتسوي لك الشوارع اللي فيهاكلها نصفها معدن فضه ونصهاذهب
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  198. 97
    7 نوفمبر, 2016 , 11:10 ص

    مفقود

    راتب الشغاله في قطر 3500 يعني كثر راتب بعض المعلقين, بس المهم الامن والامان
    لا يعجبني(3) اعجبني(3)
  199. 96
    7 نوفمبر, 2016 , 11:09 ص

    هذا الكلام

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  200. 95
    7 نوفمبر, 2016 , 11:09 ص

    ابوشيخه

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  201. 94
    7 نوفمبر, 2016 , 11:08 ص

    مفقود ليت لو صدق انت مفقود
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  202. 93
    7 نوفمبر, 2016 , 11:08 ص

    العنزي

    عجزت اعبر ولكن اصبحنا اضحوكه ياكرام
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  203. 92
    7 نوفمبر, 2016 , 11:08 ص

    الله يرزقنا من فضله .
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  204. 91
    7 نوفمبر, 2016 , 11:08 ص

    شموخ انسان

    ما قال شى الرجال افتخر في وطنه وهذا حق من حقوقه
    لا يعجبني(1) اعجبني(3)
  205. 90
    7 نوفمبر, 2016 , 11:07 ص

    Deafahd

    اللهم لا عيش إلا الآخرة ....
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  206. 89
    7 نوفمبر, 2016 , 11:07 ص

    ساهي

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  207. 88
    7 نوفمبر, 2016 , 11:07 ص

    فديتك يالسعودية شامخة ماحد يقدر يطولك
    لا يعجبني(3) اعجبني(2)
  208. 87
    7 نوفمبر, 2016 , 11:07 ص

    قطر مرفهةٍ مواطنيها ، واللي يزعل يشرب بحر
    لا يعجبني(2) اعجبني(7)
  209. 86
    7 نوفمبر, 2016 , 11:06 ص

    والله صدق ، والحقيقه لاتزعل الا المكابر ،*****
    لا يعجبني(0) اعجبني(5)
  210. 85
    7 نوفمبر, 2016 , 11:06 ص

    منصور

    الهمداني اوافقك على تعليقك واترك بني علمنةورفضنةتلطم وتولول
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  211. 84
    7 نوفمبر, 2016 , 11:05 ص

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  212. 83
    7 نوفمبر, 2016 , 11:05 ص

    ص ص ص

    ما نقول الا الله المستعان
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  213. 82
    7 نوفمبر, 2016 , 11:05 ص

    مفقود

    امن وامان؟ على اساس ان قطر كلها اجرام
    لا يعجبني(1) اعجبني(4)
  214. 81
    7 نوفمبر, 2016 , 11:04 ص

    فهد12

    الانتقاد حق مشروع مالم يكن فية اسائة والافتخار بوطنه وقيدتة تدل على اصالته حفظ الله السعودية وقطر
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  215. 80
    7 نوفمبر, 2016 , 11:04 ص

    منصور

    إن دولاً أقدمت على تخفيض رواتب مواطنيها، فيما قطر تعلن زيادة رواتب مواطنيها فضل من الله ونعمة أولاً.. ثم قيادة سخَّرت ثروات الوطن لمواطنيها
    لا يعجبني(0) اعجبني(5)
  216. 79
    7 نوفمبر, 2016 , 11:03 ص

    ابوشيخه

    كفو يـ جابر الحرمي كلامك في محله وعين العقل عجبني يوم قال ان الحكومة القطرية ثروتها مخصصه للبلد ولـ شعب هذه البلد التي تراعي حقوق الشعب*******
    لا يعجبني(0) اعجبني(5)
  217. 78
    7 نوفمبر, 2016 , 11:03 ص

    iHalam

    الرجل لم يسخر ولم يذكر السعوديه وكلامه عام, مبروك ياهل قطر جعل فيه العافيه وتستاهلون والله يطول بعمر تميم وعمر ملكنا سلمان
    لا يعجبني(0) اعجبني(9)
  218. 77
    7 نوفمبر, 2016 , 11:03 ص

    عبدالسميع اللميع

    ماقال شي الرجال رجال يمدح ديرته وديرته تستاهل المدح الله يخلف علينا
    لا يعجبني(0) اعجبني(7)
  219. 76
    7 نوفمبر, 2016 , 11:03 ص

