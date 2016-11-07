بالفيديو:حليمة بولند تثير أزمة في حفل زفاف داخل فندق في مصر!

صحيفة المرصد:ترك عريس مصري حفل زفافه وحرص على التوجه إلى الإعلامية الكويتية “حليمة بولند” التي تصادف وجودها بنفس الفندق الذي يقيم به حفل زفافه، من أجل التقاط سيلفي معها.

وتداول متابعي مواقع التواصل الاجتماعي المقطع على نطاق واسع حيث ظهرت فيه حليمة تداعب العريس قائلة: “سايب مراتك وجايني ليه؟” فارتبك العريس ورد بخوف: “يا نهار انا شكلي كده هتطلق”، وحرص العريس وأصدقاؤه على التقاط العديد من صور السيلفي مع “حليمة” ما دفعها في النهاية إلى القول “خلاص أنا تعبت”.