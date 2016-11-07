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شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الإثنين

7 نوفمبر, 2016 , 10:25 ص
شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الإثنين
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1

الجزيرة-منال محمد

2

الجزيرة-فهد الجبيري

3

الجزيرة-محمود الهمزاني

4

الجزيرة-طلال الشعشاع

5

الجزيرة-رشيد السليم

6

الجزيرة-سعود الماضي

7

الجزيرة-عبد الرحمن هاجد

8

الجزيرة-عبد الله المرزوق

9

الجزيرة-مفرح الزيادي

10

الرياض-ربيع

11

الرياض-عبد السلام الهليل

12

الرياض-المسيهيج

13

الوطن-هنداوي

14

الوطن-خالد



تعليقات ( 68 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 68
    7 نوفمبر, 2016 , 12:16 م

    أوركيد🌺

    البنت أول ما تقول لك: والله قاعدة أمر بظروف صعبة وأهلي والبيت !! أعرف إنها طاحت على شي أقوى منك . . راحت عليك يالذيب .. 😂😂
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  2. 67
    7 نوفمبر, 2016 , 12:14 م

    ااببووححمموودد

    🃏 المهرج رشيد 🃏 التهريج اليوم بعيد عن العالمي ، على غير العادة ⁉ .. احترم عقولنا يا طاقية 🔊
    لا يعجبني(1) اعجبني(6)
  3. 66
    7 نوفمبر, 2016 , 12:12 م

    أوركيد🌺

    ي فونكههه ـ مالت عليك أنتِ وجدتك😂
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  4. 65
    7 نوفمبر, 2016 , 12:10 م

    أوركيد🌺

    👨🏻: أتصفح وجوه النساء ، لعلي أراكِ 💗 👩🏻: يعني قاعد تخز البنات ؟ ماكو فايدة تدور مشاكل😂
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  5. 64
    7 نوفمبر, 2016 , 12:08 م

    🎀💫

    حسيبك الله -معليش -جدتي تقول -القلب دكان -وكل واحد له مكان
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  6. 63
    7 نوفمبر, 2016 , 12:07 م
    عدد التعليقات:3524

    ولدالشيوخ

    اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك علي وابوء لك بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت..
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  7. 62
    7 نوفمبر, 2016 , 12:06 م

    🎀💫

    طيب ياهيفاء-فيه كثير ينخدعون -بالبهرج -وبعض الأفعال -وينخدع القلب -وينصدم بعدين -ماادري وش الصح-لان في هالدنيا العجب
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  8. 61
    7 نوفمبر, 2016 , 12:05 م

    أوركيد🌺

    غبي مات أخوه ويبغي يبلغ زوجة أخوه بدون مايصدمها قال: زوجك تزوّج عليك قالت: يارب يدخلونه عليّ ميّـت قال: جيبوه يا شباب الأمور طيبة!😂😂
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  9. 60
    7 نوفمبر, 2016 , 12:04 م

    حسيبك الله❇❇❇

    ‏اطلق لسانك بالعلوم الجزيلات // وخل البذاءة والسفاهة لأهلها *** ✨ ✨ ✨ الكفو ماينطق يكود الثمينات // وان جاته الزلات صد وزهلها ***
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  10. 59
    7 نوفمبر, 2016 , 12:02 م

    🎀💫

    آمين -دعاء جميل-
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  11. 58
    7 نوفمبر, 2016 , 12:00 م

    أوركيد🌺

    ما حد فاهم الحياة صح غير الديناصورات شافت الوضع ما يطمن !! ... أنقرضت😂
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  12. 57
    7 نوفمبر, 2016 , 11:59 ص
    عدد التعليقات:14763

    هيفاء @

    تخدع العين بالبهرج ولكن يظل القلب يحس ويشعر ويقرأ بنظرات العين اذ كان صادقا أو كاذبا..ي فونكه
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  13. 56
    7 نوفمبر, 2016 , 11:59 ص

    حسيبك الله❇❇❇

    ‏يا اللي تقول إن الغلا ياسع اثنين // مخطي سواء جاهل أو كنت جاحد*** ✨ ✨ ما يجتمع في جوف الانسان قلبين// هو قلب واحد ياخذه بس واحد ***
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  14. 55
    7 نوفمبر, 2016 , 11:57 ص
    عدد التعليقات:3524

    ولدالشيوخ

    وخير مافيه وخير ما ادبر وخير ما اقبل وخير ما نعلم وخير ما لا نعلم واصرف عنا وعن اهلنا واحبابنا كل سوء ومكروه. اللهم امين..
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  15. 54
    7 نوفمبر, 2016 , 11:57 ص

