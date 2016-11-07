وزير البترول المصري يوضح حقيقة توجه بلاده إلى إيران لتأمين إمدادات النفط

صحيفة المرصد-وكالات: سارع وزير البترول المصري طارق الملا إلى نفي ما تردد عن نبأ اعتزامه زيارة إيران لإبرام اتفاقيات نفطية جديدة بعد تعليق السعودية اتفاقاتها النفطية مع القاهرة الشهر الماضي.
وقال الملا في مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة الإماراتية اليوم الاثنين “لن نذهب لإيران” مكررا بذلك نفي وزارته صحة ما تردد بشأن زيارته لطهران، وقالت الوزير إنه توجه إلى أبو ظبي للمشاركة بأعمال المؤتمر الدولي للطاقة الذي تبدأ أعماله اليوم الاثنين.
وجاء نفي الوزير والوزارة بعد أن ذكرت وكالات أنباء غربية ووسائل إعلام دولية مساء أمس أن الملا قصد طهران أمس في زيارة نادرة لطهران، بعد تسعة أيام من زيارة مشابهة إلى العراق لبحث تأمين إمدادات نفطية لبلاده عقب وقف الرياض إمداداتها النفطية.
وكانت وكالة رويترز نقلت -عن مصادر مطلعة كانت في وداع الملا بصالة كبار الزوار بمطار القاهرة- أن الوزير يصطحب ثلاثة من كبار مساعديه، وسيبحث خلال زيارته لإيران مع عدد من كبار المسؤولين هناك إمكانيات التعاون بين القاهرة وطهران وإمكانية تزويد مصر باحتياجاتها من مشتقات البترول.
وكان الملا قد قام بزيارة رسمية للعاصمة العراقية بغداد يوم 29 أكتوبر/تشرين الأول الماضي للغرض نفسه. في وقت دعا نظيره العراقي جبار علي اللعيبي قبل أيام من الزيارة الشركات المصرية للمشاركة بالعقود الاستثمارية النفطية، وشدد على ضرورة تعزيز التعاون وتطويره بالقطاع النفطي والغازي.
أما رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الذي التقى الملا في بغداد، فقال إن بلاده “تطمح في تكوين شراكة مع مصر في مجال النفط والطاقة والغاز، من خلال فتح آفاق جديدة للعمل بين شركات البلدين”.
تعليقات ( 41 )
دحوم1ايران اقتصادها متدهور لكنها عوضت خسارتها بنفط وخيرات العراق والعبادي مايقدر ينفس تعلمياته يتلقاها من ايران خل المصاريه يجربون اللعب مع ايران الله يحفظ بلاد الحرمين وملكها وشعبها
..المصارية يبون يحتكون بإيران بكل الطرق ههههه
جبال سديررحت والى مارحت شيكاتكم واصلتكم من ايران مقابل الانضمام الى الحلف الايراني الروسي مواقفكم مخزية في سورياء والعراق واليمن ايران لاتدفع الى بمقابل وقداخذت المقابل هنيئا لكم بايران عدوة العرب شيعة وسنة
محمدالجعيدمحد يصدق مصر
💎💛عـــهـــود💙💎ياليت ملياراتنا راحت للمواطنين والمواطنات البسطاء الذين يحبون وطنهم رغم ملاحظاتنا على بعض الأشياء ولكن نعرف أن الوطن لابديل له الوطن كبيتنا ومن ذَا الذي يبيع بيته ؟نحب وطننا ولكننا فقراء محتاجون💚🇸🇦
الزهراني9512الحمد لله هناك حُكما غير السيسي ؟؟؟؟؟ وإعلامه الواطئ وقريباً ان شاء الله
ررريكذب عميله مصر لايران .
فهد / جدةرخمة / شفتي كيف سيدك الخسيسي وعصابته كيف خونة
محامي مخضرمبصراحه هناك سياسيين يحتاجون update ... مصر لم تعد مصر 1970 >>>>مصر الان ليس لها شأن دولي ولا قوة اقتصادية او عسكرية .. فلماذا مجاملتها بهذا القدر .
حدثلا احد يعطي بالمجان الا الخليج ولهذا تحول كرمنا الى استهتار ولوي الذراع فيجب على الخليج تغيير نهجهم مع الجميع والتركيز على شعوبهم لان العالم لا يفسر الكرم المجاني الا بالهدر
رحمهطبعا المغفلين طااااااروا بالعجه تحيا مصر والسعوديه ولينقلع الدواعش كارهين مصر الى الجحيم
عدد التعليقات:328
الديدحانخلااااااص لانثق في احد .فقط نثق في الله ثم في حكومتنا وشعبنا . فليذهب الخونه للجحيم .
لكل من يدافع عن حق مصر في الحصول على المشتقات البتروليةنقول له بأن الفرق شاسع فالسعودية كانت تقدمه هبة وبالمجان لكن الدول الأخرى لن تقدمه بالمجان وسيكون الثمن عبئا جديدا على ميزانية الحكومة المصرية.