    الملك سلمان يأمر امر حنا معه يكفي أن أرضنا بها الأمن والأمان وتحكم بالشريعة والعدل وتدافع عن المسلمين
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  220. 75
    7 نوفمبر, 2016 , 11:03 ص

    الهمداني

    يارجال صرنا **
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  221. 74
    7 نوفمبر, 2016 , 11:02 ص

    مفقود

    مشروع زي تنظيم كاس العالم لو نجلس نفحط مليون سنة ماقدرنا عليه, وش نفع كثركم وكبركم
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  222. 73
    7 نوفمبر, 2016 , 11:02 ص

    الهمداني

    صح او لا ياالربع مادح نفسه خخخخخخخخخخخخخ
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  223. 72
    7 نوفمبر, 2016 , 11:01 ص

    راشد

    فعلا الرجل تكلم في الواقع ولا فيه أحد يزعل من الواقع والواقع يقول هم أفضل منا بكثير وبخصوص الرواتب وضعهم ممتاز تدرون ليه لأن لايوجد عندهم حسد حنا عندنا البطانه ***هي من تحسدنا على عمل
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  224. 71
    7 نوفمبر, 2016 , 11:01 ص

    إبن عربي

    على ذمتي أن حي النظيم أكبر من قطر، مساحة وعدد سكان!!
    لا يعجبني(4) اعجبني(0)
  225. 70
    7 نوفمبر, 2016 , 11:01 ص

    الذي على رأسه بطحاء يحسس

    عليها هههههههههه قال فتنه قال
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  226. 69
    7 نوفمبر, 2016 , 11:01 ص

    زائرابوفواز

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  227. 68
    7 نوفمبر, 2016 , 11:00 ص

    💥💦ريما Rima💥💦

    🐷عيوبهم كثيرة لو نعد من الآن لبكرى ماراح نخلص
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  228. 67
    7 نوفمبر, 2016 , 10:59 ص

    💥💦ريما Rima💥💦

    الهمداني هذا وافد❌
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  229. 66
    7 نوفمبر, 2016 , 10:59 ص

    الهمداني

    ,,,,,,, أجمل تعليق رقم {22} بلا منازع وفي الصميم ,,,,,,,
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  230. 65
    7 نوفمبر, 2016 , 10:58 ص

    أحمد

    سؤال محتاج إجابة ( لماذا نـُــعطي أنفسنا حق إنتقاد الآخرين... ونزعل عندما نُــنتقد؟ أضف إلى ذلك...أن صاحب التغريدة لم يذكر أي شي عن المملكة العربية السعودية؟!
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  231. 64
    7 نوفمبر, 2016 , 10:58 ص

    88

    الدوله القطريه لن تعمل على انزال رواتب مواطنيها رغم الازمه الاقتصاديه و هذا الطبيعي
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  232. 63
    7 نوفمبر, 2016 , 10:58 ص

    سليمان القانوني

    الدنيا دواره ،، أول القطريين يتهافتون للحصول على الجنسيه السعوديه للتسجيل في ارامكو او العسكريه واليوم صار العكس،، (ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم) الحمدلله على كل حال وحفظ الله اوطاننا
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  233. 62
    7 نوفمبر, 2016 , 10:57 ص

    💥💦ريما Rima💥💦

    السعودية كلفتها حرب اليمن الكثير💰💸 وأيضا جاستا 💰💰
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  234. 61
    7 نوفمبر, 2016 , 10:57 ص
    عدد التعليقات:11211

    إنسان منصف

    مسكين ,,,,,حرمي,,,,,ياملا الحرمااااان,,,,,خخخخخخخخخخخ
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  235. 60
    7 نوفمبر, 2016 , 10:57 ص

    عامر العطوي

    هذي السعودية بلد الكرماء لو نتنازل سنة عن رواتبنا ماوفيناها حقها يكفي انها على الكتاب والسنة. ولا تخون الامة كغيرها
    لا يعجبني(7) اعجبني(2)
  236. 59
    7 نوفمبر, 2016 , 10:56 ص

    ليه زعلانين ؟ هذا رأيه وأقول له الله يهنيكم بحكومتكم .
    لا يعجبني(2) اعجبني(5)
  237. 58
    7 نوفمبر, 2016 , 10:56 ص

    الرحمه

    بموت قهربموت قهربموت قهرارحمونا موقادرين نعيش والاسعار والايجارات نار الشخص يخرج من بيته يشتري طعميه وكوكا بخمسة ريال وبدفع مخالفة 3000 ريال اشاره طفت وانا بوسط الشارع ومن الزحمه ماتقدر ترجع ولا تتقدم
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  238. 57
    7 نوفمبر, 2016 , 10:56 ص

