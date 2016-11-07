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حفظ قضية رافعة الحرم في خزن حديدية.. ومنع منسوبي المحكمة من الاطلاع عليها إلا بشرط!

7 نوفمبر, 2016 , 12:30 م
حفظ قضية رافعة الحرم في خزن حديدية.. ومنع منسوبي المحكمة من الاطلاع عليها إلا بشرط!
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صحيفة المرصد: أكدت مصادر أن قاضي الدائرة التعزيرية المكلف بنظر قضية رافعة الحرم الشيخ عبدالعزيز الطويرقي، عمد إلى حفظ كل ملفات وتقارير الدعوى، ولوائح الاتهام وكل متعلقات القضية في خزن حديدية، ومنع منسوبي المحكمة، والمحامين وغيرهم من الاطلاع على ملفات القضية، إلاا بعد التوقيع على محضر رسمي، بعد تحديد علاقة الشخص بالقضية.
ووفقًا للمصادر التي نقلت عنها “عكاظ”، فقد اتخذ القاضي هذه الخطوة لتجنب تسريب بعض ملفات القضية التي تعتبر الأهم والأكبر في تاريخ القضاء السعودي، موضحة أن الدائرة التعزيرية ستعقد جلستها الثالثة للنظر في القضية نهاية شهر صفر الجاري. ولفت إلى أن الدائرة تجد دعماً كبيراً من المجلس الأعلى للقضاء لكونها تنظر في قضية تمس أفئدة كل المسلمين.



تعليقات ( 9 )

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  1. 9
    7 نوفمبر, 2016 , 14:10 م

    مفقود

    ننتظر ايظا نتائج التحقيق في قضية التدافع في منى
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  2. 8
    7 نوفمبر, 2016 , 13:55 م

    فايز وقدان المالكي

    المهم موعد نتاءج القضية متى سيظهر ويعلن للناس. أما الحفظ فهو تنظيم داخلي لايهم ويشكرون عليه .
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  3. 7
    7 نوفمبر, 2016 , 13:38 م

    مواطن

    كل شي عندنا**** وفي الاخير مافيه عقاب وبراءة للجميع-عكس الدول الغربية -يشهّر فيهم ويعاقبوا علناً اشد عقاب لذلك تجد الفساد قليل عندهم حسبنا الله ونعم الوكيل في كل مفسد
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  4. 6
    7 نوفمبر, 2016 , 13:03 م

    الصولجان

    احلى شي عندنا كل شيء ممنوع ومحذور حتى اصبح الشعب على نفسه المنهج والطريقة
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  5. 5
    7 نوفمبر, 2016 , 12:57 م

    عموري

    المفروض تنشر القضية وملابساتها حتى يعرف الجميع الحقيقة
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  6. 4
    7 نوفمبر, 2016 , 12:39 م

    سن توب

    الى ابن لادن مع السلامه بيباي بالانقليزي قد باي
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  7. 3
    7 نوفمبر, 2016 , 12:35 م

    الكادي

    اهم شي ما تكون مفاتيح الخزنه اكثر من نسخة
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  8. 2
    7 نوفمبر, 2016 , 12:34 م

    سن توب

    صارت القضيه اعقد من احداث 11 سبتمبر
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  9. 1
    7 نوفمبر, 2016 , 12:33 م

    سن توب

    الله الله وصلت الى خزنه من الحديد تراها طالت اكثر من اللازم !! والمغزا معروف ومعلوم من القصه كلها !
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