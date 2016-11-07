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وزير البترول المصري يوضح حقيقة توجه بلاده إلى إيران لتأمين إمدادات النفط

7 نوفمبر, 2016 , 12:48 م
وزير البترول المصري يوضح حقيقة توجه بلاده إلى إيران لتأمين إمدادات النفط
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صحيفة المرصد-وكالات: سارع وزير البترول المصري طارق الملا إلى نفي ما تردد عن نبأ اعتزامه زيارة إيران لإبرام اتفاقيات نفطية جديدة بعد تعليق السعودية اتفاقاتها النفطية مع القاهرة الشهر الماضي.

وقال الملا في مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة الإماراتية اليوم الاثنين “لن نذهب لإيران” مكررا بذلك نفي وزارته صحة ما تردد بشأن زيارته لطهران، وقالت الوزير إنه توجه إلى أبو ظبي للمشاركة بأعمال المؤتمر الدولي للطاقة الذي تبدأ أعماله اليوم الاثنين.

وجاء نفي الوزير والوزارة بعد أن ذكرت وكالات أنباء غربية ووسائل إعلام دولية مساء أمس أن الملا قصد طهران أمس في زيارة نادرة لطهران، بعد تسعة أيام من زيارة مشابهة إلى العراق لبحث تأمين إمدادات نفطية لبلاده عقب وقف الرياض إمداداتها النفطية.

وكانت وكالة رويترز نقلت -عن مصادر مطلعة كانت في وداع الملا بصالة كبار الزوار بمطار القاهرة- أن الوزير يصطحب ثلاثة من كبار مساعديه، وسيبحث خلال زيارته لإيران مع عدد من كبار المسؤولين هناك إمكانيات التعاون بين القاهرة وطهران وإمكانية تزويد مصر باحتياجاتها من مشتقات البترول.

وكان الملا قد قام بزيارة رسمية للعاصمة العراقية بغداد يوم 29 أكتوبر/تشرين الأول الماضي للغرض نفسه. في وقت دعا نظيره العراقي جبار علي اللعيبي قبل أيام من الزيارة الشركات المصرية للمشاركة بالعقود الاستثمارية النفطية، وشدد على ضرورة تعزيز التعاون وتطويره بالقطاع النفطي والغازي.
أما رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الذي التقى الملا في بغداد، فقال إن بلاده “تطمح في تكوين شراكة مع مصر في مجال النفط والطاقة والغاز، من خلال فتح آفاق جديدة للعمل بين شركات البلدين”.



تعليقات ( 41 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 41
    7 نوفمبر, 2016 , 14:50 م

    دحوم1

    ايران اقتصادها متدهور لكنها عوضت خسارتها بنفط وخيرات العراق والعبادي مايقدر ينفس تعلمياته يتلقاها من ايران خل المصاريه يجربون اللعب مع ايران الله يحفظ بلاد الحرمين وملكها وشعبها
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  2. 40
    7 نوفمبر, 2016 , 14:17 م

    ..

    المصارية يبون يحتكون بإيران بكل الطرق ههههه
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  3. 39
    7 نوفمبر, 2016 , 14:13 م

    جبال سدير

    رحت والى مارحت شيكاتكم واصلتكم من ايران مقابل الانضمام الى الحلف الايراني الروسي مواقفكم مخزية في سورياء والعراق واليمن ايران لاتدفع الى بمقابل وقداخذت المقابل هنيئا لكم بايران عدوة العرب شيعة وسنة
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  4. 38
    7 نوفمبر, 2016 , 14:11 م

    محمدالجعيد

    محد يصدق مصر
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  5. 37
    7 نوفمبر, 2016 , 14:05 م

    💎💛عـــهـــود💙💎

    ياليت ملياراتنا راحت للمواطنين والمواطنات البسطاء الذين يحبون وطنهم رغم ملاحظاتنا على بعض الأشياء ولكن نعرف أن الوطن لابديل له الوطن كبيتنا ومن ذَا الذي يبيع بيته ؟نحب وطننا ولكننا فقراء محتاجون💚🇸🇦
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  6. 36
    7 نوفمبر, 2016 , 14:02 م

    الزهراني9512

    الحمد لله هناك حُكما غير السيسي ؟؟؟؟؟ وإعلامه الواطئ وقريباً ان شاء الله
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  7. 35
    7 نوفمبر, 2016 , 13:59 م

    ررر

    يكذب عميله مصر لايران .
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  8. 34
    7 نوفمبر, 2016 , 13:58 م

    فهد / جدة

    رخمة / شفتي كيف سيدك الخسيسي وعصابته كيف خونة
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  9. 33
    7 نوفمبر, 2016 , 13:55 م