    ريما Rima

    بعض الأجانب يبغى****يتدخلون بشؤوننا بشكل سلبي بكلامهم😡
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  239. 56
    7 نوفمبر, 2016 , 10:54 ص

    ههههههههههه

    طيب لو أقول يا السيسي هات لشعبك سكر وزيت ولحم ودجاج هل أصبح في نظر السيسي مثير للفتن لو أقول يا بشار لاتقتل الأطفال والنساء والشيوخ هل أنا مثير للفتن لو أقول يا فلانه تزوجي لكي تحمي نفسك هل أنا مثير ل
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  240. 55
    7 نوفمبر, 2016 , 10:54 ص

    مفقود

    مشكلة الناس ماهي لاقية عيب في قطر غير المساحة والسكان وحنا لو حسبنا **تصير مساحتنا مثل قطر, ولو مكة عندهم صار سكانهم اكثر
    لا يعجبني(0) اعجبني(6)
  241. 54
    7 نوفمبر, 2016 , 10:54 ص

    رشدان

    لا مقارة بعدد سكان قطر ٥٠٠ الف او اقل بالسعوديه ٢٠ مليون عدد سكان قطر مثل زوار مناسبه الزواج طيب ليش مقاضًي بيوتكم مِن السعوديه وإيجار الشقق عندكم من ٥٠ الف و طالع حقيق اخجل من نفسك ***
    لا يعجبني(7) اعجبني(0)
  242. 53
    7 نوفمبر, 2016 , 10:54 ص

    💥💦ريما Rima💥💦

    حفظك الله يالسعودية ماتدعم أحزاب بل تدعم شعب كامل ولم تسخر قنواتها للفتنة بدعم حزب لأجل أهداف شخصية
    لا يعجبني(4) اعجبني(0)
  243. 52
    7 نوفمبر, 2016 , 10:53 ص

    إبن عربي

    هذا الأخ ذكرني يوم كنت أعمل بشركة سعودية فيها 67 الف موظف وتحتاج حوالي 560 مليون ريال شهريا كرواتب وبدلات وكان صاحب البقالة جارنا كل يوم يشكيلي إنه خرب أولاده بكرمه معهم وبكثرة دلعهم.بقالة أنتم يا أخ
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  244. 51
    7 نوفمبر, 2016 , 10:53 ص

    الهمداني

    لا لا لا حنا الله يمتحنا عشان واعد الجنة الموعود خخخخخخخخخخخخخخخخخخ
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  245. 50
    7 نوفمبر, 2016 , 10:51 ص

    العسيري

    ماتزعل لاننا حتى نحن نعمل مقارنات مع غيرنا فكثير ما نقول حنا احسن من غيرنا دائما نقول احمدوا ربكم ماانتم مثل العراق وسوريا والصومال والا المقارنةحرام على غيرنا حلال لنا
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  246. 49
    7 نوفمبر, 2016 , 10:50 ص

    💥💦ريما Rima💥💦

    💚نفتخر اننا سعوديين من أرض الحرمين وحكامنا ال سعود من أهل السنة 👍
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  247. 48
    7 نوفمبر, 2016 , 10:49 ص

    الشمري

    مخالف للنشر
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  248. 47
    7 نوفمبر, 2016 , 10:48 ص

    أجامل أيامي

    الرجل معه حق ولايلحقه لوم إلا انسان جاهل من حقه يفخربوطنه وعني أتمنى لوكنت قطري
    لا يعجبني(0) اعجبني(9)
  249. 46
    7 نوفمبر, 2016 , 10:48 ص

    💥💦ريما Rima💥💦

    خدمات نقدمها للحجاج وبالداخل نعاني من إرهاب اللي تسمونهم دوله اسلامية وهم إرهابيين داعشيين وصلو لمسجد الرسول ص وأيضا نحارب الإرهاب ع حدودنا وتضررت مناطقنا الحدودية وباليمن نحارب حوثي وعفاش
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  250. 45
    7 نوفمبر, 2016 , 10:47 ص

    سن توب

    الصراحه مزعجه ومن حقه يمارس دور الطاؤوس :)
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  251. 44
    7 نوفمبر, 2016 , 10:47 ص

