صحيفة المرصد:عثرت شرطة شقراء بالتنسيق مع الجهات الأمنية في القصيم على زوجة مواطن -أبلغ الأمن بفقدها- مع إحدى الأسر التي تمتهن إحياء الحفلات والغناء في الأعراس.
وكانت الجهات الأمنية بإحدى محافظات القصيم، تلقت الأسبوع الماضي، بلاغاً من مواطن يفيد فيه بفقد زوجته البالغة من العمر 25 عاماً، وبعد التحرّي توصلت إلى أنَّ المرأة تُوجد في محافظة شقراء وفقا لموقع سبق.
وتواصلت الجهات الأمنية مع شرطة شقراء، وبعد البحث تبيّن أن المرأة اختفت وأغلقت جوّالها لإحياء حفلات في المحافظات المجاورة مع نساء تلك الأسرة؛ ليمارسن الرقص في الأعراس والحفلات، فيما تقوم المرأة بالغناء. وأبلغت الجهات الأمنية أسرة المرأة بالواقعة، وأحالت القضية إلى جهات الاختصاص.
مواطن أبلغ شرطة القصيم عن اختفاء زوجته..والأمن يصدم الزوج بعد العثور عليها!
صحيفة المرصد:عثرت شرطة شقراء بالتنسيق مع الجهات الأمنية في القصيم على زوجة مواطن -أبلغ الأمن بفقدها- مع إحدى الأسر التي تمتهن إحياء الحفلات والغناء في الأعراس.
تعليقات ( 73 )
مفضوخت ١٥ اعجبني ههههههه
مسكوالله بيجيلها يوم وتندم وانقهر
مسكاخ المنتصر بالله لا تضحك قول الله لايبلانا ماتدري الدنيا وش مخبيه لنا بين طياتها اللهم اهدنا
ليبرالياحلى من العزابيه مافيش لاخسائرولامشاكل احفظ مالك الي عن الناس يغنيك مش ناقصين بلاوي الموظفه تخرج من البيت الساعه5صباحاً وتعود3عصراًوراتبها مايستفاد منه والبيت والاولادمن يرعاهم وماذا يستفيد الزويج
مفقودمعروف اكثر الطقاقات من نفس المنطقة, واهل المنطقة معروفين بوسطيتهم الدينية
محب مرصدتخيل لو ان اللي في الصورة طقاقه ياشيخ ماخليتها تخرج من البيت لكن ما اتوقع مثل هاللي بالصورة اتوقع العكس واذانها صغار وبراطمها طوال
محب مرصدهههههه مقفله جوالها والله الباء من الثور اللي معها المصيبه. مثل هالاشكال تروح تنقع له طبل وبيسامحها ماعليكم
الوسيم الحلومجرد خروج الزوجه دون علم ولي امرها الزوج من حقه يتقدم ببلاغ وسجنها وتطليقها وارجاع المهر اللي صرفه عليها وكل شي خسره عشان يعرفون قيمة زوج واستئذان وان وراها سيد تستاذن منه
وحيد القرنماشاء الله لوهي زوجتى والله ماعاد ادو وراها ابلغ اخوانها او اقاربها واعطيها كرت احمر خروج بدون عوده
الايطاليتعليق59 اللي تحت المدعوة ساميه.سكوتك احسن من تعليقك
الايطاليتعليق59 اللي تحت المدعوة ساميه.سكوتك احسن من تعليقك
الزهراني9512الله المستعان
الايطاليأن المرأة التي تخرج بدون إذن زوجها تلعنها الملائكة حتى ترجع,فهذه الزوجه عاصية لله اولا ثم لزوجها ولاتصلح زوجة مدى الدهر
عدد التعليقات:726
ساميةوين المشكلة؟عندها موهبة ومالقت تشجيع فدبرت حالها وعملت وزوجها مهوب وصي عليها انتهت الولاية عليها بتزويجها فلامشكلة إلا ان كانه مايبيها تغني فما أعتقد انه يرضى لوقالت له مثلا اترك شغلك وقابلني ف البيت
حلاشكلي بسوي مثلها لاني امتلك صوت فخم في الغناء تعبت وانا ادندن بروحي
عبدالله عبداللهطع شوري بتها بالثلاث ......وارتاح وخلها ان شا الله تروح للبرازيل.....
