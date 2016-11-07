حفظ قضية رافعة الحرم في خزن حديدية.. ومنع منسوبي المحكمة من الاطلاع عليها إلا بشرط!

صحيفة المرصد: أكدت مصادر أن قاضي الدائرة التعزيرية المكلف بنظر قضية رافعة الحرم الشيخ عبدالعزيز الطويرقي، عمد إلى حفظ كل ملفات وتقارير الدعوى، ولوائح الاتهام وكل متعلقات القضية في خزن حديدية، ومنع منسوبي المحكمة، والمحامين وغيرهم من الاطلاع على ملفات القضية، إلاا بعد التوقيع على محضر رسمي، بعد تحديد علاقة الشخص بالقضية.

ووفقًا للمصادر التي نقلت عنها “عكاظ”، فقد اتخذ القاضي هذه الخطوة لتجنب تسريب بعض ملفات القضية التي تعتبر الأهم والأكبر في تاريخ القضاء السعودي، موضحة أن الدائرة التعزيرية ستعقد جلستها الثالثة للنظر في القضية نهاية شهر صفر الجاري. ولفت إلى أن الدائرة تجد دعماً كبيراً من المجلس الأعلى للقضاء لكونها تنظر في قضية تمس أفئدة كل المسلمين.