    الهمداني

    انا لو كنت قطري لتزوج اربع سعوديات وخفف من العنوسة التي طالت وستطول
    لا يعجبني(3) اعجبني(3)
  252. 43
    7 نوفمبر, 2016 , 10:47 ص

    ياحرمي لاتمدح بلدك عشان مايزعلون النفسيات
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  253. 42
    7 نوفمبر, 2016 , 10:47 ص

    مفقود

    وين الغلط بالتغريدة؟ وش جاب سيرة السعودية؟, الرجل يفاخر بوطنه, لكن اللي ع راسه بطحاء, واذا قلت ان 2 اكبر من 1 هل انا اسب ال 1؟
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  254. 41
    7 نوفمبر, 2016 , 10:46 ص

    ههههههههههه

    هو ماقال شي عن السعوديه بس الجماعه هم الدوله الوحيده التي ألغت العلاوه والبدلات رغم ان كل العالم متضرر من الاقتصاد وبعض العالم ماعنده نفط ولم يلغي شي
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  255. 40
    7 نوفمبر, 2016 , 10:46 ص

    عبدالعزيز

    ياخوي لاتقرقر ع روسنا احلف ان عدد تجار السعوديه اكثر من عدد سكانكم فبلاش فلسفه
    لا يعجبني(3) اعجبني(2)
  256. 39
    7 نوفمبر, 2016 , 10:46 ص

    هذا الكلام

    ههههههههههه فصميم بلا كذب بلا مجامله
    لا يعجبني(0) اعجبني(5)
  257. 38
    7 نوفمبر, 2016 , 10:44 ص

    💥💦ريما Rima💥💦

    🐷___الله يكفينا شر من يريد أن يضع فتنه بين حكومتنا والشعب_____لكن ارتاحو حنا مع حكومتنا 😂
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  258. 37
    7 نوفمبر, 2016 , 10:44 ص

    بريداوي معتق

    ابي الجنسية القطرية تكفون وش المطلوب ونا حاضر
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  259. 36
    7 نوفمبر, 2016 , 10:44 ص

    ام الفهود

    الرجل قارن وطنه بوطن لم يحدده ! مثلما نحن نقارن ونفاخر اننا في السعودية لدينا كم هائل من الانضباط الأخلاقي على الصعيد الشعبي والرسمي لا يوجد في بلد آخر في الدنيا ونتحدى من يثبت العكس ، وهذا حق له ولنا
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  260. 35
    7 نوفمبر, 2016 , 10:44 ص

    أمورنا الخاصة لا علاقة لأي دولة بها ثم هذا الوضع مؤقت نظرا للظروف الطارئه وإن شاء الل في المستقبل القريب ستكون الأحوال الاقتصادية للمواطن أفضل
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  261. 34
    7 نوفمبر, 2016 , 10:44 ص

    من جبل اجا العظيم

    الفتنة اشدمن القتل قول الله عزوجل
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  262. 33
    7 نوفمبر, 2016 , 10:43 ص

    عبدالله الناصر / حائل

    لماذا رد الفعل الغير واضح من بعض المعلقين نعم قطر تعيش بحبوحة الحياة ورغد العيش بين دول الخليج شأنا ام ابينا رغم ان انتاجها 2 مليون برميل فقط كلام المساحات والأتجاهات كلام عقيم وغير مفيد الله يشفيكم
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  263. 32
    7 نوفمبر, 2016 , 10:43 ص

    الهمداني

    ((((الذي يقول سكان اكثر وسكان اقل هذا انسان بلا عقل والدليل سكان اليابان لكن هناك ناس تستميت لتبرير ا****)))
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  264. 31
    7 نوفمبر, 2016 , 10:42 ص

    💥💦ريما Rima💥💦

    الاخونج جو يدافعون عن قطر😂😕
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  265. 30
    7 نوفمبر, 2016 , 10:42 ص

    مشكلة حنا نشوف الناس نحاس

    وحنا ذهب ولا نقبل النقد ،، المفروض مثلما ننقد الناس نقبل النقد ونعدل حياتنا للافضل . صح السعودية تعتبر قارة لكن يجب ان نقبل النقد.
    لا يعجبني(1) اعجبني(3)
  266. 29
    7 نوفمبر, 2016 , 10:41 ص

    💥💦ريما Rima💥💦

    ماشاء الله الرياض لحالها أكثر من سكان قطر كانت 4 مليون واللحين يمكن 5 مليون عدد سكان الرياض____حنا مع حكومتنا زادت الرواتب..الخ ولا نقصت
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  267. 28
    7 نوفمبر, 2016 , 10:40 ص

