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أرامكو تبلغ مصر التوقف عن إمدادها بالمواد البترولية “لحين إشعار آخر”

7 نوفمبر, 2016 , 14:15 م
أرامكو تبلغ مصر التوقف عن إمدادها بالمواد البترولية “لحين إشعار آخر”
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صحيفة المرصد-وكالات:قال وزير البترول المصري طارق الملا،اليوم الاثنين إن شركة أرامكو أبلغت الهيئة المصرية العامة للبترول بالتوقف عن إمدادها بالمواد البترولية “لحين إشعار آخر”.

وكان مسؤول مصري قال لرويترز في القاهرة في وقت سابق من هذا اليوم إن أرامكو أبلغت مصر بوقف شحنات المواد البترولية منذ أكتوبر/تشرين الأول لحين إشعار آخر مضيفاً أنها لم تفصح عن أسباب قرارها.وأضاف الملا خلال مؤتمر نفطي في أبوظبي اليوم “نعم أؤكد ، إلى حين إشعار آخر”.



تعليقات ( 31 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 31
    7 نوفمبر, 2016 , 16:45 م

    444

    ممتاز
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  2. 30
    7 نوفمبر, 2016 , 16:37 م

    الراصد

    يالله ياسيسي نشوف شطارتك يابوثلاجه عشرسنوات مافيها غير المويه تهين نفسك عند الروافض والمعممين ***
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  3. 29
    7 نوفمبر, 2016 , 16:19 م

    الوردة البيضاء

    مصر مش هتموت من غير بترولكم مصر عايشة وهتعيش وهتعدي ازمته انشاء الله مصر دول تسع الف سنة
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  4. 28
    7 نوفمبر, 2016 , 15:50 م

    خيال

    شي طيب
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  5. 27
    7 نوفمبر, 2016 , 15:48 م

    يالطيف

    كم هو مفرح قرار ارامكو وتشكر هالى ذالك
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  6. 26
    7 نوفمبر, 2016 , 15:46 م

    سلمان

    يستاهل ما يجيه .
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  7. 25
    7 نوفمبر, 2016 , 15:44 م

    انوس

    حفظ اللة مصر
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  8. 24
    7 نوفمبر, 2016 , 15:41 م

    عبدالله

    يا مشبب اترك الهياط والانبطاح للمصاريه واللبنانيين والله لن يدافع عن هذة الارض الا عيالها والايام اثبتت ذلك في الحد الجنوبي والامن الداخلي ومن يراهن على غيرهم خسررررررررررررررررررررررررررررررررررران
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  9. 23
    7 نوفمبر, 2016 , 15:34 م

    مشبب

    كل واحد يفتي من راسه ولا يعرف سبب ايقاف الامداد السبب ياحلوين ان السعودية اشعرت مصر قبل التصويت في مجلس الامن لان ارامكو ابلغت السعودية بخفض انتاج البترول من8ملاييين الى 5ملايين وهذا مما اثر ع السوق
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  10. 22
    7 نوفمبر, 2016 , 15:27 م

    عبدالله

    أجمل خبر سمعته من سنتين .........ألرهان على سيسي حريري عفاشي اكبرخطأ راهن على شعبك واعمل بنيه تحتيه قويه........... حارب الفاسدين أستثمر في شعبك ولن تخذل ابداً
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  11. 21
    7 نوفمبر, 2016 , 15:26 م
    عدد التعليقات:2374

    توووووونسية

    ت 12 طلع تونس من قائمتك لأنه معروف عنا مش طماعين ولا عمرنا شحتنا من حد ولله الحمد
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  12. 20
    7 نوفمبر, 2016 , 15:15 م

    Ksar911

    يجب ان نتخلص من جميع المبتزيين لانهم في الحقيقه أعداء وليسوا بأصدقاء
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  13. 19
    7 نوفمبر, 2016 , 15:15 م

    لايصلح المال ما افسده الدهر العرب وان اعطيتهم اموالك واموال شعبك واحفادك فلن يرضوا عنا .. فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون
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  14. 18
    7 نوفمبر, 2016 , 15:14 م

    مجهول

    لقد قامت الدنيا على تعليق أياد مدني وصحفهم وبرامجهم تهاجم المملكه***
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  15. 17
    7 نوفمبر, 2016 , 15:13 م

    صبحي

    لا مانرضى ابد هذه مصر العروبه وحتظل شامخة وقائدة العرب والمسلمين وهي اهم دولة عربيه.
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  16. 16
    7 نوفمبر, 2016 , 15:13 م