    أوركيد🌺

    (ياصوتِك).. المسقي خمر !! كل الأذاني👂 لا نطقت صاغية، أحكي شهر أحكي عمر! نبرات صوتك "يابعدهُم" دخيل الله طاغيهّ..!
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  16. 53
    7 نوفمبر, 2016 , 11:56 ص
    عدد التعليقات:3524

    ولدالشيوخ

    ربنا.. انت المحيط بكل امورنا والعليم بكل شؤوننا. فالطف بنا من حوادث الزمان واحفظنا في كل زمان ومكان واكفنا الهموم والأحزان واجمع لنا خير هذا اليوم..
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  17. 52
    7 نوفمبر, 2016 , 11:51 ص

    أوركيد🌺

    آعزآئي المشاهدين تعرفون ويش معنـى [ طقطقــة ] بعد الفاصل نقول لكم ، خليكم معــانا😊
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  18. 51
    7 نوفمبر, 2016 , 11:49 ص

    🎀💫

    [email protected] السهل أن تخدع العين../-هيفاء@-الحلويبقى الكلام اللي تحسه -من النظرات -في المقام الأول
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  19. 50
    7 نوفمبر, 2016 , 11:47 ص

    أوركيد🌺

    هـو يـدري آنه "في حياتي مبــدآ" ،، وآنا آدري آنه "كل شي بحياتي" !
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  20. 49
    7 نوفمبر, 2016 , 11:44 ص
    عدد التعليقات:14763

    هيفاء @

    مهما كثر الكلام. الحلو يبقى الكلام إلي تحسه من النظرات في المقام الأول من الاشياء الحلوه. المعاملة ترجمه لما يكنه الشخص لك
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  21. 48
    7 نوفمبر, 2016 , 11:40 ص

    أوركيد🌺

    هـو يـدّري!
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  22. 47
    7 نوفمبر, 2016 , 11:38 ص
    عدد التعليقات:14763

    هيفاء @

    من السهل أن تخدع العيين ولكن من الصعب جدا أن تخدع القلب ....
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  23. 46
    7 نوفمبر, 2016 , 11:38 ص

    🎀💫

    لاتحبس الكلام- الطيب في قلبك أبداً- أمدح وأشكر -وقل خيراً للجميع -افضل لك ولهم-من كلام السوء والتجريح-والدعاء لهم -أحسن من الدعاء عليهم -فاهمين يابعض الناس
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  24. 45
    7 نوفمبر, 2016 , 11:38 ص

    أوركيد🌺

    لي صاحبٍ "غااالي" و مغليييه جـدآ ،، يآاامـر على قلبي💗وعيني وذاتــي!
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  25. 44
    7 نوفمبر, 2016 , 11:37 ص

    القناص2

    بيت الشعر مطوي وباقي زهابه/ اقفت شدايدهم ومني الهدب ذاب//
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  26. 43
    7 نوفمبر, 2016 , 11:36 ص
    عدد التعليقات:14763

    هيفاء @

    لايجب ان تتحدث عن الحب. 💖 بل عليك ان تتحدث بحب... ف الكذابين يجيدون كلام الهوى ..
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  27. 42
    7 نوفمبر, 2016 , 11:35 ص

    القناص2

    في وسط صدرك علوم لاتخفيها// اجهر وقلها تعبنا لا تغبيها//
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  28. 41
    7 نوفمبر, 2016 , 11:34 ص
    عدد التعليقات:14763

    هيفاء @

    وتبقى الأماني.. عالقه فوق الأحلام ...............
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  29. 40
    7 نوفمبر, 2016 , 11:34 ص

    أوركيد🌺

    آنا آموت لأجلك!
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  30. 39
    7 نوفمبر, 2016 , 11:33 ص
    عدد التعليقات:14763

    هيفاء @

    أجمل الكتابات.. التي تعجب الجميع ولايفهمها إلا شخص واحد..🕊
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  31. 38
    7 نوفمبر, 2016 , 11:31 ص

    🎀💫

    ياليت نقدر-نشوف قلوب البشر-في هاذي الصفحة-يووووه-فيه ناس قلوبهم-مثلالعسل-وناس قلوبهم-مثل الفحم-وناس مليانه ألم-وناس كلها فرح وسرور
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  32. 37
    7 نوفمبر, 2016 , 11:31 ص
    عدد التعليقات:14763

    هيفاء @

    اشتقت لك.. ولكن الحظ لايريدني ب جانبك ف انتبه لنفسك جيدا.
    لا يعجبني(4) اعجبني(5)
  33. 36
    7 نوفمبر, 2016 , 11:29 ص
    عدد التعليقات:3524

    ولدالشيوخ

    اسأل الله الذي لا يعجزه شيء في الارض ولا في السماء.. ان يطهر صباحكم من الهم والحزن وان يفتح لنا ولكم ابواب رحمته ويرزقنا واياكم من واسع فضله. طاب صباحكم ومساكم وجميع اوقاتكم..
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  34. 35
    7 نوفمبر, 2016 , 11:28 ص

