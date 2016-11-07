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مواطن أبلغ شرطة القصيم عن اختفاء زوجته..والأمن يصدم الزوج بعد العثور عليها!

7 نوفمبر, 2016 , 11:53 ص
مواطن أبلغ شرطة القصيم عن اختفاء زوجته..والأمن يصدم الزوج بعد العثور عليها!
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صحيفة المرصد:عثرت شرطة شقراء بالتنسيق مع الجهات الأمنية في القصيم على زوجة مواطن -أبلغ الأمن بفقدها- مع إحدى الأسر التي تمتهن إحياء الحفلات والغناء في الأعراس.
وكانت الجهات الأمنية بإحدى محافظات القصيم، تلقت الأسبوع الماضي، بلاغاً من مواطن يفيد فيه بفقد زوجته البالغة من العمر 25 عاماً، وبعد التحرّي توصلت إلى أنَّ المرأة تُوجد في محافظة شقراء وفقا لموقع سبق.
وتواصلت الجهات الأمنية مع شرطة شقراء، وبعد البحث تبيّن أن المرأة اختفت وأغلقت جوّالها لإحياء حفلات في المحافظات المجاورة مع نساء تلك الأسرة؛ ليمارسن الرقص في الأعراس والحفلات، فيما تقوم المرأة بالغناء. وأبلغت الجهات الأمنية أسرة المرأة بالواقعة، وأحالت القضية إلى جهات الاختصاص.



تعليقات ( 73 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 73
    7 نوفمبر, 2016 , 14:44 م

    مفضوخ

    ت ١٥ اعجبني ههههههه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  2. 72
    7 نوفمبر, 2016 , 14:42 م

    مسك

    والله بيجيلها يوم وتندم وانقهر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  3. 71
    7 نوفمبر, 2016 , 14:39 م

    مسك

    اخ المنتصر بالله لا تضحك قول الله لايبلانا ماتدري الدنيا وش مخبيه لنا بين طياتها اللهم اهدنا
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  4. 70
    7 نوفمبر, 2016 , 14:34 م

    خلها تشتغل ******
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  5. 69
    7 نوفمبر, 2016 , 14:27 م

    ليبرالي

    احلى من العزابيه مافيش لاخسائرولامشاكل احفظ مالك الي عن الناس يغنيك مش ناقصين بلاوي الموظفه تخرج من البيت الساعه5صباحاً وتعود3عصراًوراتبها مايستفاد منه والبيت والاولادمن يرعاهم وماذا يستفيد الزويج
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  6. 68
    7 نوفمبر, 2016 , 14:15 م

    مفقود

    معروف اكثر الطقاقات من نفس المنطقة, واهل المنطقة معروفين بوسطيتهم الدينية
    لا يعجبني(5) اعجبني(1)
  7. 67
    7 نوفمبر, 2016 , 14:00 م

    محب مرصد

    تخيل لو ان اللي في الصورة طقاقه ياشيخ ماخليتها تخرج من البيت لكن ما اتوقع مثل هاللي بالصورة اتوقع العكس واذانها صغار وبراطمها طوال
    لا يعجبني(5) اعجبني(1)
  8. 66
    7 نوفمبر, 2016 , 13:59 م

    محب مرصد

    هههههه مقفله جوالها والله الباء من الثور اللي معها المصيبه. مثل هالاشكال تروح تنقع له طبل وبيسامحها ماعليكم
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  9. 65
    7 نوفمبر, 2016 , 13:56 م

    الوسيم الحلو

    مجرد خروج الزوجه دون علم ولي امرها الزوج من حقه يتقدم ببلاغ وسجنها وتطليقها وارجاع المهر اللي صرفه عليها وكل شي خسره عشان يعرفون قيمة زوج واستئذان وان وراها سيد تستاذن منه
    لا يعجبني(2) اعجبني(2)
  10. 64
    7 نوفمبر, 2016 , 13:50 م

