أرامكو تبلغ مصر التوقف عن إمدادها بالمواد البترولية “لحين إشعار آخر”

صحيفة المرصد-وكالات:قال وزير البترول المصري طارق الملا،اليوم الاثنين إن شركة أرامكو أبلغت الهيئة المصرية العامة للبترول بالتوقف عن إمدادها بالمواد البترولية “لحين إشعار آخر”.
وكان مسؤول مصري قال لرويترز في القاهرة في وقت سابق من هذا اليوم إن أرامكو أبلغت مصر بوقف شحنات المواد البترولية منذ أكتوبر/تشرين الأول لحين إشعار آخر مضيفاً أنها لم تفصح عن أسباب قرارها.وأضاف الملا خلال مؤتمر نفطي في أبوظبي اليوم “نعم أؤكد ، إلى حين إشعار آخر”.
تعليقات ( 31 )
444ممتاز
الراصديالله ياسيسي نشوف شطارتك يابوثلاجه عشرسنوات مافيها غير المويه تهين نفسك عند الروافض والمعممين ***
الوردة البيضاءمصر مش هتموت من غير بترولكم مصر عايشة وهتعيش وهتعدي ازمته انشاء الله مصر دول تسع الف سنة
خيالشي طيب
يالطيفكم هو مفرح قرار ارامكو وتشكر هالى ذالك
سلمانيستاهل ما يجيه .
انوسحفظ اللة مصر
عبداللهيا مشبب اترك الهياط والانبطاح للمصاريه واللبنانيين والله لن يدافع عن هذة الارض الا عيالها والايام اثبتت ذلك في الحد الجنوبي والامن الداخلي ومن يراهن على غيرهم خسررررررررررررررررررررررررررررررررررران
مشببكل واحد يفتي من راسه ولا يعرف سبب ايقاف الامداد السبب ياحلوين ان السعودية اشعرت مصر قبل التصويت في مجلس الامن لان ارامكو ابلغت السعودية بخفض انتاج البترول من8ملاييين الى 5ملايين وهذا مما اثر ع السوق
عبداللهأجمل خبر سمعته من سنتين .........ألرهان على سيسي حريري عفاشي اكبرخطأ راهن على شعبك واعمل بنيه تحتيه قويه........... حارب الفاسدين أستثمر في شعبك ولن تخذل ابداً
عدد التعليقات:2374
توووووونسيةت 12 طلع تونس من قائمتك لأنه معروف عنا مش طماعين ولا عمرنا شحتنا من حد ولله الحمد
Ksar911يجب ان نتخلص من جميع المبتزيين لانهم في الحقيقه أعداء وليسوا بأصدقاء
مجهوللقد قامت الدنيا على تعليق أياد مدني وصحفهم وبرامجهم تهاجم المملكه***
صبحيلا مانرضى ابد هذه مصر العروبه وحتظل شامخة وقائدة العرب والمسلمين وهي اهم دولة عربيه.
العامرياشرب يا سيسي
دحوم1اشتروبها اسلحه نحمي بها مقدساتنا وبلادنا الحبيبه اللي يزعل خله يزعل على كبرعطاينا لهم يحسبونه ان غصب عنا بلادنا اولى بخيرها
الأستثمار هو في المواطنكل من وهبته دولتنا ومنحته بترول وهبات وقروض ومنح وعطايا .... عطانا أشكل يوم جاء وقت الله الله وصاروا يقولون ( أنتو ميييييييييين ؟؟؟ ) ... نستاهل !!!!!!!!!...
سن توبمصر لبنان المغرب اليمن تونس السودان والقائمة تطول ضاعت الميزانيات فيها والنتيجه استقلاليه وجحيد لأنها استغلت الكثير ومع ذلك ستعود حليمه لعادتها القديمه والوعد قدام
Canخلاص ياجماعه تكفون نبغا زمان العطاياوالهيبات ينتهي المواطن هو أولا وأحوج لأن هاذي خيرات بلده وهو من له الأفضلية في العطايا الناس تعبت من قل الريال العيشه ظغط وألاتزامات وديون للبنوك وأقساط هدت الحيل
سن توبالسيسي لايحكم مصر وحده فيه فرق بين الجمهوريه والمملكه !
منصورالله يصلح الاحوال ويهدي النفوس وكل واحدحربماله وتصرفاته السعودية تبيع اوماتبيع ومصرتختارالدول اللي تشتري منهاوكل واحدينام على الجنب اللي يريحه
كيفشاي الهند للهند وقهوة البرازيل للبرازيل
مشاكسنطالب بسحب الودائع وعدم تجديد اقامات المصريين وتخفيض التمثيل الدبلوماسي وخلها تخرب صح 11/11 قرب خلها تولع على راسي الخسيسي
سن توبالعراق ليبيا ايران فنزويلا روسيا تملك مشتقات وعلاقات مع مصر وهناك مصالح مشتركه وعلاقات اقتصاديه وعسكربه استراتيجيه نتمنى لمصر كل خير وان تعود في القريب عز وشموخ ودرع حصين للعرب
مفقودتسلم عليكم مصر وتقول جبتك يا عبدالمعين
علي العمريقرار. متا خَر. الشعب. اول. بقيمته. من. السيسي.
على مسؤليتي !!!قوة ولابارك الله في الضعافه ... أيوه نبيكم كذا حازمين حاسمين جازمين ... واللي مايحترمنا ولايحترم جمايلنا عليه .. فلا حسوفه عليه .. وبلدنا بحكامه ورجاله وشبابه وإمكانياته في غنى عن هؤلائك المرتزقه
صريح في زمن المجاملاتومازال بساطير السيسي يطبلون له