    أوركيد🌺

    قالت..............؟
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  35. 34
    7 نوفمبر, 2016 , 11:27 ص

    القناص2

    رعى الله خلان تقافت ضعونهم/ اخيلهم اقفو ولاعنهم شفيقن اسايله//
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  36. 33
    7 نوفمبر, 2016 , 11:26 ص

    حسيبك الله❇❇❇

    ‏قولوا لهـرّاج القفا فينا حكيت.. // وحنا شكرنا من صميم قلوبنا.*** ✨ ✨ ✨ جتنا هدايا منك وانته مادريت.. // اهديت حسناتك وخذت ذنوبنا. ***
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  37. 32
    7 نوفمبر, 2016 , 11:26 ص

    🎀💫

    النية الطيبة-دائماً تجيب-معها الأشياء الجميلة-فايارب-اجعلني كما أنا -على طهارة قلبي -وصفاء نيتي -ومااتأثر بأحد سيّء
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  38. 31
    7 نوفمبر, 2016 , 11:25 ص

    أوركيد🌺

    قلـت : أعيشك!
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  39. 30
    7 نوفمبر, 2016 , 11:24 ص

    القناص2

    ياحيف تخفي امور كنت حاسبها/ ولي على بالهم كله على بالي//
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  40. 29
    7 نوفمبر, 2016 , 11:23 ص

    القناص2

    اعرف حروف الهجاء بالرمز وكتبها// لكن حظي ردي والروح متعبها//
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  41. 28
    7 نوفمبر, 2016 , 11:21 ص

    أوركيد🌺

    وســط صـدري💗!"
    لا يعجبني(1) اعجبني(3)
  42. 27
    7 نوفمبر, 2016 , 11:20 ص

    🎀💫

    كل شي يتغير -في هالدنيا-الا حب أمك وأبوك
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  43. 26
    7 نوفمبر, 2016 , 11:17 ص

    🎀💫

    الحمد لله صباحي جميل -أوركيد امشي-سيده ولفي يمين-تلقين بيتك -
    لا يعجبني(5) اعجبني(2)
  44. 25
    7 نوفمبر, 2016 , 11:15 ص

    عسى الله يعين اللي قلبه مهو من الحب خالي
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  45. 24
    7 نوفمبر, 2016 , 11:13 ص

    أوركيد🌺

    قالت..............؟
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  46. 23
    7 نوفمبر, 2016 , 11:11 ص

    أوركيد🌺

    قلـت : بيتي ويـن ؟
    لا يعجبني(2) اعجبني(2)
  47. 22
    7 نوفمبر, 2016 , 11:10 ص

    حسيبك الله❇❇❇

    ‏جاء شاب إلى حكيم فقال له:: إن في نفسي ذئبان يتقاتلان... أحدهما يدعوني للخير والآخر للشر..،، فقال الحكيم:: سينتصر الذي تطعمه..!!!
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  48. 21
    7 نوفمبر, 2016 , 11:09 ص

    القناص2

    الخلق الحقيقي للأنسان هو ماتعود عليه دون لبس اقنعه لكل مكان وزمان هؤلاء المنافقين الخلق الحقيقي هو شخصيتك المحترمه مع الناس جميعا صدقها ونبلها ورقيها مع الصغير والكبير دون تكلف او تزلف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  49. 20
    7 نوفمبر, 2016 , 11:07 ص

    أوركيد🌺

    آعزآئي المشاهدين صبآآحكم صبآاح الهنا دام حضـــــرت أنا😊🌹ي لبــــــى قلبي💗 أنا.
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  50. 19
    7 نوفمبر, 2016 , 11:04 ص
    عدد التعليقات:3524

    ولدالشيوخ

    ياللي عندكم روحي.. كل ما ذكرتك يا غالي سألت نفسي سؤال؟ قلبك من الحب خالي ولا اصول الدلال شفـ لهفتي وانت غايب وحيد بين الحبايب تايه من اجلك حزين) ويني انا وانت وين يا رب قلبك يلين ولا عسى الله يعين..
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  51. 18
    7 نوفمبر, 2016 , 11:03 ص

    القناص2

    عندما تكون العلاقات أخلاق يجب ان يكون الصدق ركيزتها النظره الدونيه مهما كان مركزك او علمك تفقدك انسانيتك ومصداقيتها عند نفسك اولا والناس ثانيا
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  52. 17
    7 نوفمبر, 2016 , 11:01 ص
    عدد التعليقات:3524

    ولدالشيوخ

    اللهم اني استودعك جنودنا البواسل.. الذين يجاهدون في سبيلك فاحفظهم بحفظك الذي لا يرام. وعينك التي لا تنام وابقهم سالمين غانمين يا رب العالمين..
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  53. 16
    7 نوفمبر, 2016 , 10:59 ص
    عدد التعليقات:11211

