شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الإثنين

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تعليقات ( 68 )
أوركيد🌺البنت أول ما تقول لك: والله قاعدة أمر بظروف صعبة وأهلي والبيت !! أعرف إنها طاحت على شي أقوى منك . . راحت عليك يالذيب .. 😂😂
ااببووححمموودد🃏 المهرج رشيد 🃏 التهريج اليوم بعيد عن العالمي ، على غير العادة ⁉ .. احترم عقولنا يا طاقية 🔊
أوركيد🌺ي فونكههه ـ مالت عليك أنتِ وجدتك😂
أوركيد🌺👨🏻: أتصفح وجوه النساء ، لعلي أراكِ 💗 👩🏻: يعني قاعد تخز البنات ؟ ماكو فايدة تدور مشاكل😂
🎀💫حسيبك الله -معليش -جدتي تقول -القلب دكان -وكل واحد له مكان
عدد التعليقات:3524
ولدالشيوخاللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك علي وابوء لك بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت..
🎀💫طيب ياهيفاء-فيه كثير ينخدعون -بالبهرج -وبعض الأفعال -وينخدع القلب -وينصدم بعدين -ماادري وش الصح-لان في هالدنيا العجب
أوركيد🌺غبي مات أخوه ويبغي يبلغ زوجة أخوه بدون مايصدمها قال: زوجك تزوّج عليك قالت: يارب يدخلونه عليّ ميّـت قال: جيبوه يا شباب الأمور طيبة!😂😂
حسيبك الله❇❇❇اطلق لسانك بالعلوم الجزيلات // وخل البذاءة والسفاهة لأهلها *** ✨ ✨ ✨ الكفو ماينطق يكود الثمينات // وان جاته الزلات صد وزهلها ***
🎀💫آمين -دعاء جميل-
أوركيد🌺ما حد فاهم الحياة صح غير الديناصورات شافت الوضع ما يطمن !! ... أنقرضت😂
عدد التعليقات:14763
هيفاء @تخدع العين بالبهرج ولكن يظل القلب يحس ويشعر ويقرأ بنظرات العين اذ كان صادقا أو كاذبا..ي فونكه
حسيبك الله❇❇❇يا اللي تقول إن الغلا ياسع اثنين // مخطي سواء جاهل أو كنت جاحد*** ✨ ✨ ما يجتمع في جوف الانسان قلبين// هو قلب واحد ياخذه بس واحد ***
عدد التعليقات:3524
ولدالشيوخوخير مافيه وخير ما ادبر وخير ما اقبل وخير ما نعلم وخير ما لا نعلم واصرف عنا وعن اهلنا واحبابنا كل سوء ومكروه. اللهم امين..
أوركيد🌺(ياصوتِك).. المسقي خمر !! كل الأذاني👂 لا نطقت صاغية، أحكي شهر أحكي عمر! نبرات صوتك "يابعدهُم" دخيل الله طاغيهّ..!
عدد التعليقات:3524
ولدالشيوخربنا.. انت المحيط بكل امورنا والعليم بكل شؤوننا. فالطف بنا من حوادث الزمان واحفظنا في كل زمان ومكان واكفنا الهموم والأحزان واجمع لنا خير هذا اليوم..
أوركيد🌺آعزآئي المشاهدين تعرفون ويش معنـى [ طقطقــة ] بعد الفاصل نقول لكم ، خليكم معــانا😊
🎀💫[email protected] السهل أن تخدع العين../-هيفاء@-الحلويبقى الكلام اللي تحسه -من النظرات -في المقام الأول
أوركيد🌺هـو يـدري آنه "في حياتي مبــدآ" ،، وآنا آدري آنه "كل شي بحياتي" !
عدد التعليقات:14763
هيفاء @مهما كثر الكلام. الحلو يبقى الكلام إلي تحسه من النظرات في المقام الأول من الاشياء الحلوه. المعاملة ترجمه لما يكنه الشخص لك
أوركيد🌺هـو يـدّري!
عدد التعليقات:14763
هيفاء @من السهل أن تخدع العيين ولكن من الصعب جدا أن تخدع القلب ....