    قطري

    ليست فتنه ولكن قول الحق يزعل لأن ****.......?
    لا يعجبني(0) اعجبني(5)
  268. 27
    7 نوفمبر, 2016 , 10:40 ص

    روح ألالم

    عبر عن شي يخصه بلده انتهى
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  269. 26
    7 نوفمبر, 2016 , 10:39 ص

    مقارنة

    عدد سكان السعودية بمقارنة بقطر 1333%
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  270. 25
    7 نوفمبر, 2016 , 10:39 ص

    الرجال ما غلط هو بالنسبة له قطر افضل بلد واحنا بالنسبة لنا السعودية افضل دولة على وجه الارض وهي افضلها بحمدالله وسلمان اطال الله عمره افضل حكام العالم الزبدة كل له الحق يمدح بلده ولا تزودوها
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  271. 24
    7 نوفمبر, 2016 , 10:39 ص
    عدد التعليقات:80

    مشبب

    الرجل ما جاب طارينا في التغريدة وكانت عامة , بس عندنا مشكلة بالحساسية الزايدة وياحبنا لتكبير المواضيع ونقول الله يزيدهم ويزرقنا مثلهم واكثر ان شاء الله بسكم حساسية مو انتم اول ولا اخر دولة ينقص راتبها
    لا يعجبني(0) اعجبني(8)
  272. 23
    7 نوفمبر, 2016 , 10:39 ص

    "أنا اعوذبالله من كلمه أنا"

    كنت أتمنئ قبل هذي القرارات أن يتم (تسديد)قروض و ديون(المواطنين) ومنع إلاعانات لدول الخارجيه لمده حتئ لا يتطاول علينا مثل هذا و اشكاله(والله)يأعندنا خير يغرقگ و يغرق(عشرات)الدول مثل(قطر)بالقطاره
    لا يعجبني(1) اعجبني(4)
  273. 22
    7 نوفمبر, 2016 , 10:38 ص

    الهمداني

    صراحة جابر الحرمي قال كلمة تختصر كل الكلام والمفروض تبروز ببرواز من ذهب وهي((((قيادة سخرت ثروات الوطن لمواطنيها)))) شكرا قطر على ماتعملين لحفظ الامانة وايصالها لمن يستحقها
    لا يعجبني(0) اعجبني(7)
  274. 21
    7 نوفمبر, 2016 , 10:38 ص

    سبهلل

    ميزانية المملكة أكبر من ميزانيات دول الخليج مجتمعة والذي يقول عدد السكان أكثر صحيح و كلام الحرمي صحيح
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  275. 20
    7 نوفمبر, 2016 , 10:37 ص

    💥💦ريما Rima💥💦

    ولا عندكم حرب بحدودكم ياقطر
    لا يعجبني(3) اعجبني(0)
  276. 19
    7 نوفمبر, 2016 , 10:37 ص

    زائرابوفواز

    ليش الزعل يعني اذا قلت ان بعض الخادمات من بعض الجنسيات رواتبهم أحس بكثير من رواتب المتقاعدين وبعض المواظفين الكلام هذ سب بل على عكس هذا دليل على ان البيبسي ولد عم الميراند لكن ليش تزعل الحمضيات
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  277. 18
    7 نوفمبر, 2016 , 10:37 ص

    المتأمل

    لم يخص السعودية وقال هناك دول وكلامه صحيح ليش زعلانين الله يرزقهم ويرزقنا وحسن التدبير نصف القوت .
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  278. 17
    7 نوفمبر, 2016 , 10:37 ص

    دونيس البيشي

    يعني المفروض مايحمد ربه ولايقارن نفسه بأحد علشان فيه بعض الناس زعولين
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  279. 16
    7 نوفمبر, 2016 , 10:36 ص

    عندليب

    أقول سقها بس ! قال قطر قال ........ قطر على العين والرأس بس قطر بكبرها أصغر لا تقارن بأصغر مدينة من مدن المملكة ، بعدين جايكم الدور ياحبيبي نشوف أيش أخرتها ههههههه قال زيادة قال هههه
    لا يعجبني(3) اعجبني(0)
  280. 15
    7 نوفمبر, 2016 , 10:34 ص

    💥💦ريما Rima💥💦

    🐷وانتم من كثر شعبكم بالألوف خيرات ارضكم أكثر من شعبكم ياقطر
    لا يعجبني(5) اعجبني(0)
  281. 14
    7 نوفمبر, 2016 , 10:31 ص

