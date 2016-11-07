السعودية: فقدان أرصدة بمليارات الريالات ولم يستدل على وثائق مصيرها!

صحيفة المرصد: أعربت الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم عن أسفها لتباطؤ بيوت المال بالمحاكم العامة في تحويل أرصدتها إلى «الهيئة» وفقا للنظام الصادر بالمرسوم الملكي رغم مرور أكثر من 3 سنوات على إنشائها، مشيرة إلي أن هناك أرصدة تقدر بمليارات الريالات في مكة المكرمة والمناطق الأخرى مفقودة ولم يستدل على وثائق بمصيرها.

وطالبت الهيئة وزارة العدل بحث المحاكم سرعة تحويل الأرصدة التي هي من اختصاصات الهيئة إلى حسابها بدلا من تجميده. هذا والتقى رئيس الهيئة الشيخ عبدالعزيز بن محمد المهنا أمس برئيس المحكمة العامة الشيخ سليمان الثنيان وتباحثا في جرد الأموال ونقلها للهيئة حسب الاختصاص.

وقال مدير إدارة بيت المال بمكة في رده على استفسار رئيس الهيئة، عن الأموال التي تم جردها إنها بلغت 17 مليار ريال. وذلك وفقًا لما ذكرته “صحيفة المدينة”.

واضطرت رئيس المحكمة العامة بمكة المكرمة الشيخ سليمان الثنيان إلى التدخل والمطالبة بسرعة إنهاء جرد الأموال وإحالتها إلى حساب الهيئة وأمهل بيت المال فرصة شهر واحد لإنهاء الإجراءات ونقل جميع الأموال إلى الجهة المعنية وهي الهيئة.