🎀💫لاتحبس الكلام- الطيب في قلبك أبداً- أمدح وأشكر -وقل خيراً للجميع -افضل لك ولهم-من كلام السوء والتجريح-والدعاء لهم -أحسن من الدعاء عليهم -فاهمين يابعض الناس
أوركيد🌺لي صاحبٍ "غااالي" و مغليييه جـدآ ،، يآاامـر على قلبي💗وعيني وذاتــي!
القناص2بيت الشعر مطوي وباقي زهابه/ اقفت شدايدهم ومني الهدب ذاب//
عدد التعليقات:14763
هيفاء @لايجب ان تتحدث عن الحب. 💖 بل عليك ان تتحدث بحب... ف الكذابين يجيدون كلام الهوى ..
القناص2في وسط صدرك علوم لاتخفيها// اجهر وقلها تعبنا لا تغبيها//
عدد التعليقات:14763
هيفاء @وتبقى الأماني.. عالقه فوق الأحلام ...............
أوركيد🌺آنا آموت لأجلك!
عدد التعليقات:14763
هيفاء @أجمل الكتابات.. التي تعجب الجميع ولايفهمها إلا شخص واحد..🕊
🎀💫ياليت نقدر-نشوف قلوب البشر-في هاذي الصفحة-يووووه-فيه ناس قلوبهم-مثلالعسل-وناس قلوبهم-مثل الفحم-وناس مليانه ألم-وناس كلها فرح وسرور
عدد التعليقات:14763
هيفاء @اشتقت لك.. ولكن الحظ لايريدني ب جانبك ف انتبه لنفسك جيدا.
عدد التعليقات:3524
ولدالشيوخاسأل الله الذي لا يعجزه شيء في الارض ولا في السماء.. ان يطهر صباحكم من الهم والحزن وان يفتح لنا ولكم ابواب رحمته ويرزقنا واياكم من واسع فضله. طاب صباحكم ومساكم وجميع اوقاتكم..
أوركيد🌺قالت..............؟
القناص2رعى الله خلان تقافت ضعونهم/ اخيلهم اقفو ولاعنهم شفيقن اسايله//
حسيبك الله❇❇❇قولوا لهـرّاج القفا فينا حكيت.. // وحنا شكرنا من صميم قلوبنا.*** ✨ ✨ ✨ جتنا هدايا منك وانته مادريت.. // اهديت حسناتك وخذت ذنوبنا. ***
🎀💫النية الطيبة-دائماً تجيب-معها الأشياء الجميلة-فايارب-اجعلني كما أنا -على طهارة قلبي -وصفاء نيتي -ومااتأثر بأحد سيّء
أوركيد🌺قلـت : أعيشك!
القناص2ياحيف تخفي امور كنت حاسبها/ ولي على بالهم كله على بالي//
القناص2اعرف حروف الهجاء بالرمز وكتبها// لكن حظي ردي والروح متعبها//
أوركيد🌺وســط صـدري💗!"
🎀💫كل شي يتغير -في هالدنيا-الا حب أمك وأبوك
🎀💫الحمد لله صباحي جميل -أوركيد امشي-سيده ولفي يمين-تلقين بيتك -
أوركيد🌺قالت..............؟
أوركيد🌺قلـت : بيتي ويـن ؟
حسيبك الله❇❇❇جاء شاب إلى حكيم فقال له:: إن في نفسي ذئبان يتقاتلان... أحدهما يدعوني للخير والآخر للشر..،، فقال الحكيم:: سينتصر الذي تطعمه..!!!
القناص2الخلق الحقيقي للأنسان هو ماتعود عليه دون لبس اقنعه لكل مكان وزمان هؤلاء المنافقين الخلق الحقيقي هو شخصيتك المحترمه مع الناس جميعا صدقها ونبلها ورقيها مع الصغير والكبير دون تكلف او تزلف
أوركيد🌺آعزآئي المشاهدين صبآآحكم صبآاح الهنا دام حضـــــرت أنا😊🌹ي لبــــــى قلبي💗 أنا.
