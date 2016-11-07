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السعودية: فقدان أرصدة بمليارات الريالات ولم يستدل على وثائق مصيرها!

7 نوفمبر, 2016 , 14:28 م
السعودية: فقدان أرصدة بمليارات الريالات ولم يستدل على وثائق مصيرها!
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صحيفة المرصد: أعربت الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم عن أسفها لتباطؤ بيوت المال بالمحاكم العامة في تحويل أرصدتها إلى «الهيئة» وفقا للنظام الصادر بالمرسوم الملكي رغم مرور أكثر من 3 سنوات على إنشائها، مشيرة إلي أن هناك أرصدة تقدر بمليارات الريالات في مكة المكرمة والمناطق الأخرى مفقودة ولم يستدل على وثائق بمصيرها.

وطالبت الهيئة وزارة العدل بحث المحاكم سرعة تحويل الأرصدة التي هي من اختصاصات الهيئة إلى حسابها بدلا من تجميده. هذا والتقى رئيس الهيئة الشيخ عبدالعزيز بن محمد المهنا أمس برئيس المحكمة العامة الشيخ سليمان الثنيان وتباحثا في جرد الأموال ونقلها للهيئة حسب الاختصاص.

وقال مدير إدارة بيت المال بمكة في رده على استفسار رئيس الهيئة، عن الأموال التي تم جردها إنها بلغت 17 مليار ريال. وذلك وفقًا لما ذكرته “صحيفة المدينة”.

واضطرت رئيس المحكمة العامة بمكة المكرمة الشيخ سليمان الثنيان إلى التدخل والمطالبة بسرعة إنهاء جرد الأموال وإحالتها إلى حساب الهيئة وأمهل بيت المال فرصة شهر واحد لإنهاء الإجراءات ونقل جميع الأموال إلى الجهة المعنية وهي الهيئة.



تعليقات ( 45 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 45
    7 نوفمبر, 2016 , 16:45 م

    hima

    يووووووه,كتر منها مفقوده.
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  2. 44
    7 نوفمبر, 2016 , 16:24 م

    الرابغي

    الله يستر جاك الموت ياتارك الصلاه شكله بنسمع علوم وعلوم في الايام الجايه شمس تطلع خبر يبان
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  3. 43
    7 نوفمبر, 2016 , 16:24 م

    زائرابوفواز

    اتمنا من الله يمد في عمري ومن قرأ تعليقي واحصر كأس العالم في ☆☆☆☆☆قطر☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆2022☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆قطر☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
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  4. 42
    7 نوفمبر, 2016 , 16:17 م

    فهد

    طبعا 17 مليار لو ماضاعت كان كفت عن الضرائب!
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  5. 41
    7 نوفمبر, 2016 , 16:14 م
    عدد التعليقات:5656

    المنتصر بالله

    وتبرعت فيها جميعها لمركز صحي شهار لشراء بطانيات وملابس للمرضى الله يشفيهم ونصيب شاهر 5 بطاقات منها لأن له واسطه من شأن عيون عهود الغلا 💞⚘🌷💞
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  6. 40
    7 نوفمبر, 2016 , 16:13 م

    8

    تعليق 26 معلم متقاعد لاتحلف قد يكون اخذت منها ونت ماتدري صرفت لك او شريت من بقالة ورجع لك العامل بعض الدراهم وهي منها
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  7. 39
    7 نوفمبر, 2016 , 16:02 م

    أجامل أيامي

    فيه تريليونات اختفت *** أين هي؟
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  8. 38
    7 نوفمبر, 2016 , 16:01 م
    عدد التعليقات:5656

    المنتصر بالله

    تصدقون أن أبوي وزع التركه علانا الله يطول في عمره لنفس السبب هذا خوفه من أن تضيع الأوراق وتشكل لجنه وتعال هات الناقه رد الناقه لكن نصيبي من الميراث هو 44 ريال فقط لاغير وحاشي و10 خلفات و50 معزا وتيس
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  9. 37
    7 نوفمبر, 2016 , 15:58 م

    violety

    هيئات مؤسسات لجان ,, لهط اموال ضائعة تضارب عمل يازين الغاءها وتوفير اموالها
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  10. 36
    7 نوفمبر, 2016 , 15:54 م

    ليبرالي

    ممكن اكلتها الداجن باالعافيه خيرها بغيرها
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  11. 35
    7 نوفمبر, 2016 , 15:53 م
    عدد التعليقات:5656

    المنتصر بالله

    فيه 250 مليار ريال تم رصدهن لوزارة الإسكان على عهد الملك عبدالله رحمه الله واسكنه فسيح جناته أين ذهبت وهل تم فيها بناء مساكن يسأل أحد الملاقيف في جفن ضب والعريجاء وحوش 112
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  12. 34
    7 نوفمبر, 2016 , 15:47 م

    يالطيف

    حزرفزر الفلوس راحت فين عارفين ولامشعارفين لا مش حأول الشاطر يعرف هي فين فين فين فين اولو فين
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  13. 33
    7 نوفمبر, 2016 , 15:46 م
    عدد التعليقات:5656

    المنتصر بالله

    الله يستر علاها من جن المدينه لا يأكلها المبلغ مغري مرررره لكن أصحابها كيف جمعوها عن طريق مزاين أم رقيبه ههههه
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  14. 32
    7 نوفمبر, 2016 , 15:45 م

    17مليار كم تجيب من سكن
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  15. 31
    7 نوفمبر, 2016 , 15:43 م
    عدد التعليقات:5656

    المنتصر بالله

    والنتيجه بعد 50 سنه وياليل مطولك أنت توحي
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  16. 30
    7 نوفمبر, 2016 , 15:41 م
    عدد التعليقات:5656