    \x

    عدد سكان قطر بعدد حارة بالسعودية يا حرمي !!!!!
    لا يعجبني(9) اعجبني(1)
  282. 13
    7 نوفمبر, 2016 , 10:30 ص

    \x

    السعودية تحميك يا الحرمي !!!
    لا يعجبني(5) اعجبني(1)
  283. 12
    7 نوفمبر, 2016 , 10:30 ص

    نجاخان

    شاقوووووووول اصغر قبيلة عندنا مليون رجل اكثر من سكان قطر لذلك الله يرزقكم وحنا لم نشتكي ***** اما اهل قطر اهلنا منا وفينا اطلع منها بس
    لا يعجبني(4) اعجبني(1)
  284. 11
    7 نوفمبر, 2016 , 10:29 ص

    خالد

    مقال الا الصدق ليش الزعل انا سعودي وأحسد القطريين ✋
    لا يعجبني(1) اعجبني(10)
  285. 10
    7 نوفمبر, 2016 , 10:29 ص

    ابو عنتر

    لاتفرح كثير الايام دول
    لا يعجبني(3) اعجبني(1)
  286. 9
    7 نوفمبر, 2016 , 10:28 ص

    Br0ken

    صدق ورب الكعبة ومن يقارن عدد شعب قطر بشعب السعودية كمن يقارن دخل قطر بدخل السعودية
    لا يعجبني(2) اعجبني(6)
  287. 8
    7 نوفمبر, 2016 , 10:28 ص

    زائر

    هل تعلم يااخي العزيز أن محطة تحلية الشعيبة على ساحل البحر الأحمر كبر من دولة قطر
    لا يعجبني(5) اعجبني(2)
  288. 7
    7 نوفمبر, 2016 , 10:28 ص

    القناص2

    ليست عنصريه او كره ولكن الوافدين عددهم يزيد عن احتياج الوطن وتنميته المستدامه وهذا خلال يجب اصلاحه قال احد المهندسين قبل 5سنوات المشاريع اطلقت مره واحده يجب تجزيتها على سنوات حتى لايكون هناك طفره
    لا يعجبني(0) اعجبني(5)
  289. 6
    7 نوفمبر, 2016 , 10:27 ص

    2030

    قد يكون كلامة صحيح رغم فارق السكان والدخل والمدبرين للامور
    لا يعجبني(0) اعجبني(5)
  290. 5
    7 نوفمبر, 2016 , 10:25 ص

    فوزي

    ما اشوف من كلامه ما يثير الزعل... الكلام اللي ذكره يعكس واقع نعيشه.. و لكن لله الحمد من قبل و من بعد
    لا يعجبني(1) اعجبني(12)
  291. 4
    7 نوفمبر, 2016 , 10:22 ص

    القناص2

    كلامه حقيقه ولماذا الغضب ولكن عدد منسوبي وزارة التربيه ولتعليم ربما يزيدون عن عدد موظفين دولة قطر كامله ويقرب من عدد السكان لهذا يجب ان يكون هناك منطق في الكلام والردعليه بماهو عقلانى دون انفعالات عاط
    لا يعجبني(4) اعجبني(4)
  292. 3
    7 نوفمبر, 2016 , 10:22 ص

    واضح

    قطر عدد مواطينها ما يتعدى 700 الف وحنا هنا 18 مليون ثاني شي حنا عندنا تؤام سيامي اسمه الاجانب وعجزوا اي اطباء يصلحون له عملية فصل ناشب فينا نشبة القراده الله يفكنا منهم ساعتها بيصر دخلنا احسن منكم
    لا يعجبني(11) اعجبني(8)
  293. 2
    7 نوفمبر, 2016 , 10:22 ص

    ع . الحربي

    كلامه صحيح 100% وليه الزعل ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ أين المليارات التي وضعت للسكن أين هي لا يوجد أرض ولا قرض ولا وحدة سكنية ليس من المعقول وكل هذه المليارات وهذه السنوات يعيش المواطن السعودي بلا منزل إلى متىىىىىىى ؟
    لا يعجبني(1) اعجبني(15)
  294. 1
    7 نوفمبر, 2016 , 10:22 ص

    ابو ناصر

    الله قادر على كل شي ،، والله يمهل ولايهمل " وستبدي لك الايام ماكنت ***"
    لا يعجبني(2) اعجبني(7)

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