    وحيد القرن

    ماشاء الله لوهي زوجتى والله ماعاد ادو وراها ابلغ اخوانها او اقاربها واعطيها كرت احمر خروج بدون عوده
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  11. 63
    7 نوفمبر, 2016 , 13:48 م

    الايطالي

    تعليق59 اللي تحت المدعوة ساميه.سكوتك احسن من تعليقك
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  12. 62
    7 نوفمبر, 2016 , 13:46 م

    الايطالي

    تعليق59 اللي تحت المدعوة ساميه.سكوتك احسن من تعليقك
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  13. 61
    7 نوفمبر, 2016 , 13:45 م

    الزهراني9512

    الله المستعان
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  14. 60
    7 نوفمبر, 2016 , 13:38 م

    الايطالي

    أن المرأة التي تخرج بدون إذن زوجها تلعنها الملائكة حتى ترجع,فهذه الزوجه عاصية لله اولا ثم لزوجها ولاتصلح زوجة مدى الدهر
    لا يعجبني(3) اعجبني(6)
  15. 59
    7 نوفمبر, 2016 , 13:37 م
    عدد التعليقات:726

    سامية

    وين المشكلة؟عندها موهبة ومالقت تشجيع فدبرت حالها وعملت وزوجها مهوب وصي عليها انتهت الولاية عليها بتزويجها فلامشكلة إلا ان كانه مايبيها تغني فما أعتقد انه يرضى لوقالت له مثلا اترك شغلك وقابلني ف البيت
    لا يعجبني(10) اعجبني(3)
  16. 58
    7 نوفمبر, 2016 , 13:30 م

    منصور 53 قصدك شعب بلحه فلاتر الثلاجه المضحوك عليهم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  17. 57
    7 نوفمبر, 2016 , 13:27 م

    حلا

    شكلي بسوي مثلها لاني امتلك صوت فخم في الغناء تعبت وانا ادندن بروحي
    لا يعجبني(3) اعجبني(1)
  18. 56
    7 نوفمبر, 2016 , 13:26 م

    عبدالله عبدالله

    طع شوري بتها بالثلاث ......وارتاح وخلها ان شا الله تروح للبرازيل.....
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  19. 55
    7 نوفمبر, 2016 , 13:25 م
    عدد التعليقات:391

    الفارس ابو زيد

    عقلها خفيف وقلبها يسوق رجليها خلاص حبت الجو ذا واقتنعت فيه تماما نست زوجها وبيتها وعاداتها ويمكن تنسى حتى ربها كل الي عليهم يدخلون الشي بداخل قلبها تمشي وراهم بلا عقل ولا حساب للعواقب ناقصات عقل ودين
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  20. 54
    7 نوفمبر, 2016 , 13:23 م

    زائره

    تبغى تسترزق مسكينه مع موهبة الغناء
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  21. 53
    7 نوفمبر, 2016 , 13:19 م

    منصور

    ت 36 سن توب يالمصري اترك بنات السعودية وتكلم عن شعبك ابوالرز
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  22. 52
    7 نوفمبر, 2016 , 13:18 م

    مبارك

    يوم اقولكم ان تفكيرهن ناكس وخطر ماهي محسبه لاحد وفيه من شجعها عقولهن خفيفه عقل نمله وحتى النمله تفقه عنها ادخلو مساكنكم تستوعب وتحلل الموقف بالله هذي العقليه بتسوق والله غير نترحم ع الغرب
    لا يعجبني(1) اعجبني(5)
  23. 51
    7 نوفمبر, 2016 , 13:18 م

    زياد

    يمكن محتاجه فلوس..لكن الزوج من حقه يعرف بكل شيء..
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  24. 50
    7 نوفمبر, 2016 , 13:17 م

    عبدالعزيز الخالدي

    هذا بداية احلام كذا طقاقة وطقطقة وصارت فنانة العرب
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  25. 49
    7 نوفمبر, 2016 , 13:17 م