    المنتصر بالله

    أنا أشرح لكم هذه الأموال حق أطفال أيتام تركها لهم أبوهم ولم توزع على الورثه في حجة أنهم مابلغوا سن الرشد وصدر فيها صكوك من المحاكم لكن هقوتي أن جني المدينه يلهطها وتضيع الأوراق وتشكل لجنه تدرس الموضوع
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  17. 29
    7 نوفمبر, 2016 , 15:40 م

    وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون

    لاتهجروا القران وتدبروا اياته فالقران كله خير
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  18. 28
    7 نوفمبر, 2016 , 15:38 م

    ارز 👊 نجد

    ان كان الخبر من ام بي صي فلا اصدق
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  19. 27
    7 نوفمبر, 2016 , 15:24 م

    ايش كلام انا مافيه معلوم
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  20. 26
    7 نوفمبر, 2016 , 15:19 م

    معلم متقاعد

    قسم بالله ما أخذت منها ريال !
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  21. 25
    7 نوفمبر, 2016 , 15:18 م

    خليف

    احسبولنا سنه نجن المواطنين ونشحت بسبب هذه السرقات والنهب الي صاير بالبلد
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  22. 24
    7 نوفمبر, 2016 , 15:15 م

    انشر التعليق

    الله مليار ....... وش بيسويبها ....... الله واكبر عليك
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  23. 23
    7 نوفمبر, 2016 , 15:12 م

    ^_^

    واضطرت رئيس المحكمة
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  24. 22
    7 نوفمبر, 2016 , 15:11 م

    العكرش

    مخالف
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  25. 21
    7 نوفمبر, 2016 , 15:05 م

    🍉زائر المساء✋🍉🕟

    وبعدين وش صار
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  26. 20
    7 نوفمبر, 2016 , 15:02 م

    ارز 👊 نجد

    ازرق ازيرق طاح في طاسه صيح على امه يبي قرطاسه
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  27. 19
    7 نوفمبر, 2016 , 15:01 م

    ارز 👊 نجد

    ان شاء الله المحاكم فيها الخير والبركة
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  28. 18
    7 نوفمبر, 2016 , 15:01 م

    محب مرصد

    اش الهيئة اش اسمها هيئة ايش هيئة الامر بالمعروف ولا هيئة الخبراء ولا هيئة الغذاء والدواء ايش هالاخبار اللي مواضحه
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  29. 17
    7 نوفمبر, 2016 , 15:00 م

    ارز 👊 نجد

    ان شاء الله المحاكم فيها الخير والبركة
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  30. 16
    7 نوفمبر, 2016 , 15:00 م
    عدد التعليقات:7822

    الحرمان

    يعطن صندوق التنميه العقاري
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  31. 15
    7 نوفمبر, 2016 , 14:58 م

    وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون

    لاحول ولاقوة الابالله
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  32. 14
    7 نوفمبر, 2016 , 14:56 م

    اموال لم يتم تحصيلها هذا اللي فهمته .. بس الموضوع مايحتاج تكوين لجنة وخارج دوام وانتداب وورشة عمل عشان هذا الموضوع
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  33. 13
    7 نوفمبر, 2016 , 14:48 م

    مشاكس

    تذكرون اللي سرق خروف و سجنوه 11 عام
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  34. 12
    7 نوفمبر, 2016 , 14:46 م

    أبو مصلفح الرياض

    الله يرحم أمكم لاتقولوا إيران ولا أجانب القلب المحتاس عذب وايد ناس وانت سعودي حساس والفاس وقع في الراس في تخصص حلو اللي هو حسابات دقيقة والله رواتبها عالية أعرف واحد من ربعنا يشتغل فيها رتابه 20000
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  35. 11
    7 نوفمبر, 2016 , 14:43 م

    ريما Rima

    17 مليار أرضنا أرض خير ماشاء الله لكن المشكله باللي ******
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  36. 10
    7 نوفمبر, 2016 , 14:43 م

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  37. 9
    7 نوفمبر, 2016 , 14:43 م

    للمعلومية

    الدور عليها
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  38. 8
    7 نوفمبر, 2016 , 14:43 م

    وتلك الايام....

    الاموال ذهبت مع****
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  39. 7
    7 نوفمبر, 2016 , 14:42 م
    عدد التعليقات:15240

    قلم الحقيقه

    هيئة أموال للقاصرين ماوصلها ولاريال منذ انشائها قبل ثلاث سنوات من المليارات المحجوزة عند وزارة العدل ممثلة بمحاكمها الشرعية. يمكن يبغونكم تنسونها وبعدها تصبح تحت التوزيع ويتقاسمونها بالطريقة الشرعية.
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  40. 6
    7 نوفمبر, 2016 , 14:41 م

    سار888

    مخالف
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  41. 5
    7 نوفمبر, 2016 , 14:39 م

    💥💦ريما Rima💥💦

    إذا الأموال موجودة الحمدلله
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  42. 4
    7 نوفمبر, 2016 , 14:39 م

    حمدالربياوي

    *** وتقول له احرسها أهل مكة ادرى بشعابها
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  43. 3
    7 نوفمبر, 2016 , 14:37 م

    الداخل مفقود والخارج مولود

    مو غريبه فقدان و ضياع هذه المليارات ؟؟؟ ياما ضاع وياما فُقد وياما وياما وياما وياما ؟؟؟
    لا يعجبني(0) اعجبني(6)
  44. 2
    7 نوفمبر, 2016 , 14:32 م
    عدد التعليقات:15240

    قلم الحقيقه

    تهاوشو على الفلوس كل طمع فيها.
    لا يعجبني(7) اعجبني(1)
  45. 1
    7 نوفمبر, 2016 , 14:30 م

    ايس فيه كلام انتا ياليت الي فهم شي يشرح لنا
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)

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