كيفقهوة البرازيل للبرازيل
كيفتجارة تصريحات كالعادة
عبداللهالله معاك منحق مصر ان تطلب الشراء من اي مكان ولكن ليس لنا الحق الطعن في مرسي الذي لم يجد اي مساعده ابدا عندما حاول التقرب لايران !!!!!؟؟؟؟
منصورت 20 سن توب قبلناعذرك وانااتفق معك مصرممكن تاخذالبترول من أي دولة تريدماهي ملزومة باحد
عدد التعليقات:726
ساميةتعليق 5//ههههه سوونفسكم ميتين يالاخونجية هههههههه يامن تخذون الخبر من صحف ايران المجوسية// هذا اللي كنت بقوله بس معروفين الإخونجية وجه بن فهره 😂
زائرايران لن تعطيكم البترول مثل الخليج ايران طلبها اقوي من عطاها تريد التدمير والقتل تحب الدم اكثر من المال
العكرشالحمد لله اللهم لاشماته مصر ضاعة بين العرلق وايران عدم الاهتمام يلليلد اضاع و افسد البلد
سن توب16/ المعذره شكل التعليقات زادت ونقصت بسبب ما . انا اقصد المشاركه رقم 8 المدعو السابر بالنسبه لمشاركتك اتفق معك
سن توبالى الامام ياقاهرة المعز الى الامام بكي ومعكي يعود للعرب قيمه وهيبه وتسترد الحقوق ويطرد المحتل وتصان الارض والعرض ويطرد كل غازي مدلس نعم انتي الامل وبكي الامل ومنكي الامل
معلم متقاعدإيران وحكومة العراق واحد فعلا ومن يزور بغداد فقد وصل طهران . كان العرب يحكمون الأمم من حولهم واليوم تتقاسم الأمم عواصم العرب . تبا له من زمن .
منصورت 7 سن توب ارجع لتعليقي يافهيم وبعدين اكتب وعلق ووسع ادراكك قليلا
سن توبتعليق رقم 11 موجه للماشركة رقم 8 السابر اللي يفكر انه لحاله في الكون
مسماريامصر احنا ودول الخليج حنينين جدا ونتعاطف بسرعه لكن ايران مو مثلنا ماتعرف الحنيه والتعاطف نظامها الرفع قبل الدفع يعني تحلو الدكه قبل ماتعطيكم شي
منصورت 5 ههههه اللي ياخذون الاخبارمن الفرس واذنابهم هم الروافظ ولايخفى على احدومثلك عارف فلاتحاول تمييع الموضوع عن المجوس واذنابهم
سن توبروسيا ستصبح حليف قوي لمصر وداعم استراتيجي كما كانت ولا زالت امريكا حليف للخليج وكلاً يتبع مصالحه انتوا تبغونها كذا ياتسمع كلامي والا منت بصاحبي وكأن مصر دويله لاتملك اي شيء !
مصرقعاعلنوها صراحتا كفا لف ودوران لا تجعلوا من دول الخليج آخر كروتكم المصلحية ما بحبش اللون الرمادي يا أبيض يا سود اعلامكم مرآتكم وشعبكم ضحيت مغامراتكم
سن توب7/ وانت تفكر مافيه الا السعوديه اللي تملك بترول قليل من العقل مصر تقدر تعقد صفقات اقتصاديه مع العراق وليبيا وفنزويلا وغيرها من دول اقتصاديه لأن مصر تقدم في المقابل الشيء بالشيء !!! فكر قبل تكتب
الناقدطيب ماهي المشكله إذا مصر أخذت نفط من العراق أو إيران ، كفايه أن السعوديه ودول الخليج ساعدت مصر بقيمة مليارات من النفط ، خلاص جاء دور بقية الدول ، لكن المشكله أن مصر تريد دعم مالي ونفطي الى الأبد !!
سن توبننتقد توجه مصر في تكون علاقاتها وتبادل الخبرات العسكريه مع الروس ومصر وشعبها لم تنتقد ولم تستنكر ماحدث في الماضي والحاضر من تحالفات وصفقات ودعم للاحزاب من الساسه في الخليج دعوا عز وشموخ العرب يعود !
السابروسيلة ضغط رخيصة لكي تتراجع السعودية عن قرار ايقاف شحنات البترول لمصر . نقولهم انسوا الرز خلاص عرفنا السيسي انه مثل تليفون العملة تحط فيه فلوس يشتغل ليسى لدية مبدا ( عندك رز انت حبيبي ماعندكش مايلزمش )
منصوربكيفهم يختارون اللي يبون يروحون للي يبون
ابو عنتريلعب على الحبيلين- ممكن يلتقى بايران فى بغداد
هههههسوونفسكم ميتين يالاخونجية هههههههه يامن تخذون الخبر من صحف ايران المجوسية
سن توبمصر القوميه مصر المقاومه مصر التاريخ مصر ستعود وتنفض غبار التبعيه والخضوع ستعود يوماً ماء مع السيسي أو بدون إلى الأمام ياقاهرة المعز
شربنا من هذا الكأس كثيراومسافة السكة خير دليل بمشاركتكم في حماية الاماكن المقدسة لكن نحمد الله الذي اغنانا عنكم ويكفينا مشاركة الاشقاء في الامارات اما الحرمين فأبناء هذا البلد سيقفون صدا منيعا ولن تستطيع قوى الارض اختراقهم.
سن توبمن حق مصر كدولة عربية عظمى أن ترعى مصالحها ومصالح شعبها مع أي دولة وأي حزب كان كغيرها من الدول التي لم تاخذ بخاطر مصر عند تكوين علاقاتها وتحالفاتها ومصالحها . اصحوا ياعرب تراها مصر الأبيه مصر ماغيرها!
وحنا مالنا ؟وش اللي حارق رزنا ؟؟؟ بكيفهم يروحون إيران يروحون للجني الأزرق ... مالنا ومالهم ... خلاص الشدائد تبين المعادن ....