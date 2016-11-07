أرامكو تبلغ مصر التوقف عن إمدادها بالمواد البترولية “لحين إشعار آخر”

صحيفة المرصد-وكالات:قال وزير البترول المصري طارق الملا،اليوم الاثنين إن شركة أرامكو أبلغت الهيئة المصرية العامة للبترول بالتوقف عن إمدادها بالمواد البترولية “لحين إشعار آخر”.

وكان مسؤول مصري قال لرويترز في القاهرة في وقت سابق من هذا اليوم إن أرامكو أبلغت مصر بوقف شحنات المواد البترولية منذ أكتوبر/تشرين الأول لحين إشعار آخر مضيفاً أنها لم تفصح عن أسباب قرارها.وأضاف الملا خلال مؤتمر نفطي في أبوظبي اليوم “نعم أؤكد ، إلى حين إشعار آخر”.