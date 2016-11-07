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بالفيديو:حليمة بولند تثير أزمة في حفل زفاف داخل فندق في مصر!

7 نوفمبر, 2016 , 15:13 م
بالفيديو:حليمة بولند تثير أزمة في حفل زفاف داخل فندق في مصر!
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صحيفة المرصد:ترك عريس مصري حفل زفافه وحرص على التوجه إلى الإعلامية الكويتية “حليمة بولند” التي تصادف وجودها بنفس الفندق الذي يقيم به حفل زفافه، من أجل التقاط سيلفي معها.

وتداول متابعي مواقع التواصل الاجتماعي المقطع على نطاق واسع حيث ظهرت فيه حليمة تداعب العريس قائلة: “سايب مراتك وجايني ليه؟” فارتبك العريس ورد بخوف: “يا نهار انا شكلي كده هتطلق”، وحرص العريس وأصدقاؤه على التقاط العديد من صور السيلفي مع “حليمة” ما دفعها في النهاية إلى القول “خلاص أنا تعبت”.



تعليقات ( 19 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 19
    7 نوفمبر, 2016 , 16:57 م

    مغربية حرة

    الخليجيات فاهمين الدلع والأنوثة غلط ثقالة دم على وجه الارض
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  2. 18
    7 نوفمبر, 2016 , 16:55 م

    العنزي

    مصدقة نفسها جميلة لولا عمليات التجميل وجهاما ينشاف
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  3. 17
    7 نوفمبر, 2016 , 16:54 م

    العنزي

    مصدقة نفسها جميلة لولا عمليات التجميل وجهاما ينشاف
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  4. 16
    7 نوفمبر, 2016 , 16:54 م

    العنزي

    مصدقة نفسها جميلة لولا عمليات التجميل وجهاما ينشاف
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  5. 15
    7 نوفمبر, 2016 , 16:39 م

    hima

    الله يسعدها,مصدر وعلامه فارقه وفرح في اي مكان تكون فيه.
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  6. 14
    7 نوفمبر, 2016 , 16:01 م

    يوسف

    اي جميلة اي بطيخ الجمال جمال الروح جمال الستر والاخلاق والعفه البنت الكفو لتكلمت هباب ما تسمع صوتها كلامها موزون من دون تملق تجبر الناس علي احترامها هذي المرأة الكفو مو تقولي ؟؟؟؟؟؟؟
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  7. 13
    7 نوفمبر, 2016 , 16:00 م

    💇💇 ريما Rima 💇💇

    ياكرهي لها أم التصنع تعمل نفسها طفله هي وكلامها اللي يه تلحين 😂
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  8. 12
    7 نوفمبر, 2016 , 15:59 م

    يوسف

    اي جميلة اي بطيخ الجمال جمال الروح جمال السنر والاخلاق والعفه البنت الكفو لتكلمت هباب ما تسمع صوتها كلامها موزون من دون تملق تجبر الماس علي احترامها هذي المرأة الكفو مو تقولي ؟؟؟؟؟؟؟
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  9. 11
    7 نوفمبر, 2016 , 15:58 م

    ريما Rima

    ***ياكثرهن بالكويت
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  10. 10
    7 نوفمبر, 2016 , 15:56 م

    ريما Rima

    ليه ماتروحين ل***
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  11. 9
    7 نوفمبر, 2016 , 15:49 م

    ***ومجموعه من ***والحمدلله على بنت بلادي لوهي شيفه وشينه بعفتها وتسترها تسوى مليون حليمه
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  12. 8
    7 نوفمبر, 2016 , 15:49 م

    خيال

    مسخره
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  13. 7
    7 نوفمبر, 2016 , 15:40 م

    سمية

    هذة المرأة نزعت ثوب الحياء لا تستحي ولا تخجل من نفسها وتصرفاتها ومياعتها ام عيال وين اهلها اخوانها زوجها اذا كانت لازالت علي ذمته ولو ان احنا نشك ان في وجل يرضي بهذا العار .
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  14. 6
    7 نوفمبر, 2016 , 15:36 م

    نايف الحربي

    حليمه انتهاءزمانك بلا عميله تجميل يكفي
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  15. 5
    7 نوفمبر, 2016 , 15:32 م

    يالطيف

    الي يصور معها يعتبر من الناس الى حظهم يفلق الصخر هذا من انتاج اموال المستثمرين الخليجيين عي وشمس ووغلب المشهورات عرفتم اموالكم ماذا انتجت .....لاتعليق
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  16. 4
    7 نوفمبر, 2016 , 15:31 م

    جنوبية..🌻🌻

    حليمة جميلة جدا كل شي فيها حلو حتى اختيارها للملابس ذوق بس للاسف ماعندها أسلوب في الكلام وثقيلة دم ومتصنعة وخفيفة عقل يعني أنثى شكل فقط اما روح الأنوثة معدومة عندها الله يهديها
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  17. 3
    7 نوفمبر, 2016 , 15:28 م

    هل هذا رجل يؤتمن على إمرأة وعائلة وبيت؟؟
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  18. 2
    7 نوفمبر, 2016 , 15:21 م

    شنب الأسد

    يا ناس حليمه هذي اذا شفتها ***** :( معنى الأنثى الحقيقي يتجسد في حليمه
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  19. 1
    7 نوفمبر, 2016 , 15:19 م

    عريس ماعنده قيم ولا مبدأ الله يخلف على عروسته
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