عدد التعليقات:391
الفارس ابو زيدعقلها خفيف وقلبها يسوق رجليها خلاص حبت الجو ذا واقتنعت فيه تماما نست زوجها وبيتها وعاداتها ويمكن تنسى حتى ربها كل الي عليهم يدخلون الشي بداخل قلبها تمشي وراهم بلا عقل ولا حساب للعواقب ناقصات عقل ودين
زائرهتبغى تسترزق مسكينه مع موهبة الغناء
منصورت 36 سن توب يالمصري اترك بنات السعودية وتكلم عن شعبك ابوالرز
مباركيوم اقولكم ان تفكيرهن ناكس وخطر ماهي محسبه لاحد وفيه من شجعها عقولهن خفيفه عقل نمله وحتى النمله تفقه عنها ادخلو مساكنكم تستوعب وتحلل الموقف بالله هذي العقليه بتسوق والله غير نترحم ع الغرب
زياديمكن محتاجه فلوس..لكن الزوج من حقه يعرف بكل شيء..
عبدالعزيز الخالديهذا بداية احلام كذا طقاقة وطقطقة وصارت فنانة العرب
منصورلاحول ولاقوة الا بالله هل وصل بناالحال للبحث عن المال بطرق غيرمشروعة ومامصيرمن كانت عندهم اكيدهم من خببهاعلى زوجهافيجب الضرب بيدمن حديد
عاشقه ومغرومه والنبيياحظها كانت نايمه في العسل
عدد التعليقات:5650
المنتصر باللههذا الخبر ضحكني كيف قفلت جوالها وراحت مع الطاقات مثل مانع وأخوه عيال علف يوم راحوامع أم ناصر طقاقات الحياله هههههههه آبك آبك آبك آبك آبك آبك آبك آبك
محيسناحسن يكون طقاقه القصيم طقاقه الامارات الطقاقه مفتية الكويت شمس منافسه خليجيه قويه وباقي الاعضاء في الطريق
معزومه من ضمن المعازيمالله عليها عودت وانا احــــسب الغالي نسى,,, الله عليها لي بغت ما يطفي الشمس المـسا
الوقع غيرههههههه استثمار
عدد التعليقات:5650
المنتصر باللهبكره أحلام تشتكي علاكم ليه ما فيه طقاقه في الخليج غير أحلام يعني هذا القصيم لقوا فيه طقاقه ههههههههه
بردقانالله المستعان !؟ الوكاد ..ان القصيم مهوب القصيم اللي خبرك من 5 وعشرين سنة والتغيير على ودنوو ؟؟
عدد التعليقات:5650
المنتصر باللههاذي مثل وحده جوهم ضيوف وسوو لهم عشاء بس ماعندهم صحن يغرفون فيه وارسلها زوجها تجيب صحن من الجيران لكن لقتهم عندهم عرس والبنات يقصدن وطبت معهم ونست الضيوف وزوجها وتعشوا من القدر والزوج سحب المشعاب وراح
هلا بالعيالمن يحصل طقاقة تراها تحصل اكثر من راتب وزير واسألوا الفنانة احلام كيف بدت والحين وش صارت🙆🙅🙇
العكرشيعني الزوجه تعمل طقاقه في الزوجات اذا كانت طقاقه فلا غرابه تعمل مايحلو لها ليش تبلغ وانت عارف مهنة زوجتك الزوجات في كل مكان اماكن بعيدة و قريبه مهنتها وهي حرة
متصيداستغفر الله العظيم لا حياء ولا خجل ناس تهدم بيوتهم بايديهم الغناء و الفن الطريق الى الهاويه والغناء هو بريد الز؟ يمكن الزوج لم يراقب او يهتم من سلوك الزوجة فعليه ان يتحمل العواقب
نجم✨سهيلبطلة هذي القصه أول المرشحات للعمل بمشاريع الترفيه بالسعوديه وظهورها تزامن مع أنشاء هيئة الترفيه للأستغناء عن المواهب المستورده وأستغلال المواهب المحليه تحت مسمى السعوده واستغلال الطاقات النسائيه
سن توبياشباب رجاءً بدون غلط كل واحد يلتزم ويحترم نفسه لا تصير علوم خطف ونتف
سواق وايت مويةمخالف للنشر
سواق وايت مويةمتأثرة بـ ( عرب إيدول ) !!
