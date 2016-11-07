هذا هو سر اليابانيات للحفاظ على بشرة مشرقة بعد الـ50-صورة

صحيفة المرصد:يعتبر الشرق الأقصى مصدر وحي أساسيا لنا في مجال العناية بالجمال بأساليب طبيعية. فالمرأة اليابانية بقوامها الرشيق وبشرتها البيضاء المشرقة شكّلت دائماً مثالاً تحتذي به النساء في أنحاء مختلفة من العالم.

ووفقاً لموقع”العربية نت” تشكل هذه الخلطة سرّاً من أسرار الحفاظ على الجمال والشباب بعد سن الخمسين في الثقافة الشعبية اليابانية . وهي تُستعمل من قبل النساء اليابانيات منذ عقود، ويبدأ مفعولها بالظهور بعد 7 أيام على استعمالها. لتحضير هذا القناع سوف تحتاجين إلى 3 مكوّنات تجدينها بسهولة في مطبخك هي: الأرز، والحليب، والعسل. اكتشفي فوائد كلّ منها على البشرة فيما يلي:

– فوائد الأرز:

يحتوي الأرزّ على مكوّنين فعّالين: مادة “السكالين” Scalene وحمض اللينوليك Acide Linoleique، وهما حمضان دهنيان يتمتعان بخصائص مضادة للأكسدة ويعملان على تنشيط إفراز مادة الكولاجين التي تشدّ البشرة، تخفّف التجاعيد، تحمي الجلد من التلف الناتج عن التعرّض المفرط للشمس.

ويحتوي الأرزّ أيضاً على جزيئة تُعرف بالـ”إينوسيتول” Inositol تتمتع بقدرة على تجديد الخلايا، وتصحيح شوائب البشرة، وإكسابها المتانة المطلوبة. كما يساعد الأرزّ في تأخير آلية شيخوخة البشرة، وهو ينشّط الدورة الدموية ويخلّصنا من الخلايا الميتة نظراً لغناه بالفيتامينB الذي يتميّز بفوائده في مجال تجديد وحماية البشرة، والشعر، والأظافر.

ويشكّل ماء الأرز عنصراً أساسياً من عناصر جمال النساء اليابانيات كونه ينقّي البشرة، يغذّيها بالعمق، ويخفّف البقع. وهو أحد الأساليب الطبيعية الفعّالة للتخلّص من التجاعيد، كما أنه يتمتع بخصائص مضادة للالتهاب، ومنشّطة، ومضادة للأكسدة، ومهدّئة، ومساعدة على التآم الندبات مما يحافظ على رطوبة وصحّة البشرة.

– فوائد العسل:

يتميّز العسل بغناه بالأملاح المعدنية (المنعّمة للبشرة)، والفيتامينات من فئةA (مضادة للتجاعيد)، وb (تأثير مجدّد)، وc (المسؤول عن الإشراق. كما أنه يتمتع بخصائص مضادة للالتهاب والأكسدة فضلاً عن مفعوله المرطّب، والمنشّط، والمهدئ، والمساعد على التآم الندبات. وهو يعتبر الحليف المثالي لإضفاء الإشراق على البشرة ولكن أيضاً ترطيبها وتغذيتها بالعمق.

– فوائد الحليب:

فوائد الحليب في المجال التجميلي معروفة منذ آلاف السنين، فهو يبيّض البشرة بشكل طبيعي كما يرطّبها وينعّمها، وهو يتمتع بفعالية ضدّ ضربات الشمس والحكّة الناتجة عن لسعات الحشرات.

– وصفة هذا القناع:

3ملاعق كبيرة من الأرز

3ملاعق كبيرة من العسل

3ملاعق كبيرة من الحليب السائل

لتحضير هذا القناع، اسلقي الأرز في كمية من الماء لمدة 10 دقائق واحتفظي بماء السلق لاستعماله في وقت لاحق. ثم اخلطي الأرز المسلوق مع العسل والحليب وطبّقي الخليط على البشرة النظيفة والجافة. اتركيه حتى يجفّ ثم اشطفيه بماء سلق الأرز. على أن يتم تطبيق هذا القناع على الأقل مرة أسبوعياً وستتفاجئين بالنتائج الإيجابية التي ستحصلين عليها في مجال الوقاية من الشيخوخة.