    العامري

    اشرب يا سيسي
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  17. 15
    7 نوفمبر, 2016 , 14:48 م

    بالذااالوف يايدون القرار الروسي وبعدها يحطون لوحه لخامنئي بشوارعهم وبعدها يستفزوننا بوزيرهم يبي يزور ايران بالذااالوف اتمنى الخطوه القادمه ضبط العماله المصريه وتقليصهم خرفاً من الغدر
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  18. 14
    7 نوفمبر, 2016 , 14:46 م

    دحوم1

    اشتروبها اسلحه نحمي بها مقدساتنا وبلادنا الحبيبه اللي يزعل خله يزعل على كبرعطاينا لهم يحسبونه ان غصب عنا بلادنا اولى بخيرها
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  19. 13
    7 نوفمبر, 2016 , 14:42 م

    الأستثمار هو في المواطن

    كل من وهبته دولتنا ومنحته بترول وهبات وقروض ومنح وعطايا .... عطانا أشكل يوم جاء وقت الله الله وصاروا يقولون ( أنتو ميييييييييين ؟؟؟ ) ... نستاهل !!!!!!!!!...
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  20. 12
    7 نوفمبر, 2016 , 14:37 م

    سن توب

    مصر لبنان المغرب اليمن تونس السودان والقائمة تطول ضاعت الميزانيات فيها والنتيجه استقلاليه وجحيد لأنها استغلت الكثير ومع ذلك ستعود حليمه لعادتها القديمه والوعد قدام
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  21. 11
    7 نوفمبر, 2016 , 14:36 م

    Can

    خلاص ياجماعه تكفون نبغا زمان العطاياوالهيبات ينتهي المواطن هو أولا وأحوج لأن هاذي خيرات بلده وهو من له الأفضلية في العطايا الناس تعبت من قل الريال العيشه ظغط وألاتزامات وديون للبنوك وأقساط هدت الحيل
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  22. 10
    7 نوفمبر, 2016 , 14:32 م

    سن توب

    السيسي لايحكم مصر وحده فيه فرق بين الجمهوريه والمملكه !
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  23. 9
    7 نوفمبر, 2016 , 14:30 م

    منصور

    الله يصلح الاحوال ويهدي النفوس وكل واحدحربماله وتصرفاته السعودية تبيع اوماتبيع ومصرتختارالدول اللي تشتري منهاوكل واحدينام على الجنب اللي يريحه
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  24. 8
    7 نوفمبر, 2016 , 14:29 م

    كيف

    شاي الهند للهند وقهوة البرازيل للبرازيل
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  25. 7
    7 نوفمبر, 2016 , 14:26 م

    مشاكس

    نطالب بسحب الودائع وعدم تجديد اقامات المصريين وتخفيض التمثيل الدبلوماسي وخلها تخرب صح 11/11 قرب خلها تولع على راسي الخسيسي
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  26. 6
    7 نوفمبر, 2016 , 14:26 م

    سن توب

    العراق ليبيا ايران فنزويلا روسيا تملك مشتقات وعلاقات مع مصر وهناك مصالح مشتركه وعلاقات اقتصاديه وعسكربه استراتيجيه نتمنى لمصر كل خير وان تعود في القريب عز وشموخ ودرع حصين للعرب
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  27. 5
    7 نوفمبر, 2016 , 14:25 م

    مفقود

    تسلم عليكم مصر وتقول جبتك يا عبدالمعين
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  28. 4
    7 نوفمبر, 2016 , 14:25 م

    علي العمري

    قرار. متا خَر. الشعب. اول. بقيمته. من. السيسي.
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  29. 3
    7 نوفمبر, 2016 , 14:23 م

    أحسن ، وان شاء الله بدون حين آخر نعم بدون حين آخر .
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  30. 2
    7 نوفمبر, 2016 , 14:22 م

    على مسؤليتي !!!

    قوة ولابارك الله في الضعافه ... أيوه نبيكم كذا حازمين حاسمين جازمين ... واللي مايحترمنا ولايحترم جمايلنا عليه .. فلا حسوفه عليه .. وبلدنا بحكامه ورجاله وشبابه وإمكانياته في غنى عن هؤلائك المرتزقه
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  31. 1
    7 نوفمبر, 2016 , 14:21 م

    صريح في زمن المجاملات

    ومازال بساطير السيسي يطبلون له
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