لماذا هاجم البغدادي تركيا والسعودية تحديداً؟

صحيفة المرصد:ركز البغدادي في خطبته الأخيرة، التي جاءت بعد مضي أسبوعين على بدء انطلاق عمليات التحالف وقوات الجيش العراقي إلى جانب الحشد الشعبي الشيعي لتحرير الموصل، بتصوير نفسه حامي “السنة”. فقال في كلمته الأخيرة: “ألا ترون العراق تفرغ مدنه من السنة… ما بقي لكم يا أهل السنة غير دولة الخلافة”.
ووفقاً لموقع”العربية نت” تقول الوقائع إن “داعش” ومنذ الإعلان عن إنشاء دولته المزعومة، لم يقم بمقاتلة مجاميع الشيعة أو التهديد بالقيام بأي عمليات انتحارية في إيران، كما أن أكثر من سقط من ضحايا “داعش” كانوا من السنة، بما في ذلك من تدمير للمدن السورية والعراقية.
وكان من بين أبرز ضحايا تنظيم “داعش” أبناء عشيرة الشعيطات في دير الزور، حيث قدر من أعدمهم جماعياً 1000 شخص، بينما لا يزال مصير 1800 شخص مجهولاً، إلى جانب تشريد أكثر من 100 ألف من أبناء الشعيطات من بينهم نساء وأطفال، إضافة إلى ما ارتكبه من تطهير جماعي بحق عشائر سنية متعددة من نينوى وتكريت، إضافة إلى عشائر الأنبار، أبرزها عشيرة “البونمر”، والتي شهدت أشبه ما يكون بالتطهير الجماعي، منذ دخول الدواعش إلى المحافظة.مدن عدة عراقية هجر أهلها وأفرغت من قاطنيها سواء أكان على يدي “داعش”، أو إثر اقتحامها من قبل حكومة بغداد والأميركيين بهدف تحريرها من “داعش”، والذي لولا وجوده لما وجدت ذريعة الاقتحام.
لم يكن كذلك الإعلان عن مولد ما يسمى “الحشد الشعبي الشيعي”، الذي تم إنشاؤه بفتوى المرجع الشيعي علي السيستاني، وبدعم إيراني بالمال والسلاح والخبرات العسكرية، سوى نتيجة لسيطرة “داعش” على مساحات واسعة من المحافظات العراقية.
جاء كذلك تركيز “البغدادي” في خطبته بالهجوم على الدولتين الأهم في الشرق الأوسط، واللتين تقفان في وجه الأطماع الإيرانية بالمنطقة، مقابل التواطؤ الدولي ضد العرب والسنة، وهما السعودية وتركيا.هجوم رأى فيه محللون تناقضاً صارخاً مع مزاعم خليفة “داعش” خوض حرب عالمية لحماية الوجود السني في العراق وسوريا.
وقال الزعيم الداعشي: “أيها الموحدون.. لقد دخلت تركيا اليوم في دائرة عملكم ومشروع جهادكم فاستعينوا بالله واغزوها واجعلوا أمنها فزعاً ورخاءها هلعاً، ثم أدرجوها في مناطق صراعكم المتلهبة”. بالمقابل وجه تهديده إلى السعودية بدعوة من وصفهم بـ “أوتاد الخلافة” بشن عمليات انتحارية واغتيالات لعلماء ومسؤولين وإعلاميين.
“البغدادي” ومع إحكام الحصار على تنظيمه في معقليه بـ”الموصل” و”الرقة”، لجأ إلى استخدام الورقة الأخيرة، بتصوير “خلافته” المزعومة الفرصة الوحيدة أمام “السنة”، خاصة مع ازدياد انتهاكات الميليشيات الطائفية “التي كان نفسه سبباً في تأسيسها”، وما اقترفته الميليشيات ضد العرب السنة بنفس طائفي فج، مستغلاً مشاعر الخوف والقلق، ببث مشاهد مصورة عبر شاشات عرض عامة بمدينة “الموصل” بغرض احتكار الصدارة.
تعليقات ( 27 )
ابو عبدالعزيزخطر الحشد الشعبي على السعودية كبير لو بشار انتصر والعراق توحدة للشيعه الدور على السعودية بيدخلونها من الشمال الحل شتتوهم ادعمو داعش لا ينتصرون خلوهم في القتال عشره عشرين سنه لين ما تقل مواردهم
عبدالعزيز//لافرق بين داعش والحشد الشيعي فهم صنيعه ايران والغرب وسينقلب السحر على الساحر قريبا فاللهم ارنا في داعش والحشد ومن ورائهم ابشع صور العذاب ياكريم
ع . الحربيلعنة الله على داعش والروافض ومن أخرجهم لنا
محمد العمريهذا يؤكد أنه عبد من عبيد المجوس الصفويه وأنها هي من أنشأت تنظيمه لقتل اهل السنة
عدد التعليقات:12694
برق الحرمhttps://www.youtube.com/watch?v=4pFs8l2349U حقيقة _داعش وأصل كلمة ... ((ISIS)) وحقيقة فك شفرتها .... انها عين الشيطان علما بان القاعدة بالانجليزية تنطق Al-Qaeda كما تلفظ بالعربية.