عدد التعليقات:3524
ولدالشيوخياللي عندكم روحي.. كل ما ذكرتك يا غالي سألت نفسي سؤال؟ قلبك من الحب خالي ولا اصول الدلال شفـ لهفتي وانت غايب وحيد بين الحبايب تايه من اجلك حزين) ويني انا وانت وين يا رب قلبك يلين ولا عسى الله يعين..
القناص2عندما تكون العلاقات أخلاق يجب ان يكون الصدق ركيزتها النظره الدونيه مهما كان مركزك او علمك تفقدك انسانيتك ومصداقيتها عند نفسك اولا والناس ثانيا
عدد التعليقات:3524
ولدالشيوخاللهم اني استودعك جنودنا البواسل.. الذين يجاهدون في سبيلك فاحفظهم بحفظك الذي لا يرام. وعينك التي لا تنام وابقهم سالمين غانمين يا رب العالمين..
عدد التعليقات:11211
إنسان منصفجانا ,,,,المبي,,,,يصبح ,,,,,خخخخخخخ
عدد التعليقات:11211
إنسان منصفالإحتكار ,,,,,جريمه ,,,,يجب تغليض لعقوبه على المحتكر,,,,ولو بمصادرة جميع أمواله
عدد التعليقات:3524
ولدالشيوخصبح صبح 😂😂😂 يا عم الحج.. اصبحنا واصبح الملك لله والحمد لله لا اله الا الله وحده لاشريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شئ قدير. يالي صباحك غير قلي صباح الخير..
حسيبك الله❇❇❇حين تتغير الظروف... حين تتغير القلوب... حين تختلف الأفكار والآراء... حين تختلف المواقع... يتكشّف الخُلُق الحقيقي ؟؟؟
حسيبك الله❇❇❇العلاقات اخلاق وكما تُدين تُدان ليس فقط في الظلم ، بل ستدان حين تجبر خاطراً ، وتُزيل هماً ؛ وتُسعد نفساً سيأتي اليوم الذي يُدان لك جميلك .❕
عدد التعليقات:3524
ولدالشيوخعدد ما ضخت قلوبهم❤ وسرت الدماء في عروقهم وعدد مارمشت اعينهم وضحكت شفاهم ولاتجعل للضيق مكان فى حياتهم.. صبحكم الله بما تحبون. وصباح الخير على اللي عندهم روحي.
القناص2إني احبك عندما تبكينا// احب وجهك غائما وحزينا// الحزن يعصرنا معا فيبينا// من حيث الاأدري ولاتدرينا//
عدد التعليقات:3524
ولدالشيوخفي حياتي اناسا لايمكنني وصفهم.. سوى انهم للوفاء باب وللجمال اداب وفي القلب احباب وللسعاده اسباب نفوسهم راضيه وقربهم اجمل هديه. اللهم اسعد هذه الأنفس الطيبه على قلوبنا واكتب لهم حياه طيبه وسعيده..
غييييووووررررالوقت قاسي والليالي بها هم ،،، والجرح ينزف مالقينا مداويه ،،، وش حيلت الي لابغى شي ماتم ،،، سود الليالي ناصبته بلاويه
عدد التعليقات:3524
ولدالشيوخصبح صبح.. اسعد الله صباح الجميع بكل خير مشرفنا العزيز اعضاء وزوار صحيفة المرصد المحترمين. اتمنى لكم صباح ومساء ويوما جميل مثل فيساتكم؟ وكل على حسب فيسه..؟!
القناص2الصمت عن جاهل او احمقا شرف// وفيه ايضا لصون العرض إصلاح//
القناص2المراءه العظيمه هي التي تعلمنا كيف نحب عندما نريد ان نكره وكيف نضحك عندما نريد ان نبكي وكيف نبتسم عندما نتئلم
عدد التعليقات:3524
ولدالشيوخالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
القناص2يخاطبنى السفيه بكل قبح فأكره ان اكون له مجيبا/ يزيد سفاهة فأزيد حلما كعود زاده الأحراق طيبا/
القناص2ليس من الضروري ان يكون كلامي مقبولنا من الضروري يكون كلامي صادقا
القناص2النفس الخيره يجزيها قليل من الأدب والنفس الشريره لاينفع فيها الأدب الكثير