    إنسان منصف

    جانا ,,,,المبي,,,,يصبح ,,,,,خخخخخخخ
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  54. 15
    7 نوفمبر, 2016 , 10:58 ص
    عدد التعليقات:11211

    إنسان منصف

    الإحتكار ,,,,,جريمه ,,,,يجب تغليض لعقوبه على المحتكر,,,,ولو بمصادرة جميع أمواله
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  55. 14
    7 نوفمبر, 2016 , 10:57 ص
    عدد التعليقات:3524

    ولدالشيوخ

    صبح صبح 😂😂😂 يا عم الحج.. اصبحنا واصبح الملك لله والحمد لله لا اله الا الله وحده لاشريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شئ قدير. يالي صباحك غير قلي صباح الخير..
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  56. 13
    7 نوفمبر, 2016 , 10:56 ص

    حسيبك الله❇❇❇

    ‏حين تتغير الظروف... حين تتغير القلوب... حين تختلف الأفكار والآراء... حين تختلف المواقع... يتكشّف الخُلُق الحقيقي ؟؟؟
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  57. 12
    7 نوفمبر, 2016 , 10:51 ص

    حسيبك الله❇❇❇

    ‏العلاقات اخلاق وكما تُدين تُدان ليس فقط في الظلم ، بل ستدان حين تجبر خاطراً ، وتُزيل هماً ؛ وتُسعد نفساً سيأتي اليوم الذي يُدان لك جميلك .❕
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  58. 11
    7 نوفمبر, 2016 , 10:49 ص
    عدد التعليقات:3524

    ولدالشيوخ

    عدد ما ضخت قلوبهم❤ وسرت الدماء في عروقهم وعدد مارمشت اعينهم وضحكت شفاهم ولاتجعل للضيق مكان فى حياتهم.. صبحكم الله بما تحبون. وصباح الخير على اللي عندهم روحي.
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  59. 10
    7 نوفمبر, 2016 , 10:47 ص

    القناص2

    إني احبك عندما تبكينا// احب وجهك غائما وحزينا// الحزن يعصرنا معا فيبينا// من حيث الاأدري ولاتدرينا//
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  60. 9
    7 نوفمبر, 2016 , 10:47 ص
    عدد التعليقات:3524

    ولدالشيوخ

    في حياتي اناسا لايمكنني وصفهم.. سوى انهم للوفاء باب وللجمال اداب وفي القلب احباب وللسعاده اسباب نفوسهم راضيه وقربهم اجمل هديه. اللهم اسعد هذه الأنفس الطيبه على قلوبنا واكتب لهم حياه طيبه وسعيده..
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  61. 8
    7 نوفمبر, 2016 , 10:44 ص

    غييييوووورررر

    الوقت قاسي والليالي بها هم ،،، والجرح ينزف مالقينا مداويه ،،، وش حيلت الي لابغى شي ماتم ،،، سود الليالي ناصبته بلاويه
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  62. 7
    7 نوفمبر, 2016 , 10:43 ص
    عدد التعليقات:3524

    ولدالشيوخ

    صبح صبح.. اسعد الله صباح الجميع بكل خير مشرفنا العزيز اعضاء وزوار صحيفة المرصد المحترمين. اتمنى لكم صباح ومساء ويوما جميل مثل فيساتكم؟ وكل على حسب فيسه..؟!
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  63. 6
    7 نوفمبر, 2016 , 10:42 ص

    القناص2

    الصمت عن جاهل او احمقا شرف// وفيه ايضا لصون العرض إصلاح//
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  64. 5
    7 نوفمبر, 2016 , 10:40 ص

    القناص2

    المراءه العظيمه هي التي تعلمنا كيف نحب عندما نريد ان نكره وكيف نضحك عندما نريد ان نبكي وكيف نبتسم عندما نتئلم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  65. 4
    7 نوفمبر, 2016 , 10:37 ص
    عدد التعليقات:3524

    ولدالشيوخ

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  66. 3
    7 نوفمبر, 2016 , 10:36 ص

    القناص2

    يخاطبنى السفيه بكل قبح فأكره ان اكون له مجيبا/ يزيد سفاهة فأزيد حلما كعود زاده الأحراق طيبا/
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  67. 2
    7 نوفمبر, 2016 , 10:33 ص

    القناص2

    ليس من الضروري ان يكون كلامي مقبولنا من الضروري يكون كلامي صادقا
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  68. 1
    7 نوفمبر, 2016 , 10:32 ص

    القناص2

    النفس الخيره يجزيها قليل من الأدب والنفس الشريره لاينفع فيها الأدب الكثير
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)

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