ههههياحظها
-الطقاقه تعيش طقاقه وتموت طقاقه سبحان الله الوضيع وضيع في الدنيا والاخره
هلالي صميمهههههههههههه احلام
بقايا مشاعرغازي بن شهيب.*** دواعش قتلة الاطفال والامهات وقتلة رجال الامن المدافعين عن امن الوطن والمواطن هل سمعت اخي عن مغنيه او مغني قتل والده اووالدته اواخل بامن البلد اعتقد هذه الافعال هي الحرام
تعمل وتكسبمخالف للنشر
سموعذر أقبح من ذنب
زمن يخوفلاحول ولاقوة الا بالله وين كانوا ***
غازي بن شبيبههه مغنيه ورقاصات في بلاد الحرمين ***
مسكاللهم استرنا تحت الارض وفوق الارض ماله داعي تهربين كانبلغتي زوجك
خلك بعيد حبك يزيد 😊يستاهل أحد يتزوج طقاقه أو رقاصه ؟
بقايا مشاعرالطقاقات يكدون ذهب هذا غير العشا والوناسه سراحه شغله مربحه شوفو احلام وش كانت وكيف صارت
سن توبتوفر طاقاتها وتضاريس واجواء الهشك بشك لزوجها بس ويعطيها نص الراتب بدل اتعاب
سن توبالزوج لابد يستخدم الاسلوب الدبلوماسي معها وين حظه يحصل له فنانه ورقاصه وحرمه في نفس الوقت
جنوبية..🌻🌻يعني صارت طقاقة عادي هذه موهبتها ليش ماصارحت زوجها من البداية وكملت شغلها برضاه واذا ماعجبه يطلق احسن من الهروب اختارات طريقها ماسوت شي غلط بكرة تصير مشهورة من كبار الطقاقات
زائرمفقود و 88 و اسمرعبر /// ترى معرف واحد يكفيك يا أخ
مؤمن الريفيسن توب تعلق بكراعها
سن توب13/ الحمد لله واللهم آمين وجزاك الله خير
مرعيهيعني العبند يسوون الي يبغون وانتو تحطون صورة حرمة بيضاء وتجي على راس البيض
عيدانحلال العفة والاخلاق اقصر طريق واقوى وسيلة لضرب الدين واهل الدين وحشرهم في زاوية ضيقة وتهميشهم واسكات صوتهم ؟
سن العقلتحمد ربك يا سن كولا.... الله لا يبلاك
مفقودكفوووووووو امراة تبحث عن حريتها بعيدا عن ثقافة القبور والويل والثبور
سن توب9/ الصوره رمزيه وفي الواقع تلقها من ربع ****ههههههههه
سن توبطــارت من الكف كنهـا فـرخ شيـــهانـه ... يالوع قلبي عليها وين اعـينهـا ... أقفت ومـعهـا خفـوقي ضـف جنحانه ... خسرت لي حاجتينٍ كنت ضامنها
حسنالصووووووووووووووره رمزيه
محقسن توب هذا الذي تبيه انفلات النساء
ااببووححمموودداللي هذا أوله ينعاف تاليه .. طلقها على مسؤوليتي !!
88وظيفه محترمه ذات دخل فلكي المشكله ان من ينتقد هو من يدفع ال50 الف لاحياء ليله و هو مبتسم
طائر بلاجناحإن الـعيون التي في طرفها حَوَرٌ قَـتَلْننا ثـم لـم يـحيين قتلانا يصرعنَ ذا اللُّبِّ حتى لا حراكَ بهِ وَهُـنَّ أضعفُ خلقِ الله أركانا
اسمرعبرعندها موهبة الغناء المفروض زوجها يدعمها ويرافقها لبرامج الهواة كـ عرب آيدول او ذا ڤويس يمكن تاخذ فرصتها وتصبح مطربة عظيمة ويستغل برامج الترفيه القادمة بقوة عندنا ويخليها تشارك ..
ههههههههههههههعادي ماتبي زوج طقاقه
سن توبايوووووووووووو سرى ليلي وان سرى سرى ليلي
عدد التعليقات:191
Xx5halidxXامحق موهبه ههههههههههه