    منصور

    لاحول ولاقوة الا بالله هل وصل بناالحال للبحث عن المال بطرق غيرمشروعة ومامصيرمن كانت عندهم اكيدهم من خببهاعلى زوجهافيجب الضرب بيدمن حديد
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  26. 48
    7 نوفمبر, 2016 , 13:17 م

    عاشقه ومغرومه والنبي

    ياحظها كانت نايمه في العسل
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  27. 47
    7 نوفمبر, 2016 , 13:13 م
    عدد التعليقات:5650

    المنتصر بالله

    هذا الخبر ضحكني كيف قفلت جوالها وراحت مع الطاقات مثل مانع وأخوه عيال علف يوم راحوامع أم ناصر طقاقات الحياله هههههههه آبك آبك آبك آبك آبك آبك آبك آبك
    لا يعجبني(3) اعجبني(0)
  28. 46
    7 نوفمبر, 2016 , 13:09 م

    محيسن

    احسن يكون طقاقه القصيم طقاقه الامارات الطقاقه مفتية الكويت شمس منافسه خليجيه قويه وباقي الاعضاء في الطريق
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  29. 45
    7 نوفمبر, 2016 , 13:09 م

    معزومه من ضمن المعازيم

    الله عليها عودت وانا احــــسب الغالي نسى,,, الله عليها لي بغت ما يطفي الشمس المـسا
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  30. 44
    7 نوفمبر, 2016 , 13:07 م

    الوقع غير

    ههههههه استثمار
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  31. 43
    7 نوفمبر, 2016 , 13:07 م
    عدد التعليقات:5650

    المنتصر بالله

    بكره أحلام تشتكي علاكم ليه ما فيه طقاقه في الخليج غير أحلام يعني هذا القصيم لقوا فيه طقاقه ههههههههه
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  32. 42
    7 نوفمبر, 2016 , 13:03 م

    بردقان

    الله المستعان !؟ الوكاد ..ان القصيم مهوب القصيم اللي خبرك من 5 وعشرين سنة والتغيير على ودنوو ؟؟
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  33. 41
    7 نوفمبر, 2016 , 13:03 م
    عدد التعليقات:5650

    المنتصر بالله

    هاذي مثل وحده جوهم ضيوف وسوو لهم عشاء بس ماعندهم صحن يغرفون فيه وارسلها زوجها تجيب صحن من الجيران لكن لقتهم عندهم عرس والبنات يقصدن وطبت معهم ونست الضيوف وزوجها وتعشوا من القدر والزوج سحب المشعاب وراح
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  34. 40
    7 نوفمبر, 2016 , 13:02 م

    هلا بالعيال

    من يحصل طقاقة تراها تحصل اكثر من راتب وزير واسألوا الفنانة احلام كيف بدت والحين وش صارت🙆🙅🙇
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  35. 39
    7 نوفمبر, 2016 , 12:55 م

    العكرش

    يعني الزوجه تعمل طقاقه في الزوجات اذا كانت طقاقه فلا غرابه تعمل مايحلو لها ليش تبلغ وانت عارف مهنة زوجتك الزوجات في كل مكان اماكن بعيدة و قريبه مهنتها وهي حرة
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  36. 38
    7 نوفمبر, 2016 , 12:51 م

    متصيد

    استغفر الله العظيم لا حياء ولا خجل ناس تهدم بيوتهم بايديهم الغناء و الفن الطريق الى الهاويه والغناء هو بريد الز؟ يمكن الزوج لم يراقب او يهتم من سلوك الزوجة فعليه ان يتحمل العواقب
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  37. 37
    7 نوفمبر, 2016 , 12:49 م

    نجم✨سهيل

    بطلة هذي القصه أول المرشحات للعمل بمشاريع الترفيه بالسعوديه وظهورها تزامن مع أنشاء هيئة الترفيه للأستغناء عن المواهب المستورده وأستغلال المواهب المحليه تحت مسمى السعوده واستغلال الطاقات النسائيه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  38. 36
    7 نوفمبر, 2016 , 12:48 م