    محامي مخضرم

    بصراحه هناك سياسيين يحتاجون update ... مصر لم تعد مصر 1970 >>>>مصر الان ليس لها شأن دولي ولا قوة اقتصادية او عسكرية .. فلماذا مجاملتها بهذا القدر .
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  10. 32
    7 نوفمبر, 2016 , 13:51 م

    حدث

    لا احد يعطي بالمجان الا الخليج ولهذا تحول كرمنا الى استهتار ولوي الذراع فيجب على الخليج تغيير نهجهم مع الجميع والتركيز على شعوبهم لان العالم لا يفسر الكرم المجاني الا بالهدر
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  11. 31
    7 نوفمبر, 2016 , 13:51 م

    رحمه

    طبعا المغفلين طااااااروا بالعجه تحيا مصر والسعوديه ولينقلع الدواعش كارهين مصر الى الجحيم
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  12. 30
    7 نوفمبر, 2016 , 13:47 م
    عدد التعليقات:328

    الديدحان

    خلااااااص لانثق في احد .فقط نثق في الله ثم في حكومتنا وشعبنا . فليذهب الخونه للجحيم .
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  13. 29
    7 نوفمبر, 2016 , 13:47 م

    لكل من يدافع عن حق مصر في الحصول على المشتقات البترولية

    نقول له بأن الفرق شاسع فالسعودية كانت تقدمه هبة وبالمجان لكن الدول الأخرى لن تقدمه بالمجان وسيكون الثمن عبئا جديدا على ميزانية الحكومة المصرية.
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  14. 28
    7 نوفمبر, 2016 , 13:46 م

    كيف

    قهوة البرازيل للبرازيل
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  15. 27
    7 نوفمبر, 2016 , 13:46 م

    كلام كثير كويس كلام قليل ما فيه كويس
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  16. 26
    7 نوفمبر, 2016 , 13:38 م

    كيف

    تجارة تصريحات كالعادة
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  17. 25
    7 نوفمبر, 2016 , 13:29 م

    عبدالله

    الله معاك منحق مصر ان تطلب الشراء من اي مكان ولكن ليس لنا الحق الطعن في مرسي الذي لم يجد اي مساعده ابدا عندما حاول التقرب لايران !!!!!؟؟؟؟
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  18. 24
    7 نوفمبر, 2016 , 13:28 م

    منصور

    ت 20 سن توب قبلناعذرك وانااتفق معك مصرممكن تاخذالبترول من أي دولة تريدماهي ملزومة باحد
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  19. 23
    7 نوفمبر, 2016 , 13:28 م
    عدد التعليقات:726

    سامية

    تعليق 5//ههههه سوونفسكم ميتين يالاخونجية هههههههه يامن تخذون الخبر من صحف ايران المجوسية// هذا اللي كنت بقوله بس معروفين الإخونجية وجه بن فهره 😂
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  20. 22
    7 نوفمبر, 2016 , 13:21 م

    زائر

    ايران لن تعطيكم البترول مثل الخليج ايران طلبها اقوي من عطاها تريد التدمير والقتل تحب الدم اكثر من المال
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  21. 21
    7 نوفمبر, 2016 , 13:20 م

    العكرش

    الحمد لله اللهم لاشماته مصر ضاعة بين العرلق وايران عدم الاهتمام يلليلد اضاع و افسد البلد
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  22. 20
    7 نوفمبر, 2016 , 13:14 م

    سن توب

    16/ المعذره شكل التعليقات زادت ونقصت بسبب ما . انا اقصد المشاركه رقم 8 المدعو السابر بالنسبه لمشاركتك اتفق معك
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  23. 19
    7 نوفمبر, 2016 , 13:11 م

    سن توب

    الى الامام ياقاهرة المعز الى الامام بكي ومعكي يعود للعرب قيمه وهيبه وتسترد الحقوق ويطرد المحتل وتصان الارض والعرض ويطرد كل غازي مدلس نعم انتي الامل وبكي الامل ومنكي الامل
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  24. 18
    7 نوفمبر, 2016 , 13:10 م

    معلم متقاعد

    إيران وحكومة العراق واحد فعلا ومن يزور بغداد فقد وصل طهران . كان العرب يحكمون الأمم من حولهم واليوم تتقاسم الأمم عواصم العرب . تبا له من زمن .
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  25. 17
    7 نوفمبر, 2016 , 13:09 م

    منصور

    ت 7 سن توب ارجع لتعليقي يافهيم وبعدين اكتب وعلق ووسع ادراكك قليلا
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  26. 16
    7 نوفمبر, 2016 , 13:08 م

    سن توب

    تعليق رقم 11 موجه للماشركة رقم 8 السابر اللي يفكر انه لحاله في الكون
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  27. 15
    7 نوفمبر, 2016 , 13:06 م

    مسمار

    يامصر احنا ودول الخليج حنينين جدا ونتعاطف بسرعه لكن ايران مو مثلنا ماتعرف الحنيه والتعاطف نظامها الرفع قبل الدفع يعني تحلو الدكه قبل ماتعطيكم شي
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  28. 14
    7 نوفمبر, 2016 , 13:05 م