احمدتعليق 15 اللهم ارنا عجائب قدرتك في الجشد الشعبي والسينتياني وتادواعش وحزب اللات والحوثي وعفاش وكبيرهم اللي علمهم السحر خامنئي عليه لعنة الله وملائكته والناس اجمعين
الترشيحيهذا عميل خارجي مرسول ينفذ اجنده ونجح فيها عليه من الله مايستحق***
عدد التعليقات:12694
برق الحرم((((( السؤال لماذا استخدمت داعش امارتي في عمليتها الانتحارية الاخيرة في الموصل ....... بعد اعلان امريكا انها قتلت قطري كان يحظى بمنصب قيادي_كبير )))))
مصدر الكلمهبدا يتعايش مع شعره من الواقع خلافه بح بح بح ان الخلافه بامر الله اما الضحك على بعض المراهقين والجهله تحقق وحسابك امام الله مستر بغدادي
عدد التعليقات:12694
برق الحرم(((((( داعش الماسونية ...... والبغدادي قرقيشتها ...... ومسمار جحا تماما كما كانت تصنع مع القاعدة امريكا اي بلد تريد السيطرة عليه تبدأ في ارسال كلاب أهل النار مثل الابقار البرية لتسكن وتلاحقهم))))
الراصدكلب صفوي مجوسي نهاية قربت ان شاءالله الخنزير ذنب ايران هووالحشد الرافضي الشيعي لعنهم الله
مـ،ـاݛــےمن يمده بالسلاح لا تقول ***مادري كيف يكون الموقف ثم ل شادين حيلكم عليه ولطفاء مع الحشد والحوثي وبشار واللي من خلفهم ولا اشوف تعاطف مع سنه العراق منكم اشياء تحير
مزارع من أرض الطيبينعميل صهيوني نجس هو يقتل في الشيعي والسني والطوائف الأخرى هوقاعد يثير عواطف السنه والجماعة بعد ماخسر كلابه ولاكن أيها النجس نكشف ملعوبك والعقلاء من أبناء السنة والجماعة يقولو لك إذهب إلى نار الجحيم ينج
مـ،ـاݛــےمخالف للنشر
اليوسياللهم عليك باعداء المسلمين السنة في سوريا والعراق وفي كل مكان اللهم عليك باليهودوالرافضةوالنصيرية والروس ومن يقف معهم اللهم انزل الخوف والرعب في قلوبهم اللهم انت حسبنا ونعم الوكيل انت نعم المولى يارب.
اطياف راحلةنهايته قربت ..
اليوسياللهم إنَّا نسألك الهلاك لداعش ولمن أوجد داعش ومن يساند داعش بالمال والسلاح ومن يقف مع داعش بأي شكل من الأشكال اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم وباعد بين قلوبهم اللهم انزل الخوف والرعب في قلوبهم جميعاً يارب .
مع زاتكااااخ..لو هذا المسخ المدعي زورا باسم الخليفه ..وهو والله أبعد من أن يكون خيخه..اااخ لو هو عندي قسم بالله اكرمكم الله لا ابول في طرف لحيته وعمامته القذره..الله يسلط عليه وعلى من تبعه.وأمن ارسل الخيخه
فهد العرمانييا ذنب ايران يا عميل ويخاين العروبة، انت سبب احتلال ايران للعراق، و تركيا والسعودية لها رجالها ياجاسوس الفرس انت عدو الاسلام انت عدو العرب انت سبب خراب العراق وسوريا، انتم من فجرتم و قتلتم،النار امامك
بدريارجال اللي سواك امريكا وايران واسرائيل للقضاء على السنه ابوك لابو كلب انت واللي سووك والقصد ذبح السنه والقضاء عليهم ولم نرى انكم تعرضتم لشيعي واحد وكل حربكم انتم وامريكا على السنه واتركوكم من الكذب
عدد التعليقات:330
الديدحانكافر بن كافر ومرجعه لكفار ايران عبدة الاوثان والقبور .فلتذهب انت ومن معك للجحيم ايها الكافر القذر انت واذنابك المجوس .
انشر التعليقتعليق 1 تكرم الحمير عنهم
مـ،ـاݛــےوين الخطاب ومن يثبت ان فيه خطاب وانه هو كم مره اعلن عن قتله واصابته اذا عنده قوه يشد حيله ع ال يحاربونه ع الارض اما الحشد لا يقل عنف ووحشيه عنهم وحتى هم يحرضون ع بلدنا ويشتمونا ليل نهار ع كل الوسائل
يالطيفانت اولا فك نفسك من البشمرقى والحشد الشعبي وبعدين هدد وتوعد من شافه قال خلاص انتصر وصلوك ودخلو الموصل ولم نشاهدك تحمل السلاح بالصفوف الاولى
عبداللهلأنه صناعة الاستخبارات السورية الايرانيه ........ والحمير مدرعمين وراه وخلف وهم الخلافة ههههههههههه