    سن توب

    ياشباب رجاءً بدون غلط كل واحد يلتزم ويحترم نفسه لا تصير علوم خطف ونتف
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  39. 35
    7 نوفمبر, 2016 , 12:46 م

    سواق وايت موية

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  40. 34
    7 نوفمبر, 2016 , 12:44 م

    سواق وايت موية

    متأثرة بـ ( عرب إيدول ) !!
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  41. 33
    7 نوفمبر, 2016 , 12:42 م

    هههه

    ياحظها
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  42. 32
    7 نوفمبر, 2016 , 12:42 م

    -

    الطقاقه تعيش طقاقه وتموت طقاقه سبحان الله الوضيع وضيع في الدنيا والاخره
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  43. 31
    7 نوفمبر, 2016 , 12:39 م

    هلالي صميم

    هههههههههههه احلام
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  44. 30
    7 نوفمبر, 2016 , 12:39 م

    بقايا مشاعر

    غازي بن شهيب.*** دواعش قتلة الاطفال والامهات وقتلة رجال الامن المدافعين عن امن الوطن والمواطن هل سمعت اخي عن مغنيه او مغني قتل والده اووالدته اواخل بامن البلد اعتقد هذه الافعال هي الحرام
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  45. 29
    7 نوفمبر, 2016 , 12:37 م

    تعمل وتكسب

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  46. 28
    7 نوفمبر, 2016 , 12:37 م

    سمو

    عذر أقبح من ذنب
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  47. 27
    7 نوفمبر, 2016 , 12:32 م

    هههههههه
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  48. 26
    7 نوفمبر, 2016 , 12:29 م

    زمن يخوف

    لاحول ولاقوة الا بالله وين كانوا ***
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  49. 25
    7 نوفمبر, 2016 , 12:28 م

    غازي بن شبيب

    ههه مغنيه ورقاصات في بلاد الحرمين ***
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  50. 24
    7 نوفمبر, 2016 , 12:28 م

    مسك

    اللهم استرنا تحت الارض وفوق الارض ماله داعي تهربين كانبلغتي زوجك
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  51. 23
    7 نوفمبر, 2016 , 12:26 م

    خلك بعيد حبك يزيد 😊

    يستاهل أحد يتزوج طقاقه أو رقاصه ؟
    لا يعجبني(4) اعجبني(5)
  52. 22
    7 نوفمبر, 2016 , 12:24 م

    بقايا مشاعر

    الطقاقات يكدون ذهب هذا غير العشا والوناسه سراحه شغله مربحه شوفو احلام وش كانت وكيف صارت
    لا يعجبني(3) اعجبني(3)
  53. 21
    7 نوفمبر, 2016 , 12:23 م

    سن توب

    توفر طاقاتها وتضاريس واجواء الهشك بشك لزوجها بس ويعطيها نص الراتب بدل اتعاب
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  54. 20
    7 نوفمبر, 2016 , 12:20 م

    سن توب

    الزوج لابد يستخدم الاسلوب الدبلوماسي معها وين حظه يحصل له فنانه ورقاصه وحرمه في نفس الوقت
    لا يعجبني(3) اعجبني(1)
  55. 19
    7 نوفمبر, 2016 , 12:20 م

    جنوبية..🌻🌻

    يعني صارت طقاقة عادي هذه موهبتها ليش ماصارحت زوجها من البداية وكملت شغلها برضاه واذا ماعجبه يطلق احسن من الهروب اختارات طريقها ماسوت شي غلط بكرة تصير مشهورة من كبار الطقاقات
    لا يعجبني(1) اعجبني(3)
  56. 18
    7 نوفمبر, 2016 , 12:19 م

    زائر

    مفقود و 88 و اسمرعبر /// ترى معرف واحد يكفيك يا أخ
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  57. 17
    7 نوفمبر, 2016 , 12:18 م