    منصور

    ت 5 ههههه اللي ياخذون الاخبارمن الفرس واذنابهم هم الروافظ ولايخفى على احدومثلك عارف فلاتحاول تمييع الموضوع عن المجوس واذنابهم
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  29. 13
    7 نوفمبر, 2016 , 13:05 م

    سن توب

    روسيا ستصبح حليف قوي لمصر وداعم استراتيجي كما كانت ولا زالت امريكا حليف للخليج وكلاً يتبع مصالحه انتوا تبغونها كذا ياتسمع كلامي والا منت بصاحبي وكأن مصر دويله لاتملك اي شيء !
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  30. 12
    7 نوفمبر, 2016 , 13:04 م

    مصرقع

    اعلنوها صراحتا كفا لف ودوران لا تجعلوا من دول الخليج آخر كروتكم المصلحية ما بحبش اللون الرمادي يا أبيض يا سود اعلامكم مرآتكم وشعبكم ضحيت مغامراتكم
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  31. 11
    7 نوفمبر, 2016 , 13:03 م

    سن توب

    7/ وانت تفكر مافيه الا السعوديه اللي تملك بترول قليل من العقل مصر تقدر تعقد صفقات اقتصاديه مع العراق وليبيا وفنزويلا وغيرها من دول اقتصاديه لأن مصر تقدم في المقابل الشيء بالشيء !!! فكر قبل تكتب
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  32. 10
    7 نوفمبر, 2016 , 13:02 م

    الناقد

    طيب ماهي المشكله إذا مصر أخذت نفط من العراق أو إيران ، كفايه أن السعوديه ودول الخليج ساعدت مصر بقيمة مليارات من النفط ، خلاص جاء دور بقية الدول ، لكن المشكله أن مصر تريد دعم مالي ونفطي الى الأبد !!
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  33. 9
    7 نوفمبر, 2016 , 13:01 م

    سن توب

    ننتقد توجه مصر في تكون علاقاتها وتبادل الخبرات العسكريه مع الروس ومصر وشعبها لم تنتقد ولم تستنكر ماحدث في الماضي والحاضر من تحالفات وصفقات ودعم للاحزاب من الساسه في الخليج دعوا عز وشموخ العرب يعود !
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  34. 8
    7 نوفمبر, 2016 , 13:01 م

    السابر

    وسيلة ضغط رخيصة لكي تتراجع السعودية عن قرار ايقاف شحنات البترول لمصر . نقولهم انسوا الرز خلاص عرفنا السيسي انه مثل تليفون العملة تحط فيه فلوس يشتغل ليسى لدية مبدا ( عندك رز انت حبيبي ماعندكش مايلزمش )
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  35. 7
    7 نوفمبر, 2016 , 13:00 م

    منصور

    بكيفهم يختارون اللي يبون يروحون للي يبون
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  36. 6
    7 نوفمبر, 2016 , 12:59 م

    ابو عنتر

    يلعب على الحبيلين- ممكن يلتقى بايران فى بغداد
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  37. 5
    7 نوفمبر, 2016 , 12:54 م

    ههههه

    سوونفسكم ميتين يالاخونجية هههههههه يامن تخذون الخبر من صحف ايران المجوسية
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  38. 4
    7 نوفمبر, 2016 , 12:53 م

    سن توب

    مصر القوميه مصر المقاومه مصر التاريخ مصر ستعود وتنفض غبار التبعيه والخضوع ستعود يوماً ماء مع السيسي أو بدون إلى الأمام ياقاهرة المعز
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  39. 3
    7 نوفمبر, 2016 , 12:53 م

    شربنا من هذا الكأس كثيرا

    ومسافة السكة خير دليل بمشاركتكم في حماية الاماكن المقدسة لكن نحمد الله الذي اغنانا عنكم ويكفينا مشاركة الاشقاء في الامارات اما الحرمين فأبناء هذا البلد سيقفون صدا منيعا ولن تستطيع قوى الارض اختراقهم.
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  40. 2
    7 نوفمبر, 2016 , 12:52 م

    سن توب

    من حق مصر كدولة عربية عظمى أن ترعى مصالحها ومصالح شعبها مع أي دولة وأي حزب كان كغيرها من الدول التي لم تاخذ بخاطر مصر عند تكوين علاقاتها وتحالفاتها ومصالحها . اصحوا ياعرب تراها مصر الأبيه مصر ماغيرها!
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  41. 1
    7 نوفمبر, 2016 , 12:52 م

    وحنا مالنا ؟

    وش اللي حارق رزنا ؟؟؟ بكيفهم يروحون إيران يروحون للجني الأزرق ... مالنا ومالهم ... خلاص الشدائد تبين المعادن ....
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