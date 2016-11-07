السعودية: فقدان أرصدة بمليارات الريالات ولم يستدل على وثائق مصيرها!

صحيفة المرصد: أعربت الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم عن أسفها لتباطؤ بيوت المال بالمحاكم العامة في تحويل أرصدتها إلى «الهيئة» وفقا للنظام الصادر بالمرسوم الملكي رغم مرور أكثر من 3 سنوات على إنشائها، مشيرة إلي أن هناك أرصدة تقدر بمليارات الريالات في مكة المكرمة والمناطق الأخرى مفقودة ولم يستدل على وثائق بمصيرها.
وطالبت الهيئة وزارة العدل بحث المحاكم سرعة تحويل الأرصدة التي هي من اختصاصات الهيئة إلى حسابها بدلا من تجميده. هذا والتقى رئيس الهيئة الشيخ عبدالعزيز بن محمد المهنا أمس برئيس المحكمة العامة الشيخ سليمان الثنيان وتباحثا في جرد الأموال ونقلها للهيئة حسب الاختصاص.
وقال مدير إدارة بيت المال بمكة في رده على استفسار رئيس الهيئة، عن الأموال التي تم جردها إنها بلغت 17 مليار ريال. وذلك وفقًا لما ذكرته “صحيفة المدينة”.
واضطرت رئيس المحكمة العامة بمكة المكرمة الشيخ سليمان الثنيان إلى التدخل والمطالبة بسرعة إنهاء جرد الأموال وإحالتها إلى حساب الهيئة وأمهل بيت المال فرصة شهر واحد لإنهاء الإجراءات ونقل جميع الأموال إلى الجهة المعنية وهي الهيئة.
تعليقات ( 45 )
himaيووووووه,كتر منها مفقوده.
الرابغيالله يستر جاك الموت ياتارك الصلاه شكله بنسمع علوم وعلوم في الايام الجايه شمس تطلع خبر يبان
زائرابوفوازاتمنا من الله يمد في عمري ومن قرأ تعليقي واحصر كأس العالم في ☆☆☆☆☆قطر☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆2022☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆قطر☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
فهدطبعا 17 مليار لو ماضاعت كان كفت عن الضرائب!
عدد التعليقات:5656
المنتصر باللهوتبرعت فيها جميعها لمركز صحي شهار لشراء بطانيات وملابس للمرضى الله يشفيهم ونصيب شاهر 5 بطاقات منها لأن له واسطه من شأن عيون عهود الغلا 💞⚘🌷💞
8تعليق 26 معلم متقاعد لاتحلف قد يكون اخذت منها ونت ماتدري صرفت لك او شريت من بقالة ورجع لك العامل بعض الدراهم وهي منها
أجامل أياميفيه تريليونات اختفت *** أين هي؟
عدد التعليقات:5656
المنتصر باللهتصدقون أن أبوي وزع التركه علانا الله يطول في عمره لنفس السبب هذا خوفه من أن تضيع الأوراق وتشكل لجنه وتعال هات الناقه رد الناقه لكن نصيبي من الميراث هو 44 ريال فقط لاغير وحاشي و10 خلفات و50 معزا وتيس
violetyهيئات مؤسسات لجان ,, لهط اموال ضائعة تضارب عمل يازين الغاءها وتوفير اموالها
ليبراليممكن اكلتها الداجن باالعافيه خيرها بغيرها
عدد التعليقات:5656
المنتصر باللهفيه 250 مليار ريال تم رصدهن لوزارة الإسكان على عهد الملك عبدالله رحمه الله واسكنه فسيح جناته أين ذهبت وهل تم فيها بناء مساكن يسأل أحد الملاقيف في جفن ضب والعريجاء وحوش 112
يالطيفحزرفزر الفلوس راحت فين عارفين ولامشعارفين لا مش حأول الشاطر يعرف هي فين فين فين فين اولو فين
عدد التعليقات:5656
المنتصر باللهالله يستر علاها من جن المدينه لا يأكلها المبلغ مغري مرررره لكن أصحابها كيف جمعوها عن طريق مزاين أم رقيبه ههههه
عدد التعليقات:5656
المنتصر باللهوالنتيجه بعد 50 سنه وياليل مطولك أنت توحي
عدد التعليقات:5656
المنتصر باللهأنا أشرح لكم هذه الأموال حق أطفال أيتام تركها لهم أبوهم ولم توزع على الورثه في حجة أنهم مابلغوا سن الرشد وصدر فيها صكوك من المحاكم لكن هقوتي أن جني المدينه يلهطها وتضيع الأوراق وتشكل لجنه تدرس الموضوع
وماكان الله معذبهم وهم يستغفرونلاتهجروا القران وتدبروا اياته فالقران كله خير
ارز 👊 نجدان كان الخبر من ام بي صي فلا اصدق
معلم متقاعدقسم بالله ما أخذت منها ريال !
خليفاحسبولنا سنه نجن المواطنين ونشحت بسبب هذه السرقات والنهب الي صاير بالبلد
انشر التعليقالله مليار ....... وش بيسويبها ....... الله واكبر عليك
^_^واضطرت رئيس المحكمة
العكرشمخالف
🍉زائر المساء✋🍉🕟وبعدين وش صار
ارز 👊 نجدازرق ازيرق طاح في طاسه صيح على امه يبي قرطاسه
ارز 👊 نجدان شاء الله المحاكم فيها الخير والبركة
محب مرصداش الهيئة اش اسمها هيئة ايش هيئة الامر بالمعروف ولا هيئة الخبراء ولا هيئة الغذاء والدواء ايش هالاخبار اللي مواضحه
ارز 👊 نجدان شاء الله المحاكم فيها الخير والبركة
عدد التعليقات:7822
الحرمانيعطن صندوق التنميه العقاري
وماكان الله معذبهم وهم يستغفرونلاحول ولاقوة الابالله
مشاكستذكرون اللي سرق خروف و سجنوه 11 عام
أبو مصلفح الرياضالله يرحم أمكم لاتقولوا إيران ولا أجانب القلب المحتاس عذب وايد ناس وانت سعودي حساس والفاس وقع في الراس في تخصص حلو اللي هو حسابات دقيقة والله رواتبها عالية أعرف واحد من ربعنا يشتغل فيها رتابه 20000
ريما Rima17 مليار أرضنا أرض خير ماشاء الله لكن المشكله باللي ******
للمعلوميةالدور عليها
وتلك الايام....الاموال ذهبت مع****
عدد التعليقات:15240
قلم الحقيقههيئة أموال للقاصرين ماوصلها ولاريال منذ انشائها قبل ثلاث سنوات من المليارات المحجوزة عند وزارة العدل ممثلة بمحاكمها الشرعية. يمكن يبغونكم تنسونها وبعدها تصبح تحت التوزيع ويتقاسمونها بالطريقة الشرعية.
سار888مخالف
💥💦ريما Rima💥💦إذا الأموال موجودة الحمدلله
حمدالربياوي*** وتقول له احرسها أهل مكة ادرى بشعابها
الداخل مفقود والخارج مولودمو غريبه فقدان و ضياع هذه المليارات ؟؟؟ ياما ضاع وياما فُقد وياما وياما وياما وياما ؟؟؟
عدد التعليقات:15240
قلم الحقيقهتهاوشو على الفلوس كل طمع فيها.