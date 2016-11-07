مواطن أبلغ شرطة القصيم عن اختفاء زوجته..والأمن يصدم الزوج بعد العثور عليها!

صحيفة المرصد:عثرت شرطة شقراء بالتنسيق مع الجهات الأمنية في القصيم على زوجة مواطن -أبلغ الأمن بفقدها- مع إحدى الأسر التي تمتهن إحياء الحفلات والغناء في الأعراس.

وكانت الجهات الأمنية بإحدى محافظات القصيم، تلقت الأسبوع الماضي، بلاغاً من مواطن يفيد فيه بفقد زوجته البالغة من العمر 25 عاماً، وبعد التحرّي توصلت إلى أنَّ المرأة تُوجد في محافظة شقراء وفقا لموقع سبق.

وتواصلت الجهات الأمنية مع شرطة شقراء، وبعد البحث تبيّن أن المرأة اختفت وأغلقت جوّالها لإحياء حفلات في المحافظات المجاورة مع نساء تلك الأسرة؛ ليمارسن الرقص في الأعراس والحفلات، فيما تقوم المرأة بالغناء. وأبلغت الجهات الأمنية أسرة المرأة بالواقعة، وأحالت القضية إلى جهات الاختصاص.