    مؤمن الريفي

    سن توب تعلق بكراعها
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  58. 16
    7 نوفمبر, 2016 , 12:16 م

    سن توب

    13/ الحمد لله واللهم آمين وجزاك الله خير
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  59. 15
    7 نوفمبر, 2016 , 12:14 م

    مرعيه

    يعني العبند يسوون الي يبغون وانتو تحطون صورة حرمة بيضاء وتجي على راس البيض
    لا يعجبني(6) اعجبني(6)
  60. 14
    7 نوفمبر, 2016 , 12:13 م

    عيد

    انحلال العفة والاخلاق اقصر طريق واقوى وسيلة لضرب الدين واهل الدين وحشرهم في زاوية ضيقة وتهميشهم واسكات صوتهم ؟
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  61. 13
    7 نوفمبر, 2016 , 12:12 م

    سن العقل

    تحمد ربك يا سن كولا.... الله لا يبلاك
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  62. 12
    7 نوفمبر, 2016 , 12:12 م

    مفقود

    كفوووووووو امراة تبحث عن حريتها بعيدا عن ثقافة القبور والويل والثبور
    لا يعجبني(10) اعجبني(2)
  63. 11
    7 نوفمبر, 2016 , 12:07 م

    سن توب

    9/ الصوره رمزيه وفي الواقع تلقها من ربع ****ههههههههه
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  64. 10
    7 نوفمبر, 2016 , 12:01 م

    سن توب

    طــارت من الكف كنهـا فـرخ شيـــهانـه ... يالوع قلبي عليها وين اعـينهـا ... أقفت ومـعهـا خفـوقي ضـف جنحانه ... خسرت لي حاجتينٍ كنت ضامنها
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  65. 9
    7 نوفمبر, 2016 , 12:01 م

    حسن

    الصووووووووووووووره رمزيه
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  66. 8
    7 نوفمبر, 2016 , 12:01 م

    محق

    سن توب هذا الذي تبيه انفلات النساء
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  67. 7
    7 نوفمبر, 2016 , 11:59 ص

    ااببووححمموودد

    اللي هذا أوله ينعاف تاليه .. طلقها على مسؤوليتي !!
    لا يعجبني(2) اعجبني(12)
  68. 6
    7 نوفمبر, 2016 , 11:59 ص

    88

    وظيفه محترمه ذات دخل فلكي المشكله ان من ينتقد هو من يدفع ال50 الف لاحياء ليله و هو مبتسم
    لا يعجبني(6) اعجبني(3)
  69. 5
    7 نوفمبر, 2016 , 11:57 ص

    طائر بلاجناح

    إن الـعيون التي في طرفها حَوَرٌ قَـتَلْننا ثـم لـم يـحيين قتلانا يصرعنَ ذا اللُّبِّ حتى لا حراكَ بهِ وَهُـنَّ أضعفُ خلقِ الله أركانا
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  70. 4
    7 نوفمبر, 2016 , 11:57 ص

    اسمرعبر

    عندها موهبة الغناء المفروض زوجها يدعمها ويرافقها لبرامج الهواة كـ عرب آيدول او ذا ڤويس يمكن تاخذ فرصتها وتصبح مطربة عظيمة ويستغل برامج الترفيه القادمة بقوة عندنا ويخليها تشارك ..
    لا يعجبني(10) اعجبني(1)
  71. 3
    7 نوفمبر, 2016 , 11:57 ص

    هههههههههههههه

    عادي ماتبي زوج طقاقه
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  72. 2
    7 نوفمبر, 2016 , 11:55 ص

    سن توب

    ايوووووووووووو سرى ليلي وان سرى سرى ليلي
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  73. 1
    7 نوفمبر, 2016 , 11:55 ص
    عدد التعليقات:191

    Xx5halidxX

    امحق موهبه ههههههههههه
    لا يعجبني(1) اعجبني(4)

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