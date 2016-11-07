صحيفة المرصد: أكدت مصادر أن قاضي الدائرة التعزيرية المكلف بنظر قضية رافعة الحرم الشيخ عبدالعزيز الطويرقي، عمد إلى حفظ كل ملفات وتقارير الدعوى، ولوائح الاتهام وكل متعلقات القضية في خزن حديدية، ومنع منسوبي المحكمة، والمحامين وغيرهم من الاطلاع على ملفات القضية، إلاا بعد التوقيع على محضر رسمي، بعد تحديد علاقة الشخص بالقضية.
ووفقًا للمصادر التي نقلت عنها “عكاظ”، فقد اتخذ القاضي هذه الخطوة لتجنب تسريب بعض ملفات القضية التي تعتبر الأهم والأكبر في تاريخ القضاء السعودي، موضحة أن الدائرة التعزيرية ستعقد جلستها الثالثة للنظر في القضية نهاية شهر صفر الجاري. ولفت إلى أن الدائرة تجد دعماً كبيراً من المجلس الأعلى للقضاء لكونها تنظر في قضية تمس أفئدة كل المسلمين.
حفظ قضية رافعة الحرم في خزن حديدية.. ومنع منسوبي المحكمة من الاطلاع عليها إلا بشرط!
صحيفة المرصد: أكدت مصادر أن قاضي الدائرة التعزيرية المكلف بنظر قضية رافعة الحرم الشيخ عبدالعزيز الطويرقي، عمد إلى حفظ كل ملفات وتقارير الدعوى، ولوائح الاتهام وكل متعلقات القضية في خزن حديدية، ومنع منسوبي المحكمة، والمحامين وغيرهم من الاطلاع على ملفات القضية، إلاا بعد التوقيع على محضر رسمي، بعد تحديد علاقة الشخص بالقضية.
تعليقات ( 9 )
مفقودننتظر ايظا نتائج التحقيق في قضية التدافع في منى
فايز وقدان المالكيالمهم موعد نتاءج القضية متى سيظهر ويعلن للناس. أما الحفظ فهو تنظيم داخلي لايهم ويشكرون عليه .
مواطنكل شي عندنا**** وفي الاخير مافيه عقاب وبراءة للجميع-عكس الدول الغربية -يشهّر فيهم ويعاقبوا علناً اشد عقاب لذلك تجد الفساد قليل عندهم حسبنا الله ونعم الوكيل في كل مفسد
الصولجاناحلى شي عندنا كل شيء ممنوع ومحذور حتى اصبح الشعب على نفسه المنهج والطريقة
عموريالمفروض تنشر القضية وملابساتها حتى يعرف الجميع الحقيقة
سن توبالى ابن لادن مع السلامه بيباي بالانقليزي قد باي
الكادياهم شي ما تكون مفاتيح الخزنه اكثر من نسخة
سن توبصارت القضيه اعقد من احداث 11 سبتمبر
سن توبالله الله وصلت الى خزنه من الحديد تراها طالت اكثر من اللازم !! والمغزا معروف ومعلوم من القصه كلها !