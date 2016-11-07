  1. الرئيسية
  2. آخر الأخبار

عبد الحميد العمري يرصد تحديات تواجه “فقاعة العقار”.. ويطرح حلا للأزمة

7 نوفمبر, 2016 , 13:47 م
عبد الحميد العمري يرصد تحديات تواجه “فقاعة العقار”.. ويطرح حلا للأزمة
  • 2٬290
  • 16
  • حجم الخط

صحيفة المرصد: قال المحلل الاقتصادي عبدالحميد العمري، إن فقاعة العقار -الذي تخوض خلاله السوق العقارية المحلية عامها الثالث على التوالي من الركود الشديد- تصطدم في الوقت الراهن، بعديد من التحديات تتمثل أبرزها في وصول القروض المصرفية “استهلاكية، عقارية، وبطاقات ائتمان” إلى أعلى مستوى لها، إذا وصلت حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري إلى أعلى من 463.5 مليار ريال.

وأضاف العمري في مقال تحليلي له على جريدة “الاقتصادية” أنه يأتي في المرتبة الثانية من تلك التحديات؛ “انخفاض وعاء الدخل” الذي سيتم احتساب حجم القرض بناء عليه، بعد استبعاد أي بدلات إضافية على الدخل الشهري للمقترض، نتيجة وصول أعداد المقترضين من المصارف إلى مستويات قياسية، فاقت سقف 3.3 مليون مقترض، أي أعلى من 66 في المائة من إجمالي العمالة السعودية، وسترتفع النسبة إذا ما تم احتسابها فقط على العمالة التي لا تمتلك مساكنها، ويهمها الحصول على التمويل اللازم لأجل تملك أرض أو مسكن، لتقفز أعلى من 94 في المائة- حسب رؤيته.

وتابع: “بناء عليه؛ ينظر إلى خيارات زيادة التمويل وتنويعها في ظل هذه التطورات على أرض الواقع، على أنها أضعف بكثير من أن تحدث فرقا ملموسا على طريق حل أزمة الإسكان، وذلك للضعف الشديد من أن يجد شرائح جديدة من الأفراد يمكنهم الاقتراض لأجل تملك مساكنهم، كون الأغلبية “3.3 مليون مقترض” يتحملون قروضا مصرفية هائلة تناهز 464 مليار ريال”، كل هذا ينصب في جانب العجز عن تعزيز ورفع قدرة جانب الطلب، على الرغم من ارتفاعه على الإسكان”.

ولفت إلي أن “حل الأزمة يكون بالنظر إلى جانب العرض “المتضخم الأسعار”، والمتشبع أيضا بفائض عرض هائل من المساكن الشاغرة فاق عددها 1.5 مليون وحدة سكنية، ويتوقع أن يتزايد خلال العامين المقبلين بأكثر من 1.0 مليون وحدة سكنية جديدة، ليتجاوز إجمالي أعداد المساكن الشاغرة من السكان خلال عامين مقبلين إلى أعلى من 2.5 مليون وحدة سكنية، مع الأخذ في الاعتبار إمكانية قدرة السوق على بيع جزء بسيط من تلك الوحدات السكنية خلال نفس الفترة المقبلة”.

وتوقع المحلل الاقتصادي تحت الظروف والمعطيات الأخيرة، أن تتسارع وتيرة الانخفاض بصورة أكبر، مشيرًا إلي أن الأمر لا يتطلب أكثر من مراقبة ومتابعة الأسعار المتضخمة في السوق العقارية وهي تتراجع فترة بعد فترة، حتى تصل لمستوى معين من الانخفاضات تقبل الشراء بها وهو السيناريو الذي يصب في مصلحة الاقتصاد والمجتمع على حد سواء.



تعليقات ( 16 )

اترك تعليق

* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 16
    7 نوفمبر, 2016 , 14:52 م

    صهيب

    الرجل هذاشكله احد العقارين اعطاه علقه وسارعنده من العقارييين فوبيا
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  2. 15
    7 نوفمبر, 2016 , 14:48 م

    سعود

    الحق على المغسله تزبط الشماغ هذاالي افلحت فيه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  3. 14
    7 نوفمبر, 2016 , 14:46 م

    منصور

    العمري وش تبي بالضبط من البديهي كل شيئ بينزل لكن تدريجي واللا بيصيرانهياربالاقتصادالسعودي لابعدحد عساك فهمت الرسالة
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  4. 13
    7 نوفمبر, 2016 , 14:44 م

    ابو تالا

    اشوف في صياح هنا معناته ان كلامة صحيح والي يقول العقار مرتفع شكله مؤجر افغانية
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  5. 12
    7 نوفمبر, 2016 , 14:38 م

    ياحليلك

    هازا نفر قرقر كتتتتتتتتتتتتتتتير
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  6. 11
    7 نوفمبر, 2016 , 14:38 م

    عمر

    هههههه وش هاارزه اقول مابقي نلقاالحلول الاعندك كملت
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  7. 10
    7 نوفمبر, 2016 , 14:36 م

    بدر

    ياكثر كلامك
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  8. 9
    7 نوفمبر, 2016 , 14:33 م

    غرمان

    مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  9. 8
    7 نوفمبر, 2016 , 14:32 م

    ماعنده سالفه

    من عشر سنوات وهذا كلامه .. واخر كلامه ٢٥ اكتوبر وانهيار العقار .. لماذا العقار لعبه 😂 اقول وهقت الناس والله اللي ماسمع كلامه الان يمتلك مسكن ومبسوط ..
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  10. 7
    7 نوفمبر, 2016 , 14:23 م

    سيرايفوا

    ريحنا واستريح يا *****
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  11. 6
    7 نوفمبر, 2016 , 14:15 م

    على مسؤليتي !!!

    مطولين السالفه وهي قصيره .. ومكبرين الموضوع وهو صغير ... الشغله مايبيلها فلسفه وتحليلات وتخادير .. حلها أبسط من البساطه .. شيلوا 50% من الأجانب وهم سبب نكبتنا وبتزين الأمور وكل شي بيرخص غصب
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  12. 5
    7 نوفمبر, 2016 , 14:12 م

    صقر الجنوب

    كفووووووووووووووو يا العمري خلي تجار التراب ****
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  13. 4
    7 نوفمبر, 2016 , 14:11 م

    الزهراني9512

    العقار نزل بِنَا يقارب ٣٠٪‏. وننتظر النزول. العروض كثيرة موقع حراج ومكاتب العقار مليئة بالعروض الي كان ٢ مليون الحين معروض ١.٤٠٠ مليون وأربع مائه اذا وصل دخل العقار في العمائر ١٠٪‏ من القيمة نفكر نشتري
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  14. 3
    7 نوفمبر, 2016 , 14:03 م

    محب مرصد

    وانت يالحرمان من الخير بين الناس اش قاعد تشوف ماتشوف ان العقار نازل للقاع سبحان الله اسمك راكب عليك يالحرمان وبأسمين الحرمان وكيف. خلو عقاركم يخيس ويصدي حبُ الخير للي ماعندهم بيت
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  15. 2
    7 نوفمبر, 2016 , 13:51 م
    عدد التعليقات:1

    الحرمان

    العمري ذكرت انه مع نزول راتب محرم راح يبكي العقاريين وينهار العقار وين كلامك
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  16. 1
    7 نوفمبر, 2016 , 13:50 م

    كيف

    تجارة محللين وتجارة كلام
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)

صحيفة المرصد مصرحة من وزارة الثقافة والإعلام

جميع الحقوق محفوظة لدى صحيفة المرصد © 2016

سيرفرات وادراتها من دكتور سيرفر ومن تصميم